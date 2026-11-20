Американский стартап Vector Defense показал скопированный с «Герани» дрон

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Это наш ответ иранскому «Шахеду» и российской «Герани»... Мы хотели выйти на рынок с американской версией, созданной по нашим принципам», – приводит слова Якулиса РИА «Новости».

Максимальная дальность полета Bombard составляет около 1094 км, а скорость достигает 378 км в час. Разработчики учли опыт России и Ирана, сделав крылья раскладными для повышения маневренности.

Для удешевления производства в беспилотнике используется пульсирующий реактивный двигатель – модернизированная технология времен Второй мировой войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новые российские реактивные «Герани» смогли преодолеть украинскую систему противовоздушной обороны. В августе очевидцы запечатлели на видео способность ударного аппарата выполнять разворот на 180 градусов. В феврале в США начали использовать экспериментальные самолеты для подготовки пилотов к борьбе с аналогами «Герани».