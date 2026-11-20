«Ключевым элементом боеготовности вооруженных сил является наличие надежных поставок боеприпасов, включая бомбы, ракеты и торпеды. Однако Министерство обороны постоянно сталкивается с нехваткой боеприпасов. Конфликт с Ираном в 2026 году лишь усугубил проблемы с запасами боеприпасов. Министерство обороны предприняло шаги по увеличению своих запасов, но могло бы сделать больше», – говорится в отчете Счетной палаты США.
Ведомство указывает, что у Министерства обороны нет всеобъемлющего плана, определяющего долгосрочные цели, стратегии или способы оценки прогресса. Без плана Министерству обороны сложнее понять, действительно ли его усилия по производству боеприпасов удовлетворяют потребности ведомства.
В отчете отмечено, что наращивание производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов армией для решения проблемы нехватки, усугубленной поддержкой США союзников и партнеров, не было обусловлено общими потребностями Министерства обороны в боеприпасах.
В документе отмечается, что руководство министерства обороны США еще в 2025 году признало недостаток ряда ключевых вооружений. Несмотря на растущую зависимость американских военных от высокоточных ракет в современных операциях, ведомству с трудом удается поддерживать достаточные запасы бомб, торпед и артиллерийских снарядов на случай столкновения с сопоставимым по силе противником.
По итогам оценки ситуации в Пентагоне Счетная палата вынесла четыре рекомендации, в том числе: Министерству обороны разработать всеобъемлющий план по боеприпасам для повышения уровня запасов, определить подразделение или организацию и наделить ее руководство полномочиями по реализации этого плана, а также установить регулярные сроки для сверки запасов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон оказался не в состоянии увеличить выпуск современных ракет-перехватчиков PAC-3 MSE из-за острой нехватки карбонизированной вискозы. В октябре ВС США столкнулись с критическим дефицитом боеприпасов для комплексов противоракетной обороны Patriot и THAAD. В сентябре оборонные предприятия США из-за недофинансирования не смогли восполнить запасы высокоточных ракет.