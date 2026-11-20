Корабль Балтийского флота «Перекоп» совершил заход в гвинейский порт Конакри

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп« продолжает дальний штурманский поход и совершил заход в порт Конакри Гвинейской Республики«, – цитирует пресс-службу ТАСС.

На борт судна поднимутся курсанты из Гвинеи для прохождения штурманской практики вместе с учащимися Балтийского военно-морского училища имени адмирала Ушакова. Будущие офицеры будут нести вахты в качестве дублеров, обучаться прокладке курса по данным навигационных приборов и осваивать навыки прохождения узкостей.

Поход корабля стартовал в начале июля и продлится до середины декабря. В общей сложности «Перекопу» предстоит пройти порядка 30 тыс. морских миль по Северному морскому пути, четырем океанам, 14 морям, 23 проливам и девяти заливам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в порт Уолфиш-Бей в Намибии.

В начале прошлого месяца судно зашло в порт Дар-эс-Салам в Танзании.

В сентябре корабль впервые посетил порт Виктория на Сейшельских Островах для прохождения морской практики курсантами ВМФ России.