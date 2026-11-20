МВД: Аферисты обманывают вдов бойцов СВО обещаниями жилья

Tекст: Катерина Туманова

Злоумышленники разработали многоступенчатую схему обмана, направленную на вдов военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Аферисты связываются с женщинами и сообщают, что им якобы положены дополнительные выплаты в виде жилья или земельного участка, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

В ходе первого разговора преступники выманивают у жертв личные данные и информацию об имеющихся накоплениях. Спустя некоторое время женщинам поступает повторный звонок якобы от сотрудника ФСБ.

Псевдосиловик сообщает о том, что предыдущий собеседник был мошенником, а переданные данные позволяют преступникам похитить средства. Чтобы якобы обезопасить активы, жертву убеждают перевести деньги на сторонний счет.

В министерстве подчеркнули, что сотрудники госучреждений, включая военкоматы и правоохранительные органы, никогда не запрашивают персональные данные по телефону и не предлагают переводить денежные средства на «безопасные» счета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре вдова участника СВО из Нижегородской области потеряла 11 млн рублей после угроз уголовного преследования за госизмену. МВД сообщило о схеме аферистов, предлагавших оплату аренды жилья якобы госвыплатами участникам СВО. В марте в Бурятии родственница погибшего бойца лишилась почти 8,5 млн рублей из-за звонков лжесотрудников ведомств.