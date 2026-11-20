Подросток с ножом угнал три автомобиля из дома Криса Хемсворта

Tекст: Катерина Туманова

Супруга актера Эльза Патаки проснулась ночью от лая собак, а утром обнаружила на записях с камер видеонаблюдения четырех человек в балаклавах, двое из которых были вооружены ножами. Злоумышленники перелезли через забор, проникли в гараж и угнали автомобили BYD, Ram и Ford Ranger Raptor с оставленными внутри ключами, пишет Daily Mail.

Полиция обнаружила брошенные машины в населенных пунктах Кораки, Табулам и Леннокс-Хед. Спустя неделю правоохранители провели обыск в одном из домов в Кораки, изъяв электронные устройства, одежду и ключи от автомобилей.

По подозрению в совершении преступления арестован 16-летний подросток. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам, включая проникновение со взломом при отягчающих обстоятельствах, угон транспортных средств и ношение оружия. Суд отказал юноше в освобождении под залог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Джонни Депп объяснил свой переезд на Багамы усталостью от США. Дом Брэда Питта ограбили в Лос-Анджелесе. Грабитель проник в дом Ким Кардашьян и угнал автомобиль с вещами.