Хакеры взломали сайт IIHF и разместили фото сборной России по хоккею

Хакеры разместили на сайте IIHF фото сборной России после недопуска на ЧМ

Tекст: Денис Тельманов

Главная страница сайта Международной федерации хоккея (IIHF) подверглась кибератаке, в результате которой на ней появилось фото российских игроков, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на «Mash на спорте».

Под изображением хакеры оставили подпись: «Боитесь встретиться с Россией? Вы отправили в бан единственную команду, которую не можете победить».

В середине ноября IIHF объявила о невозможности участия молодежной сборной России в чемпионате мира в Канаде из-за позиции местных властей. Канадский премьер-министр Марк Карни предупредил, что Оттава откажется выдавать визы российским спортсменам.

В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и снял отстранение с национальной команды. В IIHF выразили недовольство данным решением, пообещав в срочном порядке оценить шаги для устранения его последствий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Спортивный арбитражный суд получил заявление об отводе допустивших российские сборные к соревнованиям арбитров.

В воскресенье Федерация хоккея России решила обратиться в Международный олимпийский комитет из-за недопуска команды на турнир в Канаде.

В субботу Международная федерация хоккея подала апелляцию на решение о восстановлении сборных России в правах.