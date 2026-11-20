Здание Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии в Эр-Рияде пострадало при атаке, пишет Bloomberg со ссылкой на очевидца.
В небоскребе выбиты окна после того, как йеменские повстанцы выпустили ракеты по саудовской столице, сообщает The New York Times.
Представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сари заявил о проведении четырех военных операций против инфраструктуры Саудовской Аравии, передает «Интерфакс». По его словам, удары были нанесены по финансовому центру и международному аэропорту в Эр-Рияде, нефтехимической компании в Эль-Джубайле и авиабазе в Хамис-Мушайте. Сари подчеркнул, что объекты получили серьезные повреждения в результате «точных и прямых ударов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг движение «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по финансовому центру в Эр-Рияде. Служба гражданской обороны королевства сообщила о повреждении нескольких этажей башни в финансовом центре столицы. Официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики заявил об отражении ракетного удара хуситов по Эр-Рияду.