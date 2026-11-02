Смертность от Эболы в ДР Конго превысила 50%

Tекст: Вера Басилая

Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания Эболой достигло 10 414 человек, количество смертей составило 5 372. Таким образом, показатель смертности вырос до 51,6%, тогда как в отчетах минувшей недели он составлял 48,6%, передает ТАСС.

В институте уточнили, что значительный рост числа зарегистрированных смертей обусловлен ретроспективной корректировкой данных, которую провели совместно местная группа по обработке информации и команда по борьбе со вспышкой в провинции Итури, а не резким скачком смертности за один день.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в ходе вспышки Эболы в Демократической Республике Конго число умерших превысило 5 тыс. человек.

На прошлой неделе медработник, участвовавший в борьбе с заболеванием, был убит недовольными процедурами местными жителями.

В начале прошлого месяца количество инфицированных в стране достигло 8,5 тыс. человек.