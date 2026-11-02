  • Новость часаСамолет ВВС США подал сигнал бедствия и совершил посадку во Франции
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В США прощупывают путь российскому газу в Европу
    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    Польша начала спецоперацию на границе с Россией якобы из-за угрозы диверсий
    Стала известна участница конкурса «Мисс Вселенная» от России
    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    Путин увеличил штатную численность МЧС
    Под Киевом произошла потасовка возле неофициальной тюрьмы Нацгвардии Украины
    Срок пребывания в России по электронной визе предложили продлить до 45 суток
    2 ноября 2026, 21:42 • Новости дня

    КСИР ликвидировал террориста и взял в плен нескольких боевиков на юге Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) ликвидировали одного члена террористической ячейки и взяли в плен еще нескольких боевиков в иранской провинции Систан и Белуджистан, сообщает пресс-служба военного округа Кудс сухопутных сил КСИР.

    «Благодаря точным разведывательным данным и своевременным действиям сотрудников… ранее обнаруженная и находившаяся под наблюдением террористическая ячейка попала в засаду перед совершением террористических действий», – приводит заявление КСИР РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    В ходе операции один террорист был убит, еще несколько взяты в плен, ведется розыск других скрывающихся лиц. В провинции Систан и Белуджистан периодически происходят столкновения между силовиками и вооруженными группировками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Корпус стражей исламской революции ликвидировал восемь боевиков террористических группировок в провинции Систан и Белуджистан.

    В том же месяце военнослужащий КСИР стал жертвой террористической атаки с использованием заложенной бомбы.

    Летом иранские вооруженные силы завершили масштабную операцию по ликвидации террористических ячеек.

    1 ноября 2026, 23:45 • Новости дня
    На минах в Ормузском проливе подорвались два нефтяных танкера
    На минах в Ормузском проливе подорвались два нефтяных танкера
    @ Jacques Descloitres NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Два нефтяных танкера, нарушивших иранские правила пересечения Ормузского пролива, подорвались на морских минах и загорелись, сообщил Корпус стражей исламской революции.

    По информации Корпуса стражей исламской революции, инцидент произошел из-за того, что суда двигались по незаконному маршруту, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы Ирана сообщили о возгорании нефтяного танкера после подрыва на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу в проливе на морской мине подорвался супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти.

    В четверг Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве трех нарушивших запрет танкеров.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 06:52 • Новости дня
    Сомалийские пираты захватили иранское судно с 23 членами экипажа

    AP: Сомалийские пираты захватили иранское судно для нападения на сухогрузы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группа сомалийских пиратов захватила иранское рыболовецкое судно Azini с 23 людьми на борту, чтобы использовать его как плавучую базу для новых атак на торговые маршруты.

    Судно было перехвачено в четверг между прибрежными городами Бандар-Бейла и Хафун на северо-востоке Сомали, передает Associated Press.

    На борту находятся 21 иранский член экипажа и двое сомалийских охранников. В Центре морской безопасности предупредили, что пираты могут использовать рыболовецкое судно в качестве плавучей базы для поддержки нападений на коммерческие корабли.

    Военно-морская операция Евросоюза «Аталанта» начала расследование инцидента. Моряков в этом районе призвали сохранять предельную бдительность. Издание отмечает, что с апреля пираты захватили уже шесть коммерческих судов, что усиливает угрозу для судоходства в Индийском океане.

    В августе у берегов Йемена сомалийские пираты за четыре дня захватили два судна. Вооруженные люди взяли под контроль следовавший в Танзанию сухогруз недалеко от побережья Сомали.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    @ Shawn Thew-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов, пишет Axios.

    Телефонный разговор, который израильские источники назвали жестким, состоялся в субботу. Израильский лидер настаивает на немедленных военных действиях после голосования, однако глава американской администрации предпочитает дождаться результатов переговоров, пишет Axios.

    По данным издания, Вашингтон реализует двойную стратегию: пытаясь возобновить мирный диалог, американская сторона одновременно готовится к возможному возобновлению крупных боевых действий.

    На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс направил секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи письмо о возможности начала переговоров.

    Параллельно катарские посредники в воскресенье провели встречу с иранскими официальными лицами. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об отсутствии договоренностей с американской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Трамп заявил о необходимости поразить несколько целей в Иране.

    В пятницу президент США сообщил о скором завершении текущего конфликта между двумя странами.

    В прошлый понедельник канцелярия премьер-министра Израиля опровергла сообщения о попытках убедить Вашингтон нанести удар по Ирану.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 14:10 • Новости дня
    МИД: Россия встревожена сигналами о подготовке новых силовых акций против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия крайне встревожена сигналами о планируемых новых силовых акциях против Ирана, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Крайнюю тревогу вызывают сигналы, что планируются новые силовые акции против Исламской республики», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    «Трагический опыт последних месяцев убеждает, что военные авантюры, сеющие смерть и разрушения в Иране, бессильны сломить волю иранцев отстаивать суверенитет и независимость своей страны. Тем, кто сегодня грозит новыми ударами, стоит над этим задуматься», – отметила Захарова.

    Захарова также заявила о необходимости нарастить дипломатическую работу по нормализации ситуации вокруг Ирана. Она добавила, что Москва приветствует проведение 26 октября в Тегеране встречи высокого уровня между иранской стороной и участниками так называемого Мекканского пакта и рассчитывает на возвращение ситуации в Ормузском проливе в нормальное русло при учете законных интересов всех сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдельлатыф Аз-Зайяни в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в регионе и пути деэскалации напряженности между США и Ираном.

    До этого посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали более чем на 4%

    Цены на нефть упали более чем на 4% в ожидании деэскалации на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть снижаются на 4% и более на первых торгах месяца в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США.

    По состоянию на 14:21 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,4% относительно предыдущего закрытия – до 108,44 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 4,54%, до 99,39 доллара за баррель. Цена Brent впервые с 21 октября опустилась ниже отметки в 109 долларов, следует из данных торгов.

    Ранее газета The New York Times со ссылкой на двух неназванных дипломатов сообщила, что Катар работает над соглашением между США и Ираном, согласно которому обе стороны пойдут на ряд взаимных уступок.

    Ранее в понедельник представитель МИД Ирана заявил, что обмен посланиями между властями двух стран продолжается.

    «Сохраняющиеся надежды на определенный дипломатический прогресс в сочетании с отсутствием значительной эскалации военных действий в минувшие выходные позволили несколько снизить остроту ситуации, что отразилось на ценах», – приводит Reuters мнение главного рыночного аналитика компании KCM Trade Тима Уотерера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер заявил о рекордном за 35 лет сокращении мировых запасов дизельного топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Утром фьючерсы на нефть марки Brent опускались более чем на 1%.

    В пятницу стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в декабре достигла 118 долларов впервые с 30 апреля.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    IRNA: Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщило агентство IRNA.

    Стороны рассмотрели положение дел в регионе и мире, уделив особое внимание Западной Азии, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA. В ходе разговора иранский политик выразил признательность Путину и другим российским официальным лицам за высокую оценку роли погибшего верховного лидера Али Хаменеи.

    Также он поблагодарил Москву за поддержку Ирана. Кроме того, Резаи и Путин подтвердили настрой на дальнейшее стратегическое сотрудничество двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    В прошлом месяце президент Ирана на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Исламской Республике.

    В начале месяца президент Ирана выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 15:16 • Новости дня
    Китай и Оман призвали восстановить судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Председатель КНР Си Цзиньпин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид призвали как можно быстрее восстановить нормальное судоходство в Ормузском проливе.

    Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам визита оманского лидера в Пекин, передает ТАСС. «Стороны считают, что в Ормузском проливе должно быть восстановлено нормальное и безопасное судоходство, и договорились поддерживать контакты по вопросам, касающимся пролива», – сказано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком призвал не превращать Ближний Восток в арену геополитических конфликтов.

    В субботу военно-морские силы Ирана сообщили о возгорании нефтяного танкера после подрыва на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    В прошлом месяце Иран и Оман согласовали географические координаты специальных безопасных маршрутов для судов.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 17:16 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана поручил урегулировать конфликт с США путем диалога

    Хаменеи распорядился урегулировать конфликт с США посредством диалога

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

    Власти Ирана намерены использовать дипломатические механизмы для снижения напряженности в отношениях с Вашингтоном. Соответствующие прямые указания правительству дал верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, передает РИА «Новости».

    О готовности официального Тегерана к переговорам рассказал президент страны Масуд Пезешкиан, сославшись на полученные от руководителя государства директивы. Заявление политика было опубликовано его пресс-службой.

    «Мы стремимся решить проблему путем переговоров. В этом вопросе верховный лидер революции также предоставил правительству соответствующие полномочия», – заявил Пезешкиан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.

    В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров.

    В сентябре президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил об открытости исламской республики к переговорам с американским руководством.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 09:50 • Новости дня
    Йеменская армия уничтожила 500 хуситов за сутки

    Anadolu: Армия Йемена ликвидировала 500 хуситов за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель йеменской армии полковник Маджид Абдулла ан-Назили заявил об уничтожении около 500 повстанцев движения «Ансар Аллах» за последние сутки.

    Вооруженные силы провели 1272 операции против позиций, районов сосредоточения и подкреплений хуситов в рамках военной кампании «Йеменский рассвет», передает Anadolu.

    По словам ан-Назили, военные поразили укрепления, огневые точки и транспортные средства снабжения повстанцев. В ходе боевых действий уничтожены или выведены из строя 169 единиц техники и тяжелого вооружения.

    Правительственные силы продолжают операции в провинциях Аль-Джауф, Мариб, Аль-Байда, Лахедж и Таиз. Подразделения йеменской армии успешно развили наступление благодаря точечным ударам авиации и артиллерии, установив контроль над стратегическими горами Хувейшиан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили баллистическую ракету хуситов.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил о гибели сотрудника управления в плену у йеменского движения «Ансар Аллах».

    В пятницу представитель проправительственных сил Йемена Маджид ан-Назили заявил о ракетных ударах хуситов по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 06:33 • Новости дня
    Танкер обстреляли в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии

    UKMTO: Танкер у берегов Саудовской Аравии поражен двумя снарядами

    Tекст: Антон Антонов

    В Персидском заливе у восточного побережья Саудовской Аравии танкер, следовавший через Арабский залив, поражен двумя снарядами, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Инцидент произошел в 72 морских милях (133 км) к востоку от района Рас-Эль-Хафджи у побережья Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    «Танкер, следовавший через Арабский залив в юго-восточном направлении, был поражен двумя снарядами неизвестного происхождения», – говорится в заявлении управления.

    О возможных разрушениях на борту судна и о пострадавших членах экипажа в сообщении UKMTO не говорится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье катарский танкер со сжиженным природным газом Al Mayeda в акватории Персидского залива подвергся удару неопознанными объектами.

    В пятницу военно-морские силы Омана провели эвакуацию экипажа с коммерческого танкера RITI под флагом Панамы после атаки в Оманском заливе.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 10:15 • Новости дня
    Эрдоган решил обсудить с Южной Кореей строительство второй АЭС в Турции

    Turkiye: Эрдоган обсудит с Южной Кореей участие в строительстве второй АЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможное участие южнокорейских компаний в строительстве второй атомной электростанции в Турции в провинции Синоп станет одной из тем переговоров в рамках визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Южную Корею, сообщает Turkiye.

    Эрдоган прибыл в Южную Корею ночью в понедельник. Ожидается обсуждение расширения стратегического партнерства, в том числе в атомной энергетике, оборонной промышленности и торговле, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Turkiye.

    «Особое внимание уделяется переговорам с южнокорейскими компаниями по проекту второй атомной электростанции, строительство которой планируется в Синопе», – отмечается в публикации.

    Кроме того, стороны рассчитывают увеличить товарооборот до 15 млрд долларов и продолжат сотрудничество в оборонной промышленности, включая проект танка Altay.

    Сейчас в Турции строится первая АЭС «Аккую» в провинции Мерсин. Проект реализует российская госкорпорация «Росатом». Вторую АЭС планируется построить в районе Инжебурун провинции Синоп. В ноябре 2025 года турецкая TUNAŞ и южнокорейская KEPCO подписали меморандум о сотрудничестве в атомной энергетике, но окончательное решение о выборе партнера еще не принято.

    В сентябре турецкие СМИ назвали высокими шансы России на строительство восьми новых энергоблоков в Синопе и Фракии.

    В начале октября глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев обсудили ход строительства станции.

    Президент Владимир Путин сообщил о готовности турецких компаний выкупить часть пакета в проекте АЭС «Аккую».

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 10:11 • Новости дня
    Мировые запасы дизеля упали до 35-летнего минимума из-за ситуации вокруг Ирана

    ADNOC: Мировые запасы дизельного топлива упали до минимума за 35 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые рынки столкнулись с рекордным за 35 лет сокращением запасов дизельного топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер.

    «С момента коллапса Ормузского пролива <…> запасы дизельного топлива на некоторых рынках находятся на 35-летнем минимуме для текущего сезона», – заявил аль-Джабер на международной конференции ADIPEC 2026, передает ТАСС.

    Генеральный директор ADNOC добавил, что остальные рынки испытывают дефицит поставок сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об остановке двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией в Ормузском проливе.

    На прошлой неделе власти Франции рассмотрели возможность отказа от восполнения стратегических запасов дизельного топлива.

    В прошлом месяце генеральный директор саудовской компании Saudi Aramco Амин ан-Насер заявил о сокращении уровня мировых запасов нефти до пугающего минимума из-за проблем с судоходством.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД подтвердил готовность России стабилизировать ситуацию в Персидском заливе

    МИД: Россия готова содействовать стабилизации ситуации в Персидском заливе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия подтвердила готовность содействовать устойчивой стабилизации ситуации в Персидском заливе, в том числе на основе предложений из Концепции обеспечения коллективной безопасности, сообщили в МИД.

    В сообщении, опубликованном на сайте МИД, говорится, что Россия и Иран выступают за возобновление политико-дипломатического процесса в регионе. В ведомстве подчеркнули важность содействия стабилизации в этом стратегически важном районе мира, опираясь на предложения обновленной в мае Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

    На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдельлатыф Аз-Зайяни обсудили ситуацию в регионе и пути деэскалации напряженности между США и Ираном.

    В тот же день заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил о возможности открытия новых консульских учреждений в странах Персидского залива.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 09:35 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал не превращать Ближний Восток в арену соперничества

    CCTV: Си Цзиньпин призвал уберечь Ближний Восток от соперничества держав

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком заявил, что Ближний Восток не должен превращаться в арену геополитических конфликтов и соперничества крупных держав.

    Председатель КНР провел переговоры с султаном Омана Хейсамом бен Тариком, который находится в Китае с государственным визитом.

    «Ближний Восток и регион Персидского залива не должны стать ареной соперничества крупных держав и геополитических конфликтов», – заявил Си Цзиньпин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Он указал на необходимость совместных усилий всех сторон для достижения регионального мира и стабильности.

    Китайский лидер подчеркнул, что Пекин всегда активно выступал за прекращение войн и содействие миру. Он выразил надежду на внесение вклада в устранение региональной дилеммы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Китая укреплять единство и самостоятельность стран Глобального Юга.

    На саммите ШОС в Бишкеке председатель КНР призвал страны-участницы объединить усилия для защиты от внешнего вмешательства.

    Весной Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом указал на необходимость партнерства Пекина и Вашингтона.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 10:29 • Новости дня
    Си Цзиньпин пообещал способствовать восстановлению мира на Ближнем Востоке

    Си Цзиньпин пообещал содействовать восстановлению мира на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай готов укреплять взаимодействие с арабскими странами и прикладывать усилия для восстановления мира в ближневосточном регионе, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    Китай продолжит выступать за урегулирование конфликтов политическими и дипломатическими средствами, а также поддерживать страны Ближнего Востока в построении общего дома безопасности и сотрудничества, заявил Си Цзиньпин на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком в понедельник, передает РИА «Новости».

    По его словам, Китай готов укреплять координацию с арабскими странами, включая Оман и страны Персидского залива, для достижения прочной стабильности в регионе.

    Китайский лидер также отметил поддержку Омана в защите его национальной независимости и самостоятельного пути развития. Си Цзиньпин призвал Оман к расширению практического сотрудничества и укреплению взаимного политического доверия.

    Хейсам бен Тарик находится в Китае 1-2 ноября, это первый государственный визит султана Омана в КНР за 48 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин призвал не превращать Ближний Восток в арену соперничества крупных держав.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава МИД Польши обвинил Россию в кризисе вокруг Конституционного суда
    Казахстан решил создать стратегический резерв урана
    Фракция АдГ потребовала прекратить помощь Украине и сблизиться с Россией
    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    Ученые: Употребление арахиса улучшает память
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2