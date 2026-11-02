В Московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Tекст: Вера Басилая

Желтый уровень погодной опасности начал действовать с 21:00 в Московском регионе из-за ожидаемого тумана, передает ТАСС. «Предстоящей ночью и утром в столице и по области местами туман, видимость в Москве может упасть до 200-700 м, в Подмосковье – до 100-500 м», – сообщили в Гидрометцентре.

Желтый уровень метеоопасности будет действовать до 09:00 вторника, 3 ноября. Столичные власти попросили автомобилистов быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Предстоящей ночью ожидается облачная погода без осадков, температура в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о наступлении метеорологической зимы в Москве во второй половине ноября.

В пятницу начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев заявил о попадании нынешнего октября в пятерку самых теплых в истории города.

В прошлом месяце в Москве и Московской области ввели желтый уровень погодной опасности в связи с сильными порывами ветра.