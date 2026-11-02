Россия и Белоруссия обсудили отношения с Евросоюзом и активность НАТО

МИД России и Белоруссии обсудили отношения с Евросоюзом и активность НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

Представители дипломатических ведомств двух стран уделили внимание задачам совместной работы в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для продвижения общих приоритетов, сообщается на сайте российского МИД. В ходе встречи также затрагивались вопросы отношений с Евросоюзом и деятельность Североатлантического альянса в современных условиях.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что прошедшие переговоры вновь подтвердили прочный союзнический характер взаимодействия Москвы и Минска на европейском направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о подготовке Москвы и Минска к любым сценариям развития событий из-за гибридных угроз НАТО.

В июле дипломаты России и Белоруссии подтвердили курс на углубление сотрудничества в рамках Союзного государства.

В июне заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил об отрезвляющем эффекте совместных ядерных учений двух стран для представителей Евросоюза.