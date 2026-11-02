Трамп пообещал превентивно помиловать Маска в случае расследования конгресса

Tекст: Валерия Городецкая

«Конечно. Я бы даже не раздумывал», – заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности предоставления превентивных помилований. Американский лидер напомнил, что его предшественник Джо Байден перед уходом с президентского поста помиловал своего сына Хантера, а также нескольких представителей своей администрации, сообщает Bloomberg.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава SpaceX Илон Маск библейской цитатой ответил на сообщения об обсуждении демократами возможного расследования против него.

В августе Маск спланировал направить значительные средства на финансирование кампании республиканских кандидатов.

В июле бизнесмен решил использовать свой политический фонд для масштабной поддержки республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.