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    2 ноября 2026, 21:00 • Новости дня

    Филиппо назвал Евросоюз диктатурой из-за вмешательства в дела Польши

    Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо назвал Евросоюз диктатурой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что последние действия Брюсселя в Польше, Румынии и Венгрии доказывают превращение Евросоюза в диктатуру.

    «ЕС – это диктатура, которая организовала захват здания Конституционного суда в Польше, чтобы изгнать оттуда судей – сторонников национальных интересов», – приводит слова Филиппо РИА «Новости».

    Он отметил, что Брюссель добился отмены президентских выборов в Румынии в 2024 году и тюремного заключения победившего кандидата.

    Кроме того, политик напомнил об обеспечении победы проевропейского кандидата Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии. По его словам, Мадьяр сразу после прихода к власти взял под контроль средства массовой информации и запретил политическим оппонентам вновь участвовать в выборах.

    Филиппо также указал на двойные стандарты Евросоюза при оценке референдумов по евроконституции в 2005 году. Он подчеркнул, что Брюссель проигнорировал результаты голосования во Франции и Нидерландах, где победили противники объединения, но признал итоги референдума в Испании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне политического кризиса в Польше напомнила Варшаве о поддержке государственного переворота на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в кризисе вокруг Конституционного суда.

    2 ноября 2026, 14:40 • Новости дня
    Политолог объяснил победу Йотовой на выборах президента Болгарии

    Политолог Трухачев: Победа Йотовой на выборах в Болгарии станет вызовом для ЕС

    Политолог объяснил победу Йотовой на выборах президента Болгарии
    @ BORISLAV TROSHEV/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Президентские выборы в Болгарии выявили два важных маркера. Во-первых, болгары не стремятся к конфронтации с Россией. Во-вторых, они недовольны политикой Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. По его оценкам, радикальных сдвигов в политике Софии ожидать не стоит.

    «Если на весенних парламентских выборах в Болгарии явка составила около 51%, то во втором туре президентских проголосовали лишь около 27%», – отметил политолог Вадим Трухачев. Он напомнил, что по итогам весенней кампании пост премьер-министра занял Румен Радев. Победу Илияны Йотовой на президентских выборах собеседник расценил как продолжение этой политической линии.

    Итоги второго тура эксперт связывает прежде всего с усталостью болгарских граждан от политической нестабильности, которую спровоцировали прежние евроатлантические правительства. «Это голосование, по сути, протест против Бойко Борисова, многолетнего премьер-министра Болгарии. Но, вероятно, еще сильнее, чем сам Борисов, людям надоели недолго находившиеся у власти либералы из партии «Продолжаем перемены». Именно их курс создавал риск отправки болгарских военных на Украину», – детализировал эксперт.

    По его оценкам, выборы выявили два важных маркера. Во-первых, болгары не стремятся к конфронтации с Россией. «Но в то же время не стоит преувеличивать их русофилию: они не ставят под сомнение членство в ЕС и НАТО, и ни Радев, ни Йотова выходить оттуда не собираются. При этом противостояния они не хотят, а хотят пусть и ограниченного, но сотрудничества», – указал политолог.

    Во-вторых, граждане страны недовольны политикой Евросоюза. «Болгария остается беднейшей страной союза, а ее интересы совершенно не учитываются. Теперь еще и мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки могут прислать по новому миграционному пакту. Между тем у Софии и без того есть проблемы с турецким меньшинством и острый цыганский вопрос», – добавил Трухачев.

    Как прогнозирует аналитик, практические шаги болгарских властей останутся преимущественно на уровне риторики – вроде тезиса о желании превратить Болгарию в мост между Россией и ЕС. «Но возникает вопрос: кто позволит им это сделать? В относительных цифрах на душу населения Болгария является крупнейшим получателем дотаций из фондов Евросоюза. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку», – рассуждает он.

    «В связи с этим Радев и Йотова могут ограничиваться лишь пожеланиями. Стоит им предпринять реальные шаги, противоречащие линии Брюсселя, и страну фактически отрежут от финансирования по линии ЕС, что станет серьезным ударом для Болгарии», – уточнил спикер.

    Впрочем, собеседник допускает, что руководство республики способно тормозить продвижение антироссийской политики и блокировать принятие отдельных санкционных пунктов. Однако полностью предотвратить этот курс София не в состоянии.

    Хотя болгарские власти будут создавать проблемы, Евросоюзу придется смириться с результатами выборов в стране. «Мы видели румынский прецедент. Но Румыния граничит с Украиной и критически важна для ее снабжения, а роль Болгарии заметно скромнее. Радев и Йотова – не евроскептики, в отличие от Джордже Симиона, поэтому Брюссель потерпит», – заключил Трухачев.

    Ранее Илияна Йотова победила во втором туре президентских выборов в Болгарии. После обработки 100% протоколов она набрала 57,57% голосов, передает БНТ со ссылкой на данные ЦИК. Ее соперник, бывший и. о. премьер-министра Андрей Гюров, получил 39,48% голосов. Он уже признал поражение. «Мы принимаем результаты такими, какими мы их увидели… В конечном итоге так проголосовали граждане Болгарии», – заявил политик.

    Йотова станет первой женщиной, избранной президентом Болгарии на прямых выборах. Она занимала пост вице-президента страны с 2017 года. Формально руководит страной с 23 января, когда Румен Радев досрочно сложил президентские полномочия. После закрытия участков Йотова поблагодарила Радева, который теперь возглавляет правительство, и поддержавшую ее «Прогрессивную Болгарию». «Уважаемый господин Радев, без вас мы бы не справились», – отметила она.

    В ходе предвыборной кампании Йотова выступала против поставок оружия Украине. Она также призывала европейские страны открыть каналы связи с Москвой и заявляла, что Болгария могла бы стать посредником в урегулировании украинского кризиса.

    Напомним, президент Болгарии избирается всенародным голосованием сроком на пять лет и выполняет преимущественно представительские функции. При этом глава государства обладает правом вето на законы, назначает техническое правительство в предусмотренных конституцией случаях и является верховным главнокомандующим вооруженными силами.

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    2 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину

    Эксперт Юшков: Вытеснение российского газа из Европы – стратегическая задача США

    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину
    @ Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение США возобновить поставки российского газа в Европу через Украину натыкается на ряд препятствий. Среди них позиция ЕС, завышенные финансовые ожидания Украины и внутренние противоречия в стратегии самих Штатов. Для России главный вопрос остается сугубо прагматичным: на каких именно условиях придется продавать газ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Штаты не заинтересованы в поставках газа из РФ в Европу вне зависимости от маршрута или формы поставок. Это обусловлено конкуренцией России и США на глобальном энергетическом рынке. Вашингтон еще до 2022 года последовательно вытеснял российских поставщиков с европейского рынка», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в 2019 году Штаты ввели санкции против оператора Nord Stream 2 AG. Санкционный режим предусматривал запрет на финансирование и достройку «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Последний проект к тому моменту находился практически на завершающей стадии, поэтому ограничения почти не повлияли на его реализацию. «Повторю, вытеснение России с европейского газового рынка остается стратегической задачей и ключевым интересом Америки», – добавил собеседник.

    По его мнению, предложение США о восстановлении транзита российского газа через Украину стоит рассматривать как элемент переговорного процесса и один из возможных компромиссных вариантов. «Россия в рамках переговоров поднимает вопрос об обратной интеграции в мировую экономику – в том числе в глобальную энергетическую систему. Это подразумевает возвращение на европейский рынок», – рассуждает Юшков.

    Украина в свою очередь выдвигает требования о выплатах, продолжил аналитик. «Ключевая причина, почему Киев не идет на урегулирование конфликта, связана с финансовой моделью: сейчас страна стабильно получает внешнее финансирование, но в случае прекращения боевых действий возникнет вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки. В связи с этим власти настаивают на гарантированных долгосрочных механизмах получения денег», – уточнил эксперт.

    Штаты видят решение в возобновлении поставок газа в Европу через Украину. «В таком случае будут учтены интересы обеих сторон: Россия сможет в полной мере вернуться в мировую экономическую и энергетическую систему, а Украина получит устойчивый источник финансирования», – описал спикер. Однако у американской инициативы есть ряд нюансов.

    Первый – позиция европейских стран. «ЕС постоянно выступает с заявлениями, что даже после завершения украинского конфликта не планирует возвращаться к закупкам российского газа», – напомнил Юшков. В качестве возможной лазейки США предлагают создать посредника для поставок энергоресурсов – структуру либо полностью подконтрольную Америке, либо с американским участием и контрольным пакетом.

    «По всей видимости, такая организация сможет закупать сырье у того же Газпрома по более низкой цене и реализовывать его дороже. Для европейских стран такая схема решает сразу несколько задач: обеспечивает дополнительные объемы газа, способствует снижению цен на рынке и одновременно позволяет сохранить политическое лицо. Формально Европа будет платить не России, а посреднической структуре с американским участием», – детализировал экономист.

    Однако, оговорился аналитик, подобная модель все равно может восприниматься как уступка: «Несмотря на формальное дистанцирование от поставок из России, по сути, речь идет о закупках газа российского происхождения».

    Второй нюанс – противоречие предлагаемой схемы стратегическим интересам самих США. «Хотя отдельные американские компании и бизнесмены смогут извлечь прибыль из такой модели, возобновление транзита российского газа в Европу идет вразрез с долгосрочным курсом Вашингтона по вытеснению энергоресурсов РФ с европейского рынка», – считает эксперт.

    Третий аспект касается позиции украинской стороны в финансовой плоскости. «Доходов от транзита газа для Украины будет явно недостаточно по сравнению с текущим объемом получаемой помощи», – прогнозирует Юшков.

    Что касается выгоды для России, то она зависит от условий сделки. «С одной стороны, возобновление поставок позволит нарастить добычу газа, а значит, увеличить поступления в бюджет за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С другой стороны, если газ придется продавать по заниженной цене на границе с Украиной, это может привести к насыщению европейского рынка и снижению цен, что нивелирует экономический эффект. Поэтому ключевым фактором остается конкретный набор условий, предлагаемых американской или европейской стороной», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Как сообщает The Wall Street Journal, идея была выдвинута американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ходе поездок в Москву и Киев в сентябре.

    По информации издания, инициатива предусматривает продажу газа из России через американского посредника в обход европейских санкций. Согласно одному из предложений, выручка от продаж в Европе будет размещаться на депозитном счете в юрисдикции третьей стороны.

    США также рассматривают возможное возобновление работы «Северного потока». Однако, как отмечает WSJ, идея сталкивается с сопротивлением в европейских столицах. ЕС ранее утвердил поэтапный отказ от российского газа. Переходный период для долгосрочных контрактов на поставки СПГ заканчивается 1 января 2027 года, для трубопроводного газа – 30 сентября 2027 года.

    На этом фоне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что разрыв энергетических связей Европейского союза с Россией завершен. Основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США. «Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – сказал Домбровскис.

    Один из высокопоставленных собеседников WSJ сравнил американское предложение с уступками Невилла Чемберлена за счет Чехословакии. Тем не менее Штаты рассчитывают, что из-за резкого роста цен на энергоносители и низких запасов в хранилищах позиция европейцев может смягчиться, говорится в материале.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    31 октября 2026, 08:02 • Новости дня
    Дмитриев призвал Европу искупить вину на фоне протестов в Польше

    Глава РФПИ Дмитриев заявил о проблемах Европы из-за протестов в Польше

    Дмитриев призвал Европу искупить вину на фоне протестов в Польше
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию в Польше и заявил, что у Европы не все в порядке.

    Дмитриев отреагировал на слова польского премьер-министра Дональда Туска, который заявил о необходимости отстранить и. о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. «Европа не в порядке: мигранты, разжигание войн, беспорядки и госперевороты», – написал глава РФПИ в соцсети Х, призвав европейцев «искупить свою вину», передает ТАСС.

    В Польше возникло напряжение из-за решения Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего министра в его правительстве Марчина Берека. У здания этого органа в последние недели регулярно проходят протесты. В ночь на субботу ситуация обострилась: к охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции, а протестующие пытались прорваться через ограждение.

    В связи с ситуацией президент Польши Кароль Навроцкий принял решение прервать полет в Сенегал и вернулся в Варшаву. Ряд оппозиционных политиков назвал происходящее в стране попыткой государственного переворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о нарушении конституционного порядка в стране и насильственном захвате Конституционного суда.

    Президент Польши созывает срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения кризиса.

    Президенту Польши попытались преградить путь при входе в здание суда в Варшаве, но с усилием он смог проникнуть внутрь.

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    31 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Латвия бессрочно запретила въезд Собчак и Богомолову

    Власти Латвии навсегда закрыли въезд в страну Собчак и Богомолову

    Латвия бессрочно запретила въезд Собчак и Богомолову
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о бессрочном запрете на въезд в страну для российской журналистки Ксении Собчак и ее супруга, режиссера Константина Богомолова.

    Журналистку Ксению Собчак и ее супруга, режиссера Константина Богомолова включили в список нежелательных лиц для посещения Латвии без уточнения конкретных причин. Соответствующее решение было принято на основании местного законодательства, пишет РБК.

    «В соответствии с частью третьей статьи 104 Закона об иммиграции я включила граждан Российской Федерации Ксению Собчак и Константина Богомолова в список нежелательных для Латвии лиц и на неопределенный срок запретила им въезд в Латвию», – сообщила глава МИД Латвии Байба Браже.

    Упомянутая статья латвийского закона об иммиграции позволяет запрещать иностранцам въезд в страну, при этом окончательное решение принимает глава министерства иностранных дел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Латвии Байба Браже запретила въезд в страну российскому хоккеисту Александру Овечкину.

    Летом власти Латвии внесли украинских юмористов из дуэта «Кролики» Владимира Данильца и Владимира Моисеенко в список нежелательных лиц.

    В прошлом году въезд на латвийскую территорию запретили российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерины Андреевой.

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    1 ноября 2026, 12:52 • Новости дня
    Каллас выступила против участия Путина в саммите G20

    Bloomberg: Каллас выступила против участия Путина в саммите G20 в США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия президента России Владимира Путина в декабрьском саммите «Группы двадцати» во Флориде.

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила несогласие с возможным участием президента России Владимира Путина в декабрьском саммите G20 во Флориде, передает Bloomberg.

    «Приглашение США на этот саммит вызывает множество серьезных вопросов», – заявила Каллас.

    По словам главы дипломатии Евросоюза, визит российского лидера в Соединенные Штаты способен привести к легализации возвращения Москвы на международные форумы. Каллас также подчеркнула недопустимость нормализации отношений с Россией.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии решения о личном присутствии Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в США.

    В сентябре глава евродипломатии Кая Каллас уже выразила недовольство в связи с возможным участием Владимира Путина в этом мероприятии. Также глава дипломатической службы Евросоюза призвала усилить санкционное давление на Россию.

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    1 ноября 2026, 18:21 • Новости дня
    Пушков назвал Польшу новой ареной схватки за будущее Европы

    Пушков: В Польше развернулась схватка между евролибералами и консерваторами

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что в Польше, как и в других европейских странах, разворачивается масштабная схватка между евролибералами и правоконсервативными силами за будущее Европы.

    «Польское противостояние – выражение общеевропейской тенденции. По всей Европе разворачивается схватка между евролиберальным и правоконсервативным лагерями», – написал Пушков в Telegram-канале.

    Он отметил, что в противостоянии премьер-министра Польши Дональда Туска и президента страны Кароля Навроцкого Евросоюз поддерживает главу правительства как своего агента влияния, тогда как экс-премьер Венгрии Виктор Орбан выступает на стороне правого националиста.

    Парламентарий добавил, что евробюрократы ведут континент к потере цивилизационной идентичности, а консерваторы пытаются защитить национальные интересы. Аналогичные столкновения происходят во Франции, Германии, Нидерландах, Венгрии и Румынии.

    Политик подчеркнул, что правые силы выступают против расширения полномочий Брюсселя и превращения Европы в единое сверхгосударство. Кроме того, они скептически относятся к поддержке Украины и призывают к восстановлению экономических связей с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны.

    Партия бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого «Развитие плюс» направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству.

    Президент Польши Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения конституционного кризиса.

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    30 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    FT: США согласовали с Киевом формат для участия в переговорах «евротройки»

    FT: Команда Трампа согласовала с Киевом формат Е3 для участия Европы

    Tекст: Катерина Туманова

    Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер договорился с украинскими властями об использовании формата Е3 для европейского представительства в возможных переговорах, пишет FT.

    В прошлом месяце Джаред Кушнер и другой представитель американской команды Стив Уиткофф достигли договоренности с официальными лицами в Киеве о том, что инструментом для европейского представительства в переговорах по украинскому вопросу станет формат Е3. Внутри Европы по этому вопросу до сих пор ведутся споры, пишет Financial Times со ссылкой на дипломата.

    «Пока мы постараемся придерживаться формата E3», – заявил источник издания. По его словам, в случае начала серьезных переговоров об отношениях Украины с ЕС и снятии санкций к процессу должны будут подключиться европейские институты, для чего потребуется найти подходящий способ.

    Четыре европейских дипломата заявили, что США и Украина рассматривают так называемую «Е3» – Великобританию, Францию ​​и Германию как наиболее вероятную группу, способную сыграть роль в переговорах по урегулированию конфликта. Однако, по словам дипломатов, перспектива того, что три наиболее значимые страны Европы будут представлять весь континент, рискует оттолкнуть более мелкие европейские страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о невозможности участия представителей Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине. Песков назвал условием поддержки Москвой переговорщика от Евросоюза его искреннюю заинтересованность в мирном процессе.

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    31 октября 2026, 10:53 • Новости дня
    Кандидат в президенты Болгарии призвала лидеров ЕС позвонить Путину

    FT: Кандидат в президенты Болгарии призвала лидеров Европы позвонить Путину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кандидат в президенты Болгарии Илияна Йотова призвала сделать страну каналом дипломатического диалога с Россией и посоветовала европейским лидерам лично позвонить Владимиру Путину.

    Временно исполняющая обязанности президента Болгарии Илияна Йотова призвала сделать страну сильным дипломатическим каналом в диалоге с Москвой. «Всем европейским лидерам следует позвонить президенту России Владимиру Путину. Было бы гораздо эффективнее, если бы эти дипломатические каналы с Россией были открыты от имени всего ЕС», – передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times слова Йотовой.

    В воскресенье в Болгарии пройдет второй тур президентских выборов, где Йотова, занявшая пост после отставки Румена Радева, соперничает с бывшим главой центробанка Андреем Гюровым. Либеральный кандидат в свою очередь подчеркнул, что на фоне роста напряженности в Черном море София не может оставаться в стороне, и призвал твердо держаться союзников.

    Заявление Йотовой прозвучало после телефонного разговора Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Беседа состоялась 27 октября по инициативе Хельсинки и Осло. Стороны обсудили украинский кризис и поприветствовали возобновление трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной, которые пройдут в Абу-Даби в первой половине ноября.

    В пятницу глава МИД России Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел Группы двадцати в Атланте отметил, что европейцы пытаются втиснуться в украинское урегулирование. По его словам, возникает вопрос о реальной пользе их участия. Министр напомнил о срыве Минских соглашений и договоренностей 2014 года между Виктором Януковичем и оппозицией, подчеркнув, что нельзя не учитывать испорченную репутацию европейцев как гарантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил участие представителей европейских стран в переговорах по украинскому урегулированию.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил о решающем значении планируемых трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.

    Во вторник Песков отметил неучастие Европы в переговорном процессе.

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    1 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    Захарова назвала Каллас пугалом в «прекрасном саду» ЕС

    Захарова: Каллас стала пугалом в прекрасном саду ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас против приглашения президента Владимира Путина на саммит G20 в США, назвала ее пугалом в «прекрасном саду», которое наводит страх глупыми заявлениями.

    «Понимаете, Каллас стала таким вот пугалом в «еэсовском прекрасном саду». Обычно пугало ставят отгонять птиц, чтобы те не склевали урожай. Но в Евросоюзе урожая давно нет из-за своих собственных садовников-неумех, которые несколько лет сами уничтожали свои же наделы. Уже и птицам-то не на что позариться. А пугало Каллас так и продолжает наводить страх своими заявлениями, бесцельно и глупо», – заявила Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что никто не спрашивал у Каллас советов по организации встреч G20, и ее мнение на эту тему никому не интересно, пишет «Комсомольская правда».

    Россия остается полноправным участником G20. Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года. Евросоюз также является членом «Двадцатки» и будет представлен на встрече в Майами председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой. Каллас в числе участников саммита не значится.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия президента России Владимира Путина в декабрьском саммите «Группы двадцати» во Флориде.

    В сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков относительно возможного участия Путина в саммите G20.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии решения о личном присутствии Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в США.

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    31 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Финляндия стала лидером в ЕС по уровню безработицы

    Евростат: Финляндия стала лидером в ЕС по уровню безработицы

    Tекст: Мария Иванова

    В сентябре уровень безработицы в Финляндии оказался самым высоким в Евросоюзе и составил 10,5%, свидетельствуют данные Евростата.

    По информации статистической службы ЕС, в Финляндии уровень безработицы составлял 10,4% на протяжении трех месяцев лета, а в сентябре 2025 года был равен 10%, передает ТАСС.

    Испания и Швеция также сохранили свои позиции, заняв соответственно второе (10,3%) и третье (8,7%) места по показателю безработицы среди государств объединения.

    Средний уровень безработицы в Евросоюзе в целом составил 6,2% в сентябре. Самый низкий показатель безработицы в ЕС зафиксирован в Чехии (2,8%).

    Как сообщала телерадиокомпания Yle, Финляндия вышла в лидеры ЕС по уровню незанятого населения в ноябре 2025 года. Главными причинами рекордного роста безработицы в стране эксперты называют затяжную рецессию и структурную перестройку рынка, что привело к кризису найма.

    Сильный удар по логистическому бизнесу, деревообрабатывающей промышленности, гостиничному бизнесу и туризму североевропейской страны нанес разрыв ее торговых отношений с Россией вследствие санкционной политики Брюсселя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце транспортные ассоциации Финляндии потребовали от правительства мер из-за дорогого топлива.

    Летом в Евросоюзе заявили о серьезном кризисе в приграничных финских регионах из-за прекращения поездок россиян.

    В июле спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал разрыв с Россией причиной высокой безработицы в Финляндии.

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    31 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Посол Барбин: У России есть данные десятков воюющих за ВСУ наемников из Дании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва располагает установочными данными на несколько десятков датских наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

    У России есть информация о нескольких десятках граждан Дании, которые воюют на стороне украинской армии. Об этом сообщил в интервью ТАСС пглава российской дипмиссии в Копенгагене Владимир Барбин.

    «У российской стороны есть установочные данные на несколько десятков датских наемников, принимавших и принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ против нашей страны. Их судьба незавидна. Если им и будет суждено остаться в живых, то дамоклов меч российского правосудия останется висеть над их головами», – заявил Барбин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о задержании вербовавшего наемников для ВСУ иностранца.

    Летом руководство Украины разрешило частным компаниям привлекать в ряды армии иностранных наемников. Весной иностранные наемники в ДНР потеряли смартфон с именами и позывными всего подразделения.

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    31 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Еврокомиссар заявил о почти полном разрыве энергетических связей с Россией

    Bloomberg: Еврокомиссар Домбровскис заявил о разрыве энергосвязей с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Разрыв энергетических связей Европейского союза с Россией в настоящее время в целом завершен, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    Домбровскис заявил, что основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

    «Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – отметил Домбровскис.

    По его словам, Европа продолжила развивать сектор возобновляемых источников энергии и повышать энергоэффективность, что способствовало нынешней устойчивости региона.

    Доля «зеленых» источников в производстве электроэнергии в Евросоюзе выросла с 39% в 2022 году до 47% в 2025 году.

    Генеральный директор немецкого оператора электросетей 50Hertz Штефан Капферер добавил, что предприятия уже научились потреблять энергию в периоды низких цен. Домохозяйства также внесли свой вклад, сократив потребление газа примерно на 15% по сравнению с уровнем до начала спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу немецкий политик Маркус Фронмайер назвал безумием решения Европейской комиссии в отношении закупок газа у России.

    В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недальновидным отказ европейских стран от российских энергоресурсов.

    Официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо не исключила возобновления поставок российского газа в ЕС после завершения конфликта на Украине.

    Президент Владимир Путин заявил о нанесении Европой удара по собственной промышленности из-за отказа от топлива из России.

    Ранее сообщалось, что европейские страны смогли заполнить подземные хранилища газа лишь на 75,5%.

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    31 октября 2026, 07:42 • Новости дня
    Россия пообещала не пускать союзников Запада в Совбез ООН

    Москва выступила против принятия стран Запада в Совбез ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия будет противостоять попыткам западных стран включить своих союзников по НАТО и ЕС в состав Совета Безопасности (СБ) ООН под предлогом его реформирования, заявила заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева.

    В настоящий момент не существует концепции реформы СБ ООН, которая поддерживалась бы большинством стран-членов, передает РИА «Новости» слова Евстигнеевой.

    Заместитель постпреда пояснила, что отсутствие согласованной модели связано с попытками западных государств «протащить под шумок» в Совбез своих союзников по НАТО и ЕС вместе с развивающимися странами.

    Евстигнеева подчеркнула, что западные государства и так «перепредставлены» в СБ ООН.

    «Россия, разумеется, такому сценарию будет противодействовать», – заключила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил о необходимости аккуратного подхода к реформе Совета Безопасности ООН. В тот же день он выступил за более справедливое представительство африканских государств в Совбезе ООН.

    Ранее президент Турции Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН для его превращения в более инклюзивный орган.

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    31 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    Газ в Евросоюзе стал самым подорожавшим товаром в мире

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала текущего года стоимость газа в Евросоюзе выросла на 259,31%, что сделало его самым подорожавшим товаром на мировых рынках.

    Газ в Евросоюзе подорожал в 3,6 раза, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов. На втором месте среди самых подорожавших топливно-энергетических товаров оказался газ в Британии, стоимость которого увеличилась на 239,55%. В тройку также вошел СПГ на рынках Южной Кореи и Японии с ростом на 233,52%, передает РИА «Новости».

    В категории продовольственных товаров с начала года наиболее заметный рост показал рис, стоимость которого выросла на 81,45%. Ячмень подорожал на 40,11%, а рапс – на 33,6%. При этом заметно подешевели апельсиновый сок (на 33,28%) и кофе (на 18,15%).

    Среди промышленных товаров и металлов заметнее всего выросла стоимость горячекатаной стали в рулонах – на 52,83%. Самым подешевевшим товаром в этой категории стал гидроксид кобальта, стоимость которого снизилась на 43,36%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спотовая цена природного газа на европейских биржах впервые с декабря 2022 года поднялась выше 1,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубических метров.

    Глава Газпрома Миллер допустил рост цен на газ в Европе до 2,5 тыс. долларов зимой при холодах.

    Эксперт Игорь Юшков возложил ответственность за энергетический кризис в мире на недальновидные политические решения стран Запада.

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    1 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Новак счел выживание европейцев зимой с низкими запасами газа отдельной историей

    Новак: Зимовка европейцев с низкими запасами газа станет отдельной историей

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей то, как европейцы переживут зиму с низкими запасами газа.

    «Исторически сегодня самые низкие запасы в подземных газовых хранилищах, и как пройдут зиму европейцы – это будет отдельная история», – приводят слова Новака «Вести».

    На данный момент в подземных хранилищах Европейского союза находится около 82,1 млрд кубометров газа, что на 9,4 млрд кубометров уступает прошлогодним значениям. Этот объем запасов стал самым низким с 2013 года.

    Ранее сообщалось, что европейские страны к концу октября заполнили подземные хранилища газа лишь на 75,5%.

    В понедельник генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила заявил о серьезном вызове для Европы из-за заполненности газовых хранилищ менее чем на 80%.

    На прошлой неделе отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку.

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