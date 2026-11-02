Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции

Tекст: Валерия Городецкая

Ролик группы BB Burnes, которая стала пародией на популярный французский поп-рок-коллектив BB Brunes, появился в сети на прошлой неделе и набрал сотни тысяч просмотров. Действующими лицами видео под названием «Российское вмешательство» стали многие известные французские политики, включая Макрона с супругой и главу МИД Жана-Ноэля Барро, передает РИА «Новости».

Главным персонажем клипа выступил бывший премьер Франции Габриель Атталь. По сюжету у созданного ИИ политика не задался день: он пропустил автобус, коллеги не предупредили его о переносе совещания, сэндвич на обед оказался невкусным, а дома не работал телевизор. Во всех этих бедах герой обвинил «российское вмешательство».

Франция неоднократно выступала с голословными обвинениями о мнимом вмешательстве России в ее внутренние дела. В частности, Париж обвинял Москву в завозе активно распространяющихся во французских городах постельных клопов и организации студенческих протестов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала французские обвинения в кибератаках попыткой оправдать экономические и политические неудачи Парижа.

Весной замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился созданным искусственным интеллектом видеороликом с испуганным президентом Франции Эммануэлем Макроном.