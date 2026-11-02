  • Новость часаСамолет ВВС США подал сигнал бедствия и совершил посадку во Франции
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Гей-пропаганда Европы спотыкается о Прибалтику
    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат
    Швейцария пригласила Лаврова и Рубио на декабрьский саммит министров ОБСЕ
    Стала известна участница конкурса «Мисс Вселенная» от России
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    Путин увеличил штатную численность МЧС
    Срок пребывания в России по электронной визе предложили продлить до 45 суток
    Под Киевом произошла потасовка возле неофициальной тюрьмы Нацгвардии Украины
    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах
    2 ноября 2026, 20:36 • Новости дня

    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции

    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во французских социальных сетях набрал популярность созданный искусственным интеллектом музыкальный клип с участием президента Эммануэля Макрона, доводящий до абсурда обвинения в якобы вмешательстве России в дела страны.

    Ролик группы BB Burnes, которая стала пародией на популярный французский поп-рок-коллектив BB Brunes, появился в сети на прошлой неделе и набрал сотни тысяч просмотров. Действующими лицами видео под названием «Российское вмешательство» стали многие известные французские политики, включая Макрона с супругой и главу МИД Жана-Ноэля Барро, передает РИА «Новости».

    Главным персонажем клипа выступил бывший премьер Франции Габриель Атталь. По сюжету у созданного ИИ политика не задался день: он пропустил автобус, коллеги не предупредили его о переносе совещания, сэндвич на обед оказался невкусным, а дома не работал телевизор. Во всех этих бедах герой обвинил «российское вмешательство».

    Франция неоднократно выступала с голословными обвинениями о мнимом вмешательстве России в ее внутренние дела. В частности, Париж обвинял Москву в завозе активно распространяющихся во французских городах постельных клопов и организации студенческих протестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала французские обвинения в кибератаках попыткой оправдать экономические и политические неудачи Парижа.

    Весной замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился созданным искусственным интеллектом видеороликом с испуганным президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    2 ноября 2026, 16:30 • Новости дня
    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» Лушников пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерн «Калашников» планирует в ближайшем будущем использовать искусственный интеллект в стрелковом оружии, заявил гендиректор компании Алан Лушников.

    Лушников сообщил о скором внедрении технологий искусственного интеллекта в стрелковое оружие, передает ТАСС. По его словам, компания уже использует ИИ в системах управления автоматизированными средствами и для обработки данных.

    «Поэтому эта технология, которая уже пришла на вооружение, уже с нами <…>, не скажу, что пока во всех (изделиях), в автомате его пока нет, но будет», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе ИИ.

    В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главными направлениями модернизации армии развитие беспилотников и применение ИИ в вооружениях.

    В прошлом месяце Министерство обороны Южной Кореи открыло первую базу трансформации искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Китайские роботостроители переключились на «мозги» в гонке с США

    Китайские фирмы вложили 14 млрд долларов в ИИ для роботов

    Китайские роботостроители переключились на «мозги» в гонке с США
    @ Li Ziheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил, что китайские производители гуманоидных роботов сместили фокус инвестиций с «железа» на искусственный интеллект, который должен стать основным источником прибыли.

    Китайские компании, десятилетие оттачивавшие бег, танцы и сальто своих гуманоидных роботов, начали масштабный переход к разработке искусственного интеллекта, который позволит машинам осваивать разные профессии без перепрограммирования. За первое полугодие 2026 года стартапы в сфере так называемого воплощенного ИИ привлекли 14 млрд долларов – в пять раз больше, чем годом ранее, передает Kyodo News.

    Деньги все чаще идут не производителям, а узким разработчикам «мозгов» для роботов на фоне падения цен на железо. «Производители роботов пришли к выводу, что маржа будет не от железа, а от мозга», – сказал МакГрат. Новое направление стало еще одним фронтом технологического соперничества США и Китая: американские лаборатории лидируют в части передовых моделей, но китайские фирмы делают ставку на массовое производство и доступ к реальным данным.

    Китайские стартапы X Square, Galaxea и Spirit AI уже оценены примерно в 3 млрд долларов каждый, их системы обучают роботов по коротким видео и в симуляциях. Сооснователь X Square Ян Цянь заявила, что компания стремится перевести роботов «от управления кодом к управлению здравым смыслом». Крупные производители, включая UBTech и Unitree, набирают десятки исследователей и предлагают вознаграждения топ-уровня за развитие универсальных моделей ИИ.

    Для обучения таким системам китайские компании собирают огромные массивы данных о физических действиях: Spirit AI наняла около тысячи человек для записи быта и производственных операций, Robbyant использовала 160 тыс. часов материала, а DexForce добивается почти стопроцентной точности в промышленных задачах за счет виртуальной среды. При этом отрасль сталкивается с дефицитом чипов Nvidia из-за американских ограничений и ужесточением контроля за выходом компаний на биржу, что тормозит приток капитала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские компании начали промышленное испытание и коммерческое внедрение человекоподобных роботов на фабриках в Южной Корее. В сентябре компания Ubtech в Лючжоу официально открыла первый в мире интеллектуальный завод по производству человекоподобных роботов мощностью свыше 10 тыс. единиц в год. В июне китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek привлек более 7,4 млрд долларов и получил оценку свыше 50 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 17:57 • Новости дня
    РЖД начали тестировать робособак для техосмотра «Ласточек»
    РЖД начали тестировать робособак для техосмотра «Ласточек»
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) проводит в Москве тестирование биоморфных роботов-собак для технического осмотра электропоездов «Ласточка».

    «Собака» представляет собой робота с сенсорами и интеллектуальным модулем, разработанным Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС), передает РИА «Новости».

    В РЖД отметили, что робот проходит испытания в депо Подмосковная. Главная задача машины – визуальный контроль экипажной части поездов «Ласточка». Применение робособак позволит автоматизировать часть операций техосмотра, повысить объективность оценки состояния оборудования и сократить время простоя подвижного состава.

    Подконтрольную эксплуатацию биоморфных роботов в других подразделениях Дирекции скоростного сообщения планируют начать в 2027 году. В компании также рассматривают возможности применения роботов для цифровизации сортировочных станций, автоматизированного осмотра составов и контроля инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава РЖД Олег Белозеров анонсировал появление в российских поездах уникальных роботов-проводников.

    В августе в Москве начали тестировать беспилотный электропоезд «Ласточка».

    В 2025 году руководство РЖД сообщило о планах внедрить поезд с четвертым уровнем автоматизации.

    Комментарии (2)
    2 ноября 2026, 11:37 • Новости дня
    Искусственный интеллект впервые успешно атаковал российскую компанию

    ИИ-агенты впервые успешно атаковали инфраструктуру российской компании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты компании Positive Technologies впервые зафиксировали успешную хакерскую атаку на инфраструктуру российской компании, которую полностью провели агенты искусственного интеллекта.

    Взломщики получили доступ более чем к десяти узлам корпоративной сети компании-жертвы. От первоначального проникновения через внешний сервис до утечки конфиденциальной информации прошло около трех часов, пишет Lenta.ru.

    «Это первый случай в практике PT ESC IR, когда мы расследовали успешную атаку на инфраструктуру Linux и Windows, предположительно полностью проведенную ИИ-агентами. На это указывают скорость и характер действий», – заявил руководитель департамента комплексного реагирования на киберугрозы Денис Гойденко.

    По его словам, агенты одновременно пробовали разные способы продвижения, допускали ошибки и сразу их исправляли. Атака развивалась необычайно быстро и шумно, а первоначальный доступ программа получила через ошибку в конфигурации внешнего сервиса, которую трудно обнаружить вручную.

    В Positive Technologies отметили, что применение таких технологий существенно усложняет поиск инициаторов нападения. Вредоносные инструменты создаются прямо в ходе атаки, а высокая скорость работы алгоритмов требует максимально быстрой реакции от защитников инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям из-за массированной кибератаки на мобильное приложение.

    В воскресенье информационные ресурсы Росстата подверглись целевым деструктивным атакам.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Силуанов провел стратегическую сессию по применению ИИ в работе Минфина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов провел стратегическую сессию, посвященную вопросам применения технологий искусственного интеллекта в работе ведомства и подведомственных организаций.

    Искусственный интеллект должен стать полноценным рабочим инструментом сотрудников министерства финансов. Об этом заявил на стратегической сессии по развитию и применению технологий искусственного интеллекта в работе Минфина глава ведомства, вице-премьер Антон Силуанов.

    Он отметил, что технологии уже помогают решать конкретные прикладные задачи, а в дальнейшем успешные практики планируется масштабировать для всей системы управления государственными финансами, пишет РИА «Новости».

    «Нам нужны комплексные решения, глубоко интегрированные в рабочие процессы. Важно, чтобы ИИ был не только помощником, но и инструментом для получения второго мнения. Сферы его применения охватывают широкий круг задач: анализ мер государственной поддержки, подготовку прогнозов, работу с документами, обработку обращений и многое другое», – заявил Силуанов.

    Министр добавил, что к следующему бюджетному циклу технологии необходимо полноценно применять в основных направлениях деятельности ведомства. При этом главным условием внедрения таких инструментов он назвал обеспечение высокого уровня безопасности данных.

    Заместитель министра финансов Николай Бегчин отметил, что нейросети уже используются при рассмотрении заявок ведомств на формирование целевых статей расходов федерального бюджета и при прогнозировании доходов. Свои наработки в сфере ИИ на сессии также представили Федеральное казначейство, Росимущество, Федеральная налоговая служба и другие ведомства, а также представители Сбербанка и «Яндекса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца глава Минфина Антон Силуанов сообщил об активном внедрении технологий искусственного интеллекта в работу правительства.

    В начале месяца на федеральный проект по развитию ИИ предложили направить более 35 млрд рублей. Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил перспективы автоматизации контроля в сфере закупок с помощью таких систем.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Во Франции одобрили налог для IT-гигантов за передачу интернет-трафика

    Le Figaro: Во Франции одобрили налог для IT-гигантов за интернет-трафик

    Tекст: Мария Иванова

    Депутаты во Франции приняли поправку к налоговому кодексу, обязывающую технологические компании платить 5,5 цента за каждый гигабайт переданного пользователям интернет-трафика.

    Французские парламентарии одобрили введение дополнительного сбора для «цифровых производителей данных», обязав их перечислять в бюджет 5,5 цента за каждый доставленный пользователям гигабайт интернет-трафика, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    Новая норма коснется таких корпораций, как Google, Meta и Netflix. Отслеживать объемы потребляемого трафика и направлять эти сведения в налоговую службу должны будут местные провайдеры.

    Инициативу поддержали лишь 11 депутатов, против выступили 10 человек, при этом всего в Национальном собрании Франции насчитывается 577 мест. Ожидается, что налог принесет казне 10 млрд евро, так как ежегодный объем передаваемого абонентам страны трафика оценивается местным телекоммуникационным регулятором примерно в 200 млрд гигабайт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Еврокомиссия запланировала ввести налог на американские технологические компании под видом общего сбора с крупных корпораций для избежания негативной реакции Вашингтона.

    Летом президент США Дональд Трамп выразил недовольство Эммануэлю Макрону в связи с французскими налогами на американские IT-корпорации.

    В прошлом году США намеревались заключить с ЕС соглашение о решениях по цифровым налогам.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Участники протестов на юго-востоке Франции сожгли чучело Макрона
    Участники протестов на юго-востоке Франции сожгли чучело Макрона
    @ Auvergne-Rhone-Alpes

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время манифестации против роста стоимости жизни в коммуне Гап на юго-востоке Франции участники протестов сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона.

    В коммуне Гап протестующие прикрепили чучело главы государства к тележке из продуктового магазина с плакатом «Не покойся с миром», подожгли его и начали водить хоровод, передает РИА «Новости» со ссылкой на французское издание Marseillaise.

    По данным газеты Dauphine Libere, на сожжение чучела собрались около 100 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы задержали 565 участников масштабных манифестаций против повышения стоимости жизни во Франции.

    В субботу участники акции протеста во французском Бордо разбили пиньяту в виде головы президента страны Эммануэля Макрона.

    В прошлый понедельник министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании 1435 человек в ходе массовых акций.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Протестующие в Бордо разбили пиньяту в виде головы Макрона

    Le Figaro: В Бордо протестующие разбили пиньяту в виде головы Макрона

    Tекст: Вера Басилая

    Участники акции протеста против роста стоимости жизни во французском Бордо разбили пиньяту в виде головы президента страны Эммануэля Макрона.

    Инцидент произошел в субботу на площади Виктуар в центре французского города. Участники манифестации, выражающие недовольство ухудшением экономической ситуации, уничтожили фигуру с поддельными банкнотами внутри ударами меча и сковороды, передает Le Figaro.

    В это же время массовые акции недовольства проходят и в других городах государства.

    Сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже.

    В четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о ранениях 1193 сотрудников правоохранительных органов в ходе акций протеста во Франции.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Полиция в Париже разогнала участников акции протеста слезоточивым газом

    Полиция в Париже применила слезоточивый газ против манифестантов

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже.

    Полиция во французской столице применила слезоточивый газ и шумовые гранаты на акции протеста против снижения покупательной способности населения, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в конце маршрута манифестации у Порт-де-Шарантон на востоке Парижа, где радикально настроенные участники стали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками.

    Нынешняя акция стала продолжением масштабных выступлений 17 и 24 октября, которые в ряде французских городов сопровождались столкновениями с полицией, погромами и разграблением магазинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста во Франции с конца сентября.

    В прошлую субботу сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни в Париже.

    17 октября в ходе масштабных протестов во французском Сент-Этьене молодой человек лишился кисти руки в результате взрыва полицейской гранаты.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 23:31 • Новости дня
    Новые протесты во Франции собрали 320 тыс. человек

    МВД: В новых протестах во Франции участвовали 320 тыс. человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу по всей Франции прошла новая волна протестов, в которой, по оценкам властей, приняли участие 320 тыс. человек, в конце акций произошли столкновения с полицией.

    На фоне недавних городских беспорядков и грабежей во Франции прошла третья волна социальных протестов. По данным Министерства внутренних дел, число участников марша составило 320 тыс. человек, что ниже показателя прошлой недели, сообщил телеканал TF1.

    В свою очередь, организаторы из молодежной межсоюзной группы заявили о мобилизации «почти полмиллиона» манифестантов.

    В Париже, согласно информации префектуры полиции, собралось около 70 тыс. протестующих, тогда как организаторы оценили их число в 200 тыс. Шествие между воротами Баньоле и Шарантон было относительно мирным, однако в конце процессии начались столкновения. В полицейских полетели различные предметы, включая по меньшей мере один коктейль Молотова. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

    В Лионе, где собралось 19 тыс. участников, и в Ренне (13,5 тыс.) также зафиксированы столкновения враждебно настроенных групп с полицией при разгоне демонстраций.

    В Марселе марш около 10 тыс. человек прошел без происшествий до возникновения напряженности к вечеру. По данным МВД, по всей стране задержали 296 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже. В четверг министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе протестов с конца сентября. В понедельник, 26 октября, он заявил о задержании 1435 человек во время массовых протестов в выходные.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    В Париже тысячи человек вышли на акцию против роста стоимости жизни

    На окраине Парижа прошла масштабная манифестация против повышения цен

    Tекст: Мария Иванова

    Очередная крупная демонстрация с требованием увеличить заработные платы и остановить рост цен состоялась на восточной окраине французской столицы.

    Во Франции третью неделю подряд проходят общенациональные протесты против повышения стоимости жизни, передает РИА «Новости».

    К акциям присоединились профсоюзы, представители движения «желтых жилетов» и учащиеся. Манифестация в Париже состоялась на восточной окраине города, поскольку суд запретил проводить ее ближе к центру. Демонстранты несли флаги и плакаты с призывами увеличить заработные платы и снизить цены в стране.

    «Необходимо, чтобы мы были здесь, даже если мы не согласны с маршрутом… Я думаю, что важно прийти сюда, чтобы осудить правительство, которое ни к чему не прислушивается и чье единственное желание – репрессии, репрессии и еще раз репрессии», – заявил представитель «желтых жилетов» Джон.

    Участница протестов Сабина добавила, что митингующие требуют обеспечить студентам хорошие условия для обучения, а также повысить покупательную способность граждан. Место проведения акции оцепило большое количество сотрудников правоохранительных органов в полной экипировке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье предупредил о приближении страны к грани финансового кризиса на фоне массовых протестов.

    На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов в Париже применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни.

    Ранее по всей Франции в ходе акций против роста цен зафиксировали случаи грабежей магазинов.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    Систему посадки по биометрии решили внедрить еще в трех аэропортах

    Систему посадки по биометрии решили запустить еще в трех аэропортах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор транзакционного направления Центра биометрических технологий Наталья Цай сообщила, что в 2027 году к системе посадки по биометрии планируется подключить три российских аэропорта, включая воздушные гавани Московского авиаузла и юга страны.

    В 2027 году систему посадки по биометрии планируют запустить в трех аэропортах. Об этом сообщила ТАСС директор транзакционного направления Центра биометрических технологий Наталья Цай.

    «Это точно будет Московский узел и крупные авиахабы, в том числе южные регионы», – заявила Цай на полях форума Kazan Digital Week.

    Она отметила, что число аэропортов, где в следующем году могут ввести посадку по биометрии, может увеличиться. В настоящее время пассажиры могут проходить в самолет по биометрии в рамках эксперимента в аэропортах Шереметьево и Пулково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил расширить использование безналичных расчетов в общественном транспорте с применением биометрической системы.

    Ранее РЖД запланировали начать использовать биометрию при посадке в поезд на скоростных направлениях между Москвой, Иваново и Нижним Новгородом.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Полиция Парижа применила силу к подростку при разгоне протестов

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники правоохранительных органов в Париже применили силу к подростку во время разгона манифестантов после демонстрации против роста стоимости жизни.

    Мальчик пытался поднять с земли картонку с лозунгами, но потерял равновесие и упал, когда полицейский намеренно встал на нее ногами. После этого четыре правоохранителя окружили подростка и начали силой поднимать его с асфальта, передает РИА «Новости».

    Когда подросток встал на ноги, один из полицейских сильно толкнул его, из-за чего тот отлетел на пару метров и снова упал. Окружающие возмутились жестоким обращением с ребенком и подошли помочь ему подняться.

    Во Франции третью субботу подряд проходят общенациональные протесты против повышения стоимости жизни. К ним присоединились профсоюзы, сторонники движения «желтых жилетов», а также студенты и школьники. По данным МВД, на манифестации по всей стране вышли 320 тыс. человек, из которых 70 тыс. в Париже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники акции протеста против роста стоимости жизни во французском Бордо разбили пиньяту в виде головы президента страны Эммануэля Макрона.

    В Париже тысячи человек вышли на очередную крупную демонстрацию с требованием увеличить заработные платы и остановить рост цен.

    В четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста во Франции с конца сентября.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 10:06 • Новости дня
    В России назвали условие массового запуска беспилотных такси

    Массовый запуск беспилотных такси в России увязали с принятием закона

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Массовое использование беспилотных такси на территории России станет возможным только после принятия соответствующего закона, заявила директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

    Использовать в массовом порядке беспилотные такси на территории России можно будет только после принятия соответствующего закона. Пока беспилотные автомобили проходят ограниченные испытания. Об этом заявила ТАСС директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

    «Сегодня мы уже наработали и продолжаем нарабатывать опыт в реальных условиях. Беспилотные такси тестируются в Москве, Иннополисе и на федеральной территории Сириус. <…> Это важный шаг, но я бы не спешила называть его полноценным запуском. Пока речь идет об ограниченном тестировании в рамках экспериментального правового режима, и о массовом коммерческом использовании говорить рано», – сказала Давыдова.

    По ее словам, до конца 2026 года компания «Яндекс» планирует запустить в Москве около 200 автономных машин, половина из которых будет доступна для заказа пассажирами.

    Давыдова добавила, что основными участниками испытаний выступают «Яндекс» и «Навио». Серийных автопроизводителей, готовых обеспечить массовый выпуск именно беспилотных такси, в стране пока нет. На данный момент рынок находится в стадии становления, констатировала директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу японская компания Toyota Motor и американская Waymo решили запустить тестовую службу автономных такси в Японии.

    Ранее первый замглавы Минтранса Константин Пашков заявил о вхождении России в тройку мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта.

    До этого министр транспорта Андрей Никитин сообщил о введении экспериментальных требований к работе беспилотных курьеров в городских условиях.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Во Франции задержали более 770 человек во время протестов

    BFMTV: Во Франции во время протестов задержали более 770 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Французские правоохранительные органы задержали более 770 человек во время масштабных субботних протестов против повышения стоимости жизни.

    Во Франции третью субботу подряд прошли общенациональные протесты против повышения стоимости жизни. К акциям присоединились профсоюзы, сторонники движения «желтых жилетов», а также недовольные ситуацией в сфере образования студенты и школьники, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    «На всей территории страны в ходе манифестаций 31 октября и в ночь на Хэллоуин в Париже было произведено 779 задержаний», – сообщил телеканал.

    Протесты начались во Франции в середине сентября с выступлений старшеклассников, требовавших улучшения состояния школ. Затем к ним присоединились граждане, недовольные ростом цен, и акции охватили другие регионы. Самая массовая демонстрация прошла 17 октября, собрав около 550 тыс. человек. Полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в ходе масштабных акций протеста против повышения стоимости жизни во Франции пострадали как минимум 60 человек.

    Правоохранительные органы сообщили о задержании 565 участников субботних манифестаций.

    На прошлой неделе министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил о задержании 1435 человек в ходе массовых акций протеста в выходные.

    Комментарии (0)
    Главное
    Казахстан решил создать стратегический резерв урана
    МЧС установило причину взлома мобильного приложения
    На строящемся ледоколе «Чукотка» запустили оба реактора
    «Калашников» передал МВД партию беспилотников «Скат-350 М»
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    Ученые: Употребление арахиса улучшает память
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2