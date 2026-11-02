ВВС Казахстана получили второй тяжелый самолет Airbus A400M из Испании

Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат

Глава концерна «Калашников» Лушников пообещал внедрить ИИ в автомат

Tекст: Денис Тельманов

Лушников сообщил о скором внедрении технологий искусственного интеллекта в стрелковое оружие, передает ТАСС. По его словам, компания уже использует ИИ в системах управления автоматизированными средствами и для обработки данных.

«Поэтому эта технология, которая уже пришла на вооружение, уже с нами <…>, не скажу, что пока во всех (изделиях), в автомате его пока нет, но будет», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе ИИ.

В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главными направлениями модернизации армии развитие беспилотников и применение ИИ в вооружениях.

В прошлом месяце Министерство обороны Южной Кореи открыло первую базу трансформации искусственного интеллекта.