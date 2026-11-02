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    2 ноября 2026, 19:56 • Новости дня

    Ученые: Употребление арахиса улучшает память

    Ученые из Нидерландов доказали пользу употребления арахиса для работы мозга

    Ученые: Употребление арахиса улучшает память
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Исследователи из Маастрихтского университета в Нидерландах выяснили, что ежедневное употребление несоленого арахиса улучшает реакцию мозга на инсулин и поддерживает память у пожилых людей.

    Ежедневное употребление 60 граммов несоленого жареного арахиса на протяжении 16 недель улучшает чувствительность к инсулину в участках правого полушария мозга, отвечающих за память. К такому выводу пришли специалисты Маастрихтского университета. Результаты опубликованы в журнале Food & Function.

    В исследовании участвовал 31 здоровый доброволец в возрасте от 60 до 75 лет. Каждый участник прошел два этапа: на одном ел арахис, обжаренный с кожицей, на другом полностью исключал его из рациона. Порядок этапов определяли случайным образом. Так ученые смогли сравнить реакцию мозга одних и тех же людей при разном питании.

    Чтобы оценить чувствительность мозга к инсулину, добровольцам вводили гормон через нос и с помощью МРТ отслеживали, как меняется кровоток. После периода употребления арахиса ученые зафиксировали более выраженный отклик в нескольких участках правого полушария, в том числе в части гиппокампа – структуры, участвующей в формировании воспоминаний.

    По словам старшего автора работы Петера Йориса, инсулин помогает нервным клеткам обмениваться сигналами. С возрастом мозг может слабее реагировать на этот гормон, что связывают с ухудшением памяти. В предыдущей работе его группа установила, что после 16 недель употребления арахиса общий мозговой кровоток увеличился на 3,6%, а результаты теста на словесную память улучшились на 5,8%. Новые данные предлагают возможное объяснение этих изменений, но не доказывают, что арахис предотвращает возрастные нарушения памяти или болезнь Альцгеймера.

    «Гормон инсулин играет важную роль в мозге, где он поддерживает память и другие когнитивные процессы. С возрастом мозг может стать менее восприимчивым к инсулину, что связано со снижением когнитивных способностей», – пояснил старший автор исследования Питер Йорис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Ирина Бережная заявила о пользе морепродуктов, орехов и горького шоколада для стимулирования работы мозга. В июле специалисты Федерального медико-биологического агентства России рассказали о появлении первых признаков старения мозга в 40 лет. В июне ученые отметили важность активной социальной жизни для сохранения ясного ума в глубокой старости.

    2 ноября 2026, 13:47 • Новости дня
    Врач перечислил наиболее вредные для сердца продукты

    Невролог Маматов: Вреднее всего для сердца соленые снеки и высококалорийная еда

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Здоровье сердца зависит от всего рациона и образа жизни, однако есть пять факторов риска в питании, которые стоит минимизировать, рассказал врач восстановительной медицины и невролог Алексей Маматов.

    Среди главных врагов сердца врач назвал переработанное мясо: колбасы, сосиски и бекон, содержащие много соли и насыщенных жиров. Второй фактор риска – избыток соли, который способствует повышению артериального давления. Врач посоветовал реже есть вяленую рыбу, чипсы и сухарики, пишет «Газета.Ru».

    Третьим врагом Маматов назвал сладкие газировки, избыток которых ведет к набору веса и нарушениям обмена веществ. Четвертый фактор – продукты с большим количеством насыщенных жиров, такие как жирное мясо, сало, сливочное масло, жирные сыры и сливки. Они могут повышать уровень «плохого» холестерина, увеличивая риск атеросклероза.

    Пятым фактором риска врач назвал ультрапереработанную пищу, если она становится основой рациона и вытесняет овощи, фрукты, злаки и бобовые. «Сердце невозможно защитить одним полезным продуктом. Важна вся система: питание, физическая активность, сон, масса тела, артериальное давление, уровень холестерина, курение и другие факторы риска», – заключил Маматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые выявили способность богатого сахаром рациона усиливать нарушения кишечной микрофлоры при приеме антибиотиков. В сентябре диетолог и нутрициолог Зоя Богданова раскрыла секреты правильного употребления продуктов с ликопином для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В августе эксперты Роскачества рекомендовали здоровым людям употреблять не более двух стаканов сладких газированных напитков в неделю.

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    2 ноября 2026, 09:50 • Новости дня
    Ученые доказали наличие ковыльной дубравы на месте Куликовской битвы

    Доказано наличие ковыльной дубравы на месте Куликовской битвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комплексные междисциплинарные исследования подтвердили наличие уникальной ковыльной дубравы на месте Куликовской битвы, заявил заведующий музейным комплексом «Куликово поле» Олег Вронский.

    «С помощью палеоботанических исследований остатков растительной пыльцы нам удалось доказать, что в XIV веке здесь действительно была ковыльная дубрава», – цитирует Вронского РИА «Новости».

    По его словам, на момент битвы на поле был лесной массив площадью 30 га с обширной поляной внутри, пригодной для размещения конницы. Именно там, по преданию, располагался Засадный полк, решивший исход сражения.

    Вронский отметил, что археологические раскопки также подтверждают летописный сценарий: максимальная концентрация военных артефактов обнаружена в полосе правого фланга русских войск и левого фланга ордынцев, куда был нанесен решающий удар Засадного полка.

    Историк добавил, что сегодня исследовано лишь около 10% территории Куликова поля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре директор фонда «Историческая память» Александр Дюков заявил о новом прочтении событий Куликовской битвы после обретения мощей великого князя Дмитрия Донского. В августе помощник президента России Владимир Мединский сообщил об участии Дмитрия Донского в Куликовской битве в качестве простого ратника. В том же месяце мощи Дмитрия Донского обнаружили в ходе работ в Московском Кремле.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 17:21 • Новости дня
    Врачи в Архангельске по ошибке констатировали смерть пациента с инфарктом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минздрав Архангельской области инициировал служебную проверку после ошибочного признания мертвым пациента с инфарктом миокарда.

    Жителя Архангельска ошибочно признали умершим после инфаркта миокарда, однако при поступлении в морг у него зафиксировали спонтанное дыхание, передает ТАСС. «К пациенту с инфарктом миокарда была направлена реанимационная бригада скорой медицинской помощи. По прибытии на место медицинские работники проводили пациенту реанимационные мероприятия на дому более часа, по завершении которых была констатирована смерть», – сообщили агентству в областном Минздраве.

    В ведомстве пояснили, что после обнаружения признаков жизни мужчину экстренно доставили в Первую городскую клиническую больницу. В настоящее время он получает интенсивную терапию, состояние оценивается как крайне тяжелое.

    По факту оказания медицинской помощи проводится служебная проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прокуратура Приморского края сообщила о предстоящем суде над медработником из-за смерти пациента с кардиостимулятором после проведения МРТ.

    В январе Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему врачу-кардиологу за ошибочное направление пациентки на магнитно-резонансную томографию.

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    2 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Россия стала единственной страной со скринингом на семь видов рака

    Онколог Каприн: Россия – единственная страна со скринингом на семь видов рака

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия является единственной страной в мире, где в ходе диспансеризации проводится скрининг на семь видов онкологических заболеваний, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

    По словам Каприна, в программу российской диспансеризации включен скрининг семи локализаций рака, в то время как в других странах обычно проверяют только три: колоректальный рак, рак шейки матки и молочной железы, передает РИА «Новости».

    Онколог также отметил, что в России лечение онкопациентов полностью покрывается обязательным медицинским страхованием (ОМС) и высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП), а брать плату с пациентов запрещено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал средним возрастом заболеваемости раком в России 65 лет.

    В субботу академик РАН Геннадий Онищенко заявил о наибольшей угрозе онкологических заболеваний для продолжительности жизни людей.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о выявляемости онкологии на ранних стадиях в России на уровне более 62%.

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    2 ноября 2026, 06:51 • Новости дня
    Зоолог отверг риск массового появления гибридов белых и бурых медведей

    Зоолог Кречмар назвал маловероятным появление гибридов белых и бурых медведей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массового появления гибридов белого и бурого медведя ожидать не стоит, сообщил зоолог, кандидат биологических наук Михаил Кречмар.

    «Гон у бурого и белого медведя проходит с небольшим временным наложением – у белого медведя он в марте–апреле, у бурого – в мае–июне. Иногда случаются в природе гибриды», – заявил Кречмар, добавив, что за последние 30 лет было всего два таких случая, передает ТАСС.

    В 2006 году на Северо-Западных территориях Канады был застрелен необычный белый медведь с бурыми отметинами и нехарактерной мордой. Анализ ДНК подтвердил, что это гибрид белого медведя и гризли. Позднее в том же регионе застрелили еще одного медведя, который оказался потомком гибридной матери и отца-гризли.

    Ранее заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета Александр Савченко отмечал, что гибриды могут появиться из-за изменения ареала обитания видов и роста популяции бурого медведя. Эксперты считают, что такие животные могут быть более агрессивны и опасны для людей.

    Белый медведь – крупнейший сухопутный хищник, большую часть жизни проводящий во льдах. Ученые сообщали, что из-за сокращения ледяного покрова он все чаще осваивает нетипичные территории на юге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье зоолог Михаил Кречмар сообщил о частых выходах белых медведей к людям из-за потепления климата и таяния льдов.

     В субботу председатель правления фонда «Мир медведей» Андрей Иванов заявил о влиянии массового отстрела крупных самцов на изменение поведения медведиц и частые выходы животных к людям.

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    2 ноября 2026, 14:58 • Новости дня
    Садовничий назвал строительство нового кампуса МГУ проектом века

    Tекст: Ольга Иванова

    Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что новый кампус мирового уровня на Ломоносовском проспекте будет состоять из пяти корпусов и станет «проектом века» для университета.

    «Концепция нового кампуса МГУ основана на принципе функционального разнообразия. Она предусматривает создание пяти корпусов, объединенных общей научно-образовательной задачей», – заявил Садовничий. По его словам, первая очередь строительства охватит свыше 220 тыс. кв. метров, передает ТАСС.

    В состав первой очереди войдут два научно-образовательных корпуса площадью по 100 тыс. кв. метров каждый и вторая очередь Университетской гимназии МГУ на 23,4 тыс. кв. метров. Пространство спроектировано для стимулирования научных коллабораций и помощи студентам и ученым в раскрытии их потенциала.

    Ректор назвал создание кампуса стратегической инвестицией в будущее России и вопросом технологического суверенитета страны. Он отметил, что реализация проекта укрепит позиции МГУ среди ведущих университетов мира и поможет сформировать единую инновационную экосистему.

    Минобрнауки ранее завершило четвертый отбор для федерального проекта «Создание сети современных кампусов». В его рамках выбрали 19 проектов в 17 городах с общим объемом финансирования 474 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский сообщил о завершении строительства нового кампуса филиала Петербургского государственного университета в Каире.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин объявил о полном завершении капитального ремонта фасадов исторических зданий МГУ.

    В вузе запустили первый межвузовский курс по социальной архитектуре.

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    2 ноября 2026, 18:27 • Новости дня
    Археологи обнаружили в Афганистане монеты возрастом почти 2 тыс. лет

    В афганской провинции Пактия нашли медные монеты возрастом почти 2 тыс. лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В провинции Пактия на востоке Афганистана археологи обнаружили медные монеты, которые относятся к периоду правления пятого кушанского царя Хувишки, занимавшего трон во II веке.

    На востоке Афганистана археологи нашли древние медные монеты, которые, скорее всего, относятся к периоду правления пятого царя кушанской династии Хувишки, передает РИА «Новости» со ссылкой на афганское министерство информации и культуры.

    «Экспертная группа управления археологии министерства информации и культуры Афганистана в ходе экспедиции в девяти уездах названной провинции обнаружила и зарегистрировала 28 различных археологических артефактов, в том числе медные монеты, фрагменты керамической посуды, а также два исторических сооружения», – заявил глава управления Сайед Забиулла Садат.

    По его словам, все эти объекты предположительно относятся к Кушанскому периоду, который длился с начала I по середину III века.

    Чиновник добавил, что ряд других найденных артефактов может принадлежать как к кушанскому, так и к исламскому периодам, что повышает их историческую и археологическую значимость.

    Глава управления также сообщил, что в ходе экспедиции специалисты провели информационные встречи с жителями уездов и местными властями.

    Им разъяснили указ верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады о защите исторических памятников. Правитель Кушанского царства Хувишка занимал трон предположительно в 131–166 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в афганской провинции Баглан маленький пастух случайно обнаружил на пастбище серебряную монету возрастом около 2 тыс. лет.

    В прошлом году во время геодезических работ в Афганистане нашли остатки древнего городища с предметами кушанского периода.

    Археологические находки в Гизе указали на возведение пирамид профессиональными рабочими бригадами, а не рабами.

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    2 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    Мурашко анонсировал скорое появление цифровых рецептов в «Максе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В скором времени в национальном мессенджере «Макс» появятся сервисы подписания информированных согласий и цифровой рецепт, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В ближайшее время (в «Максе») станут доступны сервисы подписания информированных согласий, цифровой рецепт», – сказал министр на конгрессе «Национальное здравоохранение – 2026». Его слова приводит ТАСС.

    Кроме того, Мурашко отметил, что более 21 млн граждан России используют «Макс» для записи к врачу и других функций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможности вызова пациентов на прием на основе данных электронных медицинских карт.

    В марте врачам позволили закрывать больничные листы удаленно с помощью национального мессенджера.

    В январе пользователи получили возможность записываться к врачу через мессенджер «Макс».

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    2 ноября 2026, 08:08 • Новости дня
    Российские ученые нашли способ оптимизировать свойства биодизеля

    В России нашли способ оптимизировать свойства биодизеля

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые Томского политехнического университета и Института теплофизики им. Кутателадзе СО РАН нашли способ оптимизировать свойства биодизеля, смешивая рапсовое, льняное и сафлоровое масла.

    Такой подход позволяет получать топливо с заданными характеристиками без химических добавок и снижает логистические затраты на 10-15% по сравнению с импортным сырьем, передает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки России.

    Оптимальное соотношение масел составляет 90% рапса, 5% льна и 5% сафлора. Свойства рапсового масла позволяют получать биодизель с высоким цетановым числом и окислительной способностью, льняного – снижать вязкость, а сафлорового – получать топливо со свойствами, промежуточными между рапсовым и льняным.

    В ходе исследований ученые разработали восемь прогностических моделей, которые связывают состав сырья со свойствами топлива. Алгоритм можно встроить в автоматизированные системы управления сырьем для корректировки рецептуры при колебаниях цен и качества.

    Напомним, в прошлом месяце Минэнерго России сообщило о превосходстве отечественных технологий производства экологического топлива.

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    2 ноября 2026, 05:57 • Новости дня
    Главный онколог Минздрава назвал средний возраст заболеваемости раком в России

    Онколог Каприн назвал 65 лет средним возрастом заболеваемости раком в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средний возраст заболеваемости раком в России составляет около 65 лет, сообщил главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн.

    «На ранних стадиях мы сейчас стали очень активно выявлять, у нас растет заболеваемость. Но я бы не сказал, что рак молодеет. Все равно самая большая медиана – 65 лет», – заявил Каприн РИА «Новости».

    По его словам, чем старше человек, тем выше риск развития онкологического заболевания. Онколог отметил, что благодаря хорошей диагностике врачи стали выявлять латентные виды рака, которые раньше могли бы обнаружить только через пять-семь лет.

    Каприн добавил, что сейчас для терапии меланомы уже применяется онковакцина, а препараты от других видов рака находятся в стадии разработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Минздраве заявили о возможном увеличении числа новых случаев злокачественных новообразований в России на 15,9% к 2050 году.

    Главный онколог Москвы Игорь Хатьков сообщил о начале процесса превращения нормальных клеток в злокачественные после 50 лет.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о выявляемости онкологических заболеваний на первой и второй стадиях в России на уровне более 62%.

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    2 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Мурашко назвал три главных вызова в сфере охраны здоровья россиян

    Минздрав назвал старение населения одним из главных вызовов здравоохранению

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Старение населения, необходимость повышения доступности медпомощи и обеспечение технологического суверенитета стали главными вызовами национальной безопасности в сфере охраны здоровья, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    Министр здравоохранения выступил на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение», передает РИА «Новости». «Наиболее значимые вызовы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан: старение населения (увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста), необходимость дальнейшего увеличения доступности медицинской помощи и уровня удовлетворенности ею населения», – говорится в презентации министра.

    В качестве третьего вызова Мурашко указал обеспечение технологического суверенитета в здравоохранении через производство отечественных лекарств, а также развитие современных медтехнологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об увеличении численности специалистов в медицинской отрасли в России более чем на 3,5 тыс. человек.

    На прошлой неделе он назвал сердечно-сосудистые заболевания основной причиной смерти населения России.

    В прошлом месяце министр заявил о роли стресса, модифицированных продуктов и проблем со сном в развитии ожирения.

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    2 ноября 2026, 07:16 • Новости дня
    Краснокнижного белого гуся заметили на Курилах второй раз за 40 лет

    На Кунашире и Шикотане второй раз за 40 лет заметили краснокнижного белого гуся

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Редкого краснокнижного белого гуся во второй раз за последние 40 лет заметили на островах Кунашир и Шикотан.

    На Кунашире и Шикотане во второй раз за 40 лет обнаружили краснокнижного белого гуся, основная азиатская популяция которого обитает в заповеднике «Остров Врангеля», передает ТАСС.

    «За все годы зоологического мониторинга заповедника «Курильский» (более 40 лет) это второй случай регистрации белого гуся на Шикотане. Первый произошел год назад, в октябре», – рассказали в заповеднике.

    Ученые уточнили, что в прошлом этот вид массово населял материковые тундры Евразии, однако из-за неконтролируемой охоты и сбора яиц азиатская популяция практически исчезла на территории России. Сегодня подавляющее большинство белых гусей гнездится на острове Врангеля и улетает на зимовку в США и Канаду.

    Встреченные на Южных Курилах птицы относятся к крайне малочисленной группе, которая традиционно мигрирует в Японию. По данным Красной книги Камчатского края, ее численность не превышает 100 особей. Орнитологи считают появление гусей на островах хорошим знаком, который может свидетельствовать о постепенном восстановлении азиатского миграционного коридора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минприроды заявило об отсутствии планов по внесению розовой чайки в Красную книгу из-за отсутствия угрозы ее исчезновения.

    Ранее на побережье Кунашира нашли и вернули в море редкого краснокнижного ската.

    Также орнитологи сообщили о критическом сокращении численности краснокнижного журавля-красавки в России.

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    2 ноября 2026, 06:25 • Новости дня
    Ученые Кубани обнаружили 25 новых видов организмов в Черном и Азовском морях

    В Черном и Азовском морях обнаружили 25 новых видов организмов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За последние 15 лет в акватории Черного и Азовского морей обнаружили более 25 новых видов живых организмов, рассказал заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского госуниверситета Алексей Абрамчук.

    По словам ученого, ранее эти виды не регистрировались в Азово-Черноморском бассейне либо встречались лишь в отдельных акваториях. Новые организмы делятся на два типа: занесенные человеком и случайно попавшие из Мирового океана, передает РИА «Новости».

    Среди искусственно заселенных видов биолог выделил пеленгаса из семейства кефалевых. Условия бассейна оказались для этой рыбы более благоприятными, чем на ее исторической родине на Дальнем Востоке. Аборигенная популяция уступает по биологическим характеристикам представителям из Азово-Черноморского бассейна.

    Кроме того, в Черное море самостоятельно заплыли круглые сардинеллы из Атлантического и Тихого океанов, а также дорадо из Средиземного моря. Ученые также заметили золотистого спара, малоголовую рыбу-присоску, несколько видов бычков, хромогобиусов, зеленую морскую собачку и обыкновенную иглу-рыбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Институте океанологии имени П. П. Ширшова РАН сообщили о распространении чужеродного вида грязевого краба в Черном и Азовском морях.

    Также Южный научный центр РАН отметил появление новых видов рыб и организмов из Черного моря, Атлантики и Тихого океана из-за рекордной солености Азовского моря.

    Кроме того, ученые рассказали об освоении акватории Азовского моря плоскоспинным грязевым крабом с атлантического побережья Америки.

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    2 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Голикова: Россия к 2030 году должна достичь 80% техносуверенитета в медицине

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия к 2030 году должна достичь уровня технологического суверенитета в медицине в 80%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «К 2030 году мы должны достичь уровня технологического суверенитета в 80%. По итогам 2025 года показатель по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья» полностью достигнут», – приводит РИА «Новости» заявление Голиковой, сделанное на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение».

    Вице-премьер подчеркнула, что главным результатом являются не цифры, а появление новых лекарств, медицинских изделий и методов лечения, которые улучшают качество жизни пациентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель министра здравоохранения Владимир Зеленский сообщил о планах ведомства включить новые методы высокотехнологичной медицинской помощи в систему ОМС.

    Заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков рассказал о появлении цифрового профиля пациента с использованием технологий искусственного интеллекта в 95% медицинских карт граждан к 2030 году.

    На прошлой неделе Министерство здравоохранения России подготовило проект стандарта медицинской помощи взрослым при мозолях.

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    2 ноября 2026, 11:01 • Новости дня
    Семья Федосеевой-Шукшиной назвала тяжелым состояние актрисы на ИВЛ

    Семья подключенной к ИВЛ Федосеевой-Шукшиной заявила о тяжелом состоянии актрисы

    Tекст: Ольга Иванова

    Состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, находящейся в реанимации на искусственной вентиляции легких, остается тяжелым.

    Актриса попала в реанимацию из-за проблем с сердцем, пишет ТАСС со ссылкой на семью Федосеевой-Шукшиной.

    «Состояние остается тяжелым. Продолжается искусственная вентиляция легких. Планируется ряд обследований в динамике и консультаций профильных специалистов», – сказала собеседница агентства.

    Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Звание народной артистки РСФСР она получила в 1984 году. Актриса известна по ролям в фильмах «Печки-лавочки», «Калина красная», «Сверстницы» и других картинах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце дочь актрисы Ольга Шукшина сообщила о госпитализации матери в реанимацию из-за проблем с сердцем.

    В феврале Ольга Шукшина опровергла сообщения об экстренной медицинской помощи народной артистке РСФСР.

    В прошлом году дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной назвала пребывание актрисы в столичной больнице плановым медицинским обследованием.

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