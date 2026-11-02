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    Гей-пропаганда Европы спотыкается о Прибалтику
    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат
    Швейцария пригласила Лаврова и Рубио на декабрьский саммит министров ОБСЕ
    Стала известна участница конкурса «Мисс Вселенная» от России
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    Путин увеличил штатную численность МЧС
    Срок пребывания в России по электронной визе предложили продлить до 45 суток
    Под Киевом произошла потасовка возле неофициальной тюрьмы Нацгвардии Украины
    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах
    2 ноября 2026, 19:25 • Новости дня

    Правительство Чехии утвердило концепцию строительства армии до 2040 года

    Denik N: Кабмин Чехии одобрил увеличение армии до 32 тыс. военнослужащих

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров Чехии согласовал новую концепцию развития вооруженных сил до 2040 года, которая подразумевает увеличение численности военнослужащих-контрактников до 32 тыс. человек.

    Власти Чехии намерены сформировать полностью контрактную армию и увеличить число резервистов до 15 тыс. граждан. В качестве приоритетов развития заявлены принятие на вооружение современных беспилотников и укрепление системы противовоздушной обороны, передает ТАСС со ссылкой на портал Denik N.

    В документе подчеркивается значительное ухудшение ситуации в сфере европейской безопасности в последние годы. Авторы концепции отмечают переход ответственности за оборону Европы от США к европейским государствам.

    В заседании правительства принял участие президент Чехии Петр Павел. Глава государства раскритиковал предложенный план как нереалистичный и не соответствующий целям обеспечения полной боеспособности вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Чехии Петр Павел разрешил 23 гражданам республики официально присоединиться к украинским вооруженным силам.

    В сентябре премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о готовности направить две механизированные бригады в страны Прибалтики в случае вооруженного конфликта с Россией.

    Чешское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2027 год с ростом расходов на оборону.

    2 ноября 2026, 14:40 • Новости дня
    Политолог объяснил победу Йотовой на выборах президента Болгарии

    Политолог Трухачев: Победа Йотовой на выборах в Болгарии станет вызовом для ЕС

    Политолог объяснил победу Йотовой на выборах президента Болгарии
    @ BORISLAV TROSHEV/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Президентские выборы в Болгарии выявили два важных маркера. Во-первых, болгары не стремятся к конфронтации с Россией. Во-вторых, они недовольны политикой Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. По его оценкам, радикальных сдвигов в политике Софии ожидать не стоит.

    «Если на весенних парламентских выборах в Болгарии явка составила около 51%, то во втором туре президентских проголосовали лишь около 27%», – отметил политолог Вадим Трухачев. Он напомнил, что по итогам весенней кампании пост премьер-министра занял Румен Радев. Победу Илияны Йотовой на президентских выборах собеседник расценил как продолжение этой политической линии.

    Итоги второго тура эксперт связывает прежде всего с усталостью болгарских граждан от политической нестабильности, которую спровоцировали прежние евроатлантические правительства. «Это голосование, по сути, протест против Бойко Борисова, многолетнего премьер-министра Болгарии. Но, вероятно, еще сильнее, чем сам Борисов, людям надоели недолго находившиеся у власти либералы из партии «Продолжаем перемены». Именно их курс создавал риск отправки болгарских военных на Украину», – детализировал эксперт.

    По его оценкам, выборы выявили два важных маркера. Во-первых, болгары не стремятся к конфронтации с Россией. «Но в то же время не стоит преувеличивать их русофилию: они не ставят под сомнение членство в ЕС и НАТО, и ни Радев, ни Йотова выходить оттуда не собираются. При этом противостояния они не хотят, а хотят пусть и ограниченного, но сотрудничества», – указал политолог.

    Во-вторых, граждане страны недовольны политикой Евросоюза. «Болгария остается беднейшей страной союза, а ее интересы совершенно не учитываются. Теперь еще и мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки могут прислать по новому миграционному пакту. Между тем у Софии и без того есть проблемы с турецким меньшинством и острый цыганский вопрос», – добавил Трухачев.

    Как прогнозирует аналитик, практические шаги болгарских властей останутся преимущественно на уровне риторики – вроде тезиса о желании превратить Болгарию в мост между Россией и ЕС. «Но возникает вопрос: кто позволит им это сделать? В относительных цифрах на душу населения Болгария является крупнейшим получателем дотаций из фондов Евросоюза. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку», – рассуждает он.

    «В связи с этим Радев и Йотова могут ограничиваться лишь пожеланиями. Стоит им предпринять реальные шаги, противоречащие линии Брюсселя, и страну фактически отрежут от финансирования по линии ЕС, что станет серьезным ударом для Болгарии», – уточнил спикер.

    Впрочем, собеседник допускает, что руководство республики способно тормозить продвижение антироссийской политики и блокировать принятие отдельных санкционных пунктов. Однако полностью предотвратить этот курс София не в состоянии.

    Хотя болгарские власти будут создавать проблемы, Евросоюзу придется смириться с результатами выборов в стране. «Мы видели румынский прецедент. Но Румыния граничит с Украиной и критически важна для ее снабжения, а роль Болгарии заметно скромнее. Радев и Йотова – не евроскептики, в отличие от Джордже Симиона, поэтому Брюссель потерпит», – заключил Трухачев.

    Ранее Илияна Йотова победила во втором туре президентских выборов в Болгарии. После обработки 100% протоколов она набрала 57,57% голосов, передает БНТ со ссылкой на данные ЦИК. Ее соперник, бывший и. о. премьер-министра Андрей Гюров, получил 39,48% голосов. Он уже признал поражение. «Мы принимаем результаты такими, какими мы их увидели… В конечном итоге так проголосовали граждане Болгарии», – заявил политик.

    Йотова станет первой женщиной, избранной президентом Болгарии на прямых выборах. Она занимала пост вице-президента страны с 2017 года. Формально руководит страной с 23 января, когда Румен Радев досрочно сложил президентские полномочия. После закрытия участков Йотова поблагодарила Радева, который теперь возглавляет правительство, и поддержавшую ее «Прогрессивную Болгарию». «Уважаемый господин Радев, без вас мы бы не справились», – отметила она.

    В ходе предвыборной кампании Йотова выступала против поставок оружия Украине. Она также призывала европейские страны открыть каналы связи с Москвой и заявляла, что Болгария могла бы стать посредником в урегулировании украинского кризиса.

    Напомним, президент Болгарии избирается всенародным голосованием сроком на пять лет и выполняет преимущественно представительские функции. При этом глава государства обладает правом вето на законы, назначает техническое правительство в предусмотренных конституцией случаях и является верховным главнокомандующим вооруженными силами.

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    2 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину

    Эксперт Юшков: Вытеснение российского газа из Европы – стратегическая задача США

    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину
    @ Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение США возобновить поставки российского газа в Европу через Украину натыкается на ряд препятствий. Среди них позиция ЕС, завышенные финансовые ожидания Украины и внутренние противоречия в стратегии самих Штатов. Для России главный вопрос остается сугубо прагматичным: на каких именно условиях придется продавать газ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Штаты не заинтересованы в поставках газа из РФ в Европу вне зависимости от маршрута или формы поставок. Это обусловлено конкуренцией России и США на глобальном энергетическом рынке. Вашингтон еще до 2022 года последовательно вытеснял российских поставщиков с европейского рынка», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в 2019 году Штаты ввели санкции против оператора Nord Stream 2 AG. Санкционный режим предусматривал запрет на финансирование и достройку «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Последний проект к тому моменту находился практически на завершающей стадии, поэтому ограничения почти не повлияли на его реализацию. «Повторю, вытеснение России с европейского газового рынка остается стратегической задачей и ключевым интересом Америки», – добавил собеседник.

    По его мнению, предложение США о восстановлении транзита российского газа через Украину стоит рассматривать как элемент переговорного процесса и один из возможных компромиссных вариантов. «Россия в рамках переговоров поднимает вопрос об обратной интеграции в мировую экономику – в том числе в глобальную энергетическую систему. Это подразумевает возвращение на европейский рынок», – рассуждает Юшков.

    Украина в свою очередь выдвигает требования о выплатах, продолжил аналитик. «Ключевая причина, почему Киев не идет на урегулирование конфликта, связана с финансовой моделью: сейчас страна стабильно получает внешнее финансирование, но в случае прекращения боевых действий возникнет вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки. В связи с этим власти настаивают на гарантированных долгосрочных механизмах получения денег», – уточнил эксперт.

    Штаты видят решение в возобновлении поставок газа в Европу через Украину. «В таком случае будут учтены интересы обеих сторон: Россия сможет в полной мере вернуться в мировую экономическую и энергетическую систему, а Украина получит устойчивый источник финансирования», – описал спикер. Однако у американской инициативы есть ряд нюансов.

    Первый – позиция европейских стран. «ЕС постоянно выступает с заявлениями, что даже после завершения украинского конфликта не планирует возвращаться к закупкам российского газа», – напомнил Юшков. В качестве возможной лазейки США предлагают создать посредника для поставок энергоресурсов – структуру либо полностью подконтрольную Америке, либо с американским участием и контрольным пакетом.

    «По всей видимости, такая организация сможет закупать сырье у того же Газпрома по более низкой цене и реализовывать его дороже. Для европейских стран такая схема решает сразу несколько задач: обеспечивает дополнительные объемы газа, способствует снижению цен на рынке и одновременно позволяет сохранить политическое лицо. Формально Европа будет платить не России, а посреднической структуре с американским участием», – детализировал экономист.

    Однако, оговорился аналитик, подобная модель все равно может восприниматься как уступка: «Несмотря на формальное дистанцирование от поставок из России, по сути, речь идет о закупках газа российского происхождения».

    Второй нюанс – противоречие предлагаемой схемы стратегическим интересам самих США. «Хотя отдельные американские компании и бизнесмены смогут извлечь прибыль из такой модели, возобновление транзита российского газа в Европу идет вразрез с долгосрочным курсом Вашингтона по вытеснению энергоресурсов РФ с европейского рынка», – считает эксперт.

    Третий аспект касается позиции украинской стороны в финансовой плоскости. «Доходов от транзита газа для Украины будет явно недостаточно по сравнению с текущим объемом получаемой помощи», – прогнозирует Юшков.

    Что касается выгоды для России, то она зависит от условий сделки. «С одной стороны, возобновление поставок позволит нарастить добычу газа, а значит, увеличить поступления в бюджет за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С другой стороны, если газ придется продавать по заниженной цене на границе с Украиной, это может привести к насыщению европейского рынка и снижению цен, что нивелирует экономический эффект. Поэтому ключевым фактором остается конкретный набор условий, предлагаемых американской или европейской стороной», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Как сообщает The Wall Street Journal, идея была выдвинута американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ходе поездок в Москву и Киев в сентябре.

    По информации издания, инициатива предусматривает продажу газа из России через американского посредника в обход европейских санкций. Согласно одному из предложений, выручка от продаж в Европе будет размещаться на депозитном счете в юрисдикции третьей стороны.

    США также рассматривают возможное возобновление работы «Северного потока». Однако, как отмечает WSJ, идея сталкивается с сопротивлением в европейских столицах. ЕС ранее утвердил поэтапный отказ от российского газа. Переходный период для долгосрочных контрактов на поставки СПГ заканчивается 1 января 2027 года, для трубопроводного газа – 30 сентября 2027 года.

    На этом фоне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что разрыв энергетических связей Европейского союза с Россией завершен. Основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США. «Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – сказал Домбровскис.

    Один из высокопоставленных собеседников WSJ сравнил американское предложение с уступками Невилла Чемберлена за счет Чехословакии. Тем не менее Штаты рассчитывают, что из-за резкого роста цен на энергоносители и низких запасов в хранилищах позиция европейцев может смягчиться, говорится в материале.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину

    WSJ: США предложили план возобновления транзита российского газа через Украину

    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину
    @ Str/ZUMAPRESS/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер инициировали скорейшее возобновление транзита российского газа в европейские страны через украинскую территорию для подготовки к энергетическому перемирию, пишут американские СМИ.

    Продажа энергоносителей пойдет через американского посредника, что позволит обойти европейские санкции и создать выгодные условия для инвесторов из США, передает RT со ссылкой на Wall Street Journal.

    Белый дом рассчитывает достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении ударов по энергообъектам. Этот шаг необходим для подготовки трехсторонних переговоров, запланированных на ноябрь в Абу-Даби. Вашингтон также рассматривает возможность возобновления работы газопровода «Северный поток» в качестве элемента более масштабной сделки.

    «Любые экономические договоренности станут частью комплексного мирного соглашения», – заявил высокопоставленный американский чиновник. По его словам, ошибка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель заключалась в продвижении проекта без предварительного договора с Москвой в сфере безопасности.

    В Европе проявили интерес к инициативе из-за перспективы снижения цен на газ. Изменить позицию европейцам станет проще в случае одобрения Киевом продажи ресурса в рамках прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо допустила возобновление поставок российского газа после завершения конфликта на Украине.

    В прошлом месяце администрация президента США рассмотрела идею включения европейского импорта российского природного газа в план урегулирования.

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    2 ноября 2026, 16:30 • Новости дня
    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» Лушников пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерн «Калашников» планирует в ближайшем будущем использовать искусственный интеллект в стрелковом оружии, заявил гендиректор компании Алан Лушников.

    Лушников сообщил о скором внедрении технологий искусственного интеллекта в стрелковое оружие, передает ТАСС. По его словам, компания уже использует ИИ в системах управления автоматизированными средствами и для обработки данных.

    «Поэтому эта технология, которая уже пришла на вооружение, уже с нами <…>, не скажу, что пока во всех (изделиях), в автомате его пока нет, но будет», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе ИИ.

    В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главными направлениями модернизации армии развитие беспилотников и применение ИИ в вооружениях.

    В прошлом месяце Министерство обороны Южной Кореи открыло первую базу трансформации искусственного интеллекта.

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    2 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах

    Эксперт Кнутов: ВСУ начали использовать новую тактику с дронами на дорогах

    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах
    @ Ashley Chan/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Появление на проезжей части якобы сбитых украинских дронов, детонирующих при приближении объекта, свидетельствует о новой тактике Вооруженных сил Украины по применению «дронов-ждунов», заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, вооруженные силы Украины начали использовать новую тактику применения так называемых «дронов-ждунов», оставляя их на проезжей части под видом сбитых аппаратов, пишет «Газета.Ru».

    «Это новое применение дронов-ждунов. Раньше дроны-ждуны помещали либо в траве, либо на деревьях, либо на крыше дома. А теперь вот уже непосредственно на дороге», – заявил Кнутов.

    Аналитик добавил, что подобные беспилотники способны детонировать при появлении человека или транспортного средства. Для этого устройства могут оборудовать микрофонами или датчиками движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон сообщил о новой тактике ВСУ с подвешиванием беспилотников на линиях электропередачи.

    В пятницу расчеты ударных дронов «Молния-2» группировки войск «Север» применили новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники украинской армии в Харьковской области.

    В среду оператор-техник расчета БПЛА сообщил о выявлении позиций ВСУ в Харьковской области по дымке от выстрелов, перемещениям и оставленному мусору.

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    2 ноября 2026, 08:35 • Новости дня
    Чешская компания решила восстановить оружейные заводы времен холодной войны

    Чешская CSG объявила о планах восстановить заводы времен холодной войны

    Tекст: Мария Иванова

    Директор по внешним связям чешского холдинга Czechoslovak Group Ян Хамачек заявил о планах расширить производство боеприпасов за счет восстановления европейских заводов времен холодной войны.

    Чешский промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group (CSG) намерен нарастить мощности по выпуску боеприпасов путем перезапуска старых европейских предприятий, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    «Таким образом CSG стремится обеспечить контроль над всеми критически важными компонентами, необходимыми для производства европейских боеприпасов калибра 155 мм», – заявил Хамачек.

    Компания планирует запустить заводы в греческом Лаврионе совместно с государственным предприятием Hellenic Defence Systems. Кроме того, холдинг купил завод в немецком Гнашвице и переоборудует гражданское предприятие по производству нитроцеллюлозы в немецком Вальсроде для использования в военных целях.

    Ожидается, что немецкие заводы начнут работу до конца текущего года, а греческое производство будет запущено в 2027 году. По данным агентства CTK, в первом полугодии выручка чешского холдинга выросла на 17,2%, достигнув 3,25 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце чешский производитель оружия CSG стал крупнейшим акционером канадской компании в области космических технологий MDA Space.

    В августе украинское предприятие решило построить завод по производству боеприпасов в Литве.

    Весной СМИ сообщили о наличии у Чехии сложной теневой схемы по поставкам артиллерийских снарядов на Украину.

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    2 ноября 2026, 12:56 • Новости дня
    Шойгу сравнил позицию Европы по Украине с анекдотом про незваных гостей

    Шойгу сравнил планы Европы по Украине с анекдотом про гостей на свадьбе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах по украинскому урегулированию с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

    Стремление европейских стран принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине напоминает ситуацию с незваными гостями, передает ТАСС.

    «Вы знаете, мне это все напоминает такой старый анекдот из рассказов Бабеля, по-моему – в чем и с кем пойдем на свадьбу, на которую нас не звали. Вот это примерно из той же самой серии: нас туда еще не позвали, но мы решаем, кто пойдет, с чем пойдет и в чем пойдет», – заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на полях международной недели «Народы России».

    Европейские политики оправдывают желание участвовать в диалоге тем, что Украина является частью Европы, поэтому их присутствие обязательно. Шойгу подчеркнул, что странам региона следует разобраться в собственных приоритетах и понять, действительно ли они хотят конструктивных переговоров и долгосрочного основательного мира. Для достижения этой цели Европе необходимо предпринять шаги, о которых неоднократно говорил президент России, заключил секретарь Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп заявил о близости украинского конфликта к урегулированию.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возможном включении представителей европейских стран в трехсторонние переговоры.

    На прошлой неделе еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен исключил отмену запрета на поставки газа из России даже в случае мира на Украине.

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    2 ноября 2026, 10:57 • Новости дня
    Шойгу: Идет активная вербовка готовых поддержать уничтожение России людей

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил об активной вербовке и финансировании лиц, готовых поддержать уничтожение российской государственности изнутри.

    Шойгу сообщил на открытии международной недели «Народы России», что в настоящее время ведется активный поиск и финансирование лиц, способных нанести ущерб стране, поддержать уничтожение российской государственности изнутри, передает ТАСС.

    «Не секрет, что сейчас идет активный поиск вербовки и финансирования, накачка тех, кто готов поддержать уничтожение российской государственности изнутри», – отметил Шойгу.

    «То, что Россия существует и развивается, давно не давало покоя отдельным европейским деятелям. Попытки захвата российской территории, ее ресурсов, порабощения наших народов предпринимались неоднократно, но военным путем этого достичь не удалось ни разу. Всякий раз мы вместе в едином строю давали отпор агрессору», – заявил он.

    Секретарь Совета безопасности добавил, что сила государства заключается не только в экономическом суверенитете и военном потенциале, но и во внутреннем единстве и доверии народа к власти, передает РИА «Новости».

    В условиях напряженной международной обстановки лидеры многих европейских стран выбрали путь военной эскалации, цинично игнорируя потребности собственных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Запад выдает желаемое за действительное при разговорах об изоляции Москвы.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что западная идея о международной изоляции страны не соответствует действительности, о чем свидетельствует активное участие Москвы в глобальных форумах.

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил, что российский народ никому не удастся сломить или запугать.

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    2 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин утвердил правила поставок военной продукции между Россией и Белоруссией

    Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции с Белоруссией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества России и Белоруссии.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемое положение о порядке реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года», – говорится в документе.

    Положение определяет порядок формирования перечней военной продукции для ввоза и вывоза, выдачи разрешений и контроля за этими процессами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Путин внес в Госдуму протокол об упрощении военно-технического сотрудничества с Белоруссией.

    В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола о расширении возможностей местных предприятий по закупке армейских комплектующих.

    В январе Путин заявил о новых возможностях для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса за счет экспорта военной продукции.

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    2 ноября 2026, 14:08 • Новости дня
    Индия договорилась о производстве российских ружей для борьбы с дронами

    Концерн «Калашников» договорился о производстве ружей МР-155 в Индии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил о подписании контракта с Индией на локализацию производства российских охотничьих ружей МР-155, которые эффективно применяются для борьбы с беспилотниками.

    «Подписали лицензионный контракт на производство ружья в Индии с нашим сопровождением», – цитирует Лушникова ТАСС.

    Ружье МР-155 зарекомендовало себя как эффективное средство противовоздушной обороны против дронов, поэтому концерн активно продвигает его на международных рынках.

    Кроме того, концерн передал крупную партию беспилотников «Скат-350М» управлению на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. По словам главы компании, эти аппараты отлично подходят не только для боевых, но и для полицейских задач. Он выразил уверенность, что ведомство останется довольно техникой, как и Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил о способности поставок Су-57 обеспечить Индии военно-технический паритет с Китаем и Пакистаном. В мае прошлого года премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российские комплексы С-400 за беспрецедентную мощь. В 2024 году президент Владимир Путин сообщил о развитии отношений Москвы и Нью-Дели в области безопасности и военно-технического сотрудничества.

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    2 ноября 2026, 16:08 • Новости дня
    Стубб призвал усилить оборону Финляндии после звонка Путину

    Yle: Стубб призвал Финляндию усилить оборону после звонка Путину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости продолжать инвестиции в безопасность государства и учиться жить в условиях неопределенности.

    Финский лидер указал на необходимость дальнейших инвестиций в национальную оборону, военную подготовку и безопасность, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию Yle.

    Стубб добавил, что обществу необходимо научиться жить в условиях неопределенности. Президент Финляндии также отметил, что его недавний телефонный разговор с российским руководством был посвящен вопросам сдерживания и обеспечения региональной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере позвонили президенту России Владимиру Путину по просьбе Киева для создания Европе отдельного канала связи с Москвой.

    В четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с российским лидером свидетельством осознания европейскими странами поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал как истеричную реакцию ряда государств на эту беседу.

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    2 ноября 2026, 14:02 • Новости дня
    Безэкипажный катер концерна «Калашников» отправлен на боевую апробацию

    Безэкипажный катер на базе лодки «БК-10» вышел на боевую апробацию

    Tекст: Мария Иванова

    Безэкипажный катер на базе скоростной штурмовой лодки «БК-10» прошел заводские испытания и отправлен на боевую апробацию, сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.

    Безэкипажный катер (БЭК), созданный на базе скоростной штурмовой лодки «БК-10», успешно завершил заводские испытания и готов к боевой апробации, передает ТАСС.

    «Беспилотные «БК-10» прошли успешно заводские испытания. Сейчас выходим на боевую апробацию», – заявил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце концерн «Калашников» презентовал на выставке в Баку скоростную лодку и катера.

    Летом на Международном военно-морском салоне «Флот-2026» представили безэкипажные катера «Бриз» и «БЭК-6».

    Весной российские специалисты разработали безэкипажный катер – носитель дронов «Сварог 1.0».

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    2 ноября 2026, 07:02 • Новости дня
    ВВС США возобновили использование авиабазы у границ России на Аляске

    The War Zone: ВВС США возобновили использование аэродрома на Аляске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская военная авиация впервые за несколько десятилетий вернулась к использованию аэродрома на острове Шемья в штате Аляска, расположенного неподалеку от российских Командорских островов.

    В октябре истребители F-16 вернулись к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне на авиабазе Эрексон, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание The War Zone. Остров Шемья, на котором расположен объект, находится в 440 км от российских Командорских островов в Тихом океане.

    Задействование аэродрома прошло в рамках регулярной операции Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Noble Defender. В ходе маневров отрабатывалась готовность к защите США и Канады от угроз с любого направления.

    Этот шаг предпринят для укрепления потенциала NORAD по защите северных и тихоокеанских рубежей континента с опорой на стратегический пункт вблизи российских границ. Развертывание сил отражает растущее внимание Вашингтона к Арктике и северной части Тихого океана.

    Военная база на острове Шемья была построена в 1943 году и служила важным форпостом США во времена холодной войны. В 1994 году объект закрыли, однако там продолжили действовать аэродром и станция радиолокационного наблюдения за российским ракетным полигоном Кура на Камчатке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские военнослужащие провели топографическую съемку аэропорта Нарсарсуак на юге Гренландии для оценки возможности его использования силами НАТО.

    Также американские военные запланировали создание масштабной системы наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе с помощью воздушных шаров.

    Кроме того, Россия обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии.

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    2 ноября 2026, 06:05 • Новости дня
    Ульянов назвал нынешний Евросоюз непривлекательным для россиян

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз в его нынешнем виде перестал быть привлекательным для россиян из-за серьезных различий в ценностях, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Европейский союз меняется не в лучшую сторону и теряет привлекательность для основной массы граждан России, заявил дипломат в X.

    «Действительно, на протяжении нескольких веков часть российской элиты (определенно не все россияне) хотела стать ближе к европейцам. Но европейцы в то время были гораздо более привлекательны, чем сейчас», – написал дипломат.

    Постпред отметил, что нынешний ЕС вызывает интерес лишь у ограниченного числа маргиналов. Дипломат объяснил такую ситуацию тем, что современные ценности российского и европейского обществ слишком сильно различаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ульянов с иронией отреагировал на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «российском следе» в миграционном хаосе в Европе.

    В октябре дипломат сообщил о скрытом ограничении распространения его публикаций администраторами социальной сети X.

    В сентябре Ульянов заявил о серьезной деградации западной дипломатии и исключительно низком уровне проводимой политики.

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    2 ноября 2026, 10:33 • Новости дня
    Китайские ученые нашли способ улучшить акустический поиск субмарин

    SCMP: Китайские ученые нашли способ улучшить акустический поиск субмарин

    Tекст: Вера Басилая

    Исследователи из Института океанологии Китайской академии наук обнаружили гигантские подводные «дымоходы», которые могут улучшить обнаружение подводных лодок.

    Ученые из Института океанологии Китайской академии наук составили карту погружения энергии поверхностного ветра на тысячи метров к морскому дну и обнаружили гигантские подводные каналы, названные «инерционными дымоходами», пишет South China Morning Post.

    Авторы исследования полагают, что в сочетании с долгосрочным подводным мониторингом это открытие позволит обеспечить акустическую поддержку для обнаружения субмарин и связи в океане. Подобные технологии способны изменить характер ведения подводных боевых действий.

    Выводы специалистов опираются на информацию, которую собрала профинансированная США система океанических датчиков у восточного побережья Японии. Результаты работы были опубликованы в октябре в рецензируемом научном журнале Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Национально-освободительная армия Китая продемонстрировала публике вероятный прототип новейшего истребителя шестого поколения.

    В прошлом году появление свежих фото китайских истребителей продемонстрировало технологическое опережение программ США и Европы.

    Американский флот свернул разработку гиперзвуковой ракеты HALO на фоне усиления возможностей Китая.

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