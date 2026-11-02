Спрятанное в пакет тело мужчины нашли в Новой Москве

СК: В Новой Москве обнаружили тело пропавшего мужчины в полиэтиленовом пакете

Tекст: Дарья Григоренко

В частном доме в поселении Рязановское на территории Новой Москвы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, спрятанное в полиэтиленовый пакет, сообщило столичное управление Следственного комитета России в Max.

По предварительным данным, погибший пропал без вести в конце октября на юге столицы. Следователи предполагают, что смертельные травмы ему мог нанести знакомый.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве суд заключил под стражу мужчину за убийство бывшей супруги и сокрытие ее тела.

Во вторник столичные следователи задержали подозреваемого в убийстве сожительницы и попытке спрятать тело в Московской области.

В марте прошлого года в Новой Москве задержали мужчину за убийство из травматического оружия.