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    2 ноября 2026, 17:51 • Новости дня

    Детский развлекательный центр на Ямале закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа 17 детей заразились острой кишечной инфекцией после посещения развлекательного центра «Космолэнд», сообщило управление Роспотребнадзора по округу.

    Работа игрового центра приостановлена на 60 суток, сообщается на сайте Роспотребнадзора по ЯНАО. «В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции у несовершеннолетних, посещавших детский развлекательный центр «Космолэнд» <...>, проведены санитарно-эпидемиологические расследования в отношении двух индивидуальных предпринимателей», – говорится в публикации.

    Проверки подтвердили грубые нарушения санитарного законодательства. У работников отсутствовали медицинские книжки, в помещениях царила антисанитария, была найдена просроченная еда. Лабораторное исследование питьевой воды из кулеров показало несоответствие микробиологическим показателям безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе следователи организовали проверку после выявления признаков острой кишечной инфекции у семи воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске.

    В прошлом месяце в Алма-Ате десятки детей оказались в больнице с симптомами острой кишечной инфекции после массового отравления в Республиканской физико-математической школе.

    В марте учащиеся четвертого класса одной из московских школ пожаловались на сильные боли в животе после утреннего приема пищи.

    31 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Школьница в Иваново попала в реанимацию после празднования Хеллоуина
    Школьница в Иваново попала в реанимацию после празднования Хеллоуина
    @ Ana Fernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Иваново девочка 2012 года рождения была госпитализирована в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина с друзьями.

    14-летняя жительница Иваново попала в реанимацию с отравлением после празднования Хэллоуина. Об инциденте РИА «Новости» сообщило региональное управление МВД. По данным полиции, в настоящее время ребенок находится в сознании.

    В ведомстве уточнили, что девочка не состоит на учете. Полиция выясняет, чем именно отравился подросток, а также обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Ставропольском крае годовалый мальчик оказался в реанимации с признаками токсического отравления после проглатывания содержимого найденного дома пакетика.

    В августе замглавы регионального управления Роспотребнадзора Галина Ковтонюк сообщила о возможном заражении стафилококком при вспышке инфекции в детсаду на Сахалине.

    В том же месяце в Израиле двое детей попали в больницу после отравления шоколадом с галлюциногенными грибами.

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    30 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Лантратова рассказала об эвакуации из Алешек семьи с семью детьми

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из города Алешки Херсонской области в рамках гуманитарной миссии.

    По ее словам, многодетная семья была успешно вывезена из Алешек в безопасное место, передают «Вести». «Честно, за эту семью очень волновалась. Я знала про них, знала, что семь деток, и мне было важно, чтобы детки были в безопасности. Очень важно, чтобы были в безопасности. Дай бог, чтобы в ближайшее время это произошло… Будем помогать семье», – сказала Лантратова.

    Изначально семья отказывалась от эвакуации, однако в последний момент изменила свое решение. Омбудсмен подчеркнула, что дети нуждались в спокойствии и нормальном питании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

    Омбудсмен рассказала об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    31 октября 2026, 13:34 • Новости дня
    Курьер на мопеде сбил школьника в Петербурге и протащил его 15 метров
    Курьер на мопеде сбил школьника в Петербурге и протащил его 15 метров
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Петербурге курьер на мопеде совершил наезд на восьмилетнего мальчика на тротуаре и протащил ребенка около 15 метров, после чего попытался скрыться с места происшествия.

    Мать пострадавшего мальчика рассказала изданию 78.ru, что авария произошла, когда она шла с сыном к машине. По ее словам, виновник не останавливался, пока женщина бежала за ним с криками.

    Сам водитель заявил, что не заметил ребенка. Прибывшие сотрудники ГАИ были поражены поведением мужчины, который после остановки не попытался оказать помощь пострадавшему. Курьер хотел поднять свой мопед и уехать, однако его остановили прохожие. Называть свое имя он отказался, пообещав общаться только в отделе полиции.

    Ребенку сделали челюстно-лицевую операцию под общим наркозом, у него разорвана губа и выбит зуб. Сейчас у мальчика не двигается нога, он не может сидеть и передвигается на каталке. Врачи планируют сделать компьютерную томографию для проверки на наличие переломов. В отношении виновника ДТП написано заявление в полицию, он задержан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе водитель легкового автомобиля Toyota Wish сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Хабаровске.

    В августе в Москве госпитализировали сбитого курьером на электровелосипеде 12-летнего мальчика. Летом в Невском районе Петербурга автомобиль протаранил ограждение детской площадки и совершил наезд на девятилетнего мальчика.

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    1 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    В собранных немецкими детьми на Хеллоуин сладостях нашли иглы и магниты

    В Германии дети нашли в собранных на Хеллоуин сладостях иглы и магниты

    Tекст: Ольга Иванова

    Опасные посторонние предметы обнаружены в конфетах, собранных детьми во время Хеллоуина в немецких федеральных землях Тюрингия и Рейнланд-Пфальц, сообщили в полиции.

    В ночь на Хеллоуин в Тюрингии и Рейнланд-Пфальце в собранных детьми сладостях и на их упаковках нашли опасные посторонние предметы, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-TV.

    В Винцингероде (Тюрингия) дети нашли металлические иглы при распаковке конфет. В Аппенхайме (Рейнланд-Пфальц) девятилетний мальчик обнаружил два магнита в жевательной конфете. Никто не пострадал.

    Правоохранительные органы начали расследование по подозрению в покушении на причинение опасных телесных повреждений. Полиция призвала родителей тщательно проверять собранные детьми сладости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье жителям Британии пригрозили крупными штрафами за выброшенные после Хеллоуина тыквы.

    В субботу школьница в Иваново попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина.

    В мае суд в Германии признал обманом покупателей уменьшение веса шоколадок Milka.

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    1 ноября 2026, 04:50 • Новости дня
    Депутат напомнил о праве на бесплатную стоматологию в частных клиниках

    По ОМС можно бесплатно лечить зубы в частных клиниках

    Tекст: Катерина Туманова

    Россияне могут бесплатно получать стоматологическую помощь не только в государственных, но и в частных клиниках, если они работают в системе ОМС, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

    «В регионе, где человек зарегистрирован, его обязаны принять и оказать помощь в любой государственной клинике. Но при этом медицинскую стоматологическую помощь по полису можно получить не только в госклиниках, но и в частных – если они работают в системе ОМС», – заявил он РИА «Новости».

    Однако набор стоматологических услуг по полису в частной клинике может быть ограничен.

    Депутат посоветовал уточнять эту информацию перед записью в конкретное учреждение – в страховой компании или в регистратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частные медицинские сети ввели собственные категории врачей для повышения стоимости услуг.

    Ранее Куринный объяснил порядок получения налогового вычета за оплату лечения.

    В сентябре в Федеральном фонде ОМС сообщили о бесплатном лечении кариеса, удалении зубов и экстренной помощи при острой боли в рамках системы ОМС.

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    2 ноября 2026, 13:47 • Новости дня
    Врач перечислил наиболее вредные для сердца продукты

    Невролог Маматов: Вреднее всего для сердца соленые снеки и высококалорийная еда

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Здоровье сердца зависит от всего рациона и образа жизни, однако есть пять факторов риска в питании, которые стоит минимизировать, рассказал врач восстановительной медицины и невролог Алексей Маматов.

    Среди главных врагов сердца врач назвал переработанное мясо: колбасы, сосиски и бекон, содержащие много соли и насыщенных жиров. Второй фактор риска – избыток соли, который способствует повышению артериального давления. Врач посоветовал реже есть вяленую рыбу, чипсы и сухарики, пишет «Газета.Ru».

    Третьим врагом Маматов назвал сладкие газировки, избыток которых ведет к набору веса и нарушениям обмена веществ. Четвертый фактор – продукты с большим количеством насыщенных жиров, такие как жирное мясо, сало, сливочное масло, жирные сыры и сливки. Они могут повышать уровень «плохого» холестерина, увеличивая риск атеросклероза.

    Пятым фактором риска врач назвал ультрапереработанную пищу, если она становится основой рациона и вытесняет овощи, фрукты, злаки и бобовые. «Сердце невозможно защитить одним полезным продуктом. Важна вся система: питание, физическая активность, сон, масса тела, артериальное давление, уровень холестерина, курение и другие факторы риска», – заключил Маматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые выявили способность богатого сахаром рациона усиливать нарушения кишечной микрофлоры при приеме антибиотиков. В сентябре диетолог и нутрициолог Зоя Богданова раскрыла секреты правильного употребления продуктов с ликопином для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В августе эксперты Роскачества рекомендовали здоровым людям употреблять не более двух стаканов сладких газированных напитков в неделю.

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    1 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад по делу о коме ребенка в Ленинградской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, заведенного в связи с тем, что пятилетний ребенок в Ленинградской области больше месяца находится в коме.

    В СМИ появилась информация, что в Ленинградской области пятилетний мальчик находится в коме больше месяца. По мнению матери ребенка, причиной этого могли стать ненадлежащие действия врачей, сообщает СК РФ в Мах.

    «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области Митяеву Д.Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – заявили в ведомстве.

    Следственное управление СК по Ленинградской области расследует дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела по факту смерти четырехмесячной девочки в краевой детской больнице Перми.

    В сентябре он потребовал представить доклад об обстоятельствах гибели двухлетнего пациента в инфекционном отделении медучреждения Нижнего Тагила.

    В августе Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела после сообщений о пятерых детях в антисанитарных условиях в Самарской области.

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    31 октября 2026, 07:15 • Новости дня
    Минздрав разработал стандарт лечения мозолей с помощью лазера и мочевины

    Минздрав подготовил новый стандарт амбулаторного лечения мозолей

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство здравоохранения России подготовило проект стандарта медицинской помощи взрослым при мозолях, включающий применение лазера и препаратов с мочевиной.

    Проект приказа ведомства предусматривает использование электрокоагуляции, лазерного удаления пораженных тканей кожи и препаратов с мочевиной, передает РИА «Новости».

    «Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при мозолях и омозолелостях (диагностика и лечение) согласно приложению», – говорится в документе.

    Помощь будет оказываться амбулаторно и в плановой форме. Средняя продолжительность лечения составит 39 дней. Для диагностики пациентам потребуется пройти осмотр у врача-дерматовенеролога и сдать микробиологическое исследование на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам.

    Также предусмотрены консультации хирурга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт предупредила об опасности постоянного ношения кроссовок. Специалисты посоветовали выбирать кроссовки с амортизирующей подошвой для безопасной ходьбы. Остеопат Дмитрий Симкин предупредил об опасности обуви с тонкой подошвой для поясницы.

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    31 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Житель Приморья скончался после 17 лет курения вейпов

    В Приморье 33-летний мужчина умер после 17 лет курения электронных сигарет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Приморском крае скончался мужчина, чьи легкие оказались разрушены пневмонией, туберкулезом и необратимым фиброзом после 17 лет курения электронных сигарет.

    33-летний житель Приморского края обратился к врачам с жалобами на одышку и резкое ухудшение самочувствия. Пациента госпитализировали с двусторонней пневмонией, однако обследование также выявило диссеминированный туберкулез и фиброз. Здоровая ткань легких оказалась заменена рубцами, пишут «Вести» со ссылкой на SHOT.

    Пациент признался, что курил в течение 17 лет, отдавая предпочтение электронным сигаретам. Несмотря на лечение, состояние больного стремительно ухудшалось. Его перевели в реанимацию с тяжелой дыхательной недостаточностью, но спасти мужчину не удалось.

    Медики отмечают, что вейпы серьезно подрывают иммунитет легких, увеличивая риск развития туберкулеза у активных парильщиков в четыре-пять раз. За прошедший год количество случаев тотального поражения легких из-за курения электронных сигарет возросло на 30%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пульмонолог Евгений Попов заявил о риске развития попкорновой болезни легких у курильщиков вейпов.

    В мае житель Саратовской области едва не задохнулся из-за резкого падения уровня кислорода в крови на фоне многолетнего употребления электронных сигарет.

    Ранее источники сообщили о подготовке полного запрета производства, импорта и розничной продажи вейпов в России.

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    31 октября 2026, 23:17 • Новости дня
    Во Всеволожске произошел пожар в торговом центре

    Во Всеволожске Ленинградской области загорелся торговый центр

    Tекст: Катерина Туманова

    В городе Всеволожске Ленинградской области загорелся второй этаж торгового центра, пожар локализован на площади 2250 кв. метров.

    Возгорание произошло в торговом центре во Всеволожске, огонь охватил второй этаж здания, сообщает Max-канал МЧС Ленинградской области.

    На месте работают расчеты нескольких пожарных частей. Пожар удалось локализовать на площади 2250 кв. метров.

    Из здания и прилегающих жилых домов были эвакуированы 65 человек, в том числе 20 детей. Развернут оперативный штаб. Информации о пострадавших не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорание в котельной на производственном объекте в Тосненском районе Ленинградской области распространилось на площадь 600 кв. м.

    Губернатор региона Дрозденко сообщил о госпитализации женщины и троих детей после пожара во Всеволожском районе.

    В конце сентября месяца огнеборцы ликвидировали возгорание на крыше торгового центра «Белые ночи» в Воркуте.

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    31 октября 2026, 05:54 • Новости дня
    Психолог объяснил уязвимость послушных детей перед мошенниками

    Психолог Гульдан связал гиперопеку с уязвимостью детей перед мошенниками

    Tекст: Катерина Туманова

    Гиперопека и привычка к беспрекословному подчинению мешают детям критически мыслить и превращают их в легкую добычу для телефонных мошенников, заявил медицинский психолог, руководитель центра судебно-психологических экспертиз «Академия стратегических инициатив» Виктор Гульдан.

    «В основе личности послушных детей лежит гиперопека. Если ребенок постоянно воспитывался под жестким надзором и беспрекословно слушался родителей, он легко следует инструкциям, исходящим якобы от силовых органов или управляющих компаний. Подросток начинает выполнять указания, будучи уверенным, что участвует в оперативной деятельности и делает правильное дело», – рассказал Гульдан РИА «Новости».

    Специалист добавил, что действующий под влиянием злоумышленников ребенок не осознает общественную опасность своих поступков. С точки зрения закона такое поведение можно рассматривать как вынужденное, пояснил психолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД сообщило об использовании телефонными мошенниками мобильных игр для поиска жертв среди подростков.

    Подростков начали склонять к тяжким преступлениям через боты знакомств.

    МВД назвало признаки вовлечения подростков в деструктивные группы.

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    31 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    Жертвами укусов клещей за десять дней стали около 3 тыс. россиян

    Около 3 тыс. россиян пострадали от укусов клещей за последние 10 дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Из-за аномально теплой осени сезон активности клещей в России продлился до ноября, за последние десять дней от укусов паразитов пострадали около 3 тыс. человек.

    В России из-за аномально теплой погоды сезон активности клещей продлился до ноября, за последние десять дней от укусов паразитов пострадали около 3 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    «Паразиты продолжают атаковать людей по всей стране: только в Рязанской области за неделю к медикам обратились 74 человека, включая 18 детей», – говорится в сообщении.

    В Курской области зарегистрировали 70 пострадавших, среди которых 23 ребенка. В Псковской области покусаны 11 человек, а в Волгоградской – семь. Отмечается, что укусы фиксируют не только в лесах, но и на дачах, в парках и возле жилых домов.

    Некоторые клещи переносят опасные инфекции. В частности, в Псковской области возбудителей болезни Лайма выявили у четырех из десяти исследованных за неделю паразитов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор сообщил о начале осеннего периода повышенной опасности укусов клещей.

    Также в России зафиксировали более 386 тыс. обращений к врачам из-за укусов клещей.

    Кроме того, за медицинской помощью обратились более 84 тыс. жителей различных регионов страны.

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    1 ноября 2026, 05:31 • Новости дня
    Диетолог предупредил об опасности чистки печени растительным маслом

    Диетолог Гладышев предупредил об опасности чистки печени маслом

    Tекст: Катерина Туманова

    Употребление растительного масла натощак ради очищения печени способно привести к закупорке желчного протока и срочной хирургической операции, сообщил врач-диетолог Олег Гладышев.

    Попытки самостоятельно очистить печень с помощью употребления растительного масла могут нанести серьезный вред здоровью, заявил он ТАСС.

    «Печень сама фильтрует кровь и нейтрализует токсины. Ей не нужна внешняя чистка. Масло обладает желчегонным свойством – да. Стимулирует сокращение желчного пузыря, но если там есть камень и он застрянет в желчном протоке, то это дикая боль и операционный стол», – заявил заведующий консультативным отделением Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Олег Гладышев.

    Врач подчеркнул, что лечиться наугад нельзя, а при любых проблемах с желчным пузырем необходимо обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Народного фронта Татьяна Григорьева сообщила о риске тяжелых ожогов из-за попыток вылечить рак уксусом или содой. Гепатолог Бирюкова рассказывала об отсутствии у печени потребности в специальных чистках от шлаков.

    Врач назвал неочевидные причины повышения уровня холестерина.

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    31 октября 2026, 03:39 • Новости дня
    Онищенко назвал главные угрозы для продолжительности жизни

    Сердечно-сосудистые заболевания стали главной угрозой долголетию

    Tекст: Катерина Туманова

    Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания представляют наибольшую угрозу для продолжительности жизни людей, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Первое – сердечно-сосудистые, второе – идет онкология, третье – эндокринные. Это те группы заболеваний, целые направления, которые и годы жизни забирают, и самая высокая смертность в этих группах», – сказал Онищенко РИА «Новости».

    Фундаментом развития этих заболеваний академик назвал перенесенный грипп, COVID-19 и другие респираторные заболевания.

    Он подчеркнул, что здравоохранение влияет на продолжительность жизни лишь на 20%. Остальное зависит от человека: его двигательной активности, питания и вакцинации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр здравоохранения Мурашко сообщил о лидерстве сердечно-сосудистых заболеваний в структуре смертности населения России.

    В сентябре Онищенко заявил о росте случаев деменции в России из-за увеличения продолжительности жизни и улучшения диагностики. Он также спрогнозировал увеличение числа пациентов с кардиологическими, онкологическими и эндокринологическими заболеваниями из-за малоподвижного образа жизни и стрессов.

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    31 октября 2026, 06:23 • Новости дня
    Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике мышиной лихорадки

    Роспотребнадзор: Своевременная уборка мусора защитит от мышиной лихорадки

    Tекст: Катерина Туманова

    Защита помещений от грызунов, хранение продуктов и воды в закрытых емкостях и своевременная уборка мусора помогут предотвратить заражение мышиной лихорадкой, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    «Для профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом необходимо защищать жилые и хозяйственные помещения от проникновения грызунов, хранить продукты и питьевую воду в плотно закрытых емкостях, своевременно убирать мусор и соблюдать гигиену рук», – заявили в ведомстве РИА «Новости».

    В Роспотребнадзоре отметили, что уборку помещений, где могли находиться грызуны, нужно проводить влажным способом с использованием дезинфицирующих средств, перчаток и респиратора. При появлении признаков заболевания после возможного контакта с животными следует незамедлительно обратиться к врачу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор сообщил о наличии случаев заболевания мышиной лихорадкой в стране на фоне тенденции к снижению заболеваемости.

    Во вторник в России выявили более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 за неделю. Роспотребнадзор также сообщил о выявлении лихорадки Зика у вернувшейся с Бали россиянки.

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