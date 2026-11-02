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    2 ноября 2026, 18:05 • Новости дня

    Посольство: Данных о пострадавших в столкновении поездов в Испании нет

    Посольство России в Мадриде: Сведений о пострадавших в Толедо россиянах нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство России в Мадриде не получало информации о пострадавших россиянах в результате столкновения двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо.

    «Информация о пострадавших соотечественниках по состоянию на текущий момент не поступала», – сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг количество погибших в результате столкновения пассажирских поездов в испанской провинции Толедо увеличилось до 74 человек.

    В среду председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины железнодорожной катастрофы.

    В тот же день МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с крушением.

    2 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Кремль исключил возможность транзита российского газа через Украину
    Кремль исключил возможность транзита российского газа через Украину
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущая ситуация на земле не позволяет реализовать планы по возобновлению поставок газа в Европу через территорию Украины.

    «Пока вряд ли об этом можно говорить. Собственно, положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ сообщили об инициативе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера возобновить транзит российского газа в европейские страны через украинскую территорию.

    Экономист Игорь Юшков назвал условия продажи топлива главным прагматичным вопросом для России в данной ситуации.

    На прошлой неделе официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо не стала исключать последующего возобновления поставок российского газа после завершения конфликта.

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    2 ноября 2026, 08:41 • Новости дня
    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй побоялся возвращаться из России

    Британский политик Галлоуэй заявил о страхе возвращаться на родину из России

    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй побоялся возвращаться из России
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что боится возвращаться на родину из России из-за опасений повторного задержания.

    Парламентарий не рискует ехать в Соединенное Королевство вместе с супругой, поскольку они не чувствуют себя в безопасности на родине из-за прошлых визитов в Москву, передает РИА «Новости».

    «Нет гарантий, что снова не произойдет то же самое или что-то еще похуже», – подчеркнул Галлоуэй.

    Политик добавил, что сейчас он и его жена ведут насыщенную жизнь. В последнее время супруги находятся в России, а также посещают другие государства БРИКС. Опасения политика связаны с тем, что в 2025 году его уже задерживали в аэропорту после возвращения из российской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй назвал смехотворными заявления западных элит о международной изоляции Москвы.

    Летом официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение отсутствием британских санкций против Владимира Зеленского на фоне задержания сотрудника телеканала RT в Лондоне.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 14:40 • Новости дня
    Политолог объяснил победу Йотовой на выборах президента Болгарии

    Политолог Трухачев: Победа Йотовой на выборах в Болгарии станет вызовом для ЕС

    Политолог объяснил победу Йотовой на выборах президента Болгарии
    @ BORISLAV TROSHEV/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Президентские выборы в Болгарии выявили два важных маркера. Во-первых, болгары не стремятся к конфронтации с Россией. Во-вторых, они недовольны политикой Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. По его оценкам, радикальных сдвигов в политике Софии ожидать не стоит.

    «Если на весенних парламентских выборах в Болгарии явка составила около 51%, то во втором туре президентских проголосовали лишь около 27%», – отметил политолог Вадим Трухачев. Он напомнил, что по итогам весенней кампании пост премьер-министра занял Румен Радев. Победу Илияны Йотовой на президентских выборах собеседник расценил как продолжение этой политической линии.

    Итоги второго тура эксперт связывает прежде всего с усталостью болгарских граждан от политической нестабильности, которую спровоцировали прежние евроатлантические правительства. «Это голосование, по сути, протест против Бойко Борисова, многолетнего премьер-министра Болгарии. Но, вероятно, еще сильнее, чем сам Борисов, людям надоели недолго находившиеся у власти либералы из партии «Продолжаем перемены». Именно их курс создавал риск отправки болгарских военных на Украину», – детализировал эксперт.

    По его оценкам, выборы выявили два важных маркера. Во-первых, болгары не стремятся к конфронтации с Россией. «Но в то же время не стоит преувеличивать их русофилию: они не ставят под сомнение членство в ЕС и НАТО, и ни Радев, ни Йотова выходить оттуда не собираются. При этом противостояния они не хотят, а хотят пусть и ограниченного, но сотрудничества», – указал политолог.

    Во-вторых, граждане страны недовольны политикой Евросоюза. «Болгария остается беднейшей страной союза, а ее интересы совершенно не учитываются. Теперь еще и мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки могут прислать по новому миграционному пакту. Между тем у Софии и без того есть проблемы с турецким меньшинством и острый цыганский вопрос», – добавил Трухачев.

    Как прогнозирует аналитик, практические шаги болгарских властей останутся преимущественно на уровне риторики – вроде тезиса о желании превратить Болгарию в мост между Россией и ЕС. «Но возникает вопрос: кто позволит им это сделать? В относительных цифрах на душу населения Болгария является крупнейшим получателем дотаций из фондов Евросоюза. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку», – рассуждает он.

    «В связи с этим Радев и Йотова могут ограничиваться лишь пожеланиями. Стоит им предпринять реальные шаги, противоречащие линии Брюсселя, и страну фактически отрежут от финансирования по линии ЕС, что станет серьезным ударом для Болгарии», – уточнил спикер.

    Впрочем, собеседник допускает, что руководство республики способно тормозить продвижение антироссийской политики и блокировать принятие отдельных санкционных пунктов. Однако полностью предотвратить этот курс София не в состоянии.

    Хотя болгарские власти будут создавать проблемы, Евросоюзу придется смириться с результатами выборов в стране. «Мы видели румынский прецедент. Но Румыния граничит с Украиной и критически важна для ее снабжения, а роль Болгарии заметно скромнее. Радев и Йотова – не евроскептики, в отличие от Джордже Симиона, поэтому Брюссель потерпит», – заключил Трухачев.

    Ранее Илияна Йотова победила во втором туре президентских выборов в Болгарии. После обработки 100% протоколов она набрала 57,57% голосов, передает БНТ со ссылкой на данные ЦИК. Ее соперник, бывший и. о. премьер-министра Андрей Гюров, получил 39,48% голосов. Он уже признал поражение. «Мы принимаем результаты такими, какими мы их увидели… В конечном итоге так проголосовали граждане Болгарии», – заявил политик.

    Йотова станет первой женщиной, избранной президентом Болгарии на прямых выборах. Она занимала пост вице-президента страны с 2017 года. Формально руководит страной с 23 января, когда Румен Радев досрочно сложил президентские полномочия. После закрытия участков Йотова поблагодарила Радева, который теперь возглавляет правительство, и поддержавшую ее «Прогрессивную Болгарию». «Уважаемый господин Радев, без вас мы бы не справились», – отметила она.

    В ходе предвыборной кампании Йотова выступала против поставок оружия Украине. Она также призывала европейские страны открыть каналы связи с Москвой и заявляла, что Болгария могла бы стать посредником в урегулировании украинского кризиса.

    Напомним, президент Болгарии избирается всенародным голосованием сроком на пять лет и выполняет преимущественно представительские функции. При этом глава государства обладает правом вето на законы, назначает техническое правительство в предусмотренных конституцией случаях и является верховным главнокомандующим вооруженными силами.

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    1 ноября 2026, 22:51 • Новости дня
    Минобороны пообещало противнику жаркую ночь
    Минобороны пообещало противнику жаркую ночь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России не жалеют противника, ночь будет жаркой, заявило Минобороны России.

    «Снаряды не жалеем, противника тоже. Ночь будет жаркой, работаем», – заявило ведомство в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также местам сборки и хранения беспилотников ВСУ.

    За сутки украинские вооруженные формирования потеряли порядка 1175 человек.

    В пятницу Минобороны сообщило об уничтожении более 275 тыс. украинских беспилотников с начала конфликта.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    2 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину

    Эксперт Юшков: Вытеснение российского газа из Европы – стратегическая задача США

    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину
    @ Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение США возобновить поставки российского газа в Европу через Украину натыкается на ряд препятствий. Среди них позиция ЕС, завышенные финансовые ожидания Украины и внутренние противоречия в стратегии самих Штатов. Для России главный вопрос остается сугубо прагматичным: на каких именно условиях придется продавать газ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Штаты не заинтересованы в поставках газа из РФ в Европу вне зависимости от маршрута или формы поставок. Это обусловлено конкуренцией России и США на глобальном энергетическом рынке. Вашингтон еще до 2022 года последовательно вытеснял российских поставщиков с европейского рынка», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в 2019 году Штаты ввели санкции против оператора Nord Stream 2 AG. Санкционный режим предусматривал запрет на финансирование и достройку «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Последний проект к тому моменту находился практически на завершающей стадии, поэтому ограничения почти не повлияли на его реализацию. «Повторю, вытеснение России с европейского газового рынка остается стратегической задачей и ключевым интересом Америки», – добавил собеседник.

    По его мнению, предложение США о восстановлении транзита российского газа через Украину стоит рассматривать как элемент переговорного процесса и один из возможных компромиссных вариантов. «Россия в рамках переговоров поднимает вопрос об обратной интеграции в мировую экономику – в том числе в глобальную энергетическую систему. Это подразумевает возвращение на европейский рынок», – рассуждает Юшков.

    Украина в свою очередь выдвигает требования о выплатах, продолжил аналитик. «Ключевая причина, почему Киев не идет на урегулирование конфликта, связана с финансовой моделью: сейчас страна стабильно получает внешнее финансирование, но в случае прекращения боевых действий возникнет вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки. В связи с этим власти настаивают на гарантированных долгосрочных механизмах получения денег», – уточнил эксперт.

    Штаты видят решение в возобновлении поставок газа в Европу через Украину. «В таком случае будут учтены интересы обеих сторон: Россия сможет в полной мере вернуться в мировую экономическую и энергетическую систему, а Украина получит устойчивый источник финансирования», – описал спикер. Однако у американской инициативы есть ряд нюансов.

    Первый – позиция европейских стран. «ЕС постоянно выступает с заявлениями, что даже после завершения украинского конфликта не планирует возвращаться к закупкам российского газа», – напомнил Юшков. В качестве возможной лазейки США предлагают создать посредника для поставок энергоресурсов – структуру либо полностью подконтрольную Америке, либо с американским участием и контрольным пакетом.

    «По всей видимости, такая организация сможет закупать сырье у того же Газпрома по более низкой цене и реализовывать его дороже. Для европейских стран такая схема решает сразу несколько задач: обеспечивает дополнительные объемы газа, способствует снижению цен на рынке и одновременно позволяет сохранить политическое лицо. Формально Европа будет платить не России, а посреднической структуре с американским участием», – детализировал экономист.

    Однако, оговорился аналитик, подобная модель все равно может восприниматься как уступка: «Несмотря на формальное дистанцирование от поставок из России, по сути, речь идет о закупках газа российского происхождения».

    Второй нюанс – противоречие предлагаемой схемы стратегическим интересам самих США. «Хотя отдельные американские компании и бизнесмены смогут извлечь прибыль из такой модели, возобновление транзита российского газа в Европу идет вразрез с долгосрочным курсом Вашингтона по вытеснению энергоресурсов РФ с европейского рынка», – считает эксперт.

    Третий аспект касается позиции украинской стороны в финансовой плоскости. «Доходов от транзита газа для Украины будет явно недостаточно по сравнению с текущим объемом получаемой помощи», – прогнозирует Юшков.

    Что касается выгоды для России, то она зависит от условий сделки. «С одной стороны, возобновление поставок позволит нарастить добычу газа, а значит, увеличить поступления в бюджет за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С другой стороны, если газ придется продавать по заниженной цене на границе с Украиной, это может привести к насыщению европейского рынка и снижению цен, что нивелирует экономический эффект. Поэтому ключевым фактором остается конкретный набор условий, предлагаемых американской или европейской стороной», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Как сообщает The Wall Street Journal, идея была выдвинута американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ходе поездок в Москву и Киев в сентябре.

    По информации издания, инициатива предусматривает продажу газа из России через американского посредника в обход европейских санкций. Согласно одному из предложений, выручка от продаж в Европе будет размещаться на депозитном счете в юрисдикции третьей стороны.

    США также рассматривают возможное возобновление работы «Северного потока». Однако, как отмечает WSJ, идея сталкивается с сопротивлением в европейских столицах. ЕС ранее утвердил поэтапный отказ от российского газа. Переходный период для долгосрочных контрактов на поставки СПГ заканчивается 1 января 2027 года, для трубопроводного газа – 30 сентября 2027 года.

    На этом фоне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что разрыв энергетических связей Европейского союза с Россией завершен. Основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США. «Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – сказал Домбровскис.

    Один из высокопоставленных собеседников WSJ сравнил американское предложение с уступками Невилла Чемберлена за счет Чехословакии. Тем не менее Штаты рассчитывают, что из-за резкого роста цен на энергоносители и низких запасов в хранилищах позиция европейцев может смягчиться, говорится в материале.

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    2 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину

    WSJ: США предложили план возобновления транзита российского газа через Украину

    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину
    @ Str/ZUMAPRESS/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер инициировали скорейшее возобновление транзита российского газа в европейские страны через украинскую территорию для подготовки к энергетическому перемирию, пишут американские СМИ.

    Продажа энергоносителей пойдет через американского посредника, что позволит обойти европейские санкции и создать выгодные условия для инвесторов из США, передает RT со ссылкой на Wall Street Journal.

    Белый дом рассчитывает достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении ударов по энергообъектам. Этот шаг необходим для подготовки трехсторонних переговоров, запланированных на ноябрь в Абу-Даби. Вашингтон также рассматривает возможность возобновления работы газопровода «Северный поток» в качестве элемента более масштабной сделки.

    «Любые экономические договоренности станут частью комплексного мирного соглашения», – заявил высокопоставленный американский чиновник. По его словам, ошибка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель заключалась в продвижении проекта без предварительного договора с Москвой в сфере безопасности.

    В Европе проявили интерес к инициативе из-за перспективы снижения цен на газ. Изменить позицию европейцам станет проще в случае одобрения Киевом продажи ресурса в рамках прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо допустила возобновление поставок российского газа после завершения конфликта на Украине.

    В прошлом месяце администрация президента США рассмотрела идею включения европейского импорта российского природного газа в план урегулирования.

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    2 ноября 2026, 00:52 • Новости дня
    Гюров признал победу Йотовой на выборах президента Болгарии

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гюров признал поражение во втором туре президентских выборов и поздравил с победой действующую главу государства Илияну Йотову.

    Политик призвал болгарское общество стремиться к единству, а не к разделению, передает Novinite.

    «Мы создали по-настоящему хорошую платформу, на которую можно опираться», – заявил Гюров. Окончание предвыборной кампании не означает завершения политической ответственности, так как государство должно работать для граждан, сказал он.

    Кандидат не ожидал такого большого отрыва от Йотовой. Гюров признал результаты выборов, несмотря на расхождения между данными экзитполов и параллельным подсчетом голосов, и сообщил о планах провести анализ итогов голосования.

    Причиной поражения бывший исполняющий обязанности премьера назвал неспособность сформировать повестку вокруг проблем, поднятых на встречах с избирателями. При этом кампания достигла цели, предложив стране альтернативный путь развития, считает он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, exit poll показал лидерство Йотовой во втором туре выборов президента Болгарии.

    Йотова призвала сделать страну каналом дипломатического диалога с Россией.

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    2 ноября 2026, 09:52 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт с заминированными FPV-очками в зоне СВО

    ФСБ предотвратила подрыв заминированных FPV-очков в зоне СВО

    ФСБ предотвратила теракт с заминированными FPV-очками в зоне СВО
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов с использованием заминированных FPV-очков для управления дронами, их украинские спецслужбы пытались передать российским военнослужащим под видом «гуманитарной помощи».

    Спецслужбы Украины планировали использовать самодельные взрывные устройства, вмонтированные в FPV-очки. Они должны были детонировать при включении, что привело бы к гибели военнослужащих в зоне СВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

    В ведомстве уточнили, что один из военных в Волгоградской области получил две пары таких очков от волонтера. Следуя инструкциям контрразведки, он обратился в ФСБ. Взрывотехники с помощью рентгена выяснили, что вместо кулеров охлаждения в устройства была установлена взрывчатка.

    В ряде российских регионов изъята партия аналогичных заминированных устройств, которые отправлялись через «Почту России». Организован розыск причастных к отправке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ФСБ предотвратила попытку теракта украинских спецслужб с использованием FPV-дронов на стратегическом предприятии в Подмосковье. Тогда ведомство сообщило об оснащении этих беспилотников канадской системой борьбы с радиоэлектронной борьбой.

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    2 ноября 2026, 15:03 • Новости дня
    Абрамович посетил Баку в компании украинской модели

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский миллиардер Роман Абрамович прибыл в столицу Азербайджана вместе с украинской моделью Натальей Гоций, сообщили СМИ.

    В Баку бизнесмена заметили в компании Натальи Гоций, которую некоторые издания называют его возлюбленной. Предположительно, визит связан с проходящим в городе международным фестивалем искусств Baku International Art Festival (BIAF), сообщает Oxu.Az.

    Миллиардер уже посетил мероприятия, проходящие в рамках фестиваля. В прошлом году он также присутствовал на BIAF.

    Фестиваль искусств проходит в Баку с 28 октября по 8 ноября. В программе представлены показы фильмов и выступления оркестра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский миллиардер Роман Абрамович в мае провел встречу с Владимиром Зеленским в Киеве.

    В июне Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Абрамовичем.

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    2 ноября 2026, 06:17 • Новости дня
    ЦИК Болгарии сообщил о победе Йотовой на выборах президента страны
    ЦИК Болгарии сообщил о победе Йотовой на выборах президента страны
    @ Lin Hao/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий президент Болгарии Илияна Йотова набрала на выборах 57,6% голосов, сообщает ЦИК Болгарии после обработки 98,43% протоколов.

    Йотова получает 57,63% голосов избирателей, а ее соперник Андрей Гюров набирает 39,4%, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гюров признал поражение во втором туре президентских выборов и поздравил Илияну Йотову.

    В субботу кандидат в президенты Болгарии Илияна Йотова призвала сделать страну каналом дипломатического диалога с Россией и посоветовала европейским лидерам лично позвонить президенту России Владимиру Путину.

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    2 ноября 2026, 15:11 • Новости дня
    МЧС установило причину взлома мобильного приложения

    МЧС: Выявлена использованная хакерами для кибератаки на приложение уязвимость

    Tекст: Ольга Иванова

    Специалисты МЧС выявили уязвимость, которую злоумышленники использовали для кибератаки на мобильное приложение ведомства, сообщили в пресс-службе министерства.

    Информация об инциденте направлена в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, сообщает МЧС в Мах. В ведомстве заверили, что принимаются все необходимые меры для недопущения повторных инцидентов и восстановления штатной работы сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям мобильного приложения из-за массированной кибератаки.

    В ведомстве заявили о функционировании системы оповещения населения в штатном режиме.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о росте угрозы кибератак из-за развития искусственного интеллекта.

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    2 ноября 2026, 15:53 • Новости дня
    МЧС сообщило о последствиях массированной атаки дронов ВСУ на Луганск

    МЧС: В Луганске в результате атаки дронов ВСУ повреждены дома и автомобили

    МЧС сообщило о последствиях массированной атаки дронов ВСУ на Луганск
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Два многоквартирных дома и 13 легковых автомобилей повреждены в Луганске в результате массированной атаки беспилотников ВСУ, сообщили в региональном ГУ МЧС.

    «В результате агрессии со стороны врага серьезно пострадали административные и нежилые здания. Предварительно повреждены 13 легковых автомобилей. <…> По предварительным данным, повреждения также получили два многоквартирных дома – пострадало остекление», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    В результате удара беспилотника по зданию интернет-провайдера «Лугаком» произошло возгорание четырехэтажного административного здания, строительные конструкции разрушены. Сотрудники МЧС продолжают тушение возгорания.

    При атаке на здание Луганской телефонной компании частично обрушились строительные конструкции, на прилегающей территории загорелся строительный мусор. Еще один беспилотник ударил по недействующему автосалону: одноэтажное строение загорелось и частично обрушилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских беспилотников на здания интернет-провайдера «Лугаком» и Луганской телефонной компании в Луганске.

    В воскресенье он рассказал о гибели четырех мирных жителей в результате украинских ударов по гражданскому транспорту.

    На прошлой неделе в министерстве образования и науки республики заявили о повреждении двух школ и Дворца творчества детей и молодежи в результате атаки беспилотников на Луганск.

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    2 ноября 2026, 07:55 • Новости дня
    Российские войска поразили склад ракетных комплексов «Нептун» под Одессой
    Российские войска поразили склад ракетных комплексов «Нептун» под Одессой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России в ходе ночной атаки нанесли удары по месту хранения пусковых установок ракетных комплексов «Нептун» в Одесской области и судну с военными грузами, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии, и судам, перевозящим военные грузы, указало ведомство в Max.

    В ведомстве пояснили, что в результате атак поражено место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе населенного пункта Тузлы Одесской области.

    Помимо этого, на переходе морем в 58 км южнее Одессы поражен сухогруз, который доставлял грузы, предназначенные для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по судну с военными грузами юго-западнее Одессы.

    В субботу военные поразили южнее Одессы сухогруз с грузами для украинской армии.

    В пятницу российские войска атаковали объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, а также морское судно в Черном море.

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    2 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Во время празднования Хеллоуина в США застрелили 76 человек
    Во время празднования Хеллоуина в США застрелили 76 человек
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Соединенных Штатах огнестрельные ранения во время массовых празднований Хеллоуина получил 201 человек, еще 76 погибли, следует из данных аналитиков.

    Накануне Дня всех святых в американских городах произошла серия инцидентов с применением оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитиков и правоохранительных органов.

    В Калифорнии неизвестные открыли огонь в торговом центре рядом с магазином костюмов, в результате чего пострадали шесть человек и погибла беременная женщина. В штате Монтана полицейские прибыли по вызову, после чего злоумышленник застрелил заместителя шерифа и ранил еще одного офицера.

    В Техасе зафиксировали три инцидента: за ночь застрелили четырех и ранили 15 человек, еще семерых госпитализировали с празднования дня рождения. Случаи со смертельными исходами также произошли на вечеринках во Флориде, Иллинойсе, Алабаме и Чикаго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранительные органы штата Иллинойс задержали молодого человека за подготовку массовой стрельбы в индуистском храме.

    В прошлом году спецслужбы США предотвратили массовую стрельбу на военной базе в штате Мичиган.

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    2 ноября 2026, 00:28 • Новости дня
    Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился

    Лантратова: Россией и Украиной соблюдены обязательства режима тишины в Алешках

    Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился
    @ ombudsmanrf.org

    Tекст: Антон Антонов

    Москвой и Киевом полностью соблюдены обязательства в ходе режима тишины в Алешках Херсонской области, режим тишины в зоне гуманитарной миссии завершился, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился», – сообщила Лантратова в канале «Макс».

    Режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября. Благодаря отсутствию нарушений удалось доставить помощь жителям и обеспечить безопасный добровольный выезд тем, кто решил покинуть город, сообщила она.

    «Работали совместно с Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп», – отметила она.

    Омбудсмен добавила, что в данный момент прорабатывается продолжение гуманитарных миссий. Она назвала важным сохранение взаимодействия для регулярной доставки грузов жителям Алешек.

    «В Алешках остаются жители, которым по-прежнему нужна поддержка. Будем добиваться того, чтобы они получали необходимую помощь», – заявила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лантратова заявила о достижении договоренностей по проведению регулярных гуманитарных миссий в Алешках. В пятницу российская сторона совместно с украинским омбудсменом передала жителям несколько десятков тонн гуманитарной помощи.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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