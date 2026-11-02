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    2 ноября 2026, 18:00 • Новости дня

    Бывший премьер Польши потребовал расследовать конституционный кризис

    Моравецкий потребовал расследовать конституционный кризис в Польше

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал создать специальную комиссию для расследования обстоятельств конституционного кризиса в стране.

    Бывший глава польского правительства обвинил действующего премьер-министра Дональда Туска в незаконном установлении контроля над Конституционным судом, передает РИА «Новости».

    «Мы подаем заявление о создании следственной комиссии по делу о покушении на конституционный орган Республики Польша», – заявил Моравецкий.

    Политик отметил, что сторонники Туска при поддержке полиции организовали незаконный захват суда и назначили туда узурпатора. Он подчеркнул, что подобные действия обязательно повлекут за собой последствия, и пообещал проследить за привлечением всех виновных к ответственности.

    Ранее Туск исключил возможность компромисса в ситуации вокруг Конституционного суда. При этом глава правительства возложил на президента Польши Кароля Навроцкого ответственность за насильственное противостояние в ходе политического кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на оппозицию.

    Партия бывшего премьер-министра страны Матеуша Моравецкого направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству Туска.

    Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьер-министра страны.

    2 ноября 2026, 14:40 • Новости дня
    Политолог объяснил победу Йотовой на выборах президента Болгарии

    Политолог Трухачев: Победа Йотовой на выборах в Болгарии станет вызовом для ЕС

    Политолог объяснил победу Йотовой на выборах президента Болгарии
    @ BORISLAV TROSHEV/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Президентские выборы в Болгарии выявили два важных маркера. Во-первых, болгары не стремятся к конфронтации с Россией. Во-вторых, они недовольны политикой Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. По его оценкам, радикальных сдвигов в политике Софии ожидать не стоит.

    «Если на весенних парламентских выборах в Болгарии явка составила около 51%, то во втором туре президентских проголосовали лишь около 27%», – отметил политолог Вадим Трухачев. Он напомнил, что по итогам весенней кампании пост премьер-министра занял Румен Радев. Победу Илияны Йотовой на президентских выборах собеседник расценил как продолжение этой политической линии.

    Итоги второго тура эксперт связывает прежде всего с усталостью болгарских граждан от политической нестабильности, которую спровоцировали прежние евроатлантические правительства. «Это голосование, по сути, протест против Бойко Борисова, многолетнего премьер-министра Болгарии. Но, вероятно, еще сильнее, чем сам Борисов, людям надоели недолго находившиеся у власти либералы из партии «Продолжаем перемены». Именно их курс создавал риск отправки болгарских военных на Украину», – детализировал эксперт.

    По его оценкам, выборы выявили два важных маркера. Во-первых, болгары не стремятся к конфронтации с Россией. «Но в то же время не стоит преувеличивать их русофилию: они не ставят под сомнение членство в ЕС и НАТО, и ни Радев, ни Йотова выходить оттуда не собираются. При этом противостояния они не хотят, а хотят пусть и ограниченного, но сотрудничества», – указал политолог.

    Во-вторых, граждане страны недовольны политикой Евросоюза. «Болгария остается беднейшей страной союза, а ее интересы совершенно не учитываются. Теперь еще и мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки могут прислать по новому миграционному пакту. Между тем у Софии и без того есть проблемы с турецким меньшинством и острый цыганский вопрос», – добавил Трухачев.

    Как прогнозирует аналитик, практические шаги болгарских властей останутся преимущественно на уровне риторики – вроде тезиса о желании превратить Болгарию в мост между Россией и ЕС. «Но возникает вопрос: кто позволит им это сделать? В относительных цифрах на душу населения Болгария является крупнейшим получателем дотаций из фондов Евросоюза. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку», – рассуждает он.

    «В связи с этим Радев и Йотова могут ограничиваться лишь пожеланиями. Стоит им предпринять реальные шаги, противоречащие линии Брюсселя, и страну фактически отрежут от финансирования по линии ЕС, что станет серьезным ударом для Болгарии», – уточнил спикер.

    Впрочем, собеседник допускает, что руководство республики способно тормозить продвижение антироссийской политики и блокировать принятие отдельных санкционных пунктов. Однако полностью предотвратить этот курс София не в состоянии.

    Хотя болгарские власти будут создавать проблемы, Евросоюзу придется смириться с результатами выборов в стране. «Мы видели румынский прецедент. Но Румыния граничит с Украиной и критически важна для ее снабжения, а роль Болгарии заметно скромнее. Радев и Йотова – не евроскептики, в отличие от Джордже Симиона, поэтому Брюссель потерпит», – заключил Трухачев.

    Ранее Илияна Йотова победила во втором туре президентских выборов в Болгарии. После обработки 100% протоколов она набрала 57,57% голосов, передает БНТ со ссылкой на данные ЦИК. Ее соперник, бывший и. о. премьер-министра Андрей Гюров, получил 39,48% голосов. Он уже признал поражение. «Мы принимаем результаты такими, какими мы их увидели… В конечном итоге так проголосовали граждане Болгарии», – заявил политик.

    Йотова станет первой женщиной, избранной президентом Болгарии на прямых выборах. Она занимала пост вице-президента страны с 2017 года. Формально руководит страной с 23 января, когда Румен Радев досрочно сложил президентские полномочия. После закрытия участков Йотова поблагодарила Радева, который теперь возглавляет правительство, и поддержавшую ее «Прогрессивную Болгарию». «Уважаемый господин Радев, без вас мы бы не справились», – отметила она.

    В ходе предвыборной кампании Йотова выступала против поставок оружия Украине. Она также призывала европейские страны открыть каналы связи с Москвой и заявляла, что Болгария могла бы стать посредником в урегулировании украинского кризиса.

    Напомним, президент Болгарии избирается всенародным голосованием сроком на пять лет и выполняет преимущественно представительские функции. При этом глава государства обладает правом вето на законы, назначает техническое правительство в предусмотренных конституцией случаях и является верховным главнокомандующим вооруженными силами.

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    2 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину

    Эксперт Юшков: Вытеснение российского газа из Европы – стратегическая задача США

    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину
    @ Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение США возобновить поставки российского газа в Европу через Украину натыкается на ряд препятствий. Среди них позиция ЕС, завышенные финансовые ожидания Украины и внутренние противоречия в стратегии самих Штатов. Для России главный вопрос остается сугубо прагматичным: на каких именно условиях придется продавать газ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Штаты не заинтересованы в поставках газа из РФ в Европу вне зависимости от маршрута или формы поставок. Это обусловлено конкуренцией России и США на глобальном энергетическом рынке. Вашингтон еще до 2022 года последовательно вытеснял российских поставщиков с европейского рынка», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в 2019 году Штаты ввели санкции против оператора Nord Stream 2 AG. Санкционный режим предусматривал запрет на финансирование и достройку «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Последний проект к тому моменту находился практически на завершающей стадии, поэтому ограничения почти не повлияли на его реализацию. «Повторю, вытеснение России с европейского газового рынка остается стратегической задачей и ключевым интересом Америки», – добавил собеседник.

    По его мнению, предложение США о восстановлении транзита российского газа через Украину стоит рассматривать как элемент переговорного процесса и один из возможных компромиссных вариантов. «Россия в рамках переговоров поднимает вопрос об обратной интеграции в мировую экономику – в том числе в глобальную энергетическую систему. Это подразумевает возвращение на европейский рынок», – рассуждает Юшков.

    Украина в свою очередь выдвигает требования о выплатах, продолжил аналитик. «Ключевая причина, почему Киев не идет на урегулирование конфликта, связана с финансовой моделью: сейчас страна стабильно получает внешнее финансирование, но в случае прекращения боевых действий возникнет вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки. В связи с этим власти настаивают на гарантированных долгосрочных механизмах получения денег», – уточнил эксперт.

    Штаты видят решение в возобновлении поставок газа в Европу через Украину. «В таком случае будут учтены интересы обеих сторон: Россия сможет в полной мере вернуться в мировую экономическую и энергетическую систему, а Украина получит устойчивый источник финансирования», – описал спикер. Однако у американской инициативы есть ряд нюансов.

    Первый – позиция европейских стран. «ЕС постоянно выступает с заявлениями, что даже после завершения украинского конфликта не планирует возвращаться к закупкам российского газа», – напомнил Юшков. В качестве возможной лазейки США предлагают создать посредника для поставок энергоресурсов – структуру либо полностью подконтрольную Америке, либо с американским участием и контрольным пакетом.

    «По всей видимости, такая организация сможет закупать сырье у того же Газпрома по более низкой цене и реализовывать его дороже. Для европейских стран такая схема решает сразу несколько задач: обеспечивает дополнительные объемы газа, способствует снижению цен на рынке и одновременно позволяет сохранить политическое лицо. Формально Европа будет платить не России, а посреднической структуре с американским участием», – детализировал экономист.

    Однако, оговорился аналитик, подобная модель все равно может восприниматься как уступка: «Несмотря на формальное дистанцирование от поставок из России, по сути, речь идет о закупках газа российского происхождения».

    Второй нюанс – противоречие предлагаемой схемы стратегическим интересам самих США. «Хотя отдельные американские компании и бизнесмены смогут извлечь прибыль из такой модели, возобновление транзита российского газа в Европу идет вразрез с долгосрочным курсом Вашингтона по вытеснению энергоресурсов РФ с европейского рынка», – считает эксперт.

    Третий аспект касается позиции украинской стороны в финансовой плоскости. «Доходов от транзита газа для Украины будет явно недостаточно по сравнению с текущим объемом получаемой помощи», – прогнозирует Юшков.

    Что касается выгоды для России, то она зависит от условий сделки. «С одной стороны, возобновление поставок позволит нарастить добычу газа, а значит, увеличить поступления в бюджет за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С другой стороны, если газ придется продавать по заниженной цене на границе с Украиной, это может привести к насыщению европейского рынка и снижению цен, что нивелирует экономический эффект. Поэтому ключевым фактором остается конкретный набор условий, предлагаемых американской или европейской стороной», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Как сообщает The Wall Street Journal, идея была выдвинута американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ходе поездок в Москву и Киев в сентябре.

    По информации издания, инициатива предусматривает продажу газа из России через американского посредника в обход европейских санкций. Согласно одному из предложений, выручка от продаж в Европе будет размещаться на депозитном счете в юрисдикции третьей стороны.

    США также рассматривают возможное возобновление работы «Северного потока». Однако, как отмечает WSJ, идея сталкивается с сопротивлением в европейских столицах. ЕС ранее утвердил поэтапный отказ от российского газа. Переходный период для долгосрочных контрактов на поставки СПГ заканчивается 1 января 2027 года, для трубопроводного газа – 30 сентября 2027 года.

    На этом фоне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что разрыв энергетических связей Европейского союза с Россией завершен. Основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США. «Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – сказал Домбровскис.

    Один из высокопоставленных собеседников WSJ сравнил американское предложение с уступками Невилла Чемберлена за счет Чехословакии. Тем не менее Штаты рассчитывают, что из-за резкого роста цен на энергоносители и низких запасов в хранилищах позиция европейцев может смягчиться, говорится в материале.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину

    WSJ: США предложили план возобновления транзита российского газа через Украину

    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину
    @ Str/ZUMAPRESS/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер инициировали скорейшее возобновление транзита российского газа в европейские страны через украинскую территорию для подготовки к энергетическому перемирию, пишут американские СМИ.

    Продажа энергоносителей пойдет через американского посредника, что позволит обойти европейские санкции и создать выгодные условия для инвесторов из США, передает RT со ссылкой на Wall Street Journal.

    Белый дом рассчитывает достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении ударов по энергообъектам. Этот шаг необходим для подготовки трехсторонних переговоров, запланированных на ноябрь в Абу-Даби. Вашингтон также рассматривает возможность возобновления работы газопровода «Северный поток» в качестве элемента более масштабной сделки.

    «Любые экономические договоренности станут частью комплексного мирного соглашения», – заявил высокопоставленный американский чиновник. По его словам, ошибка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель заключалась в продвижении проекта без предварительного договора с Москвой в сфере безопасности.

    В Европе проявили интерес к инициативе из-за перспективы снижения цен на газ. Изменить позицию европейцам станет проще в случае одобрения Киевом продажи ресурса в рамках прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо допустила возобновление поставок российского газа после завершения конфликта на Украине.

    В прошлом месяце администрация президента США рассмотрела идею включения европейского импорта российского природного газа в план урегулирования.

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    2 ноября 2026, 08:35 • Новости дня
    Чешская компания решила восстановить оружейные заводы времен холодной войны

    Чешская CSG объявила о планах восстановить заводы времен холодной войны

    Tекст: Мария Иванова

    Директор по внешним связям чешского холдинга Czechoslovak Group Ян Хамачек заявил о планах расширить производство боеприпасов за счет восстановления европейских заводов времен холодной войны.

    Чешский промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group (CSG) намерен нарастить мощности по выпуску боеприпасов путем перезапуска старых европейских предприятий, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    «Таким образом CSG стремится обеспечить контроль над всеми критически важными компонентами, необходимыми для производства европейских боеприпасов калибра 155 мм», – заявил Хамачек.

    Компания планирует запустить заводы в греческом Лаврионе совместно с государственным предприятием Hellenic Defence Systems. Кроме того, холдинг купил завод в немецком Гнашвице и переоборудует гражданское предприятие по производству нитроцеллюлозы в немецком Вальсроде для использования в военных целях.

    Ожидается, что немецкие заводы начнут работу до конца текущего года, а греческое производство будет запущено в 2027 году. По данным агентства CTK, в первом полугодии выручка чешского холдинга выросла на 17,2%, достигнув 3,25 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце чешский производитель оружия CSG стал крупнейшим акционером канадской компании в области космических технологий MDA Space.

    В августе украинское предприятие решило построить завод по производству боеприпасов в Литве.

    Весной СМИ сообщили о наличии у Чехии сложной теневой схемы по поставкам артиллерийских снарядов на Украину.

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    2 ноября 2026, 12:56 • Новости дня
    Шойгу сравнил позицию Европы по Украине с анекдотом про незваных гостей

    Шойгу сравнил планы Европы по Украине с анекдотом про гостей на свадьбе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах по украинскому урегулированию с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

    Стремление европейских стран принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине напоминает ситуацию с незваными гостями, передает ТАСС.

    «Вы знаете, мне это все напоминает такой старый анекдот из рассказов Бабеля, по-моему – в чем и с кем пойдем на свадьбу, на которую нас не звали. Вот это примерно из той же самой серии: нас туда еще не позвали, но мы решаем, кто пойдет, с чем пойдет и в чем пойдет», – заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на полях международной недели «Народы России».

    Европейские политики оправдывают желание участвовать в диалоге тем, что Украина является частью Европы, поэтому их присутствие обязательно. Шойгу подчеркнул, что странам региона следует разобраться в собственных приоритетах и понять, действительно ли они хотят конструктивных переговоров и долгосрочного основательного мира. Для достижения этой цели Европе необходимо предпринять шаги, о которых неоднократно говорил президент России, заключил секретарь Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп заявил о близости украинского конфликта к урегулированию.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возможном включении представителей европейских стран в трехсторонние переговоры.

    На прошлой неделе еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен исключил отмену запрета на поставки газа из России даже в случае мира на Украине.

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    2 ноября 2026, 10:57 • Новости дня
    Шойгу: Идет активная вербовка готовых поддержать уничтожение России людей

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил об активной вербовке и финансировании лиц, готовых поддержать уничтожение российской государственности изнутри.

    Шойгу сообщил на открытии международной недели «Народы России», что в настоящее время ведется активный поиск и финансирование лиц, способных нанести ущерб стране, поддержать уничтожение российской государственности изнутри, передает ТАСС.

    «Не секрет, что сейчас идет активный поиск вербовки и финансирования, накачка тех, кто готов поддержать уничтожение российской государственности изнутри», – отметил Шойгу.

    «То, что Россия существует и развивается, давно не давало покоя отдельным европейским деятелям. Попытки захвата российской территории, ее ресурсов, порабощения наших народов предпринимались неоднократно, но военным путем этого достичь не удалось ни разу. Всякий раз мы вместе в едином строю давали отпор агрессору», – заявил он.

    Секретарь Совета безопасности добавил, что сила государства заключается не только в экономическом суверенитете и военном потенциале, но и во внутреннем единстве и доверии народа к власти, передает РИА «Новости».

    В условиях напряженной международной обстановки лидеры многих европейских стран выбрали путь военной эскалации, цинично игнорируя потребности собственных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Запад выдает желаемое за действительное при разговорах об изоляции Москвы.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что западная идея о международной изоляции страны не соответствует действительности, о чем свидетельствует активное участие Москвы в глобальных форумах.

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил, что российский народ никому не удастся сломить или запугать.

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    2 ноября 2026, 16:08 • Новости дня
    Стубб призвал усилить оборону Финляндии после звонка Путину

    Yle: Стубб призвал Финляндию усилить оборону после звонка Путину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости продолжать инвестиции в безопасность государства и учиться жить в условиях неопределенности.

    Финский лидер указал на необходимость дальнейших инвестиций в национальную оборону, военную подготовку и безопасность, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию Yle.

    Стубб добавил, что обществу необходимо научиться жить в условиях неопределенности. Президент Финляндии также отметил, что его недавний телефонный разговор с российским руководством был посвящен вопросам сдерживания и обеспечения региональной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере позвонили президенту России Владимиру Путину по просьбе Киева для создания Европе отдельного канала связи с Москвой.

    В четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с российским лидером свидетельством осознания европейскими странами поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал как истеричную реакцию ряда государств на эту беседу.

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    2 ноября 2026, 14:47 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 1160 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе на первых торгах ноября снизились более чем на 3%, опустившись до 1160,1 доллара за тысячу кубометров.

    Стоимость декабрьских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в начале торгов снизилась на 1,9%, до 1179,1 доллара за тысячу кубометров. К 14:20 мск показатель опустился до 1160,1 доллара, потеряв 3,4% от расчетной цены предыдущего дня в 1201,4 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на лондонскую биржу ICE.

    На последних торгах октября котировки впервые с весны 2022 года достигли отметки в 1200 долларов за тысячу кубометров. Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован в 2022 году на уровне 3892 долларов.

    Новый виток удорожания газа в Европе спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. С марта биржевые цены начали стабильно расти, а в сентябре средний показатель увеличился на 20% и составил 897 долларов за тысячу кубометров.

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, оставшись на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем прогнозирует, что к концу зимы запасы могут упасть до 11% при условии сохранения ограничений на поставки сжиженного природного газа и полной остановке трубопроводного импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр энергетики Литвы Лукас Савицкас допустил усиление призывов к возврату к российскому газу на фоне роста цен на энергоносители в Европе.

    Утром биржевые цены на газ в Европе снизились до 1178 долларов за тысячу кубометров.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер предупредил о возможном росте цен на газ в ЕС зимой до 2,5 тыс. долларов.

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    2 ноября 2026, 20:11 • Новости дня
    Россия официально вышла из Европейской конвенции против пыток

    Совет Европы: Россия вышла из конвенции по предупреждению пыток

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия официально завершила процедуру выхода из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.

    Решение вступило в силу 1 ноября 2026 года, сообщается на сайте Совета Европы. Российские власти уведомили Совет Европы о денонсации конвенции в октябре прошлого года. Президент Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон в сентябре 2025 года, передает РБК. Согласно правилам, выход вступает в силу через год после официального уведомления.

    Москва подписала документ в 1996 году при вступлении в Совет Европы. Конвенция предполагала создание специального комитета из независимых экспертов, которые получили право посещать места лишения свободы и общаться с задержанными для подготовки отчетов.

    В 2022 году Россия покинула Совет Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале председатель Верховного суда Игорь Краснов сообщил об отсутствии влияния выхода из юрисдикции Европейского суда по правам человека на уровень защиты прав граждан.

    В сентябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток.

    Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил о сохранении запрета на пытки и бесчеловечное обращение с осужденными после отказа от конвенции.

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    2 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Цена газа в Европе упала до 1100 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость газа на бирже в Европе в ходе торгов в понедельник упала почти до 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 29 октября на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

    Цена фьючерса с поставкой в декабре на хабе TTF в Нидерландах упала до уровня около 1105 долларов за 1 тыс. куб. м, или 95,21 евро за МВт ч, передает ТАСС. Снижение в моменте превышало 3%.

    При этом спотовые цены с поставкой «на день вперед» на хабе TTF также опускались до около 1105 долларов за 1 тыс. куб. м или около 95,255 евро за МВт-ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе на первых торгах ноября снизились более чем на 3%.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер спрогнозировал рост стоимости газа в ЕС зимой до 2,5 тыс. долларов.

    На прошлой неделе европейские страны к концу октября смогли заполнить подземные хранилища газа лишь на 75,5%.

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    2 ноября 2026, 13:30 • Новости дня
    Песков назвал Глобальный Юг центром мирового экономического роста

    Песков: Центры экономического роста находятся на коллективном Юге

    Tекст: Вера Басилая

    Центры мирового экономического роста располагаются не в Европе, а на коллективном Юге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о возможности возобновления поставок российского газа через Украину в Евросоюз, Песков отметил, что сам по себе газовый рынок гораздо больше европейского, передает ТАСС.

    По его словам, хотя европейский рынок и является премиальным, мировые центры экономического роста находятся «далеко не в Европе, они находятся все-таки на коллективном Юге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ сообщили об инициативе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера по скорому возобновлению транзита российского газа через Украину в Европу.

    Песков заявил, что текущая ситуация на земле не позволяет реализовать планы по возобновлению поставок газа в Европу через территорию Украины.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал беспорядки в Германии с отказом Европы от российского газа.

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    2 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Украинца арестовали в Польше за мошенничество в крупных размерах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники польской полиции задержали 29-летнего гражданина Украины по делу об обмане местной жительницы на сумму свыше 550 тыс. злотых.

    Как уточнили в местной полиции, злоумышленники убедили жительницу Вроцлава установить на телефон приложение для удаленного доступа к рабочему столу, передает РИА «Новости».

    Получив контроль над устройством, мошенники вывели со счетов потерпевшей свыше 550 тыс. злотых (около 137 тыс. долларов). После этого аферисты потребовали от женщины передать им еще одну сумму наличными.

    Сотрудники криминального отдела задержали 29-летнего гражданина Украины в тот момент, когда он пришел за деньгами. На допросе подозреваемый заявил, что работает таксистом, а забрать средства его попросил неизвестный мужчина.

    Следователи не поверили версии задержанного. Суд постановил арестовать мужчину на два месяца. Ему предъявлено обвинение в имущественном мошенничестве в крупном размере, за которое польское законодательство предусматривает до десяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе большинство поляков выступили за выдворение из страны неработающих украинцев призывного возраста.

    В прошлом году граждане Украины возглавили статистику преступлений среди иностранцев в республике.

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    2 ноября 2026, 18:19 • Новости дня
    В ЕК признали ущерб европейскому бизнесу от кибератаки на холодильники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы в европейских магазинах попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

    «Атака на наши холодильники стала попыткой подорвать продовольственную безопасность в ЕС», – цитирует Хансена ТАСС. Он отметил, что продовольственная безопасность не находится под угрозой, однако европейскому бизнесу нанесен реальный ущерб.

    По словам еврокомиссара, все звенья цепочек продовольственных поставок в Европе должны быть способны противостоять угрозам кибератак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник владеющая ирландской торговой сетью SuperValu компания Musgrave сообщила о поломке холодильных систем в 13 супермаркетах после предполагаемой кибератаки.

    Серия кибератак привела к массовой порче продуктов питания в десятках супермаркетов Швеции и Бельгии.

    В прошлом месяце более 150 французских супермаркетов стали жертвами кибератаки на системы управления холодильным оборудованием.

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    2 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    Эстония выслала россиянина за действия якобы в интересах спецслужб России

    ERR: Эстония выслала россиянина за действия якобы в интересах спецслужб России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Эстонии выслали из страны гражданина России Леонида Карабешкина, заподозрив его в якобы деятельности в интересах российских спецслужб, сообщил портал национального гостелерадио ERR.

    По версии департамента полиции безопасности Эстонии, Карабешкин поддерживал контакты с российскими спецслужбами и передавал им информацию о русскоязычном населении страны, передает ТАСС.

    Представитель полиции Марта Тууль не стала конкретизировать обвинения.

    Карабешкин работал доцентом в частной Евроакадемии до ее закрытия в 2020 году, а с 2022 по 2024 год был редактором зарубежной информации в русскоязычной редакции радионовостей ERR.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представители Пентагона призвали власти Эстонии, Латвии и Литвы смягчить конфронтационную риторику об угрозе со стороны России.

    В апреле Таллин отчитался о рекордном числе задержанных по подозрению в саботаже и шпионаже в пользу Москвы.

    В феврале Эстония выдворила гражданина России Андрея Журавлева по бездоказательному обвинению в намерении собирать разведданные.

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    2 ноября 2026, 09:09 • Новости дня
    Европа вступила в отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа

    Подземные хранилища газа в странах Европы заполнились к зиме лишь на 75%

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Европы к началу ноября не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%, остановившись на отметке в 75%.

    Европа вступила в отопительный сезон с наименьшими запасами газа за все время наблюдений с 2011 года, на конец октября показатель составил 74,62%, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    В октябре закачка газа в европейские хранилища достигла максимума за четыре года и составила 5,6 млрд кубометров, а суммарная нетто-закачка оказалась в 7,5 раза выше показателей прошлого года. При этом общий объем газа в хранилищах оценивается примерно в 81,7 млрд кубометров, что является минимумом с 2013 года.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, государства региона должны обеспечивать заполнение хранилищ на 90%, однако допускалось снижение показателя до 80% в надежде на теплую зиму. Для ускорения пополнения запасов Европа в октябре импортировала максимальный за пять месяцев объем сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ сообщили об инициативе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа возобновить транзит российского газа в Европу через украинскую территорию.

    В воскресенье глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе с отказом Европы от российского газа.

    Вице-премьер Александр Новак назвал отдельной историей выживание европейцев зимой с низкими запасами топлива.

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