Мурашко назвал крадущий годы жизни фактор

Мурашко: Ожирение больше всего влияет на развитие рака и крадет годы жизни

Tекст: Валерия Городецкая

«Недавно опубликованные сравнительные данные говорят о том, что ожирение больше всего влияет как на развитие хронических неинфекционных заболеваний, так и крадет определенные годы жизни, включая в том числе и развитие онкологических заболеваний», – цитирует РИА «Новости» заявление Мурашко, сделанное в ходе пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение».

По словам министра, весь мир уже включился в борьбу с ожирением, и тема лишнего веса остается актуальной в повестке российского здравоохранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк сообщил о наличии избыточной массы тела и алиментарного ожирения у 63% населения России.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об изменении отношения в обществе к бодипозитиву. Он назвал дополнительными факторами развития ожирения стресс, модифицированные продукты и проблемы со сном.