Мурашко назвал крадущий годы жизни фактор

«Недавно опубликованные сравнительные данные говорят о том, что ожирение больше всего влияет как на развитие хронических неинфекционных заболеваний, так и крадет определенные годы жизни, включая в том числе и развитие онкологических заболеваний», – цитирует РИА «Новости» заявление Мурашко, сделанное в ходе пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение».
По словам министра, весь мир уже включился в борьбу с ожирением, и тема лишнего веса остается актуальной в повестке российского здравоохранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк сообщил о наличии избыточной массы тела и алиментарного ожирения у 63% населения России.
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об изменении отношения в обществе к бодипозитиву. Он назвал дополнительными факторами развития ожирения стресс, модифицированные продукты и проблемы со сном.