Гидрометцентр спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве

Синоптик Паршина: Первая гололедица ожидается в Московском регионе 3 ноября

Tекст: Дарья Григоренко

«Третьего ноября будет первая в этом сезоне гололедица в отдельных районах Москвы и области, кроме того, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. И так, днем 3 ноября температура воздуха составит всего плюс два-четыре градуса», – рассказала Паршина РИА «Новости».

Она отметила, что до этого в Москве уже было холодно, температура опускалась ниже нуля, но из-за отсутствия осадков гололедицы не возникало.

Сочетание осадков и похолодания приведет к образованию скользких участков на дорогах и тротуарах, добавила синоптик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр спрогнозировал установление временного снежного покрова в Москве 4 ноября.

В пятницу октябрь в столице назвали одним из пяти самых теплых в истории.

В тот же день синоптики сообщили о легком понижении температуры в городе на выходных.