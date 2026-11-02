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    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах
    2 ноября 2026, 16:48 • Новости дня

    Путин утвердил правила поставок военной продукции между Россией и Белоруссией

    Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции с Белоруссией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества России и Белоруссии.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемое положение о порядке реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года», – говорится в документе.

    Положение определяет порядок формирования перечней военной продукции для ввоза и вывоза, выдачи разрешений и контроля за этими процессами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Путин внес в Госдуму протокол об упрощении военно-технического сотрудничества с Белоруссией.

    В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола о расширении возможностей местных предприятий по закупке армейских комплектующих.

    В январе Путин заявил о новых возможностях для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса за счет экспорта военной продукции.

    2 ноября 2026, 15:11 • Новости дня
    МЧС установило причину взлома мобильного приложения

    МЧС: Выявлена использованная хакерами для кибератаки на приложение уязвимость

    Tекст: Ольга Иванова

    Специалисты МЧС выявили уязвимость, которую злоумышленники использовали для кибератаки на мобильное приложение ведомства, сообщили в пресс-службе министерства.

    Информация об инциденте направлена в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, сообщает МЧС в Мах. В ведомстве заверили, что принимаются все необходимые меры для недопущения повторных инцидентов и восстановления штатной работы сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям мобильного приложения из-за массированной кибератаки.

    В ведомстве заявили о функционировании системы оповещения населения в штатном режиме.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о росте угрозы кибератак из-за развития искусственного интеллекта.

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    2 ноября 2026, 15:53 • Новости дня
    МЧС сообщило о последствиях массированной атаки дронов ВСУ на Луганск

    МЧС: В Луганске в результате атаки дронов ВСУ повреждены дома и автомобили

    МЧС сообщило о последствиях массированной атаки дронов ВСУ на Луганск
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Два многоквартирных дома и 13 легковых автомобилей повреждены в Луганске в результате массированной атаки беспилотников ВСУ, сообщили в региональном ГУ МЧС.

    «В результате агрессии со стороны врага серьезно пострадали административные и нежилые здания. Предварительно повреждены 13 легковых автомобилей. <…> По предварительным данным, повреждения также получили два многоквартирных дома – пострадало остекление», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    В результате удара беспилотника по зданию интернет-провайдера «Лугаком» произошло возгорание четырехэтажного административного здания, строительные конструкции разрушены. Сотрудники МЧС продолжают тушение возгорания.

    При атаке на здание Луганской телефонной компании частично обрушились строительные конструкции, на прилегающей территории загорелся строительный мусор. Еще один беспилотник ударил по недействующему автосалону: одноэтажное строение загорелось и частично обрушилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских беспилотников на здания интернет-провайдера «Лугаком» и Луганской телефонной компании в Луганске.

    В воскресенье он рассказал о гибели четырех мирных жителей в результате украинских ударов по гражданскому транспорту.

    На прошлой неделе в министерстве образования и науки республики заявили о повреждении двух школ и Дворца творчества детей и молодежи в результате атаки беспилотников на Луганск.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий российские центры обработки данных (ЦОД) зарезервировать 10% мощностей для обеспечения работы важнейших отечественных информационных ресурсов.

    В течение следующих 10 дней негосударственные владельцы ЦОДов должны зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Этот резерв может свободно использоваться ими и дальше, но должен быть оперативно предоставлен для поддержки функционирования информационных ресурсов на территории России, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Требование не распространяется на дата-центры, которыми владеют государственные органы, органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия.

    Правительству поручено создать подкомиссию по обеспечению бесперебойной работы объектов в сфере информационных технологий и связи. Она будет решать, когда задействовать резерв, и установит предельную плату за его предоставление.

    Указ также допускает временное использование зарубежных вычислительных мощностей для поддержки российских информационных ресурсов в связи с недружественными действиями иностранных государств. Для этого потребуется решение подкомиссии, согласованное с ФСБ.

    Минцифры поручено учесть свободные площади и мощности дата-центров, на которые распространяется указ, и утвердить для владельцев информационных ресурсов обязательные требования к надежности их работы.

    Указ № 802 от 2 ноября 2026 года вступает в силу со дня официального опубликования. С этой даты отсчитывается десятидневный срок для создания резерва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минцифры разработало свод правил для участников рынка по обеспечению безопасности дата-центров при угрозе воздушных атак.

    В сентябре президент Владимир Путин сообщил о появлении у российских предпринимателей обязанности обеспечивать защиту своих предприятий от нападений украинских вооруженных сил.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны.

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    2 ноября 2026, 16:30 • Новости дня
    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» Лушников пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерн «Калашников» планирует в ближайшем будущем использовать искусственный интеллект в стрелковом оружии, заявил гендиректор компании Алан Лушников.

    Лушников сообщил о скором внедрении технологий искусственного интеллекта в стрелковое оружие, передает ТАСС. По его словам, компания уже использует ИИ в системах управления автоматизированными средствами и для обработки данных.

    «Поэтому эта технология, которая уже пришла на вооружение, уже с нами <…>, не скажу, что пока во всех (изделиях), в автомате его пока нет, но будет», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе ИИ.

    В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главными направлениями модернизации армии развитие беспилотников и применение ИИ в вооружениях.

    В прошлом месяце Министерство обороны Южной Кореи открыло первую базу трансформации искусственного интеллекта.

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    2 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах

    Эксперт Кнутов: ВСУ начали использовать новую тактику с дронами на дорогах

    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах
    @ Ashley Chan/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Появление на проезжей части якобы сбитых украинских дронов, детонирующих при приближении объекта, свидетельствует о новой тактике Вооруженных сил Украины по применению «дронов-ждунов», заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, вооруженные силы Украины начали использовать новую тактику применения так называемых «дронов-ждунов», оставляя их на проезжей части под видом сбитых аппаратов, пишет «Газета.Ru».

    «Это новое применение дронов-ждунов. Раньше дроны-ждуны помещали либо в траве, либо на деревьях, либо на крыше дома. А теперь вот уже непосредственно на дороге», – заявил Кнутов.

    Аналитик добавил, что подобные беспилотники способны детонировать при появлении человека или транспортного средства. Для этого устройства могут оборудовать микрофонами или датчиками движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон сообщил о новой тактике ВСУ с подвешиванием беспилотников на линиях электропередачи.

    В пятницу расчеты ударных дронов «Молния-2» группировки войск «Север» применили новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники украинской армии в Харьковской области.

    В среду оператор-техник расчета БПЛА сообщил о выявлении позиций ВСУ в Харьковской области по дымке от выстрелов, перемещениям и оставленному мусору.

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    2 ноября 2026, 15:57 • Новости дня
    «Калашников» передал МВД партию беспилотников «Скат-350 М»

    Концерн «Калашников» поставил транспортной полиции партию дронов «Скат-350 М»

    Tекст: Ольга Иванова

    Концерн «Калашников» отгрузил крупную партию беспилотных летательных аппаратов «Скат-350 М» управлению на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, заявил глава компании Алан Лушников.

    Новые аппараты получило крупнейшее подразделение транспортной полиции в стране, передает ТАСС. «Мы только что сдали крупную партию в Министерство внутренних дел – управлению по транспорту Центрального федерального округа. И, в общем, не только для боевых задач, но и для полицейских задач «Скат-350 М» прекрасно подходит», – заявил Лушников.

    Глава концерна выразил уверенность, что сотрудники МВД останутся довольны новой техникой так же, как и представители Министерства обороны.

    Комплекс «Скат-350 М» предназначен для разведки местности и сопровождения наземных операций в суровых погодных условиях. Он отличается высокой надежностью, износостойкостью и способен находиться в воздухе до четырех часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил об отправке на боевую апробацию безэкипажного катера.

    Ранее Россия и Индия договорились о локализации производства российских охотничьих ружей для борьбы с беспилотниками.

    В прошлом месяце глава Российской академии наук Геннадий Красников заявил о превосходстве отечественных алгоритмов управления роями беспилотников над зарубежными разработками.

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    2 ноября 2026, 16:28 • Новости дня
    На строящемся ледоколе «Чукотка» запустили оба реактора

    На строящемся атомном ледоколе «Чукотка» запустили второй реактор

    На строящемся ледоколе «Чукотка» запустили оба реактора
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Специалисты Балтийского завода провели физический пуск реакторной установки левого борта на строящемся атомном ледоколе «Чукотка», теперь работают оба реактора судна.

    Физический пуск прошел в штатном режиме, реакторы выведены на минимально контролируемый уровень мощности, сообщается на сайте Балтийского завода. Предприятие приступило к комплексным испытаниям ядерной энергетической установки. В дальнейшем судно ожидает выход на заводские ходовые испытания.

    «Чукотка» – пятое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе по заказу Росатома. Двухосадочная конструкция позволяет таким ледоколам работать как в глубоких арктических морях, так и в устьях сибирских рек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Росатома Алексей Лихачев заявил о планах спустить на воду серийный атомный ледокол «Ленинград» 3 декабря.

    В прошлом месяце глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков рассказал о реализации крупнейшей в российской истории серии атомных ледоколов проекта 22220.

    В сентябре президент России Владимир Путин сообщил о планах по масштабному пополнению отечественного флота новыми атомными ледоколами.

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    2 ноября 2026, 13:54 • Новости дня
    Путин назвал Дагестан форпостом России на Кавказе
    Путин назвал Дагестан форпостом России на Кавказе
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Дагестана Федором Щукиным назвал республику форпостом страны на Кавказе.

    Российский лидер в понедельник провел встречу с руководителем региона Федором Щукиным, передает РИА «Новости».

    «Это все-таки особый регион, форпост России на Кавказе. Это многонациональная республика», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Федором Щукиным.

    В сентябре Песков сообщил о предстоящей рабочей поездке президента в один из российских регионов.

    Глава государства поручил врио губернатора Тверской области Виталию Королеву уделить особое внимание состоянию местных автомобильных дорог.

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    2 ноября 2026, 17:57 • Новости дня
    РЖД начали тестировать робособак для техосмотра «Ласточек»
    РЖД начали тестировать робособак для техосмотра «Ласточек»
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) проводит в Москве тестирование биоморфных роботов-собак для технического осмотра электропоездов «Ласточка».

    «Собака» представляет собой робота с сенсорами и интеллектуальным модулем, разработанным Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС), передает РИА «Новости».

    В РЖД отметили, что робот проходит испытания в депо Подмосковная. Главная задача машины – визуальный контроль экипажной части поездов «Ласточка». Применение робособак позволит автоматизировать часть операций техосмотра, повысить объективность оценки состояния оборудования и сократить время простоя подвижного состава.

    Подконтрольную эксплуатацию биоморфных роботов в других подразделениях Дирекции скоростного сообщения планируют начать в 2027 году. В компании также рассматривают возможности применения роботов для цифровизации сортировочных станций, автоматизированного осмотра составов и контроля инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава РЖД Олег Белозеров анонсировал появление в российских поездах уникальных роботов-проводников.

    В августе в Москве начали тестировать беспилотный электропоезд «Ласточка».

    В 2025 году руководство РЖД сообщило о планах внедрить поезд с четвертым уровнем автоматизации.

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    2 ноября 2026, 13:31 • Новости дня
    Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках
    Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области стала возможной благодаря президенту России Владимиру Путину и его команде, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    «Хочу выразить благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, всей команде президента, благодаря которым сам организационный процесс оказался возможным», – приводит слова Лантратовой ТАСС.

    Она добавила, что миссия прошла в штатном режиме, без нарушений режима тишины и инцидентов.

    В понедельник первая леди США Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении режима тишины в зоне миссии.

    Кремль высоко оценил координацию участников гуманитарной миссии в Алешках.

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    2 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность МЧС

    Путин увеличил штатную численность МЧС до 307 944 человек

    Путин увеличил штатную численность МЧС
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении предельной штатной численности Министерства по чрезвычайным ситуациям до 307 944 человек.

    Предельная штатная численность министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий установлена в количестве 307 944 единицы, говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

    Предыдущим указом главы государства штатная численность МЧС России устанавливалась на уровне 307 101 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте МЧС подготовило проект указа о возможности прохождения военной службы в подразделениях федеральной противопожарной службы.

    В прошлом году президент Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности заместителя министра МЧС.

    Глава государства назначил руководителя Академии государственной противопожарной службы Вячеслава Бутко заместителем министра МЧС.

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    2 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Команда проекта «Московское долголетие», состоящая из москвичей старшего поколения, одержала победу над сборной молодых блогеров со счетом 13:10 на турнире по Counter-Strike 2.

    Матч прошел в рамках второй Московской международной недели видеоигр, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства креативных индустрий Москвы. Старшее поколение представляли пять жителей столицы в возрасте от 55 до 64 лет.

    Им противостояла сборная зумеров, в которую вошли блогеры Любовь Генриховна, Павел Сарокин и Максим Лутчак. По ходу игры на помощь молодежной команде пришел популярный стример Recrent, который заменил Сарокина, однако это не помогло им одержать победу.

    «Таким соперникам и проиграть не обидно. В какой-то момент мы напряглись, сказали друг другу, что надо собраться и обыграть их, но у нас так и не получилось», – признался Лутчак.

    Участник команды победителей Юрий Кононов отметил, что ключевым преимуществом старшего поколения стали жизненный опыт и неделя совместной подготовки. По словам другой участницы сборной Ирины Макаровой, появление профессионального стримера в команде противника только раззадорило игроков «Московского долголетия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Международный олимпийский комитет свернул работу комиссии по киберспорту из-за внутреннего сопротивления признанию видеоигр полноценной спортивной дисциплиной.

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    2 ноября 2026, 15:15 • Новости дня
    Суд признал долг сына певицы Валерии перед Сбербанком

    Суд признал долг обанкротившегося сына певицы Валерии на 356 тыс. рублей

    Суд признал долг сына певицы Валерии перед Сбербанком
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Pres

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Москвы признал долг сына певицы Валерии Арсения Шульгина перед Сбербанком в размере около 356 тыс. рублей.

    Сумму включили в реестр требований кредиторов Шульгина. В нее вошли более 274 тыс. рублей просроченного основного долга, а также просроченные проценты по кредиту и неустойки, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

    Суд признал Шульгина банкротом в августе 2026 года по заявлению кредитора Евгения Щурова. Он выступает правопреемником Филиппа Березовского, выдавшего сыну Валерии три займа в 2023–2024 годах.

    Тогда суд включил в реестр требований кредиторов требования Щурова на сумму около 24 млн рублей. Они были подтверждены решением Лефортовского районного суда 2025 года.

    В отношении Шульгина открыли процедуру реализации имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд признал обоснованным требование разорившейся корпорации «Биотэк» о взыскании более 1,2 млрд рублей с супруги осужденного бизнесмена Бориса Шпигеля.

    В сентябре столичный суд взыскал с певца Филиппа Киркорова задолженность за коммунальные услуги на сумму более 25 тыс. рублей.

    В мае Арбитражный суд Москвы принял заявление кредитора о признании сына певицы Валерии Арсения Шульгина банкротом.

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    2 ноября 2026, 18:55 • Новости дня
    Уголовное дело возбуждено в Омске после избиения школьницы в лицее

    В Омске возбудили дело из-за избиения школьницы подростком в лицее

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Омске 17-летний лицеист нанес множественные удары 11-класснице, девушка госпитализирована, возбуждено уголовное дело, сообщило управление Следственного комитета по Омской области.

    По предварительным данным, 31 октября в омском лицее 17-летний ученик нанес старшекласснице множественные удары, сообщается в канале ведомства в Max. Потерпевшая госпитализирована. Полученные ей травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

    Следователи намерены выяснить причины и обстоятельства преступления, а также дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц.

    В ведомстве добавили, что проверят информацию о возможном нарушении прав и законных интересов других учеников лицея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Следственный комитет завел уголовное дело после жестокого избиения забайкальской школьницы сверстниками на территории образовательного учреждения.

    В прошлом году в полицию Краснодара доставили 16-летнюю девушку после нападения на 14-летнюю школьницу у школы.

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    2 ноября 2026, 15:48 • Новости дня
    Арестован ранивший ножом девушку у метро в Петербурге мужчина

    Суд арестовал напавшего с ножом на девушку у метро в Петербурге

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Петербурге суд заключил под стражу молодого человека, который нанес ножевое ранение девушке в районе станции метро «Адмиралтейская», сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

    Мужчину арестовали по решению Куйбышевского райсуда. Под стражу заключен Михаил Симонов, его обвиняют по статье «Покушение на убийство», сообщается в канале пресс-службы в Max.

    Мера пресечения будет действовать до 31 декабря. Отмечается, что Симонов свою вину не признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в центре Петербурга полиция задержала 19-летнего молодого человека за нападение с ножом на девушку возле станции метро «Адмиралтейская».

    В июне Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве и покушении на убийство после нападения с ножом в торговом центре Краснодара.

    В том же месяце было заведено уголовное дело о покушении на убийство после нападения с ножом на сотрудницу МФЦ в Москве.

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