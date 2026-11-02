Минобороны предложило учредить медаль за выполнение боевых задач в войсках БПС

Tекст: Вера Басилая

Министерство обороны РФ предложило учредить ведомственную медаль «За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем». Соответствующий проект указа министра опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В приложении к документу уточняется, что медалью будут поощрять военных за отличия в сопряженных с риском для жизни боевых условиях, умелые и инициативные действия с применением беспилотных комплексов, а также за эффективное руководство подчиненными.

Новую ведомственную медаль смогут получить и другие граждане России, а также иностранцы за значительное содействие в решении боевых задач войск беспилотных систем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце командир взвода БПЛА рассказал об увеличении объемов доставки грузов в зоне спецоперации в два раза благодаря внедрению беспилотных систем.

В сентябре генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил о применении российскими войсками новых систем навигации для дронов.

Президент Владимир Путин заявил о кратном увеличении производства беспилотников в стране за время спецоперации.