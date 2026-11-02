МИД: Россия встревожена сигналами о подготовке новых силовых акций против Ирана

Tекст: Вера Басилая

«Крайнюю тревогу вызывают сигналы, что планируются новые силовые акции против Исламской республики», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

«Трагический опыт последних месяцев убеждает, что военные авантюры, сеющие смерть и разрушения в Иране, бессильны сломить волю иранцев отстаивать суверенитет и независимость своей страны. Тем, кто сегодня грозит новыми ударами, стоит над этим задуматься», – отметила Захарова.

Захарова также заявила о необходимости нарастить дипломатическую работу по нормализации ситуации вокруг Ирана. Она добавила, что Москва приветствует проведение 26 октября в Тегеране встречи высокого уровня между иранской стороной и участниками так называемого Мекканского пакта и рассчитывает на возвращение ситуации в Ормузском проливе в нормальное русло при учете законных интересов всех сторон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдельлатыф Аз-Зайяни в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в регионе и пути деэскалации напряженности между США и Ираном.

До этого посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.