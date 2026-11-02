  • Новость часаСамолет ВВС США подал сигнал бедствия и совершил посадку во Франции
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Гей-пропаганда Европы спотыкается о Прибалтику
    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат
    Швейцария пригласила Лаврова и Рубио на декабрьский саммит министров ОБСЕ
    Политолог объяснил победу Йотовой на выборах президента Болгарии
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    Путин увеличил штатную численность МЧС
    Срок пребывания в России по электронной визе предложили продлить до 45 суток
    Под Киевом произошла потасовка возле неофициальной тюрьмы Нацгвардии Украины
    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах
    2 ноября 2026, 14:02 • Новости дня

    Безэкипажный катер концерна «Калашников» отправлен на боевую апробацию

    Безэкипажный катер на базе лодки «БК-10» вышел на боевую апробацию

    Tекст: Мария Иванова

    Безэкипажный катер на базе скоростной штурмовой лодки «БК-10» прошел заводские испытания и отправлен на боевую апробацию, сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.

    Безэкипажный катер (БЭК), созданный на базе скоростной штурмовой лодки «БК-10», успешно завершил заводские испытания и готов к боевой апробации, передает ТАСС.

    «Беспилотные «БК-10» прошли успешно заводские испытания. Сейчас выходим на боевую апробацию», – заявил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце концерн «Калашников» презентовал на выставке в Баку скоростную лодку и катера.

    Летом на Международном военно-морском салоне «Флот-2026» представили безэкипажные катера «Бриз» и «БЭК-6».

    Весной российские специалисты разработали безэкипажный катер – носитель дронов «Сварог 1.0».

    2 ноября 2026, 16:30 • Новости дня
    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» Лушников пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерн «Калашников» планирует в ближайшем будущем использовать искусственный интеллект в стрелковом оружии, заявил гендиректор компании Алан Лушников.

    Лушников сообщил о скором внедрении технологий искусственного интеллекта в стрелковое оружие, передает ТАСС. По его словам, компания уже использует ИИ в системах управления автоматизированными средствами и для обработки данных.

    «Поэтому эта технология, которая уже пришла на вооружение, уже с нами <…>, не скажу, что пока во всех (изделиях), в автомате его пока нет, но будет», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе ИИ.

    В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главными направлениями модернизации армии развитие беспилотников и применение ИИ в вооружениях.

    В прошлом месяце Министерство обороны Южной Кореи открыло первую базу трансформации искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах

    Эксперт Кнутов: ВСУ начали использовать новую тактику с дронами на дорогах

    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах
    @ Ashley Chan/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Появление на проезжей части якобы сбитых украинских дронов, детонирующих при приближении объекта, свидетельствует о новой тактике Вооруженных сил Украины по применению «дронов-ждунов», заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, вооруженные силы Украины начали использовать новую тактику применения так называемых «дронов-ждунов», оставляя их на проезжей части под видом сбитых аппаратов, пишет «Газета.Ru».

    «Это новое применение дронов-ждунов. Раньше дроны-ждуны помещали либо в траве, либо на деревьях, либо на крыше дома. А теперь вот уже непосредственно на дороге», – заявил Кнутов.

    Аналитик добавил, что подобные беспилотники способны детонировать при появлении человека или транспортного средства. Для этого устройства могут оборудовать микрофонами или датчиками движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон сообщил о новой тактике ВСУ с подвешиванием беспилотников на линиях электропередачи.

    В пятницу расчеты ударных дронов «Молния-2» группировки войск «Север» применили новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники украинской армии в Харьковской области.

    В среду оператор-техник расчета БПЛА сообщил о выявлении позиций ВСУ в Харьковской области по дымке от выстрелов, перемещениям и оставленному мусору.

    Комментарии (2)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 08:35 • Новости дня
    Чешская компания решила восстановить оружейные заводы времен холодной войны

    Чешская CSG объявила о планах восстановить заводы времен холодной войны

    Tекст: Мария Иванова

    Директор по внешним связям чешского холдинга Czechoslovak Group Ян Хамачек заявил о планах расширить производство боеприпасов за счет восстановления европейских заводов времен холодной войны.

    Чешский промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group (CSG) намерен нарастить мощности по выпуску боеприпасов путем перезапуска старых европейских предприятий, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    «Таким образом CSG стремится обеспечить контроль над всеми критически важными компонентами, необходимыми для производства европейских боеприпасов калибра 155 мм», – заявил Хамачек.

    Компания планирует запустить заводы в греческом Лаврионе совместно с государственным предприятием Hellenic Defence Systems. Кроме того, холдинг купил завод в немецком Гнашвице и переоборудует гражданское предприятие по производству нитроцеллюлозы в немецком Вальсроде для использования в военных целях.

    Ожидается, что немецкие заводы начнут работу до конца текущего года, а греческое производство будет запущено в 2027 году. По данным агентства CTK, в первом полугодии выручка чешского холдинга выросла на 17,2%, достигнув 3,25 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце чешский производитель оружия CSG стал крупнейшим акционером канадской компании в области космических технологий MDA Space.

    В августе украинское предприятие решило построить завод по производству боеприпасов в Литве.

    Весной СМИ сообщили о наличии у Чехии сложной теневой схемы по поставкам артиллерийских снарядов на Украину.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин утвердил правила поставок военной продукции между Россией и Белоруссией

    Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции с Белоруссией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества России и Белоруссии.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемое положение о порядке реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года», – говорится в документе.

    Положение определяет порядок формирования перечней военной продукции для ввоза и вывоза, выдачи разрешений и контроля за этими процессами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Путин внес в Госдуму протокол об упрощении военно-технического сотрудничества с Белоруссией.

    В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола о расширении возможностей местных предприятий по закупке армейских комплектующих.

    В январе Путин заявил о новых возможностях для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса за счет экспорта военной продукции.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 14:08 • Новости дня
    Индия договорилась о производстве российских ружей для борьбы с дронами

    Концерн «Калашников» договорился о производстве ружей МР-155 в Индии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил о подписании контракта с Индией на локализацию производства российских охотничьих ружей МР-155, которые эффективно применяются для борьбы с беспилотниками.

    «Подписали лицензионный контракт на производство ружья в Индии с нашим сопровождением», – цитирует Лушникова ТАСС.

    Ружье МР-155 зарекомендовало себя как эффективное средство противовоздушной обороны против дронов, поэтому концерн активно продвигает его на международных рынках.

    Кроме того, концерн передал крупную партию беспилотников «Скат-350М» управлению на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. По словам главы компании, эти аппараты отлично подходят не только для боевых, но и для полицейских задач. Он выразил уверенность, что ведомство останется довольно техникой, как и Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил о способности поставок Су-57 обеспечить Индии военно-технический паритет с Китаем и Пакистаном. В мае прошлого года премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российские комплексы С-400 за беспрецедентную мощь. В 2024 году президент Владимир Путин сообщил о развитии отношений Москвы и Нью-Дели в области безопасности и военно-технического сотрудничества.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 07:02 • Новости дня
    ВВС США возобновили использование авиабазы у границ России на Аляске

    The War Zone: ВВС США возобновили использование аэродрома на Аляске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская военная авиация впервые за несколько десятилетий вернулась к использованию аэродрома на острове Шемья в штате Аляска, расположенного неподалеку от российских Командорских островов.

    В октябре истребители F-16 вернулись к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне на авиабазе Эрексон, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание The War Zone. Остров Шемья, на котором расположен объект, находится в 440 км от российских Командорских островов в Тихом океане.

    Задействование аэродрома прошло в рамках регулярной операции Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Noble Defender. В ходе маневров отрабатывалась готовность к защите США и Канады от угроз с любого направления.

    Этот шаг предпринят для укрепления потенциала NORAD по защите северных и тихоокеанских рубежей континента с опорой на стратегический пункт вблизи российских границ. Развертывание сил отражает растущее внимание Вашингтона к Арктике и северной части Тихого океана.

    Военная база на острове Шемья была построена в 1943 году и служила важным форпостом США во времена холодной войны. В 1994 году объект закрыли, однако там продолжили действовать аэродром и станция радиолокационного наблюдения за российским ракетным полигоном Кура на Камчатке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские военнослужащие провели топографическую съемку аэропорта Нарсарсуак на юге Гренландии для оценки возможности его использования силами НАТО.

    Также американские военные запланировали создание масштабной системы наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе с помощью воздушных шаров.

    Кроме того, Россия обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 10:33 • Новости дня
    Китайские ученые нашли способ улучшить акустический поиск субмарин

    SCMP: Китайские ученые нашли способ улучшить акустический поиск субмарин

    Tекст: Вера Басилая

    Исследователи из Института океанологии Китайской академии наук обнаружили гигантские подводные «дымоходы», которые могут улучшить обнаружение подводных лодок.

    Ученые из Института океанологии Китайской академии наук составили карту погружения энергии поверхностного ветра на тысячи метров к морскому дну и обнаружили гигантские подводные каналы, названные «инерционными дымоходами», пишет South China Morning Post.

    Авторы исследования полагают, что в сочетании с долгосрочным подводным мониторингом это открытие позволит обеспечить акустическую поддержку для обнаружения субмарин и связи в океане. Подобные технологии способны изменить характер ведения подводных боевых действий.

    Выводы специалистов опираются на информацию, которую собрала профинансированная США система океанических датчиков у восточного побережья Японии. Результаты работы были опубликованы в октябре в рецензируемом научном журнале Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Национально-освободительная армия Китая продемонстрировала публике вероятный прототип новейшего истребителя шестого поколения.

    В прошлом году появление свежих фото китайских истребителей продемонстрировало технологическое опережение программ США и Европы.

    Американский флот свернул разработку гиперзвуковой ракеты HALO на фоне усиления возможностей Китая.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 11:08 • Новости дня
    Южная Корея поставила Малайзии первые легкие истребители FA-50

    Yonhap: Малайзия получила первые два легких истребителя FA-50 от Южной Кореи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries доставила в Малайзию первые два легких боевых самолета FA-50M в рамках крупного контракта на поставку вооружений.

    Два легких боевых самолета FA-50M покинули штаб-квартиру южнокорейского производителя в Сачхоне в четверг и прибыли на авиабазу Куантан в воскресенье, передает Yonhap.

    Истребители официально передадут Королевским военно-воздушным силам Малайзии после завершения финальных приемочных испытаний.

    Эта поставка стала первой партией в рамках контракта 2023 года на 18 истребителей. Соглашение призвано заменить устаревшие учебно-тренировочные и легкие боевые самолеты Hawk 108 и 208 в рамках программы военной модернизации азиатской страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее южнокорейские легкие истребители FA-50GF заступили на боевое дежурство по охране восточных рубежей Польши.

    Ранее директор по экспорту концерна «Калашников» Леонид Рокеах сообщил о заинтересованности стран Юго-Восточной Азии в приобретении новейшей российской системы «Рус-ПЭ».

    Также Россия представила на оборонной выставке в Малайзии истребители Су-57Э.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 06:02 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Головко» с ракетами «Циркон» отправился в дальний поход

    Фрегат «Адмирал Головко» с ракетами «Циркон» вышел в дальний поход в Атлантику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фрегат – носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» Северного флота «Адмирал Головко» вышел в дальний поход, который продлится несколько месяцев, сообщили в пресс-службе флота.

    «Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» покинул рейд города Североморска и вышел в дальний поход и взял курс на Атлантику», – приводит сообщение флота РИА «Новости».

    В ходе митинга перед выходом из базы заместитель командира соединения ракетных кораблей капитан первого ранга Максим Емельяненко напутствовал моряков. По его словам, маршрут пройдет через два океана и пять морей. Он добавил, что экипажу поручено показать миру свой дух и силу.

    В пресс-службе уточнили, что основными задачами похода станут демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах. Командир фрегата Андрей Славин отметил, что корабль и экипаж полностью готовы к выполнению задач.

    Перед походом экипаж выполнил задачи курса боевой подготовки в Баренцевом море. Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» принят в состав ВМФ в декабре 2023 года и оснащен высокоточным ракетным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фрегат «Адмирал флота Касатонов» вернулся в Североморск после дальнего похода.

    Также фрегат Северного флота «Адмирал Головко» поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    Кроме того, фрегат «Адмирал Головко» Северного флота прошел Гибралтар и отправился в Средиземное море в рамках дальнего похода.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 12:20 • Новости дня
    Фрегат «Маршал Шапошников» прибыл на Сейшелы для совместных учений

    Фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в порт Виктория на Сейшельских Островах

    Tекст: Вера Басилая

    Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» прибыл в порт Виктория на Сейшельских Островах для участия в первых совместных учениях, сообщили в пресс-службе флота.

    Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в порт Виктория Республики Сейшельские Острова, передает ТАСС.

    В порту российских военных моряков встретили представители посольства России и командования ВМС Сейшельских Островов. В рамках визита впервые пройдут совместные военно-морские учения антипиратской направленности. Также запланированы протокольные, культурные и спортивные мероприятия.

    Кроме того, учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в порт Дуала в Камеруне в рамках дальнего штурманского похода. В церемонии встречи приняли участие временный поверенный в делах России в Камеруне Сергей Устинов и почетный консул Жан-Мари Чуиссанг.

    На время стоянки корабля в порту Дуала запланирован товарищеский матч по футболу между моряками России и Камеруна, а также экскурсия для камерунских военнослужащих на корабль. Для дальнейшей штурманской практики на борт «Перекопа» поднимутся курсанты из Камеруна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении соглашений с Камеруном и Конго об упрощенном порядке захода российских военных кораблей.

    Ранее учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в порт Дар-эс-Салам в Танзании.

    В сентябре учебный корабль зашел в порт Виктория на Сейшельских Островах для прохождения морской практики курсантами ВМФ России.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 17:15 • Новости дня
    Минобороны Германии подтвердило задержку поставок новых вертолетов Airbus H145

    Der Spiegel: Бундесвер отложил ввод в эксплуатацию новых вертолетов Airbus

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Германии признало наличие проблем и задержек с вводом в эксплуатацию новых легких боевых вертолетов Airbus H145 для нужд армии.

    Военное ведомство ФРГ подтвердило отставание от графика при закупке новых боевых машин, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel. «Проблемы и задержки нам известны. Мы находимся в тесном контакте с Федеральной счетной палатой», – заявил представитель Минобороны ФРГ.

    Он подчеркнул, что график поставок существует, однако решающее значение имеет прогресс в обеспечении боевых возможностей машин, а обязательства по исправлению ситуации лежат исключительно на производителях.

    По данным журнала, Федеральная счетная палата ФРГ подвергла резкой критике Минобороны за просчеты в реализации проекта. Из-за трудностей с сертификацией боеприпасов армия получит вертолеты, которые смогут летать, но в обозримом будущем не смогут стрелять. В результате Берлин рискует не выполнить собственные обязательства по предоставлению в распоряжение НАТО боеспособных легких вертолетов к 2029 году.

    В 2023 году компания Airbus получила контракт на 2,5 млрд евро, по которому до конца 2028 года должна была создать военный вариант гражданского вертолета H145M. Минобороны рассчитывало, что переоборудовать готовую модель будет быстрее и эффективнее, однако Бундесвер недооценил расходы на эти работы. В итоге в предварительной конфигурации армия получит машину, пригодную лишь для учебных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бундесвер запланировал закупить беспилотные летательные аппараты с сеткометами для защиты военных объектов от дронов.

    В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил намерение приобрести для армии 16 дополнительных военно-транспортных самолетов Airbus А400М.

    В мае сообщалось о нехватке персонала и уязвимости размещенной в Литве бригады бундесвера из-за задержек с поставками систем ПВО Skyranger.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 14:43 • Новости дня
    Минобороны предложило учредить медаль за выполнение боевых задач в войсках БПС

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны подготовило проект приказа об учреждении новой ведомственной медали «За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем».

    Министерство обороны РФ предложило учредить ведомственную медаль «За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем». Соответствующий проект указа министра опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    В приложении к документу уточняется, что медалью будут поощрять военных за отличия в сопряженных с риском для жизни боевых условиях, умелые и инициативные действия с применением беспилотных комплексов, а также за эффективное руководство подчиненными.

    Новую ведомственную медаль смогут получить и другие граждане России, а также иностранцы за значительное содействие в решении боевых задач войск беспилотных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце командир взвода БПЛА рассказал об увеличении объемов доставки грузов в зоне спецоперации в два раза благодаря внедрению беспилотных систем.

    В сентябре генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил о применении российскими войсками новых систем навигации для дронов.

    Президент Владимир Путин заявил о кратном увеличении производства беспилотников в стране за время спецоперации.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 17:35 • Новости дня
    Активисты заблокировали используемую США британскую базу ВВС Лейкенхит

    Telegraph: Антивоенные активисты заблокировали базу ВВС Лейкенхит в Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа антивоенных активистов перекрыла въезд на британскую базу военно-воздушных сил Лейкенхит, которая используется американскими военными для проведения операций на Ближнем Востоке.

    Утром в понедельник десять человек приковали себя к главным воротам военного объекта в графстве Саффолк, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph. Протестующие потребовали от властей запретить американским войскам использовать британские базы и прекратить поддержку незаконных войн.

    Кроме того, они призвали убрать ядерное оружие США с территории Британии.

    На базе Лейкенхит располагается 48-й истребительный авиационный полк, который считается крупнейшей в Европе группой американских истребителей. В его состав входят эскадрильи самолетов F-15E Strike Eagle и F-35A Lightning II, способных нести ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США направили шесть стелс-истребителей F-35A Lightning II на авиабазу Лейкенхит.

    В прошлом году этот военный объект назвали непригодным для приема американского ядерного оружия из-за технических проблем.

    В 2024 году Вашингтон начал строительство хранилища для тактического ядерного оружия на базе Лейкенхит.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 10:46 • Новости дня
    Гутерриш предупредил об опасности военного искусственного интеллекта

    Гутерриш заявил о разрушительных последствиях соперничества в военном ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что соперничество стран в разработке оружия на базе искусственного интеллекта может иметь разрушительные последствия.

    Соперничество в сфере военных технологий и создание оружия на основе искусственного интеллекта может привести к катастрофе. Такое мнение выразил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью газете El Pais, пишет ТАСС.

    «Соперничество, особенно в [области] военных инструментов, чтобы создать оружие на основе ИИ, могло бы иметь абсолютно разрушительные последствия», – заявил Гутерриш.

    Генсек отметил, что наибольшую опасность представляет концентрация возможностей в сфере ИИ в руках США и Китая. По его мнению, во избежание катастрофы крупным державам необходимо установить каналы связи.

    Гутерриш также призвал компании, разрабатывающие технологии ИИ, демонстрировать прозрачность в отношении экологических рисков. Это позволит выработать механизмы диалога и нормы для отслеживания возникающих опасностей, уверен он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал применение искусственного интеллекта в вооружениях главным направлением модернизации армии.

    В сентябре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Летом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о бесконтрольном эксперименте над обществом в сфере искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 09:41 • Новости дня
    Компания Hypersonica получила 100 млн евро на разработку гиперзвуковых ракет

    FT: Разработчик гиперзвуковых ракет Hypersonica получил 100 млн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности.

    Привлеченные средства от фондов Lightspeed и General Catalyst ускорят разработку ракет, способных поражать стратегически важные цели на большом удалении, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    По итогам сделки рыночная стоимость предприятия достигла примерно 700 млн евро.

    «Спор о том, нужны ли Европе такие средства сдерживания, закончен. Совершенно ясно, что они нам нужны», – заявил глава Hypersonica Филипп Керт.

    Предприятие участвует в совместном проекте Великобритании и Германии в рамках соглашения Trinity House. Договор предусматривает создание ракет наземного базирования дальностью более 2 тыс. км. Программа находится на концептуальной стадии, начало разработки запланировано на 2027 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство обороны Германии начало переговоры о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem.

    Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

    В июле Лондон и Берлин запланировали завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. км к 2034 году.

    Комментарии (0)
    Главное
    Казахстан решил создать стратегический резерв урана
    МЧС установило причину взлома мобильного приложения
    На строящемся ледоколе «Чукотка» запустили оба реактора
    «Калашников» передал МВД партию беспилотников «Скат-350 М»
    «Радио Судного дня» передало первое ноябрьское сообщение
    РЖД начали тестировать робособак для техосмотра «Ласточек»
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2