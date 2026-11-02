Путин подписал закон о регистрации и эксплуатации аттракционов

Tекст: Ольга Иванова

Закон разграничивает полномочия органов власти: правительство будет обеспечивать проведение единой госполитики в этой сфере, утверждать правила госрегистрации и устанавливать требования к состоянию и эксплуатации аттракционов. Также кабмин определит ответственные федеральные органы, документ опубликован на портале правовой информации.

Высшие исполнительные органы власти регионов будут утверждать положения о контроле в этой сфере. Региональные органы смогут заниматься госрегистрацией аттракционов и выдавать регистрационные знаки. Учет аттракционов станет обязательным и будет осуществляться через региональные информационные системы.

Аттракционы подлежат оценке соответствия требованиям техрегламента. Эксплуатанты будут обязаны проводить полную проверку после простоя свыше 12 месяцев или разборки. Оценка технического состояния должна проводиться не реже одного раза в год.

Определен перечень оснований для запрета эксплуатации, включая отсутствие госрегистрации или истечение срока службы. Закон вступит в силу 1 марта 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду депутат Мария Василькова отметила приоритет безопасности посетителей в законе об аттракционах.

Во вторник Госдума приняла закон о правилах безопасного использования и обязательного учета аттракционов.