Путин подписал закон об ограничении оборота земель под пунктами пропуска

Путин ограничил оборот участков под пунктами пропуска через границу

Tекст: Ольга Иванова

К ограниченным в обороте теперь относятся земли под автомобильными, железнодорожными и другими пунктами пропуска. Эти участки не могут быть переданы в частную собственность. Кроме того, закон исключает из оборота земли, занятые воинскими захоронениями, находящимися в региональной или муниципальной собственности, документ опубликован на портале правовой информации.

Также документ разрешает устанавливать сервитуты на изъятых или ограниченных в обороте землях для размещения инженерных сетей, включая линии электро-, газо- и водоснабжения, если сохраняется основное разрешенное использование участка. Закон вступает в силу через 10 дней после публикации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Владимир Путин выступил за закрепление в законе особого статуса творческих союзов.

Президент запретил стратегическим предприятиям исполнять требования иностранного законодательства без согласования.

В августе глава государства подписал закон о мониторинге цен на продовольственные товары.