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    2 ноября 2026, 13:51 • Новости дня

    Газпром обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Газпром установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Газпром обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
    @ МЧС РФ/ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» обновила исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд объемов прокачки российского топлива китайским потребителям был установлен 1 ноября, сообщает «Газпром».

    В холдинге уточнили, что экспорт энергоресурсов осуществляется в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, заключенного между российской компанией и китайской корпорацией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Газпром сообщил о превышении прошлогодних показателей транспортировки российского топлива по газопроводу «Сила Сибири».

    В начале осени глава компании Алексей Миллер заявил о достижении беспрецедентных объемов суточной прокачки газа китайским потребителям.

    Весной холдинг отчитался об устойчивом превышении контрактных объемов поставок по этому маршруту.

    2 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину

    Эксперт Юшков: Вытеснение российского газа из Европы – стратегическая задача США

    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину
    @ Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение США возобновить поставки российского газа в Европу через Украину натыкается на ряд препятствий. Среди них позиция ЕС, завышенные финансовые ожидания Украины и внутренние противоречия в стратегии самих Штатов. Для России главный вопрос остается сугубо прагматичным: на каких именно условиях придется продавать газ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Штаты не заинтересованы в поставках газа из РФ в Европу вне зависимости от маршрута или формы поставок. Это обусловлено конкуренцией России и США на глобальном энергетическом рынке. Вашингтон еще до 2022 года последовательно вытеснял российских поставщиков с европейского рынка», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в 2019 году Штаты ввели санкции против оператора Nord Stream 2 AG. Санкционный режим предусматривал запрет на финансирование и достройку «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Последний проект к тому моменту находился практически на завершающей стадии, поэтому ограничения почти не повлияли на его реализацию. «Повторю, вытеснение России с европейского газового рынка остается стратегической задачей и ключевым интересом Америки», – добавил собеседник.

    По его мнению, предложение США о восстановлении транзита российского газа через Украину стоит рассматривать как элемент переговорного процесса и один из возможных компромиссных вариантов. «Россия в рамках переговоров поднимает вопрос об обратной интеграции в мировую экономику – в том числе в глобальную энергетическую систему. Это подразумевает возвращение на европейский рынок», – рассуждает Юшков.

    Украина в свою очередь выдвигает требования о выплатах, продолжил аналитик. «Ключевая причина, почему Киев не идет на урегулирование конфликта, связана с финансовой моделью: сейчас страна стабильно получает внешнее финансирование, но в случае прекращения боевых действий возникнет вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки. В связи с этим власти настаивают на гарантированных долгосрочных механизмах получения денег», – уточнил эксперт.

    Штаты видят решение в возобновлении поставок газа в Европу через Украину. «В таком случае будут учтены интересы обеих сторон: Россия сможет в полной мере вернуться в мировую экономическую и энергетическую систему, а Украина получит устойчивый источник финансирования», – описал спикер. Однако у американской инициативы есть ряд нюансов.

    Первый – позиция европейских стран. «ЕС постоянно выступает с заявлениями, что даже после завершения украинского конфликта не планирует возвращаться к закупкам российского газа», – напомнил Юшков. В качестве возможной лазейки США предлагают создать посредника для поставок энергоресурсов – структуру либо полностью подконтрольную Америке, либо с американским участием и контрольным пакетом.

    «По всей видимости, такая организация сможет закупать сырье у того же Газпрома по более низкой цене и реализовывать его дороже. Для европейских стран такая схема решает сразу несколько задач: обеспечивает дополнительные объемы газа, способствует снижению цен на рынке и одновременно позволяет сохранить политическое лицо. Формально Европа будет платить не России, а посреднической структуре с американским участием», – детализировал экономист.

    Однако, оговорился аналитик, подобная модель все равно может восприниматься как уступка: «Несмотря на формальное дистанцирование от поставок из России, по сути, речь идет о закупках газа российского происхождения».

    Второй нюанс – противоречие предлагаемой схемы стратегическим интересам самих США. «Хотя отдельные американские компании и бизнесмены смогут извлечь прибыль из такой модели, возобновление транзита российского газа в Европу идет вразрез с долгосрочным курсом Вашингтона по вытеснению энергоресурсов РФ с европейского рынка», – считает эксперт.

    Третий аспект касается позиции украинской стороны в финансовой плоскости. «Доходов от транзита газа для Украины будет явно недостаточно по сравнению с текущим объемом получаемой помощи», – прогнозирует Юшков.

    Что касается выгоды для России, то она зависит от условий сделки. «С одной стороны, возобновление поставок позволит нарастить добычу газа, а значит, увеличить поступления в бюджет за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С другой стороны, если газ придется продавать по заниженной цене на границе с Украиной, это может привести к насыщению европейского рынка и снижению цен, что нивелирует экономический эффект. Поэтому ключевым фактором остается конкретный набор условий, предлагаемых американской или европейской стороной», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Как сообщает The Wall Street Journal, идея была выдвинута американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ходе поездок в Москву и Киев в сентябре.

    По информации издания, инициатива предусматривает продажу газа из России через американского посредника в обход европейских санкций. Согласно одному из предложений, выручка от продаж в Европе будет размещаться на депозитном счете в юрисдикции третьей стороны.

    США также рассматривают возможное возобновление работы «Северного потока». Однако, как отмечает WSJ, идея сталкивается с сопротивлением в европейских столицах. ЕС ранее утвердил поэтапный отказ от российского газа. Переходный период для долгосрочных контрактов на поставки СПГ заканчивается 1 января 2027 года, для трубопроводного газа – 30 сентября 2027 года.

    На этом фоне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что разрыв энергетических связей Европейского союза с Россией завершен. Основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США. «Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – сказал Домбровскис.

    Один из высокопоставленных собеседников WSJ сравнил американское предложение с уступками Невилла Чемберлена за счет Чехословакии. Тем не менее Штаты рассчитывают, что из-за резкого роста цен на энергоносители и низких запасов в хранилищах позиция европейцев может смягчиться, говорится в материале.

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    2 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину

    WSJ: США предложили план возобновления транзита российского газа через Украину

    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину
    @ Str/ZUMAPRESS/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер инициировали скорейшее возобновление транзита российского газа в европейские страны через украинскую территорию для подготовки к энергетическому перемирию, пишут американские СМИ.

    Продажа энергоносителей пойдет через американского посредника, что позволит обойти европейские санкции и создать выгодные условия для инвесторов из США, передает RT со ссылкой на Wall Street Journal.

    Белый дом рассчитывает достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении ударов по энергообъектам. Этот шаг необходим для подготовки трехсторонних переговоров, запланированных на ноябрь в Абу-Даби. Вашингтон также рассматривает возможность возобновления работы газопровода «Северный поток» в качестве элемента более масштабной сделки.

    «Любые экономические договоренности станут частью комплексного мирного соглашения», – заявил высокопоставленный американский чиновник. По его словам, ошибка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель заключалась в продвижении проекта без предварительного договора с Москвой в сфере безопасности.

    В Европе проявили интерес к инициативе из-за перспективы снижения цен на газ. Изменить позицию европейцам станет проще в случае одобрения Киевом продажи ресурса в рамках прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо допустила возобновление поставок российского газа после завершения конфликта на Украине.

    В прошлом месяце администрация президента США рассмотрела идею включения европейского импорта российского природного газа в план урегулирования.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

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    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Глава Минэнерго Литвы потребовал не допустить возврата российского газа
    Глава Минэнерго Литвы потребовал не допустить возврата российского газа
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкий рост цен на энергоносители в Европе может привести к усилению призывов вернуться к дешевому российскому газу, заявил министр энергетики Литвы Лукас Савицкас.

    Савицкас отметил, что без четкого плана помощи странам и правительствам ЕС в управлении растущими ценами на энергию «альтернативы станут звучать громче». Европа должна избавляться от зависимостей путем инвестиций в собственную энергетику, а не возвращаться к источникам, создающим политические проблемы, передает издание Rapporteur.

    Министр напомнил, что с 1 января вступает в силу запрет ЕС на импорт морского российского газа, и выразил опасение нового шока от счетов за электроэнергию. В 2026 году Россия поставила более 10% потребляемого в блоке газа.

    Кроме того, Савицкас подчеркнул, что Литва, которая в следующем году возглавит Совет ЕС, намерена вернуть на повестку дня вопрос о запрете поставок российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе с отказом Европы от российского газа.

    Средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 12%. На прошлой неделе спотовая цена природного газа на европейских биржах впервые с декабря 2022 года поднялась выше 1150 долларов за тысячу кубометров.

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    2 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Китайские роботостроители переключились на «мозги» в гонке с США

    Китайские фирмы вложили 14 млрд долларов в ИИ для роботов

    Китайские роботостроители переключились на «мозги» в гонке с США
    @ Li Ziheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил, что китайские производители гуманоидных роботов сместили фокус инвестиций с «железа» на искусственный интеллект, который должен стать основным источником прибыли.

    Китайские компании, десятилетие оттачивавшие бег, танцы и сальто своих гуманоидных роботов, начали масштабный переход к разработке искусственного интеллекта, который позволит машинам осваивать разные профессии без перепрограммирования. За первое полугодие 2026 года стартапы в сфере так называемого воплощенного ИИ привлекли 14 млрд долларов – в пять раз больше, чем годом ранее, передает Kyodo News.

    Деньги все чаще идут не производителям, а узким разработчикам «мозгов» для роботов на фоне падения цен на железо. «Производители роботов пришли к выводу, что маржа будет не от железа, а от мозга», – сказал МакГрат. Новое направление стало еще одним фронтом технологического соперничества США и Китая: американские лаборатории лидируют в части передовых моделей, но китайские фирмы делают ставку на массовое производство и доступ к реальным данным.

    Китайские стартапы X Square, Galaxea и Spirit AI уже оценены примерно в 3 млрд долларов каждый, их системы обучают роботов по коротким видео и в симуляциях. Сооснователь X Square Ян Цянь заявила, что компания стремится перевести роботов «от управления кодом к управлению здравым смыслом». Крупные производители, включая UBTech и Unitree, набирают десятки исследователей и предлагают вознаграждения топ-уровня за развитие универсальных моделей ИИ.

    Для обучения таким системам китайские компании собирают огромные массивы данных о физических действиях: Spirit AI наняла около тысячи человек для записи быта и производственных операций, Robbyant использовала 160 тыс. часов материала, а DexForce добивается почти стопроцентной точности в промышленных задачах за счет виртуальной среды. При этом отрасль сталкивается с дефицитом чипов Nvidia из-за американских ограничений и ужесточением контроля за выходом компаний на биржу, что тормозит приток капитала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские компании начали промышленное испытание и коммерческое внедрение человекоподобных роботов на фабриках в Южной Корее. В сентябре компания Ubtech в Лючжоу официально открыла первый в мире интеллектуальный завод по производству человекоподобных роботов мощностью свыше 10 тыс. единиц в год. В июне китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek привлек более 7,4 млрд долларов и получил оценку свыше 50 млрд долларов.

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    1 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Штайнмайер: Си Цзиньпин не проявил интереса к саммиту с Россией и США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель КНР Си Цзиньпин не проявляет интереса к трехстороннему саммиту с Россией и США по Украине, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Штайнмайер рассказал, что обсуждал этот вопрос с Си Цзиньпином во время встречи в Пекине. По словам президента ФРГ, лидер Китая ясно дал понять, что подготовка к саммиту по Украине с участием России, США и КНР не ведется, передает ZDF со ссылкой на ARD.

    Как отметил Штайнмайер, Си Цзиньпин подчеркнул, что конфликт на Украине является европейским.

    При этом ожидается, что лидеры России, США и Китая встретятся на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне, однако тема Украины там обсуждаться не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил участие представителей европейских стран в трехсторонних переговорах (Москвы, Киева и Вашингтона) по украинскому урегулированию на определенном этапе.

    В последнее время Евросоюз предпринимает экстренные шаги, чтобы закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по украинскому урегулированию.

    Песков назвал чрезвычайно важной возможную встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС.

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    2 ноября 2026, 06:11 • Новости дня
    Трамп: США, Россия и Китай шпионят друг за другом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты, Российская Федерация и Китайская Народная Республика ведут сбор разведывательной информации друг о друге, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Кто-то сказал: «Сэр, Китай шпионит за нами». Я сказал: «Да, и мы тоже шпионим за ними. Не беспокойтесь об этом», – заявил Трамп на митинге в штате Айова перед промежуточными выборами в Конгресс, передает ТАСС.

    По его словам, Вашингтон, Москва и Пекин собирают разведданные друг о друге. Президент США подчеркнул, что американская сторона делает это «даже лучше», поэтому повода для беспокойства нет.

    Трамп не стал уточнять, о какой именно информации идет речь, и не пояснил, с кем обсуждал этот вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным.

    В четверг Разведывательное управление Минобороны США заявило о разработке Россией и Китаем способов ослепления и уничтожения американских спутников.

    В июле кандидат на пост директора Национальной разведки США Джей Клейтон назвал Россию, Китай и Иран главными угрозами безопасности страны.

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    2 ноября 2026, 10:33 • Новости дня
    Китайские ученые нашли способ улучшить акустический поиск субмарин

    SCMP: Китайские ученые нашли способ улучшить акустический поиск субмарин

    Tекст: Вера Басилая

    Исследователи из Института океанологии Китайской академии наук обнаружили гигантские подводные «дымоходы», которые могут улучшить обнаружение подводных лодок.

    Ученые из Института океанологии Китайской академии наук составили карту погружения энергии поверхностного ветра на тысячи метров к морскому дну и обнаружили гигантские подводные каналы, названные «инерционными дымоходами», пишет South China Morning Post.

    Авторы исследования полагают, что в сочетании с долгосрочным подводным мониторингом это открытие позволит обеспечить акустическую поддержку для обнаружения субмарин и связи в океане. Подобные технологии способны изменить характер ведения подводных боевых действий.

    Выводы специалистов опираются на информацию, которую собрала профинансированная США система океанических датчиков у восточного побережья Японии. Результаты работы были опубликованы в октябре в рецензируемом научном журнале Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Национально-освободительная армия Китая продемонстрировала публике вероятный прототип новейшего истребителя шестого поколения.

    В прошлом году появление свежих фото китайских истребителей продемонстрировало технологическое опережение программ США и Европы.

    Американский флот свернул разработку гиперзвуковой ракеты HALO на фоне усиления возможностей Китая.

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    2 ноября 2026, 14:47 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 1160 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе на первых торгах ноября снизились более чем на 3%, опустившись до 1160,1 доллара за тысячу кубометров.

    Стоимость декабрьских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в начале торгов снизилась на 1,9%, до 1179,1 доллара за тысячу кубометров. К 14:20 мск показатель опустился до 1160,1 доллара, потеряв 3,4% от расчетной цены предыдущего дня в 1201,4 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на лондонскую биржу ICE.

    На последних торгах октября котировки впервые с весны 2022 года достигли отметки в 1200 долларов за тысячу кубометров. Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован в 2022 году на уровне 3892 долларов.

    Новый виток удорожания газа в Европе спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. С марта биржевые цены начали стабильно расти, а в сентябре средний показатель увеличился на 20% и составил 897 долларов за тысячу кубометров.

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, оставшись на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем прогнозирует, что к концу зимы запасы могут упасть до 11% при условии сохранения ограничений на поставки сжиженного природного газа и полной остановке трубопроводного импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр энергетики Литвы Лукас Савицкас допустил усиление призывов к возврату к российскому газу на фоне роста цен на энергоносители в Европе.

    Утром биржевые цены на газ в Европе снизились до 1178 долларов за тысячу кубометров.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер предупредил о возможном росте цен на газ в ЕС зимой до 2,5 тыс. долларов.

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    2 ноября 2026, 12:48 • Новости дня
    Китай запустил программу поддержки фондового рынка на 15 млрд долларов

    SCMP: Центробанк Китая выделил 15 млрд долларов для поддержки фондового рынка

    Китай запустил программу поддержки фондового рынка на 15 млрд долларов
    @ Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Народный банк Китая объявил о запуске новой программы обмена активами на сумму около 15 млрд долларов для поддержки национального фондового рынка после крупнейшего за десятилетие обвала.

    Программа годовых свопов начнется во вторник и позволит институциональным инвесторам обменивать неликвидные активы на ликвидные средства у регулятора для последующей покупки акций, пишет South China Morning Post.

    Заявки на участие в механизме обмена уже подала 31 организация, среди которых брокерские компании и фирмы по управлению активами. Общий объем программы составит 100 млрд юаней.

    В центробанке КНР отметили, что инициатива направлена на обеспечение здорового развития рынков капитала. Решение было принято на фоне серьезного падения котировок, которое нанесло удар по доверию инвесторов и создало новые риски для финансовой системы страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник индекс высокотехнологичных компаний Китая рухнул на 40%.

    Весной два китайских банка получили предупреждения о возможном введении американских вторичных санкций.

    В прошлом году Пекин активно начал завлекать другие страны к покупке золотых слитков для усиления роли юаня.

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    2 ноября 2026, 15:16 • Новости дня
    Китай и Оман призвали восстановить судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Председатель КНР Си Цзиньпин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид призвали как можно быстрее восстановить нормальное судоходство в Ормузском проливе.

    Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам визита оманского лидера в Пекин, передает ТАСС. «Стороны считают, что в Ормузском проливе должно быть восстановлено нормальное и безопасное судоходство, и договорились поддерживать контакты по вопросам, касающимся пролива», – сказано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком призвал не превращать Ближний Восток в арену геополитических конфликтов.

    В субботу военно-морские силы Ирана сообщили о возгорании нефтяного танкера после подрыва на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    В прошлом месяце Иран и Оман согласовали географические координаты специальных безопасных маршрутов для судов.

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    2 ноября 2026, 13:05 • Новости дня
    Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудят на саммите АТЭС двусторонние отношения

    Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита АТЭС обсудят двусторонние отношения и координацию на международной арене, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Повестка дня схожа во многих случаях. Это такой экспресс-анализ положения дел в наших двусторонних отношениях. Вы знаете, что объем нашего взаимодействия и сотрудничества практически невозможно преувеличить. Это гигантский объем», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    По его словам, лидеры двух стран также обменяются мнениями по всем актуальным вопросам. Песков подтвердил, что Москва с нетерпением ждет этой встречи.

    Он добавил, что точных планов проведения двусторонней встречи Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС пока нет, но понимание по этому вопросу скоро появится. Песков напомнил, что двусторонние контакты, как правило, согласовываются ближе к дате мероприятия.

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке программы визита Путина на саммит АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров.

    На прошлой неделе замглавы МИД Андрей Руденко заявил об отсутствии окончательного подтверждения возможного саммита лидеров России, США и КНР на полях форума.

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    2 ноября 2026, 13:30 • Новости дня
    Песков назвал Глобальный Юг центром мирового экономического роста

    Песков: Центры экономического роста находятся на коллективном Юге

    Tекст: Вера Басилая

    Центры мирового экономического роста располагаются не в Европе, а на коллективном Юге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о возможности возобновления поставок российского газа через Украину в Евросоюз, Песков отметил, что сам по себе газовый рынок гораздо больше европейского, передает ТАСС.

    По его словам, хотя европейский рынок и является премиальным, мировые центры экономического роста находятся «далеко не в Европе, они находятся все-таки на коллективном Юге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ сообщили об инициативе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера по скорому возобновлению транзита российского газа через Украину в Европу.

    Песков заявил, что текущая ситуация на земле не позволяет реализовать планы по возобновлению поставок газа в Европу через территорию Украины.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал беспорядки в Германии с отказом Европы от российского газа.

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    2 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Цена газа в Европе упала до 1100 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость газа на бирже в Европе в ходе торгов в понедельник упала почти до 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 29 октября на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

    Цена фьючерса с поставкой в декабре на хабе TTF в Нидерландах упала до уровня около 1105 долларов за 1 тыс. куб. м, или 95,21 евро за МВт ч, передает ТАСС. Снижение в моменте превышало 3%.

    При этом спотовые цены с поставкой «на день вперед» на хабе TTF также опускались до около 1105 долларов за 1 тыс. куб. м или около 95,255 евро за МВт-ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе на первых торгах ноября снизились более чем на 3%.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер спрогнозировал рост стоимости газа в ЕС зимой до 2,5 тыс. долларов.

    На прошлой неделе европейские страны к концу октября смогли заполнить подземные хранилища газа лишь на 75,5%.

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    2 ноября 2026, 10:20 • Новости дня
    Работающие китаянки начали массово снимать номера в отелях ради сна

    SCMP: Работающие китаянки начали снимать номера в отелях ради отдыха от семей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Китае растет число работающих матерей среднего возраста, которые втайне от семей снимают номера в отелях на несколько часов, чтобы выспаться и отдохнуть от домашних обязанностей.

    Уставшие от работы и домашних дел китаянки все чаще бронируют гостиничные номера для одиночного отдыха, пишет South China Morning Post.

    Женщины используют это время, чтобы принять душ, поесть, почитать, посмотреть телевизор или просто поспать без перерывов. Одна из матерей рассказала в соцсетях, что потратила чуть больше 100 юаней за четыре часа свободы, и этот пост собрал около 20 тыс. лайков. Другая женщина из Чанши каждый четверг снимает номер на час, чтобы слушать рок-музыку и есть любимую лапшу, которую не одобряют дома.

    Согласно исследованию института Zhaopin за 2025 год, более трети работающих матерей в Китае тратят на домашние дела свыше двух часов в день, что значительно превышает показатели отцов. Подобная тенденция наблюдается и в других странах Восточной Азии: в Японии открываются специальные ночные кафе для невыспавшихся матерей, а на Хоккайдо по воскресеньям работает пекарня с бесплатными комнатами отдыха для женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе врач Екатерина Сулима рассказала о пользе гибкого графика и дополнительных дней отпуска для снижения страха работающих родителей перед выбором между семьей и карьерой.

    Летом в США доля пар с работающими полный день супругами впервые превысила половину от всех пар с детьми.

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    2 ноября 2026, 09:09 • Новости дня
    Европа вступила в отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа

    Подземные хранилища газа в странах Европы заполнились к зиме лишь на 75%

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Европы к началу ноября не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%, остановившись на отметке в 75%.

    Европа вступила в отопительный сезон с наименьшими запасами газа за все время наблюдений с 2011 года, на конец октября показатель составил 74,62%, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    В октябре закачка газа в европейские хранилища достигла максимума за четыре года и составила 5,6 млрд кубометров, а суммарная нетто-закачка оказалась в 7,5 раза выше показателей прошлого года. При этом общий объем газа в хранилищах оценивается примерно в 81,7 млрд кубометров, что является минимумом с 2013 года.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, государства региона должны обеспечивать заполнение хранилищ на 90%, однако допускалось снижение показателя до 80% в надежде на теплую зиму. Для ускорения пополнения запасов Европа в октябре импортировала максимальный за пять месяцев объем сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ сообщили об инициативе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа возобновить транзит российского газа в Европу через украинскую территорию.

    В воскресенье глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе с отказом Европы от российского газа.

    Вице-премьер Александр Новак назвал отдельной историей выживание европейцев зимой с низкими запасами топлива.

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