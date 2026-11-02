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    2 ноября 2026, 13:54 • Новости дня

    Путин назвал Дагестан форпостом России на Кавказе

    Путин назвал Дагестан форпостом России на Кавказе
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Дагестана Федором Щукиным назвал республику форпостом страны на Кавказе.

    Российский лидер в понедельник провел встречу с руководителем региона Федором Щукиным, передает РИА «Новости».

    «Это все-таки особый регион, форпост России на Кавказе. Это многонациональная республика», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Федором Щукиным.

    В сентябре Песков сообщил о предстоящей рабочей поездке президента в один из российских регионов.

    Глава государства поручил врио губернатора Тверской области Виталию Королеву уделить особое внимание состоянию местных автомобильных дорог.

    2 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий российские центры обработки данных (ЦОД) зарезервировать 10% мощностей для обеспечения работы важнейших отечественных информационных ресурсов.

    В течение следующих 10 дней негосударственные владельцы ЦОДов должны зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Этот резерв может свободно использоваться ими и дальше, но должен быть оперативно предоставлен для поддержки функционирования информационных ресурсов на территории России, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Требование не распространяется на дата-центры, которыми владеют государственные органы, органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия.

    Правительству поручено создать подкомиссию по обеспечению бесперебойной работы объектов в сфере информационных технологий и связи. Она будет решать, когда задействовать резерв, и установит предельную плату за его предоставление.

    Указ также допускает временное использование зарубежных вычислительных мощностей для поддержки российских информационных ресурсов в связи с недружественными действиями иностранных государств. Для этого потребуется решение подкомиссии, согласованное с ФСБ.

    Минцифры поручено учесть свободные площади и мощности дата-центров, на которые распространяется указ, и утвердить для владельцев информационных ресурсов обязательные требования к надежности их работы.

    Указ № 802 от 2 ноября 2026 года вступает в силу со дня официального опубликования. С этой даты отсчитывается десятидневный срок для создания резерва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минцифры разработало свод правил для участников рынка по обеспечению безопасности дата-центров при угрозе воздушных атак.

    В сентябре президент Владимир Путин сообщил о появлении у российских предпринимателей обязанности обеспечивать защиту своих предприятий от нападений украинских вооруженных сил.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны.

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    2 ноября 2026, 13:31 • Новости дня
    Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках
    Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области стала возможной благодаря президенту России Владимиру Путину и его команде, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    «Хочу выразить благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, всей команде президента, благодаря которым сам организационный процесс оказался возможным», – приводит слова Лантратовой ТАСС.

    Она добавила, что миссия прошла в штатном режиме, без нарушений режима тишины и инцидентов.

    В понедельник первая леди США Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении режима тишины в зоне миссии.

    Кремль высоко оценил координацию участников гуманитарной миссии в Алешках.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    2 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность МЧС

    Путин увеличил штатную численность МЧС до 307 944 человек

    Путин увеличил штатную численность МЧС
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении предельной штатной численности Министерства по чрезвычайным ситуациям до 307 944 человек.

    Предельная штатная численность министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий установлена в количестве 307 944 единицы, говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

    Предыдущим указом главы государства штатная численность МЧС России устанавливалась на уровне 307 101 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте МЧС подготовило проект указа о возможности прохождения военной службы в подразделениях федеральной противопожарной службы.

    В прошлом году президент Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности заместителя министра МЧС.

    Глава государства назначил руководителя Академии государственной противопожарной службы Вячеслава Бутко заместителем министра МЧС.

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    2 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин утвердил правила поставок военной продукции между Россией и Белоруссией

    Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции с Белоруссией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества России и Белоруссии.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемое положение о порядке реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года», – говорится в документе.

    Положение определяет порядок формирования перечней военной продукции для ввоза и вывоза, выдачи разрешений и контроля за этими процессами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Путин внес в Госдуму протокол об упрощении военно-технического сотрудничества с Белоруссией.

    В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола о расширении возможностей местных предприятий по закупке армейских комплектующих.

    В январе Путин заявил о новых возможностях для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса за счет экспорта военной продукции.

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    2 ноября 2026, 16:08 • Новости дня
    Стубб призвал усилить оборону Финляндии после звонка Путину

    Yle: Стубб призвал Финляндию усилить оборону после звонка Путину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости продолжать инвестиции в безопасность государства и учиться жить в условиях неопределенности.

    Финский лидер указал на необходимость дальнейших инвестиций в национальную оборону, военную подготовку и безопасность, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию Yle.

    Стубб добавил, что обществу необходимо научиться жить в условиях неопределенности. Президент Финляндии также отметил, что его недавний телефонный разговор с российским руководством был посвящен вопросам сдерживания и обеспечения региональной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере позвонили президенту России Владимиру Путину по просьбе Киева для создания Европе отдельного канала связи с Москвой.

    В четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с российским лидером свидетельством осознания европейскими странами поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал как истеричную реакцию ряда государств на эту беседу.

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    2 ноября 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин указал на социальные проблемы в Дагестане из-за высокой рождаемости

    Путин указал на необходимость развития социальной сферы Дагестана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Дагестана Федором Щукиным заявил, что отличные показатели рождаемости в регионе требуют решения возникающих проблем в социальной сфере.

    Глава государства указал на необходимость развития социальной сферы в республике для удовлетворения потребностей растущего населения, передает ТАСС.

    «Сегодня много вопросов в Дагестане. Мы наблюдаем очень хороший уровень рождаемости, но это влечет за собой и известные проблемы в социальной сфере», – отметил Путин.

    По словам президента, необходимо увеличивать число детей, обучающихся в одну смену, а также сокращать вторые и третьи смены в школах. Кроме того, глава государства подчеркнул важность постоянного улучшения амбулаторного поликлинического обслуживания и увеличения количества мест в детских садах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина с главой Дагестана Федором Щукиным.

    В сентябре глава государства провел онлайн-совещание с победившими на выборах руководителями субъектов.

    Путин назвал выравнивание стоимости и уровня жизни в разных регионах страны одной из главных целей государства.

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    2 ноября 2026, 13:53 • Новости дня
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о строительстве ж/д пути

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном строительстве второго железнодорожного пути на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия.

     Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного пути.

    Соглашение направлено на создание условий для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями России и Китая, говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

    Само соглашение было подписано в Пекине 20 мая 2026 года. Документ подразумевает возведение второго главного пути на трансграничном участке железной дороги Забайкальск – Маньчжурия. Ширина колеи нового пути составит 1435 мм.

    Россия и Китай будут сотрудничать на принципах совместного и синхронного строительства, а границей ответственности станет точка стыка на российско-китайской государственной границе. Работы не должны изменять прохождение линии границы, повреждать пограничные знаки, наносить ущерб экологической безопасности и влиять на функционирование действующих путей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре правительство направило в нижнюю палату парламента документ о совместном с Китаем строительстве дополнительного железнодорожного пути на участке Забайкальск – Маньчжурия.

    Участники II Российско-Китайского форума в Хабаровске подписали более 25 соглашений и меморандумов.

    В мае Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли 42 совместных документа в ходе визита президента России в КНР.

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    2 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Путин назначил Вайно и Набиуллину в набсовет РФПИ

    Вайно, Набиуллина и Силуанов вошли в состав наблюдательного совета РФПИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин утвердил новый состав наблюдательного совета управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), включив в него шестерых государственных деятелей.

    В наблюдательный совет управляющей компании РФПИ вошли руководитель Администрации президента Антон Вайно, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, заместитель председателя правительства Александр Новак, заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

    Вайно займет пост председателя наблюдательного совета фонда. Согласно опубликованному указу, новые члены совета назначены сроком на пять лет.

    Генеральный директор управляющей компании РФПИ Кирилл Дмитриев сохраняет членство в наблюдательном совете по своей должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о диалоге Москвы и Вашингтона о возможном снятии санкций с Российского фонда прямых инвестиций.

    В прошлом месяце Владимир Путин подписал указ о назначении Антона Силуанова на пост вице-премьера и министра финансов.

    В мае спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал о подписании ряда новых соглашений с китайскими партнерами.

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    2 ноября 2026, 16:37 • Новости дня
    Путин подписал закон об аутсорсинге IT на финансовом рынке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовые основы для аутсорсинга информационных технологий на финансовом рынке России.

    Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Закон разработан для обеспечения стабильности финансового сектора и непрерывности деятельности финансовых организаций в условиях нарушений поставок оборудования.

    Банки и другие участники рынка смогут привлекать сторонние организации к обработке информации ограниченного доступа (кроме гостайны), предварительно уведомив об этом Центробанк. Обработка может начаться через 60 дней после отправки уведомления.

    ЦБ по согласованию с ФСБ, ФСТЭК, Минцифры и Росфинмониторингом установит порядок привлечения организаций для аутсорсинга, их взаимодействия и требования к ним. В случае нарушения Банк России сможет запретить обработку информации на срок до полугода.

    Закон вступит в силу через год после его официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин подписал закон о признании цифровых валют имуществом.

    В июле глава государства разрешил Министерству обороны и Росгвардии получать данные из Единого государственного реестра ЗАГС в электронном формате.

    В том же месяце российские кредитные организации обязали открыто размещать информацию о стоимости услуг по денежным переводам.

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    2 ноября 2026, 14:15 • Новости дня
    Глава Дагестана Щукин пообещал Путину выполнить поставленные задачи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Дагестана Федор Щукин на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность за оказанное доверие и заверил в выполнении всех поставленных главой государства задач.

    Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле провел встречу с главой Дагестана Федором Щукиным, передает РИА «Новости». Руководитель региона официально вступил в должность в середине октября.

    «Хотел поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за то высочайшее доверие, которое вы оказали мне, за то доверие, которое оказали мне дагестанцы. Это, безусловно, аванс, который необходимо отрабатывать в полном объеме… Все задачи, поставленные вами, будут выполняться», – сказал Щукин.

    Глава республики отметил наличие четкого понимания направлений для дальнейшей корректировки работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин заявил о героической службе военнослужащих из Дагестана в зоне специальной военной операции.

    Глава государства лично поздравил Федора Щукина с избранием на должность.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о планах проведения встречи политиков.

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    2 ноября 2026, 13:28 • Новости дня
    Песков допустил общение Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Песков рассказал о возможном общении Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп смогут пообщаться, если оба прибудут на саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    «С уверенностью можно сказать, что если президент Путин и президент Трамп оба окажутся в Шэньчжэне, то так или иначе они, конечно, будут общаться: или отдельно сядут, или на полях мероприятия, но это общение состоится», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Саммит АТЭС пройдет в Китае 18–19 ноября. Как отметил представитель Кремля, трехсторонние переговоры по Украине и организация встречи лидеров России, Китая и США не связаны друг с другом.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио рассказал об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков сообщил о подготовке программы пребывания Владимира Путина на саммите АТЭС.

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    2 ноября 2026, 13:05 • Новости дня
    Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудят на саммите АТЭС двусторонние отношения

    Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита АТЭС обсудят двусторонние отношения и координацию на международной арене, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Повестка дня схожа во многих случаях. Это такой экспресс-анализ положения дел в наших двусторонних отношениях. Вы знаете, что объем нашего взаимодействия и сотрудничества практически невозможно преувеличить. Это гигантский объем», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    По его словам, лидеры двух стран также обменяются мнениями по всем актуальным вопросам. Песков подтвердил, что Москва с нетерпением ждет этой встречи.

    Он добавил, что точных планов проведения двусторонней встречи Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС пока нет, но понимание по этому вопросу скоро появится. Песков напомнил, что двусторонние контакты, как правило, согласовываются ближе к дате мероприятия.

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке программы визита Путина на саммит АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров.

    На прошлой неделе замглавы МИД Андрей Руденко заявил об отсутствии окончательного подтверждения возможного саммита лидеров России, США и КНР на полях форума.

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    2 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    IRNA: Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщило агентство IRNA.

    Стороны рассмотрели положение дел в регионе и мире, уделив особое внимание Западной Азии, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA. В ходе разговора иранский политик выразил признательность Путину и другим российским официальным лицам за высокую оценку роли погибшего верховного лидера Али Хаменеи.

    Также он поблагодарил Москву за поддержку Ирана. Кроме того, Резаи и Путин подтвердили настрой на дальнейшее стратегическое сотрудничество двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    В прошлом месяце президент Ирана на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Исламской Республике.

    В начале месяца президент Ирана выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

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    2 ноября 2026, 15:39 • Новости дня
    Путин подписал указ о праздновании 95-летия Еврейской автономной области

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 95-летия образования Еврейской автономной области в 2029 году.

    Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В тексте указа отмечается, что глава государства постановил принять предложение российского правительства о праздновании юбилея образования Еврейской автономной области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об объявлении благодарности помощнику президента Юрию Трутневу за развитие Дальнего Востока.

    В сентябре президент Владимир Путин заявил о необходимости продолжить активное развитие макрорегиона.

    Мишустин сообщил об утверждении правительством плана социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года.

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    2 ноября 2026, 13:43 • Новости дня
    Путин ратифицировал соглашение об обмене данными по судебным актам в СНГ

    Путин подписал закон об обмене данными по судебным актам со странами СНГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с рядом стран СНГ о сотрудничестве по обмену информацией при принудительном исполнении судебных актов.

    Глава государства ратифицировал соглашение с рядом стран СНГ о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов и актов иных уполномоченных органов, передает РИА «Новости».

    Соглашение от имени России было подписано 13 мая 2025 года. Среди его участников Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Документ внес на ратификацию в Госдуму президент.

    Соглашение определяет основные направления сотрудничества органов принудительного исполнения по обмену информацией. Целью обмена является обеспечение принудительного исполнения исполнительных документов и повышение эффективности использования механизмов правовой помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце стратегическим предприятиям запретили исполнять требования иностранного законодательства без согласования с российской стороной.

    Летом Путин подписал закон о мониторинге цен на продовольственные товары.

    В марте президент утвердил обязательный сбор биологических данных военнослужащих.

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