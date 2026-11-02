Путин ратифицировал соглашение об обмене данными по судебным актам в СНГ

Глава государства ратифицировал соглашение с рядом стран СНГ о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов и актов иных уполномоченных органов, передает РИА «Новости».
Соглашение от имени России было подписано 13 мая 2025 года. Среди его участников Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Документ внес на ратификацию в Госдуму президент.
Соглашение определяет основные направления сотрудничества органов принудительного исполнения по обмену информацией. Целью обмена является обеспечение принудительного исполнения исполнительных документов и повышение эффективности использования механизмов правовой помощи.
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