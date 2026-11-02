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    2 ноября 2026, 13:33 • Новости дня

    Число выдворений нарушивших закон мигрантов выросло в 2,6 раза

    Володин: За полтора года число выдворений мигрантов выросло в 2,6 раза

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что количество выдворений совершивших правонарушения мигрантов из России за последние полтора года увеличилось в 2,6 раза.

    По словам Володина, с 2024 года в России приняли 32 федеральных закона в сфере миграции, 21 из которых инициировали депутаты.

    «Те, кто приезжает в нашу страну жить и работать, должны знать русский язык, уважать нашу историю, традиции, культуру и беспрекословно соблюдать закон», – приводятся на сайте Госдумы слова Володина.

    Он отметил, что с 3 ноября вступают в силу изменения в законодательство, которые расширяют перечень статей Кодекса об административных правонарушениях. Теперь иностранцам помимо штрафов грозит выдворение за ряд дополнительных нарушений.

    В частности, причиной для депортации может стать нарушение общественного порядка, неповиновение полиции или пограничникам, а также распространение в интернете оскорбительной информации. Кроме того, мигрантов будут выдворять за дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к санкциям против страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полицейские выявили более 340 нарушивших миграционное законодательство иностранцев в ходе рейдов в Подмосковье.

    В субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о расширении более чем в два раза перечня правонарушений для выдворения иностранцев из России.

    До этого Володин сообщил о вступлении в силу законов о контроле за доходами трудовых мигрантов.

    31 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    В Госдуме заявили о наличии у Генштаба списка целей для ракет «Орешник»

    Депутат Журавлев заявил о наличии у Генштаба списка целей для «Орешника»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что у Генерального штаба России есть список целей для поражения ракетной системой «Орешник».

    Парламентарий подчеркнул, что данное вооружение применяется для решения конкретных военных задач, а не в качестве ответной меры, пишет Lenta.Ru.

    «Для использования «Орешника» не нужны какие-то особые предпосылки. Он и применялся вовсе не в ответ на что-то или от особой обиды. Есть военные задачи, для выполнения которых выбирается то или иное оружие. Чтобы не получилось: бить из пушки по воробьям. Или микроскопом забивать гвозди», – сказал Журавлев.

    По его словам, система является весьма опасной и дорогостоящей, поэтому использовать ее без необходимости не следует. Он выразил уверенность, что удары по заданным целям будут нанесены при поступлении соответствующего приказа от командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о проведении специальной военной операции для лишения киевских властей возможности атаковать российскую территорию.

    Ранее украинский портал Defense Express сравнил удар ракетой «Орешник» по мощности с применением 36 беспилотников.

    Кроме того, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал удары ракетами «Орешник» по целям на Украине сигналом для НАТО.

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    1 ноября 2026, 13:25 • Новости дня
    В Госдуме сочли уморительными слова Зеленского о появлении России

    Шеремет назвал уморительными слова Зеленского о появлении России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал уморительной версию Владимира Зеленского о появлении России.

    Зеленский – это пример «необразованного и невежественного человека», который прорвался к власти, сказал парламентарий, передает РИА «Новости».

    «Его уморительные умозаключения ставят здравомыслящих людей в тупик, вызывая громкий нервический смех. Не удивлюсь, если для него что Киевская Русь, что Хазарский каганат – все едино», – заявил Шеремет.

    Ранее Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси и отметил, что Украина существовала, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава крымского парламента Владимир Константинов назвал псевдоисторической версией и «побрехеньками» слова Владимира Зеленского о появлении Украины раньше России.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление Владимира Зеленского псевдоисторическими бреднями.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    1 ноября 2026, 10:56 • Новости дня
    В Госдуме объяснили механизм лишения водительских прав по состоянию здоровья

    В России утвердили порядок отзыва прав при выявлении у водителей заболеваний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Георгий Камнев сообщил, что с марта 2027 года выявление у автомобилистов тяжелых заболеваний станет основанием для отзыва водительских прав.

    Обнаружение у водителей эпилепсии, серьезных нарушений зрения и тяжелых психических расстройств на любом медицинском осмотре приведет к приостановке действия удостоверения. Информацию о диагнозах врачи начнут передавать напрямую в автоинспекцию, передает ТАСС.

    «С 1 марта 2027 года медицинские организации будут сообщать в ГИБДД о выявленных у автомобилистов признаках заболеваний, входящих в перечень противопоказаний к управлению автомобилем, и направлять водителей на внеочередное освидетельствование», – сказал Камнев.

    Парламентарий пояснил, что уведомления поступят в МВД и самому гражданину. У автомобилиста будет три месяца на прохождение обследования в лицензированной клинике. Если диагноз подтвердится или водитель проигнорирует требование явиться в медицинское учреждение, действие прав прекратится. Восстановить документ разрешат только после оформления нового заключения об отсутствии противопоказаний.

    По словам депутата, главная цель нововведений заключается в защите всех участников дорожного движения. Законодательные изменения для запуска этого механизма были приняты в 2025 году. До их вступления в силу водители имеют возможность управлять транспортным средством даже при появлении препятствующих этому заболеваний вплоть до истечения десятилетнего срока действия удостоверения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство здравоохранения подготовило новые правила медицинского освидетельствования автомобилистов.

    Также в Госдуме предложили создать перечень запрещенных для водителей лекарственных препаратов.

    Депутаты приняли правительственный законопроект о расширении полномочий ГИБДД по аннулированию водительских удостоверений.

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    31 октября 2026, 16:49 • Новости дня
    В Госдуме напомнили о вступающих в силу 1 ноября законах

    Депутат Госдумы Говырин рассказал о перерасчете пенсий с 1 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин рассказал об изменениях в торговле и правилах перерасчета пенсионных выплат, которые вступают в силу с 1 ноября.

    В Госдуме напомнили об изменениях в ряде законов, которые вступают в силу с 1 ноября. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

    В частности, с 1 ноября в российской торговле появится больше сведений о происхождении отдельных товаров, а пенсионные выплаты пересчитают по индивидуальным основаниям.

    «Для молочной продукции со сроком годности свыше 40 суток начнут указывать номер производственной партии. В одну партию входят товары с одинаковым кодом и датой выпуска, произведенные или ввезенные одним участником оборота. Связь партии с упаковками позволит проследить конкретный выпуск на пути к магазину», – заявил Говырин.

    Он отметил, что для продукции со сроком годности до 40 суток этот порядок начнет действовать весной 2027 года. Кроме того, для растворимых кофейных напитков введут новый ГОСТ, а маркировка растительных масел перейдет на поэкземплярный учет.

    Депутат добавил, что для граждан, достигших 80 лет, общеустановленная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличится с 9584 до 19169 рублей. К ней назначается надбавка на уход в размере 1413,86 рубля, причем наличие оформленного ухаживающего лица не требуется, а перерасчет проводится автоматически со дня рождения. Также пересчитают профессиональные доплаты для бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности.

    Парламентарий уточнил, что пенсионерам, которым банк обычно перечисляет деньги 4 ноября, выплата автоматически поступит 3 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца некоторым категориям граждан назначили автоматическую прибавку к пенсии в ноябре.

    Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила о включении в состав пенсии выплаты по уходу за гражданами старше 80 лет. До этого период ухода за человеком старшего возраста разрешили зачесть в страховой стаж ухаживающего.

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    1 ноября 2026, 05:55 • Новости дня
    Граждане ФРГ стали лидерами среди европейцев по запросу убежища в России

    МВД: Граждане ФРГ чаще других европейцев просили убежище в России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала 2026 года в России чаще всего просили временное убежище граждане Германии среди представителей стран Европейского союза.

    С января по сентябрь 2026 года ходатайства о предоставлении временного убежища в России подали 49 граждан Германии, что стало наибольшим показателем среди иностранцев из стран Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

    Второе и третье места по числу обращений заняли граждане Латвии (36 человек) и Литвы (12). За убежищем также обращались граждане Италии и Эстонии (по 7 человек), Франции (6), Болгарии и Чехии (по 4) и Греции (3).

    Граждане ФРГ удерживают лидирующие позиции не первый год. В 2025 году они подали 93 заявления, в 2024-м – 116, а в 2023 году – 111.

    В общей сложности за три квартала 2026 года за предоставлением убежища в России обратились 3 802 иностранца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре проживающие в ФРГ россияне заинтересовались участием в госпрограмме по переселению в Россию.

    В августе посольство России в Берлине сообщило о росте интереса соотечественников к возвращению из Германии.

    В мае генконсул России Черкашин рассказал о значительном росте спроса на переезд в Россию среди жителей Австрии и Германии.

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    1 ноября 2026, 06:25 • Новости дня
    Число выдворенных из России иностранцев выросло в 1,5 раза

    ФССП: Число выдворенных из России иностранцев выросло в 1,5 раза

    Tекст: Катерина Туманова

    За девять месяцев 2026 года количество принудительно выдворенных из России иностранных граждан увеличилось в 1,5 раза, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

    «За девять месяцев 2026 года должностными лицами ФССП России за пределы Российской Федерации выдворено 63,5 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года», – заявил он ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане ФРГ стали лидерами среди европейцев по запросу убежища в России.

    МВД сообщало, что в ходе рейда в Москве выявили 950 нарушителей миграционного режима. Полиция Челябинской области решила выдворить 96 мигрантов по итогам регионального этапа операции «Нелегал».



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    1 ноября 2026, 04:50 • Новости дня
    Депутат напомнил о праве на бесплатную стоматологию в частных клиниках

    По ОМС можно бесплатно лечить зубы в частных клиниках

    Tекст: Катерина Туманова

    Россияне могут бесплатно получать стоматологическую помощь не только в государственных, но и в частных клиниках, если они работают в системе ОМС, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

    «В регионе, где человек зарегистрирован, его обязаны принять и оказать помощь в любой государственной клинике. Но при этом медицинскую стоматологическую помощь по полису можно получить не только в госклиниках, но и в частных – если они работают в системе ОМС», – заявил он РИА «Новости».

    Однако набор стоматологических услуг по полису в частной клинике может быть ограничен.

    Депутат посоветовал уточнять эту информацию перед записью в конкретное учреждение – в страховой компании или в регистратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частные медицинские сети ввели собственные категории врачей для повышения стоимости услуг.

    Ранее Куринный объяснил порядок получения налогового вычета за оплату лечения.

    В сентябре в Федеральном фонде ОМС сообщили о бесплатном лечении кариеса, удалении зубов и экстренной помощи при острой боли в рамках системы ОМС.

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    31 октября 2026, 11:02 • Новости дня
    В Ленобласти на схеме фиктивной регистрации мигрантов зарабатывали 12 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Ленинградской области схему фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет, действовавшую более десяти лет.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщило о пресечении незаконной схемы пребывания приезжих на территории Всеволожского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники экономической безопасности выявили организаторов преступной группы, сообщает МВД.

    В рамках уголовного дела об организации незаконной миграции в городах Мурино и Бугры задержали 49-летнего местного жителя и двух его помощниц. Одна из соучастниц находится под подпиской о невыезде, двое других фигурантов задержаны.

    Установлено, что с 2014 по 2026 год злоумышленники незаконно зарегистрировали в своих квартирах не менее 15 иностранцев, получая от каждого по 5 тыс. рублей ежемесячно. По приблизительным оценкам, общий доход от противоправной деятельности составил около 10,8 млн рублей.

    Проверка подтвердила, что иностранные граждане не проживали по местам регистрации. Все выявленные нелегальные мигранты подлежат выдворению за пределы России. Сейчас устанавливаются другие возможные участники схемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ФСБ и МВД пресекли деятельность организовавшего схему незаконной миграции преступного сообщества.

    В середине месяца правоохранительные органы приняли решение о выдворении за пределы России 338 иностранных граждан за нарушение законодательства.

    В прошлом году в Петербурге задержали подозреваемых в организации фиктивной регистрации около 3 тыс. мигрантов.

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    31 октября 2026, 08:36 • Новости дня
    Володин сообщил о двукратном расширении оснований для выдворения иностранцев

    С ноября в России в два раза расширили список причин для выдворения мигрантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре законах, включая расширение более чем в два раза перечня правонарушений для выдворения иностранцев из России.

    «Законы и другие изменения, вступающие в силу в ноябре. Совершенствование миграционной политики. Более чем в два раза расширяется перечень статей КоАП, предусматривающих, кроме штрафа, выдворение иностранных граждан из нашей страны за совершение ими правонарушений. Ранее такая мера ответственности была в 22 статьях КоАП, теперь – в 45», – написал Володин.

    В перечень правонарушений вошли неповиновение законному требованию сотрудника полиции или военнослужащего, распространение оскорбляющей человеческое достоинство информации и нарушение общественного порядка. Кроме того, иностранцам грозит выдворение за дискредитацию Вооруженных сил, призывы к санкциям против России и нарушение прав и свобод человека. Эти нормы вступят в силу 3 ноября.

    С 1 ноября упростится оплата счетов благодаря новым обязанностям федерального казначейства, а 2 ноября завершится эксперимент по автоматизации управления льготными авиаперевозками. Помимо этого, с 26 ноября появятся новые основания для предоставления отчетов бюро кредитных историй, а сами организации обяжут направлять данные по запросу судебных приставов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу законов о контроле за доходами трудовых мигрантов.

    Спикер нижней палаты парламента заявил о сокращении срока прохождения медицинского освидетельствования для иностранцев.

    Также председатель Государственной думы анонсировал увеличение более чем в два раза количества административных правонарушений для выдворения иностранных граждан из России.

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    31 октября 2026, 13:08 • Новости дня
    В Госдуме назвали способ легально снизить плату за свет

    Депутат Госдумы Свищев: Замена ламп на LED снизит платежи за свет на 40%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замена ламп накаливания на светодиодные и использование энергоэффективной техники позволят снизить платежи за электроэнергию на 30–40%, заявил председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

    «Ко мне на приемы приходят люди, которые удивляются: почему у соседей платеж за свет меньше, хотя живут они в одинаковых квартирах. Ответ простой: у них стоят энергоэффективные приборы и лампы. Замена одной лампы накаливания на LED снижает расход в 8–10 раз. При этом срок службы у нее в разы больше», – рассказал Свищев РИА «Новости».

    Он привел данные Минэкономразвития, что бытовые потребители тратят на освещение около 30% электроэнергии в квартире. Замена ламп накаливания на светодиодные позволяет средней семье сэкономить от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей в год.

    Свищев напомнил о действующей программе господдержки энергоэффективности, а также призвал проверять квитанции за электричество. По его словам, начисление платы по нормативу при наличии счетчика может означать истечение срока его поверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев предложил упростить процедуру возмещения ущерба за сгоревшую от скачков напряжения технику.

    Также председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев рассказал о праве россиян на получение субсидии на оплату ЖКУ.

    Кроме того, владельцам дачных участков напомнили о возможности платить за электроэнергию по сниженному тарифу.

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    1 ноября 2026, 14:25 • Новости дня
    Глава МВД Германии обвинил левых радикалов и мигрантов в беспорядках

    МВД Германии назвало мигрантов и левых радикалов виновниками беспорядков

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил, что левые группировки и выходцы из эмигрантской среды спровоцировали массовые беспорядки на мирных молодежных акциях.

    Мирные демонстрации в немецких городах переросли в столкновения с полицией из-за действий готовых к насилию радикалов и дебоширов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Готовые к насилию левые группировки и дебоширы из мигрантской среды воспользовались мирными демонстрациями, проходившими днем, и захватили их под свой контроль», – заявил Добриндт.

    Он поблагодарил сотрудников полиции, чьи действия позволили предотвратить вспышки насилия по примеру Парижа. По словам министра, участников погромов устанавливают по видеозаписям для привлечения к суровой ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу объединенный протест левых сил и молодежных движений в Берлине обернулся массовыми беспорядками.

    Немецкая полиция начала задерживать участников молодежных протестов с применением перцового газа.

    В тот же день масштабные демонстрации по призыву инициативы «Поколение Z решает» охватили более 30 городов Германии.

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    2 ноября 2026, 16:38 • Новости дня
    Депутат: Госдума стремится пополнить бюджет за счет сверхдоходов бизнеса

    Депутат Кавшар: Бюджет пополнят за счет сверхдоходов добывающих компаний

    Депутат: Госдума стремится пополнить бюджет за счет сверхдоходов бизнеса
    @ Пресс-служба партии ЛДПР

    Tекст: Евгений Поздняков

    В первый месяц работы депутатов Госдумы девятого созыва в центре внимания были бюджетный пакет, пенсионные выплаты, защита трудовых прав и пополнение бюджета за счет сверхдоходов добывающих компаний, рассказала газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).

    «Самое главное, над чем работала Госдума девятого созыва в первый месяц, – это проекты законов бюджетного пакета. Речь идет о федеральном бюджете, бюджете Фонда пенсионного и социального страхования, бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также о ряде других законопроектов, связанных с формированием бюджета», – пояснила Элеонора Кавшар.

    Для комитета особое значение имела социальная составляющая бюджетных решений. От заложенных на ближайшую трехлетку параметров зависят обеспечение социальных обязательств перед гражданами: пенсии, пособия, выплаты, соцпомощь, льготы и так далее.

    «У фракции ЛДПР были свои предложения в проект бюджета. Мы обратили внимание на ряд моментов, которые вызывают у нас определенные опасения. К примеру, сокращение межбюджетных трансфертов почти на 4%. Помимо этого, в госпрограмме «Социальная поддержка граждан» пока что не предусмотрено новых мер для роста рождаемости, хотя суммарный коэффициент рождаемости к 2029 году должен вырасти почти до 1,6. Сейчас он всего 1,3. Тем не менее, этот проект бюджета гарантирует исполнение всех социальных обязательств, несмотря на необходимость доработки отдельных моментов, поэтому фракция ЛДПР его поддержала», – отметила Кавшар.

    В числе других вопросов бюджетного пакета депутат выделила законопроект о налоге на сверхдоходы добывающих компаний. Документ предусматривает введение налога в 2027–2029 годах: ставка для большинства облагаемых видов полезных ископаемых составит 30%, для золота – 20%. Предполагается, что налог будет взиматься с дополнительной стоимости добытого сырья, возникающей при благоприятной ценовой конъюнктуре мировых рынков.

    «Это хороший пример того, как законодатель пытается пополнить федеральный бюджет не за счет обычных граждан, а за счет бизнеса, причем весьма прибыльного», – сказала Кавшар.

    Параллельно с бюджетной работой комитет занимался вопросами пенсионного обеспечения, социальных выплат и защиты трудовых прав. В частности, рассматривались предложения по совершенствованию пенсионного и социального обеспечения жителей Донбасса и Новороссии.

    В сфере трудовых отношений комитет рассмотрел предложения об установлении сроков, в которые работодатели должны предоставлять профсоюзам информацию для защиты прав работников. Также обсуждались гарантии оплаты труда и компенсаций для вахтовиков, в том числе при увольнении до окончания учетного периода.

    В первый месяц работы нового созыва собственные инициативы представила и фракция ЛДПР. Они касаются проблем ЖКХ, контроля за выплатами иностранным работникам и поддержки начинающего бизнеса. В частности, депутаты предложили сократить с 30 до 20 дней срок рассмотрения жалоб граждан на проблемы в сфере ЖКХ. Другая инициатива предусматривает перевод зарплат иностранным работникам только на счета в российских банках. Авторы считают, что это сделает выплаты прозрачнее и упростит контроль за уплатой налогов и страховых взносов.

    Кроме того, фракция намерена продвигать инициативы в миграционной сфере, в том числе добиваться сокращения отдельных мер поддержки для иностранцев. Высвободившиеся средства ЛДПР предлагает направлять на поддержку российских граждан, особенно с учетом ограниченности бюджета.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан.

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    2 ноября 2026, 16:53 • Новости дня
    МВД: Список правонарушений для выдворения иностранцев вырос в два раза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Миграционная служба МВД России сообщила о двукратном расширении перечня административных правонарушений, за совершение которых иностранные граждане подлежат выдворению из страны.

    С 3 ноября вступает в силу федеральный закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях, сообщается в канале миграционной службы МВД в Max.

    «Закон в два раза расширяет перечень составов административных правонарушений, за совершение которых иностранные граждане подлежат административному выдворению. Общее количество статей, содержащих санкцию в виде выдворения, достигло 45», – говорится в публикации.

    В обновленный список вошли мелкое хулиганство, нарушение правил проведения публичных мероприятий, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и дискредитация Вооруженных сил России. Кроме того, расширен перечень нарушений, при которых выдворение нельзя заменить иным наказанием, включая незаконный оборот наркотиков.

    В министерстве добавили, что закон также увеличивает нижние и верхние пределы штрафов для физических лиц за нарушения в миграционной сфере. Эти меры призваны повысить оперативность высылки иностранцев, угрожающих общественной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об увеличении в 2,6 раза количества выдворений совершивших правонарушения мигрантов из России за последние полтора года.

    В августе президент России Владимир Путин одобрил новые нормы об увеличении с 22 до 45 количества административных статей для обязательной высылки иностранных граждан.

    В июле Совет Федерации одобрил закон о расширении оснований для выдворения иностранцев.

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    2 ноября 2026, 08:37 • Новости дня
    Работу швейного цеха на Урале приостановили из-за незаконного найма вьетнамца

    Работу цеха в Асбесте приостановили на 30 суток из-за мигранта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Асбест в Свердловской области на 30 суток приостановили деятельность швейного цеха из-за незаконного привлечения к труду гражданина Вьетнама.

    В Асбесте на 30 суток приостановили деятельность швейного цеха из-за незаконного привлечения к труду гражданина Вьетнама, пишет URA.RU.

    Предприятие по пошиву одежды незаконно привлекло иностранца в качестве швеи. При этом в его патенте на работу не был указан данный вид деятельности. Факт нарушения установили сотрудники МВД в ходе внеплановой проверки.

    Суд признал юридическое лицо виновным в незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сотрудники правоохранительных органов пресекли в Ленинградской области действовавшую более 10 лет схему фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет. В прошлый вторник ФСБ и МВД остановили работу преступного сообщества по организации незаконной миграции на швейном предприятии в Ростовской области. В августе во время рейда у станции московского метро задержали около 140 нелегальных мигрантов.

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    2 ноября 2026, 05:56 • Новости дня
    В Госдуме объяснили право некоторых россиян на получение двух пенсий

    Депутат Лантратова: Военные пенсионеры и инвалиды СВО могут получать две пенсии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Некоторые категории граждан, включая военных пенсионеров с достаточным гражданским стажем и инвалидов СВО, имеют право на оформление двух пенсий одновременно, сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

    Военные пенсионеры могут добавить страховую пенсию к ведомственной, если достигли общего пенсионного возраста, накопили 15 лет гражданского стажа и 30 пенсионных коэффициентов, сказала Лантратова ТАСС.

    Гражданская пенсия в этом случае назначается без фиксированной выплаты, составляющей в 2026 году около 9,5 тыс. рублей.

    Второе исключение касается граждан, получивших инвалидность после военной травмы, включая добровольцев и участников спецоперации.

    «Они получают пенсию по инвалидности и одновременно страховую пенсию по старости», – пояснила Лантратова.

    Такое же право предоставляется инвалидам – участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.

    Правом на две пенсии также обладают родители военнослужащих, погибших по призыву или умерших из-за военной травмы после увольнения, их дети с инвалидностью I и II группы, а также не вступившие в новый брак вдовы. Наряду с обычной пенсией они могут получать пенсию по потере кормильца. Кроме того, две пенсии положены космонавтам и летчикам-испытателям.

    Проверить право на вторую выплату можно, обратившись в клиентскую службу Социального фонда или подав заявление через «Госуслуги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число пенсионеров в России превысило 40,5 млн человек. В прошлом месяце доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин анонсировал возможность получения двойной выплаты некоторыми российскими пенсионерами в декабре. В сентябре российским пенсионерам пообещали увеличить выплаты за счет удвоения фиксированной части страховой пенсии.

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