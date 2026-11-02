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    2 ноября 2026, 13:13 • Новости дня

    Китайские роботостроители переключились на «мозги» в гонке с США

    Китайские фирмы вложили 14 млрд долларов в ИИ для роботов

    Китайские роботостроители переключились на «мозги» в гонке с США
    @ Li Ziheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил, что китайские производители гуманоидных роботов сместили фокус инвестиций с «железа» на искусственный интеллект, который должен стать основным источником прибыли.

    Китайские компании, десятилетие оттачивавшие бег, танцы и сальто своих гуманоидных роботов, начали масштабный переход к разработке искусственного интеллекта, который позволит машинам осваивать разные профессии без перепрограммирования. За первое полугодие 2026 года стартапы в сфере так называемого воплощенного ИИ привлекли 14 млрд долларов – в пять раз больше, чем годом ранее, передает Kyodo News.

    Деньги все чаще идут не производителям, а узким разработчикам «мозгов» для роботов на фоне падения цен на железо. «Производители роботов пришли к выводу, что маржа будет не от железа, а от мозга», – сказал МакГрат. Новое направление стало еще одним фронтом технологического соперничества США и Китая: американские лаборатории лидируют в части передовых моделей, но китайские фирмы делают ставку на массовое производство и доступ к реальным данным.

    Китайские стартапы X Square, Galaxea и Spirit AI уже оценены примерно в 3 млрд долларов каждый, их системы обучают роботов по коротким видео и в симуляциях. Сооснователь X Square Ян Цянь заявила, что компания стремится перевести роботов «от управления кодом к управлению здравым смыслом». Крупные производители, включая UBTech и Unitree, набирают десятки исследователей и предлагают вознаграждения топ-уровня за развитие универсальных моделей ИИ.

    Для обучения таким системам китайские компании собирают огромные массивы данных о физических действиях: Spirit AI наняла около тысячи человек для записи быта и производственных операций, Robbyant использовала 160 тыс. часов материала, а DexForce добивается почти стопроцентной точности в промышленных задачах за счет виртуальной среды. При этом отрасль сталкивается с дефицитом чипов Nvidia из-за американских ограничений и ужесточением контроля за выходом компаний на биржу, что тормозит приток капитала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские компании начали промышленное испытание и коммерческое внедрение человекоподобных роботов на фабриках в Южной Корее. В сентябре компания Ubtech в Лючжоу официально открыла первый в мире интеллектуальный завод по производству человекоподобных роботов мощностью свыше 10 тыс. единиц в год. В июне китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek привлек более 7,4 млрд долларов и получил оценку свыше 50 млрд долларов.

    2 ноября 2026, 16:30 • Новости дня
    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» Лушников пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерн «Калашников» планирует в ближайшем будущем использовать искусственный интеллект в стрелковом оружии, заявил гендиректор компании Алан Лушников.

    Лушников сообщил о скором внедрении технологий искусственного интеллекта в стрелковое оружие, передает ТАСС. По его словам, компания уже использует ИИ в системах управления автоматизированными средствами и для обработки данных.

    «Поэтому эта технология, которая уже пришла на вооружение, уже с нами <…>, не скажу, что пока во всех (изделиях), в автомате его пока нет, но будет», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе ИИ.

    В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главными направлениями модернизации армии развитие беспилотников и применение ИИ в вооружениях.

    В прошлом месяце Министерство обороны Южной Кореи открыло первую базу трансформации искусственного интеллекта.

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    2 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Газпром обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Газпром установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Газпром обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
    @ МЧС РФ/ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» обновила исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд объемов прокачки российского топлива китайским потребителям был установлен 1 ноября, сообщает «Газпром».

    В холдинге уточнили, что экспорт энергоресурсов осуществляется в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, заключенного между российской компанией и китайской корпорацией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Газпром сообщил о превышении прошлогодних показателей транспортировки российского топлива по газопроводу «Сила Сибири».

    В начале осени глава компании Алексей Миллер заявил о достижении беспрецедентных объемов суточной прокачки газа китайским потребителям.

    Весной холдинг отчитался об устойчивом превышении контрактных объемов поставок по этому маршруту.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 17:57 • Новости дня
    РЖД начали тестировать робособак для техосмотра «Ласточек»
    РЖД начали тестировать робособак для техосмотра «Ласточек»
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) проводит в Москве тестирование биоморфных роботов-собак для технического осмотра электропоездов «Ласточка».

    «Собака» представляет собой робота с сенсорами и интеллектуальным модулем, разработанным Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС), передает РИА «Новости».

    В РЖД отметили, что робот проходит испытания в депо Подмосковная. Главная задача машины – визуальный контроль экипажной части поездов «Ласточка». Применение робособак позволит автоматизировать часть операций техосмотра, повысить объективность оценки состояния оборудования и сократить время простоя подвижного состава.

    Подконтрольную эксплуатацию биоморфных роботов в других подразделениях Дирекции скоростного сообщения планируют начать в 2027 году. В компании также рассматривают возможности применения роботов для цифровизации сортировочных станций, автоматизированного осмотра составов и контроля инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава РЖД Олег Белозеров анонсировал появление в российских поездах уникальных роботов-проводников.

    В августе в Москве начали тестировать беспилотный электропоезд «Ласточка».

    В 2025 году руководство РЖД сообщило о планах внедрить поезд с четвертым уровнем автоматизации.

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    2 ноября 2026, 11:37 • Новости дня
    Искусственный интеллект впервые успешно атаковал российскую компанию

    ИИ-агенты впервые успешно атаковали инфраструктуру российской компании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты компании Positive Technologies впервые зафиксировали успешную хакерскую атаку на инфраструктуру российской компании, которую полностью провели агенты искусственного интеллекта.

    Взломщики получили доступ более чем к десяти узлам корпоративной сети компании-жертвы. От первоначального проникновения через внешний сервис до утечки конфиденциальной информации прошло около трех часов, пишет Lenta.ru.

    «Это первый случай в практике PT ESC IR, когда мы расследовали успешную атаку на инфраструктуру Linux и Windows, предположительно полностью проведенную ИИ-агентами. На это указывают скорость и характер действий», – заявил руководитель департамента комплексного реагирования на киберугрозы Денис Гойденко.

    По его словам, агенты одновременно пробовали разные способы продвижения, допускали ошибки и сразу их исправляли. Атака развивалась необычайно быстро и шумно, а первоначальный доступ программа получила через ошибку в конфигурации внешнего сервиса, которую трудно обнаружить вручную.

    В Positive Technologies отметили, что применение таких технологий существенно усложняет поиск инициаторов нападения. Вредоносные инструменты создаются прямо в ходе атаки, а высокая скорость работы алгоритмов требует максимально быстрой реакции от защитников инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям из-за массированной кибератаки на мобильное приложение.

    В воскресенье информационные ресурсы Росстата подверглись целевым деструктивным атакам.

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    1 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Штайнмайер: Си Цзиньпин не проявил интереса к саммиту с Россией и США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель КНР Си Цзиньпин не проявляет интереса к трехстороннему саммиту с Россией и США по Украине, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Штайнмайер рассказал, что обсуждал этот вопрос с Си Цзиньпином во время встречи в Пекине. По словам президента ФРГ, лидер Китая ясно дал понять, что подготовка к саммиту по Украине с участием России, США и КНР не ведется, передает ZDF со ссылкой на ARD.

    Как отметил Штайнмайер, Си Цзиньпин подчеркнул, что конфликт на Украине является европейским.

    При этом ожидается, что лидеры России, США и Китая встретятся на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне, однако тема Украины там обсуждаться не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил участие представителей европейских стран в трехсторонних переговорах (Москвы, Киева и Вашингтона) по украинскому урегулированию на определенном этапе.

    В последнее время Евросоюз предпринимает экстренные шаги, чтобы закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по украинскому урегулированию.

    Песков назвал чрезвычайно важной возможную встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС.

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    2 ноября 2026, 13:22 • Новости дня
    Затраты на ИИ вызвали сомнения в будущей прибыли Anthropic, OpenAI и Google

    Bloomberg: Траты на ИИ вызвали сомнения в будущей прибыли OpenAI и Google

    Tекст: Мария Иванова

    Рост корпоративных расходов на использование искусственного интеллекта спровоцировал сомнения в будущих доходах компаний Anthropic, OpenAI и Google.

    Существуют опасения относительно того, как технологические гиганты будут оплачивать огромные вычислительные центры при отсутствии значительного роста производительности бизнеса от применения новых технологий, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Колумнист Парми Олсон отметила, что вера в перспективы отрасли подкрепляется скорее интуицией и теориями, нежели реальными данными. При этом даже ожидающие скорой коррекции рынка эксперты верят в долгосрочное влияние искусственного интеллекта на выполнение задач и принятие решений.

    В то же время глобальное потребление токенов, выступающее показателем использования умных алгоритмов, за последние четыре месяца утроилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило о перенасыщении кредитного рынка займами на строительство дата-центров из-за огромного спроса на финансирование искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце портал Axios написал о назревающем бунте элитных исследователей внутри компаний OpenAI и Anthropic.

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    2 ноября 2026, 06:11 • Новости дня
    Трамп: США, Россия и Китай шпионят друг за другом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты, Российская Федерация и Китайская Народная Республика ведут сбор разведывательной информации друг о друге, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Кто-то сказал: «Сэр, Китай шпионит за нами». Я сказал: «Да, и мы тоже шпионим за ними. Не беспокойтесь об этом», – заявил Трамп на митинге в штате Айова перед промежуточными выборами в Конгресс, передает ТАСС.

    По его словам, Вашингтон, Москва и Пекин собирают разведданные друг о друге. Президент США подчеркнул, что американская сторона делает это «даже лучше», поэтому повода для беспокойства нет.

    Трамп не стал уточнять, о какой именно информации идет речь, и не пояснил, с кем обсуждал этот вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным.

    В четверг Разведывательное управление Минобороны США заявило о разработке Россией и Китаем способов ослепления и уничтожения американских спутников.

    В июле кандидат на пост директора Национальной разведки США Джей Клейтон назвал Россию, Китай и Иран главными угрозами безопасности страны.

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    2 ноября 2026, 10:33 • Новости дня
    Китайские ученые нашли способ улучшить акустический поиск субмарин

    SCMP: Китайские ученые нашли способ улучшить акустический поиск субмарин

    Tекст: Вера Басилая

    Исследователи из Института океанологии Китайской академии наук обнаружили гигантские подводные «дымоходы», которые могут улучшить обнаружение подводных лодок.

    Ученые из Института океанологии Китайской академии наук составили карту погружения энергии поверхностного ветра на тысячи метров к морскому дну и обнаружили гигантские подводные каналы, названные «инерционными дымоходами», пишет South China Morning Post.

    Авторы исследования полагают, что в сочетании с долгосрочным подводным мониторингом это открытие позволит обеспечить акустическую поддержку для обнаружения субмарин и связи в океане. Подобные технологии способны изменить характер ведения подводных боевых действий.

    Выводы специалистов опираются на информацию, которую собрала профинансированная США система океанических датчиков у восточного побережья Японии. Результаты работы были опубликованы в октябре в рецензируемом научном журнале Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Национально-освободительная армия Китая продемонстрировала публике вероятный прототип новейшего истребителя шестого поколения.

    В прошлом году появление свежих фото китайских истребителей продемонстрировало технологическое опережение программ США и Европы.

    Американский флот свернул разработку гиперзвуковой ракеты HALO на фоне усиления возможностей Китая.

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    2 ноября 2026, 12:48 • Новости дня
    Китай запустил программу поддержки фондового рынка на 15 млрд долларов

    SCMP: Центробанк Китая выделил 15 млрд долларов для поддержки фондового рынка

    Китай запустил программу поддержки фондового рынка на 15 млрд долларов
    @ Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Народный банк Китая объявил о запуске новой программы обмена активами на сумму около 15 млрд долларов для поддержки национального фондового рынка после крупнейшего за десятилетие обвала.

    Программа годовых свопов начнется во вторник и позволит институциональным инвесторам обменивать неликвидные активы на ликвидные средства у регулятора для последующей покупки акций, пишет South China Morning Post.

    Заявки на участие в механизме обмена уже подала 31 организация, среди которых брокерские компании и фирмы по управлению активами. Общий объем программы составит 100 млрд юаней.

    В центробанке КНР отметили, что инициатива направлена на обеспечение здорового развития рынков капитала. Решение было принято на фоне серьезного падения котировок, которое нанесло удар по доверию инвесторов и создало новые риски для финансовой системы страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник индекс высокотехнологичных компаний Китая рухнул на 40%.

    Весной два китайских банка получили предупреждения о возможном введении американских вторичных санкций.

    В прошлом году Пекин активно начал завлекать другие страны к покупке золотых слитков для усиления роли юаня.

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    2 ноября 2026, 15:16 • Новости дня
    Китай и Оман призвали восстановить судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Председатель КНР Си Цзиньпин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид призвали как можно быстрее восстановить нормальное судоходство в Ормузском проливе.

    Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам визита оманского лидера в Пекин, передает ТАСС. «Стороны считают, что в Ормузском проливе должно быть восстановлено нормальное и безопасное судоходство, и договорились поддерживать контакты по вопросам, касающимся пролива», – сказано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком призвал не превращать Ближний Восток в арену геополитических конфликтов.

    В субботу военно-морские силы Ирана сообщили о возгорании нефтяного танкера после подрыва на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    В прошлом месяце Иран и Оман согласовали географические координаты специальных безопасных маршрутов для судов.

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    2 ноября 2026, 13:05 • Новости дня
    Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудят на саммите АТЭС двусторонние отношения

    Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита АТЭС обсудят двусторонние отношения и координацию на международной арене, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Повестка дня схожа во многих случаях. Это такой экспресс-анализ положения дел в наших двусторонних отношениях. Вы знаете, что объем нашего взаимодействия и сотрудничества практически невозможно преувеличить. Это гигантский объем», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    По его словам, лидеры двух стран также обменяются мнениями по всем актуальным вопросам. Песков подтвердил, что Москва с нетерпением ждет этой встречи.

    Он добавил, что точных планов проведения двусторонней встречи Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС пока нет, но понимание по этому вопросу скоро появится. Песков напомнил, что двусторонние контакты, как правило, согласовываются ближе к дате мероприятия.

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке программы визита Путина на саммит АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров.

    На прошлой неделе замглавы МИД Андрей Руденко заявил об отсутствии окончательного подтверждения возможного саммита лидеров России, США и КНР на полях форума.

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    2 ноября 2026, 20:36 • Новости дня
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во французских социальных сетях набрал популярность созданный искусственным интеллектом музыкальный клип с участием президента Эммануэля Макрона, доводящий до абсурда обвинения в якобы вмешательстве России в дела страны.

    Ролик группы BB Burnes, которая стала пародией на популярный французский поп-рок-коллектив BB Brunes, появился в сети на прошлой неделе и набрал сотни тысяч просмотров. Действующими лицами видео под названием «Российское вмешательство» стали многие известные французские политики, включая Макрона с супругой и главу МИД Жана-Ноэля Барро, передает РИА «Новости».

    Главным персонажем клипа выступил бывший премьер Франции Габриель Атталь. По сюжету у созданного ИИ политика не задался день: он пропустил автобус, коллеги не предупредили его о переносе совещания, сэндвич на обед оказался невкусным, а дома не работал телевизор. Во всех этих бедах герой обвинил «российское вмешательство».

    Франция неоднократно выступала с голословными обвинениями о мнимом вмешательстве России в ее внутренние дела. В частности, Париж обвинял Москву в завозе активно распространяющихся во французских городах постельных клопов и организации студенческих протестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала французские обвинения в кибератаках попыткой оправдать экономические и политические неудачи Парижа.

    Весной замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился созданным искусственным интеллектом видеороликом с испуганным президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    2 ноября 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков связал рост угрозы кибератак с развитием искусственного интеллекта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угрозы кибератак растут по мере развития искусственного интеллекта, что обязывает российские ведомства повышать эффективность защиты своих электронных ресурсов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «По мере развития технологий, в том числе искусственного интеллекта, угроза кибератак растет. Это обязывает нас, все ведомства, принимать соответствующие меры к повышению эффективности защиты наших цифровых ресурсов», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Так он прокомментировал информацию о массированной кибератаке на мобильное приложение МЧС России. Ранее в ведомстве сообщили, что из-за взлома произошла рассылка фейковой информации населению, а специалисты ведут работы по устранению уязвимости.

    Пресс-секретарь президента добавил, что все электронные ресурсы российских ведомств находятся под постоянной угрозой кибератак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям из-за массированной кибератаки на мобильное приложение ведомства.

    Песков заявил о ежедневных кибератаках на официальный сайт главы государства.

    В воскресенье информационные ресурсы Росстата подверглись целевым деструктивным кибератакам.

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    2 ноября 2026, 11:24 • Новости дня
    Минздрав анонсировал внедрение ИИ в 95% медкарт россиян к 2030 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил, что к 2030 году цифровой профиль пациента с использованием технологий искусственного интеллекта появится в 95% медицинских карт граждан.

    К 2030 году доля электронных медицинских карт россиян, для которых будет сформирован цифровой профиль с помощью решений на базе искусственного интеллекта, достигнет 95%, передает РИА «Новости».

    Соответствующие данные привел заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков в ходе конгресса «Национальное здравоохранение» в Москве. Он подчеркнул, что важнейшей задачей также является использование технологий ИИ для анализа медицинских изображений и лекарственных препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о снижении показателей летальности пациентов благодаря внедрению искусственного интеллекта в клиниках.

    Также в России официально зарегистрировали 54 медицинских изделия с искусственным интеллектом для анализа снимков и электронных карт.

    Кроме того, Мурашко заявил о регистрации Росздравнадзором 48 медицинских программ с использованием этой технологии.

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    2 ноября 2026, 10:20 • Новости дня
    Работающие китаянки начали массово снимать номера в отелях ради сна

    SCMP: Работающие китаянки начали снимать номера в отелях ради отдыха от семей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Китае растет число работающих матерей среднего возраста, которые втайне от семей снимают номера в отелях на несколько часов, чтобы выспаться и отдохнуть от домашних обязанностей.

    Уставшие от работы и домашних дел китаянки все чаще бронируют гостиничные номера для одиночного отдыха, пишет South China Morning Post.

    Женщины используют это время, чтобы принять душ, поесть, почитать, посмотреть телевизор или просто поспать без перерывов. Одна из матерей рассказала в соцсетях, что потратила чуть больше 100 юаней за четыре часа свободы, и этот пост собрал около 20 тыс. лайков. Другая женщина из Чанши каждый четверг снимает номер на час, чтобы слушать рок-музыку и есть любимую лапшу, которую не одобряют дома.

    Согласно исследованию института Zhaopin за 2025 год, более трети работающих матерей в Китае тратят на домашние дела свыше двух часов в день, что значительно превышает показатели отцов. Подобная тенденция наблюдается и в других странах Восточной Азии: в Японии открываются специальные ночные кафе для невыспавшихся матерей, а на Хоккайдо по воскресеньям работает пекарня с бесплатными комнатами отдыха для женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе врач Екатерина Сулима рассказала о пользе гибкого графика и дополнительных дней отпуска для снижения страха работающих родителей перед выбором между семьей и карьерой.

    Летом в США доля пар с работающими полный день супругами впервые превысила половину от всех пар с детьми.

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