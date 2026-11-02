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    2 ноября 2026, 13:14 • Новости дня

    Песков назвал выборы в США внутренним делом Америки

    Песков: Промежуточные выборы в Конгресс являются внутренним делом США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Промежуточные выборы в США являются внутренним делом страны, за ними наблюдает весь мир, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «По поводу выборов – это внутреннее дело Соединенных Штатов. Мы, разумеется, очень внимательно наблюдаем, как и весь мир. Собственно, президент Трамп останется далее президентом до завершения его президентского срока и будет проводить свою внешнюю политику», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. Они определят расстановку сил в Конгрессе на следующие два года и станут одним из ключевых политических событий второго срока Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник испанская El Pais назвала выборы в США «референдумом о конце трампизма».

    В странах НАТО испугались сокращения американского военного присутствия в Европе при проигрыше республиканцев.

    В прошлом месяце США предупредили арабские страны о возможной подготовке военной кампании против Ирана после промежуточных выборов.

    31 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ: США передали данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности по партнерским каналам получила от США информацию о подготовке террористического акта в Москве.

    ФСБ получила по партнерским каналам от США информацию о подготовке теракта в Москве, проводится соответствующая работа, передает РИА «Новости».

    В ФСБ отметили, что в настоящий момент проводится соответствующая работа по проверке полученной информации.

    Ранее посольство США в России предупредило о «достоверной угрозе» с «массовыми жертвами» на территории московского музея-заповедника «Царицыно». Американское правительство координирует меры реагирования с профильными органами власти России, отметили дипломаты.

    Ранее ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны.

    Сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В прошлом месяце сотрудники спецслужб задержали жителя столицы за планирование теракта.


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    2 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину

    Эксперт Юшков: Вытеснение российского газа из Европы – стратегическая задача США

    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину
    @ Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение США возобновить поставки российского газа в Европу через Украину натыкается на ряд препятствий. Среди них позиция ЕС, завышенные финансовые ожидания Украины и внутренние противоречия в стратегии самих Штатов. Для России главный вопрос остается сугубо прагматичным: на каких именно условиях придется продавать газ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Штаты не заинтересованы в поставках газа из РФ в Европу вне зависимости от маршрута или формы поставок. Это обусловлено конкуренцией России и США на глобальном энергетическом рынке. Вашингтон еще до 2022 года последовательно вытеснял российских поставщиков с европейского рынка», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в 2019 году Штаты ввели санкции против оператора Nord Stream 2 AG. Санкционный режим предусматривал запрет на финансирование и достройку «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Последний проект к тому моменту находился практически на завершающей стадии, поэтому ограничения почти не повлияли на его реализацию. «Повторю, вытеснение России с европейского газового рынка остается стратегической задачей и ключевым интересом Америки», – добавил собеседник.

    По его мнению, предложение США о восстановлении транзита российского газа через Украину стоит рассматривать как элемент переговорного процесса и один из возможных компромиссных вариантов. «Россия в рамках переговоров поднимает вопрос об обратной интеграции в мировую экономику – в том числе в глобальную энергетическую систему. Это подразумевает возвращение на европейский рынок», – рассуждает Юшков.

    Украина в свою очередь выдвигает требования о выплатах, продолжил аналитик. «Ключевая причина, почему Киев не идет на урегулирование конфликта, связана с финансовой моделью: сейчас страна стабильно получает внешнее финансирование, но в случае прекращения боевых действий возникнет вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки. В связи с этим власти настаивают на гарантированных долгосрочных механизмах получения денег», – уточнил эксперт.

    Штаты видят решение в возобновлении поставок газа в Европу через Украину. «В таком случае будут учтены интересы обеих сторон: Россия сможет в полной мере вернуться в мировую экономическую и энергетическую систему, а Украина получит устойчивый источник финансирования», – описал спикер. Однако у американской инициативы есть ряд нюансов.

    Первый – позиция европейских стран. «ЕС постоянно выступает с заявлениями, что даже после завершения украинского конфликта не планирует возвращаться к закупкам российского газа», – напомнил Юшков. В качестве возможной лазейки США предлагают создать посредника для поставок энергоресурсов – структуру либо полностью подконтрольную Америке, либо с американским участием и контрольным пакетом.

    «По всей видимости, такая организация сможет закупать сырье у того же Газпрома по более низкой цене и реализовывать его дороже. Для европейских стран такая схема решает сразу несколько задач: обеспечивает дополнительные объемы газа, способствует снижению цен на рынке и одновременно позволяет сохранить политическое лицо. Формально Европа будет платить не России, а посреднической структуре с американским участием», – детализировал экономист.

    Однако, оговорился аналитик, подобная модель все равно может восприниматься как уступка: «Несмотря на формальное дистанцирование от поставок из России, по сути, речь идет о закупках газа российского происхождения».

    Второй нюанс – противоречие предлагаемой схемы стратегическим интересам самих США. «Хотя отдельные американские компании и бизнесмены смогут извлечь прибыль из такой модели, возобновление транзита российского газа в Европу идет вразрез с долгосрочным курсом Вашингтона по вытеснению энергоресурсов РФ с европейского рынка», – считает эксперт.

    Третий аспект касается позиции украинской стороны в финансовой плоскости. «Доходов от транзита газа для Украины будет явно недостаточно по сравнению с текущим объемом получаемой помощи», – прогнозирует Юшков.

    Что касается выгоды для России, то она зависит от условий сделки. «С одной стороны, возобновление поставок позволит нарастить добычу газа, а значит, увеличить поступления в бюджет за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С другой стороны, если газ придется продавать по заниженной цене на границе с Украиной, это может привести к насыщению европейского рынка и снижению цен, что нивелирует экономический эффект. Поэтому ключевым фактором остается конкретный набор условий, предлагаемых американской или европейской стороной», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Как сообщает The Wall Street Journal, идея была выдвинута американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ходе поездок в Москву и Киев в сентябре.

    По информации издания, инициатива предусматривает продажу газа из России через американского посредника в обход европейских санкций. Согласно одному из предложений, выручка от продаж в Европе будет размещаться на депозитном счете в юрисдикции третьей стороны.

    США также рассматривают возможное возобновление работы «Северного потока». Однако, как отмечает WSJ, идея сталкивается с сопротивлением в европейских столицах. ЕС ранее утвердил поэтапный отказ от российского газа. Переходный период для долгосрочных контрактов на поставки СПГ заканчивается 1 января 2027 года, для трубопроводного газа – 30 сентября 2027 года.

    На этом фоне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что разрыв энергетических связей Европейского союза с Россией завершен. Основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США. «Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – сказал Домбровскис.

    Один из высокопоставленных собеседников WSJ сравнил американское предложение с уступками Невилла Чемберлена за счет Чехословакии. Тем не менее Штаты рассчитывают, что из-за резкого роста цен на энергоносители и низких запасов в хранилищах позиция европейцев может смягчиться, говорится в материале.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    31 октября 2026, 11:32 • Новости дня
    Освобожденный Россией американский наемник Хаббард рассказал о возвращении домой

    NYT: Освобожденный в РФ наемник из США Хаббард узнал о возвращении от охранника

    Освобожденный Россией американский наемник Хаббард рассказал о возвращении домой
    @ Мосгорсуд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский наемник Стивен Хаббард, освобожденный по решению президента России Владимира Путина, узнал о своем возвращении домой от охранника, передает The New York Times.

    Мужчине много раз говорили, что его освободят, однако он привык не надеяться на обещания и принял решение дождаться конкретных действий, пишет The New York Times.

    В середине октября его русский охранник принес ему новое пальто, наклонился и прошептал на ухо по-английски слово «домой», передают «Вести» со ссылкой на газету.

    Хаббард также сообщил, что в последние годы почти ни с кем не общался из-за незнания русского языка. Связь с семьей была ограничена: он мог обмениваться сообщениями с родственниками через посольство США примерно раз в полгода. За время заключения он лишь раз созвонился с сыном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп назвал отказ от новых санкций условием освобождения Хаббарда.

    Вашингтон никого не передавал Москве в обмен на американца.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина об освобождении Хаббарда гуманитарными соображениями.

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    31 октября 2026, 23:56 • Новости дня
    Рубио обсудил с Лавровым возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Рубио и Лавров обсудили встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров на саммите АТЭС.

    «У нас был короткий разговор о потенциальной возможности встречи наших лидеров на АТЭС в следующем месяце», – приводит РИА «Новости» слова Рубио на пресс-конференции.

    Госсекретарь США отметил необходимость поддерживать контакты Москвы и Вашингтона для достижения мира на Украине. Странам следует вести диалог во избежание эскалации, так как конфликт зашел в тупик и угрожает распространиться на другие государства.

    На прошлой неделе спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представил Владимиру Путину в Петербурге документы с вариантами подходов к решению украинского кризиса. Президент России заявил о готовности возобновить консультации в трехстороннем формате.

    По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, ожидается, что делегации обсудят гарантии безопасности России и Украины. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что переговоры пройдут после 4 ноября, а точные сроки зависят от внутренних и международных факторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Ушаков сообщал о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной, добавив о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    В сентябре госсекретарь Рубио заявил о намерении президента США предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

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    1 ноября 2026, 15:57 • Новости дня
    В Кремле положительно оценили гуманитарную операцию в Алешках

    Песков: В Кремле положительно оценивают гуманитарную операцию в Алешках

    В Кремле положительно оценили гуманитарную операцию в Алешках
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле положительно оценили проведение гуманитарной операции в Алешках и участие в процессе первой леди США Мелании Трамп, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Оцениваем положительно и то, как прошла операция, и то, как осуществлялась координация между двумя омбудсменами, и, конечно же, координирующую роль работников первой леди США», – цитирует Пескова «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первая леди США Мелания Трамп назвала успешное проведение гуманитарной миссии в Алешках доказательством возможности достижения устойчивого мира.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о достижении договоренностей по проведению регулярных гуманитарных миссий в городе Алешки Херсонской области.

    Для эвакуированных жителей Алешек открыли выездной МФЦ в Симферополе.

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    31 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Мелания Трамп назвала операцию в Алешках доказательством возможного мира

    Мелания Трамп сочла операцию в Алешках доказательством возможного мира

    Мелания Трамп назвала операцию в Алешках доказательством возможного мира
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Первая леди США Мелания Трамп заявила, что успешное проведение гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области доказало возможность достижения устойчивого мира.

    По словам Мелании Трамп, ситуация с проведением гуманитарной операции в Алешках доказала способность людей к мирному урегулированию конфликтов, передает ТАСС.

    «Надежда на устойчивый мир. Алешки доказывают, что мы способны возвысить человечность над войной. Вместе мы сможем построить мирную планету, мир, полный надежд для наших детей», – написала Мелания Трамп в социальной сети X.

    Ранее Россия и Украина при содействии первой леди США согласились на прекращение огня в Алешках для проведения гуманитарной операции. Вооруженные силы России ввели режим тишины на херсонском направлении с 27 октября.

    В пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что в ходе миссии жителям раздали несколько десятков тонн помощи, включая продукты, средства гигиены и топливо для генераторов. Кроме того, все желающие получили возможность беспрепятственно выехать в другие регионы России или на Украину.

    Ранее спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил координационную работу России, США и Украины при проведении гуманитарной операции в Алешках.

    Журналист телеканала Newsmax Алекс Салви назвал гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области крупнейшей деэскалацией, способной стать началом урегулирования конфликта на Украине.

    В Кремле заявили, что уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец установили хороший диалог, что важно для правозащитной работы.

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    1 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Сестра сенатора Грэма заявила об одержимости брата санкциями против России

    WSJ: Сестра Грэма назвала покойного сенатора одержимым санкциями против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор от штата Южная Каролина Дарлин Грэм сообщила об одержимости своего покойного брата Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) американскими ограничительными мерами в отношении Москвы.

    Сенатор от штата Южная Каролина Дарлин Грэм назвала своего брата, покойного сенатора Линдси Грэма, одержимым антироссийскими санкциями, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    «Ее брат был одержим пакетом», – говорится в интервью Грэм изданию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп связал освобождение Стивена Хаббарда из российской тюрьмы с решением отменить часть экономических санкций против Москвы.

    В сентябре старшие демократы в комитетах Палаты представителей Конгресса США выступили против законопроекта покойного Линдси Грэма об ужесточении ограничений в отношении России.

    В августе Сенат США принял закон Грэма об оказании дополнительного давления на крупных покупателей российских энергоресурсов.

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    2 ноября 2026, 07:36 • Новости дня
    Мелания Трамп отметила успех гуманитарной миссии в Алешках
    Мелания Трамп отметила успех гуманитарной миссии в Алешках
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая леди США Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области и выразила признательность России и Украине.

    «Действие режима прекращения огня закончилось. Миссия увенчалась успехом <…>. От лица Америки я выражаю признательность России и Украине за лидерство и сотрудничество применительно к прекращению огня в Алешках», – написала она в X (бывший Twitter).

    Супруга президента США выразила надежду, что Алешки станут основой для прочного мира между двумя странами, передает ТАСС. Она напомнила, что режим прекращения огня начался 27 октября и завершился 1 ноября, как и планировалось.

    Ранее при содействии Мелании Трамп Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках для проведения гуманитарной миссии. 30 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что жителям раздали несколько десятков тонн помощи, а желающие смогли выехать в другие регионы России или на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мелания Трамп заявила о доказательстве возможности достижения устойчивого мира успешным проведением гуманитарной миссии в Алешках.

     Журналист телеканала Newsmax Алекс Салви назвал гуманитарную миссию крупнейшей деэскалацией для начала урегулирования конфликта на Украине.

    Самолет с представителями российской и украинской делегаций прибыл в Гомель после миссии в Алешках.

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    31 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Лавров сообщил, когда назовут дату встречи России, США и Украины в Абу-Даби

    Лавров: Дату встречи России, США и Украины назовут после подтверждения

    Tекст: Катерина Туманова

    Конкретную дату возможной встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби объявят сразу после ее окончательного подтверждения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, что ориентировочной датой проведения переговоров считается середина ноября.

    «Но конкретные даты, конечно, будут объявлены, как только они окончательно будут подтверждены», – передает РИА «Новости» слова Лаврова журналистам по итогам совещания глав МИД стран G20.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы по ситуации на Украине остается неизменной с начала специальной военной операции.

    «Цели были объявлены. Мы не можем принять, что Украина будет угрозой легитимным интересам Российской Федерации в сфере безопасности», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Газета FT заявила, что США согласовали с Киевом формат для участия в переговорах «евротройки».

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    1 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Штайнмайер: Си Цзиньпин не проявил интереса к саммиту с Россией и США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель КНР Си Цзиньпин не проявляет интереса к трехстороннему саммиту с Россией и США по Украине, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Штайнмайер рассказал, что обсуждал этот вопрос с Си Цзиньпином во время встречи в Пекине. По словам президента ФРГ, лидер Китая ясно дал понять, что подготовка к саммиту по Украине с участием России, США и КНР не ведется, передает ZDF со ссылкой на ARD.

    Как отметил Штайнмайер, Си Цзиньпин подчеркнул, что конфликт на Украине является европейским.

    При этом ожидается, что лидеры России, США и Китая встретятся на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне, однако тема Украины там обсуждаться не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил участие представителей европейских стран в трехсторонних переговорах (Москвы, Киева и Вашингтона) по украинскому урегулированию на определенном этапе.

    В последнее время Евросоюз предпринимает экстренные шаги, чтобы закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по украинскому урегулированию.

    Песков назвал чрезвычайно важной возможную встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС.

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    31 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Трамп назвал глупцами тех, кто требует от него антироссийских санкций

    Трамп назвал сторонников санкций против России глупцами

    Трамп назвал глупцами тех, кто требует от него антироссийских санкций
    @ Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с освобожденным из российской тюрьмы Стивеном Хаббардом в Белом доме заявил, что его освобождение связано с решением отменить часть экономических санкций против Москвы.

    Трамп в пятницу встретился с Хаббардом в Овальном кабинете Белого дома, пишет The Washington Times. Во время беседы глава государства намекнул, что возвращение гражданина США связано с отменой санкций, введенных Конгрессом.

    «Они хотели, чтобы я [ввел санкции], пока я вел переговоры ради тебя», – заявил Трамп.

    При этом Хаббард добавил, что «Россия смеется над санкциями».

    В начале октября Трамп подписал указ об освобождении России от санкций, принятых Конгрессом в сентябре. Этот шаг позволил снять ограничения с официальных лиц и банков, против которых они были введены. После освобождения Хаббарда санкции не были восстановлены.

    В конце октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Петербурге сообщил об освобождении 74-летнего Хаббарда, отбывавшего срок в России за наемничество в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Ушаков сообщил о диалоге между Москвой и Вашингтоном о снятии санкций с Российского фонда прямых инвестиций.

    На прошлой неделе сын освобожденного в России американца Стивена Хаббарда православный священник отец Иосиф выразил благодарность президентам России и США. При этом Песков опроверг связь между освобождением Хаббарда и Звинчука.

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    1 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Ушаков: Первые раунды переговоров должны пройти в трехстороннем формате

    Ушаков предложил начать переговоры по Украине в трехстороннем формате

    Tекст: Вера Басилая

    Первые раунды переговоров по украинскому конфликту должны пройти в трехстороннем формате с участием США, России и Украины, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Ушаков заявил, что первые этапы обсуждения урегулирования на Украине должны состояться с участием Москвы, Вашингтона и Киева, передают «Вести».

    «Может, этот стол, может, какой-то другой, столы найдутся там потом. Но начать нужно именно так, потому что мы имеем с американцами рабочие контакты. Поэтому логично, конечно, чтобы в трехстороннем формате прошли по крайней мере первые раунды переговоров», – заявил Ушаков, отвечая на вопрос о готовности в будущем пригласить к диалогу европейцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп заявил о приближении украинского конфликта к урегулированию.

    В пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    В тот же день Ушаков назвал планируемые трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной имеющими решающее значение для судьбы происходящих событий.

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    31 октября 2026, 20:12 • Новости дня
    США заявили о необходимости поддерживать контакты с Россией

    Рубио: США необходимо поддерживать контакты с Россией ради мира на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США считают необходимым поддерживать контакты с Россией ради достижения мирного соглашения по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    «Чтобы мирно закончить войну на Украине, нужно урегулирование путем переговоров… Как можно добиться урегулирования между Россией и Украиной путем переговоров, если у вас нет возможности говорить и с Россией, и с Украиной?» – заявил Рубио по итогам встречи министров иностранных дел G20 в американской Атланте.

    По его словам, Вашингтон и Москва должны поддерживать контакты на определенном уровне из-за риска эскалации, передает РИА «Новости».

    «Если оставить все остальное в стороне, США и России всегда важно поддерживать контакты на определенном уровне из-за опасности эскалации в будущем, если, не дай бог, что-то пойдет не так», – сказал госсекретарь.

    Рубио добавил, что на полях министерской встречи обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым возможность встречи лидеров стран на мероприятиях АТЭС в Китае в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

    Лавров ранее заявил о скором объявлении даты возможной встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби.

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    2 ноября 2026, 07:02 • Новости дня
    ВВС США возобновили использование авиабазы у границ России на Аляске

    The War Zone: ВВС США возобновили использование аэродрома на Аляске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская военная авиация впервые за несколько десятилетий вернулась к использованию аэродрома на острове Шемья в штате Аляска, расположенного неподалеку от российских Командорских островов.

    В октябре истребители F-16 вернулись к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне на авиабазе Эрексон, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание The War Zone. Остров Шемья, на котором расположен объект, находится в 440 км от российских Командорских островов в Тихом океане.

    Задействование аэродрома прошло в рамках регулярной операции Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Noble Defender. В ходе маневров отрабатывалась готовность к защите США и Канады от угроз с любого направления.

    Этот шаг предпринят для укрепления потенциала NORAD по защите северных и тихоокеанских рубежей континента с опорой на стратегический пункт вблизи российских границ. Развертывание сил отражает растущее внимание Вашингтона к Арктике и северной части Тихого океана.

    Военная база на острове Шемья была построена в 1943 году и служила важным форпостом США во времена холодной войны. В 1994 году объект закрыли, однако там продолжили действовать аэродром и станция радиолокационного наблюдения за российским ракетным полигоном Кура на Камчатке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские военнослужащие провели топографическую съемку аэропорта Нарсарсуак на юге Гренландии для оценки возможности его использования силами НАТО.

    Также американские военные запланировали создание масштабной системы наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе с помощью воздушных шаров.

    Кроме того, Россия обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии.

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    2 ноября 2026, 06:11 • Новости дня
    Трамп: США, Россия и Китай шпионят друг за другом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты, Российская Федерация и Китайская Народная Республика ведут сбор разведывательной информации друг о друге, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Кто-то сказал: «Сэр, Китай шпионит за нами». Я сказал: «Да, и мы тоже шпионим за ними. Не беспокойтесь об этом», – заявил Трамп на митинге в штате Айова перед промежуточными выборами в Конгресс, передает ТАСС.

    По его словам, Вашингтон, Москва и Пекин собирают разведданные друг о друге. Президент США подчеркнул, что американская сторона делает это «даже лучше», поэтому повода для беспокойства нет.

    Трамп не стал уточнять, о какой именно информации идет речь, и не пояснил, с кем обсуждал этот вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным.

    В четверг Разведывательное управление Минобороны США заявило о разработке Россией и Китаем способов ослепления и уничтожения американских спутников.

    В июле кандидат на пост директора Национальной разведки США Джей Клейтон назвал Россию, Китай и Иран главными угрозами безопасности страны.

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