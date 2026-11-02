Китай запустил программу поддержки фондового рынка на 15 млрд долларов

SCMP: Центробанк Китая выделил 15 млрд долларов для поддержки фондового рынка

Tекст: Елизавета Шишкова

Программа годовых свопов начнется во вторник и позволит институциональным инвесторам обменивать неликвидные активы на ликвидные средства у регулятора для последующей покупки акций, пишет South China Morning Post.

Заявки на участие в механизме обмена уже подала 31 организация, среди которых брокерские компании и фирмы по управлению активами. Общий объем программы составит 100 млрд юаней.

В центробанке КНР отметили, что инициатива направлена на обеспечение здорового развития рынков капитала. Решение было принято на фоне серьезного падения котировок, которое нанесло удар по доверию инвесторов и создало новые риски для финансовой системы страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник индекс высокотехнологичных компаний Китая рухнул на 40%.

Весной два китайских банка получили предупреждения о возможном введении американских вторичных санкций.

В прошлом году Пекин активно начал завлекать другие страны к покупке золотых слитков для усиления роли юаня.