Кремль сообщил о подготовке программы визита Путина на саммит АТЭС

Песков: Конкретики по встрече лидеров России, США и КНР на саммите АТЭС пока нет

Tекст: Ольга Иванова

«Мы находимся в контакте прежде всего с организаторами, с китайской стороной. Пока точной конкретики по возможной трехсторонней встрече нет», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября. По словам Пескова, возможные трехсторонние переговоры по Украине и саммит лидеров России, Китая и США не связаны между собой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров на саммите АТЭС.

В среду Песков заявил о потенциальной готовности Москвы, Вашингтона и Пекина к проведению встречи лидеров трех государств.

В прошлом месяце британская газета Guardian назвала предложение Путина провести саммит с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином имеющим значимые последствия для остального мира.