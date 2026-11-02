Из ТЦ в Новой Москве эвакуировали 150 человек из-за пожара

Из-за возгорания в торговом центре в Новой Москве на улицу вывели около 150 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«Произошло возгорание в торговом центре на улице Героя России Соломатина. Проведена эвакуация порядка 150 человек», – сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе столичного главка МЧС добавили, что пожар произошел в здании в поселке завода Мосрентген.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу второй этаж торгового центра загорелся во Всеволожске Ленинградской области.
В конце сентября крыша вспыхнула в воркутинском торговом центре «Белые ночи».
В мае не менее 11 человек погибли при пожаре в торговом центре к западу от Тегерана.