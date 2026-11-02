Минздрав пообещал включить новые виды высокотехнологичной медпомощи в ОМС

Новые виды высокотехнологичной медицинской помощи войдут в систему ОМС

Tекст: Ольга Иванова

Министерство здравоохранения России планирует включить новые методы высокотехнологичной медицинской помощи в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), а также тиражировать и повышать доступность уже действующих методов лечения, передает ТАСС.

«Я могу сказать, что мы действительно рассматриваем при разработке программы госгарантии включение новых методов высокотехнологичной помощи в программу обязательного медицинского страхования», – заявил первый заместитель министра здравоохранения Владимир Зеленский на конгрессе «Национальное здравоохранение».

Он добавил, что ключевой задачей является не столько внедрение новых медицинских технологий, сколько повышение доступности и распространение уже существующих способов лечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сообщил о возможности россиян бесплатно получать стоматологическую помощь в работающих по ОМС частных клиниках.

В четверг Министерство здравоохранения разработало проект включения 33 новых методов высокотехнологичной медицинской помощи в программу государственных гарантий на 2027-2029 годы.

В прошлом месяце пресс-служба Минздрава сообщила об увеличении финансирования лечения онкологических заболеваний по ОМС.