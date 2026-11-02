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    2 ноября 2026, 11:24 • Новости дня

    Минздрав анонсировал внедрение ИИ в 95% медкарт россиян к 2030 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил, что к 2030 году цифровой профиль пациента с использованием технологий искусственного интеллекта появится в 95% медицинских карт граждан.

    К 2030 году доля электронных медицинских карт россиян, для которых будет сформирован цифровой профиль с помощью решений на базе искусственного интеллекта, достигнет 95%, передает РИА «Новости».

    Соответствующие данные привел заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков в ходе конгресса «Национальное здравоохранение» в Москве. Он подчеркнул, что важнейшей задачей также является использование технологий ИИ для анализа медицинских изображений и лекарственных препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о снижении показателей летальности пациентов благодаря внедрению искусственного интеллекта в клиниках.

    Также в России официально зарегистрировали 54 медицинских изделия с искусственным интеллектом для анализа снимков и электронных карт.

    Кроме того, Мурашко заявил о регистрации Росздравнадзором 48 медицинских программ с использованием этой технологии.

    1 ноября 2026, 04:50 • Новости дня
    Депутат напомнил о праве на бесплатную стоматологию в частных клиниках

    По ОМС можно бесплатно лечить зубы в частных клиниках

    Tекст: Катерина Туманова

    Россияне могут бесплатно получать стоматологическую помощь не только в государственных, но и в частных клиниках, если они работают в системе ОМС, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

    «В регионе, где человек зарегистрирован, его обязаны принять и оказать помощь в любой государственной клинике. Но при этом медицинскую стоматологическую помощь по полису можно получить не только в госклиниках, но и в частных – если они работают в системе ОМС», – заявил он РИА «Новости».

    Однако набор стоматологических услуг по полису в частной клинике может быть ограничен.

    Депутат посоветовал уточнять эту информацию перед записью в конкретное учреждение – в страховой компании или в регистратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частные медицинские сети ввели собственные категории врачей для повышения стоимости услуг.

    Ранее Куринный объяснил порядок получения налогового вычета за оплату лечения.

    В сентябре в Федеральном фонде ОМС сообщили о бесплатном лечении кариеса, удалении зубов и экстренной помощи при острой боли в рамках системы ОМС.

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    31 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Силуанов провел стратегическую сессию по применению ИИ в работе Минфина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов провел стратегическую сессию, посвященную вопросам применения технологий искусственного интеллекта в работе ведомства и подведомственных организаций.

    Искусственный интеллект должен стать полноценным рабочим инструментом сотрудников министерства финансов. Об этом заявил на стратегической сессии по развитию и применению технологий искусственного интеллекта в работе Минфина глава ведомства, вице-премьер Антон Силуанов.

    Он отметил, что технологии уже помогают решать конкретные прикладные задачи, а в дальнейшем успешные практики планируется масштабировать для всей системы управления государственными финансами, пишет РИА «Новости».

    «Нам нужны комплексные решения, глубоко интегрированные в рабочие процессы. Важно, чтобы ИИ был не только помощником, но и инструментом для получения второго мнения. Сферы его применения охватывают широкий круг задач: анализ мер государственной поддержки, подготовку прогнозов, работу с документами, обработку обращений и многое другое», – заявил Силуанов.

    Министр добавил, что к следующему бюджетному циклу технологии необходимо полноценно применять в основных направлениях деятельности ведомства. При этом главным условием внедрения таких инструментов он назвал обеспечение высокого уровня безопасности данных.

    Заместитель министра финансов Николай Бегчин отметил, что нейросети уже используются при рассмотрении заявок ведомств на формирование целевых статей расходов федерального бюджета и при прогнозировании доходов. Свои наработки в сфере ИИ на сессии также представили Федеральное казначейство, Росимущество, Федеральная налоговая служба и другие ведомства, а также представители Сбербанка и «Яндекса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца глава Минфина Антон Силуанов сообщил об активном внедрении технологий искусственного интеллекта в работу правительства.

    В начале месяца на федеральный проект по развитию ИИ предложили направить более 35 млрд рублей. Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил перспективы автоматизации контроля в сфере закупок с помощью таких систем.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    31 октября 2026, 07:15 • Новости дня
    Минздрав разработал стандарт лечения мозолей с помощью лазера и мочевины

    Минздрав подготовил новый стандарт амбулаторного лечения мозолей

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство здравоохранения России подготовило проект стандарта медицинской помощи взрослым при мозолях, включающий применение лазера и препаратов с мочевиной.

    Проект приказа ведомства предусматривает использование электрокоагуляции, лазерного удаления пораженных тканей кожи и препаратов с мочевиной, передает РИА «Новости».

    «Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при мозолях и омозолелостях (диагностика и лечение) согласно приложению», – говорится в документе.

    Помощь будет оказываться амбулаторно и в плановой форме. Средняя продолжительность лечения составит 39 дней. Для диагностики пациентам потребуется пройти осмотр у врача-дерматовенеролога и сдать микробиологическое исследование на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам.

    Также предусмотрены консультации хирурга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт предупредила об опасности постоянного ношения кроссовок. Специалисты посоветовали выбирать кроссовки с амортизирующей подошвой для безопасной ходьбы. Остеопат Дмитрий Симкин предупредил об опасности обуви с тонкой подошвой для поясницы.

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    31 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Житель Приморья скончался после 17 лет курения вейпов

    В Приморье 33-летний мужчина умер после 17 лет курения электронных сигарет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Приморском крае скончался мужчина, чьи легкие оказались разрушены пневмонией, туберкулезом и необратимым фиброзом после 17 лет курения электронных сигарет.

    33-летний житель Приморского края обратился к врачам с жалобами на одышку и резкое ухудшение самочувствия. Пациента госпитализировали с двусторонней пневмонией, однако обследование также выявило диссеминированный туберкулез и фиброз. Здоровая ткань легких оказалась заменена рубцами, пишут «Вести» со ссылкой на SHOT.

    Пациент признался, что курил в течение 17 лет, отдавая предпочтение электронным сигаретам. Несмотря на лечение, состояние больного стремительно ухудшалось. Его перевели в реанимацию с тяжелой дыхательной недостаточностью, но спасти мужчину не удалось.

    Медики отмечают, что вейпы серьезно подрывают иммунитет легких, увеличивая риск развития туберкулеза у активных парильщиков в четыре-пять раз. За прошедший год количество случаев тотального поражения легких из-за курения электронных сигарет возросло на 30%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пульмонолог Евгений Попов заявил о риске развития попкорновой болезни легких у курильщиков вейпов.

    В мае житель Саратовской области едва не задохнулся из-за резкого падения уровня кислорода в крови на фоне многолетнего употребления электронных сигарет.

    Ранее источники сообщили о подготовке полного запрета производства, импорта и розничной продажи вейпов в России.

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    31 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    Жертвами укусов клещей за десять дней стали около 3 тыс. россиян

    Около 3 тыс. россиян пострадали от укусов клещей за последние 10 дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Из-за аномально теплой осени сезон активности клещей в России продлился до ноября, за последние десять дней от укусов паразитов пострадали около 3 тыс. человек.

    В России из-за аномально теплой погоды сезон активности клещей продлился до ноября, за последние десять дней от укусов паразитов пострадали около 3 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    «Паразиты продолжают атаковать людей по всей стране: только в Рязанской области за неделю к медикам обратились 74 человека, включая 18 детей», – говорится в сообщении.

    В Курской области зарегистрировали 70 пострадавших, среди которых 23 ребенка. В Псковской области покусаны 11 человек, а в Волгоградской – семь. Отмечается, что укусы фиксируют не только в лесах, но и на дачах, в парках и возле жилых домов.

    Некоторые клещи переносят опасные инфекции. В частности, в Псковской области возбудителей болезни Лайма выявили у четырех из десяти исследованных за неделю паразитов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор сообщил о начале осеннего периода повышенной опасности укусов клещей.

    Также в России зафиксировали более 386 тыс. обращений к врачам из-за укусов клещей.

    Кроме того, за медицинской помощью обратились более 84 тыс. жителей различных регионов страны.

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    1 ноября 2026, 05:31 • Новости дня
    Диетолог предупредил об опасности чистки печени растительным маслом

    Диетолог Гладышев предупредил об опасности чистки печени маслом

    Tекст: Катерина Туманова

    Употребление растительного масла натощак ради очищения печени способно привести к закупорке желчного протока и срочной хирургической операции, сообщил врач-диетолог Олег Гладышев.

    Попытки самостоятельно очистить печень с помощью употребления растительного масла могут нанести серьезный вред здоровью, заявил он ТАСС.

    «Печень сама фильтрует кровь и нейтрализует токсины. Ей не нужна внешняя чистка. Масло обладает желчегонным свойством – да. Стимулирует сокращение желчного пузыря, но если там есть камень и он застрянет в желчном протоке, то это дикая боль и операционный стол», – заявил заведующий консультативным отделением Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Олег Гладышев.

    Врач подчеркнул, что лечиться наугад нельзя, а при любых проблемах с желчным пузырем необходимо обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Народного фронта Татьяна Григорьева сообщила о риске тяжелых ожогов из-за попыток вылечить рак уксусом или содой. Гепатолог Бирюкова рассказывала об отсутствии у печени потребности в специальных чистках от шлаков.

    Врач назвал неочевидные причины повышения уровня холестерина.

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    31 октября 2026, 03:39 • Новости дня
    Онищенко назвал главные угрозы для продолжительности жизни

    Сердечно-сосудистые заболевания стали главной угрозой долголетию

    Tекст: Катерина Туманова

    Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания представляют наибольшую угрозу для продолжительности жизни людей, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Первое – сердечно-сосудистые, второе – идет онкология, третье – эндокринные. Это те группы заболеваний, целые направления, которые и годы жизни забирают, и самая высокая смертность в этих группах», – сказал Онищенко РИА «Новости».

    Фундаментом развития этих заболеваний академик назвал перенесенный грипп, COVID-19 и другие респираторные заболевания.

    Он подчеркнул, что здравоохранение влияет на продолжительность жизни лишь на 20%. Остальное зависит от человека: его двигательной активности, питания и вакцинации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр здравоохранения Мурашко сообщил о лидерстве сердечно-сосудистых заболеваний в структуре смертности населения России.

    В сентябре Онищенко заявил о росте случаев деменции в России из-за увеличения продолжительности жизни и улучшения диагностики. Он также спрогнозировал увеличение числа пациентов с кардиологическими, онкологическими и эндокринологическими заболеваниями из-за малоподвижного образа жизни и стрессов.

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    30 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Лерчек попросила у суда разрешения на выезд в Китай для лечения рака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), страдающей раком желудка четвертой стадии, обратилась в суд с ходатайством о разрешении на ее выезд в Китай для прохождения лечения, сообщил адвокат Константин Третьяков.

    «Валерия получила официальное приглашение на лечение от клиники из Китая, мы перевели его на русский язык и заверили у нотариуса, сегодня подали в суд ходатайство с просьбой разрешить ей выезд за границу», – заявил Третьяков РИА «Новости».

    В четверг тренер по танцам Луис Сквиччиарини, отец четвертого ребенка Чекалиной, сообщил в соцсетях о том, что Чекалиной назначили повторный курс химиотерапии из-за сильных болей. Ранее она уже завершила один курс, однако источник из ее окружения сообщал, что таргетную терапию ей придется проходить пожизненно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лерчек уже обращалась в суд с подобной просьбой.

    Ранее блогер сообщила о планах получения разрешения на выезд.

    До этого врачи обнаружили у Валерии Чекалиной прогрессирование рака.

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    31 октября 2026, 06:23 • Новости дня
    Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике мышиной лихорадки

    Роспотребнадзор: Своевременная уборка мусора защитит от мышиной лихорадки

    Tекст: Катерина Туманова

    Защита помещений от грызунов, хранение продуктов и воды в закрытых емкостях и своевременная уборка мусора помогут предотвратить заражение мышиной лихорадкой, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    «Для профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом необходимо защищать жилые и хозяйственные помещения от проникновения грызунов, хранить продукты и питьевую воду в плотно закрытых емкостях, своевременно убирать мусор и соблюдать гигиену рук», – заявили в ведомстве РИА «Новости».

    В Роспотребнадзоре отметили, что уборку помещений, где могли находиться грызуны, нужно проводить влажным способом с использованием дезинфицирующих средств, перчаток и респиратора. При появлении признаков заболевания после возможного контакта с животными следует незамедлительно обратиться к врачу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор сообщил о наличии случаев заболевания мышиной лихорадкой в стране на фоне тенденции к снижению заболеваемости.

    Во вторник в России выявили более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 за неделю. Роспотребнадзор также сообщил о выявлении лихорадки Зика у вернувшейся с Бали россиянки.

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    31 октября 2026, 03:07 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал мифом многолетнее действие прививки от гриппа

    Роспотребнадзор опроверг миф о многолетней защите прививки от гриппа

    Tекст: Катерина Туманова

    Самым частым заблуждением о вакцинации от гриппа является мнение, что одной прививки хватает на несколько лет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    «Самым частым заблуждением является мнение о том, что одной вакцинации хватит на несколько лет», – сообщили в Роспотребнадзоре РИА «Новости», отметив необходимость ежегодной прививки из-за постоянной изменчивости вируса.

    В ведомстве также развеяли миф о возможности заболеть гриппом в результате вакцинации. Современные препараты содержат неживой вирус, а только его фрагменты, на которые в организме формируется иммунный ответ.

    Небольшое повышение температуры тела или слабость могут быть обычной временной реакцией организма на прививку. Сделать ее можно бесплатно в поликлинике по месту жительства после обязательного осмотра у медицинского работника и измерения температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Роспотребнадзоре сообщили о необходимости прохождения осмотра у врача перед вакцинацией от гриппа.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о сохранении иммунитета после прививки от гриппа только в течение одного эпидемиологического сезона.

    Академик РАН Геннадий Онищенко объяснил способность вируса гриппа легко мутировать и обходить приобретенный годом ранее иммунитет.

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    31 октября 2026, 05:34 • Новости дня
    Врач предупредила об опасности «лечения» рака уксусом и содой

    Врач Григорьева предупредила об опасности применения уксуса для лечения

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки вылечить рак с помощью концентрированного уксуса или соды могут привести к тяжелым ожогам и острой почечной недостаточности, сообщила врач по медицинской профилактике КГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», эксперт Народного фронта Татьяна Григорьева.

    В Сети активно распространяются псевдонаучные советы блогеров без медицинского образования, которые предлагают «защелачивать» организм или выжигать опухоль экстремальными дозами кислот, передает ТАСС.

    «Но на практике регулярный прием неразведенного или концентрированного уксуса разрушает слизистую оболочку пищевода и желудка. Это провоцирует внутренние кровотечения, перфорацию (прободение) органов и некроз тканей», – предупредила Григорьева.

    Она добавила, что избыток кислоты нарушает кислотно-щелочной баланс крови. В результате организм пытается компенсировать ущерб за счет почек и легких, что приводит к системной токсичности и полиорганной недостаточности.

    Врачи подчеркивают, что следование подобным рекомендациям оборачивается тяжелыми осложнениями и смертью пациентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разрешили применение новой вакцины от рака кишечника. Российский ученый представил новые препараты для химиотерапии рака.

    В НИИ онкологии Томского НИМЦ сообщили о завершении доклинических испытаний радиофармпрепарата для терапии рака молочной железы.

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    1 ноября 2026, 03:07 • Новости дня
    Врач оценила эффективность сделанной в ноябре прививки от гриппа

    Врач Семейкина назвала ноябрь оптимальным для прививки от гриппа

    Tекст: Катерина Туманова

    Ноябрь является оптимальным временем для вакцинации от гриппа, так как позволяет организму подготовиться к сезону эпидемии, сообщила заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина.

    «Сезонный подъем заболеваемости гриппом в России обычно начинается в декабре, достигает пика в январе-феврале и может продолжаться до марта. Прививаясь в ноябре, человек успевает выработать защиту как раз к началу эпидемического сезона», – сказала Семейкина  РИА «Новости».

    Врач уточнила, что с момента введения препарата до формирования полноценного иммунитета проходит от 10–14 дней до двух–четырех недель.

    Она добавила, что иммунитет после прививки сохраняется в среднем от шести до 12 месяцев, поэтому защиты хватит на весь период активности вируса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Роспотребнадзоре назвали оптимальным временем для прививки против гриппа период с сентября по ноябрь.

    При этом в пресс-службе ведомства сообщили о заблуждении про многолетнее действие вакцины.

    В понедельник министр здравоохранения Мурашко призвал своевременно прививать детей против гриппа и пневмококковой инфекции.

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    1 ноября 2026, 02:22 • Новости дня
    Онищенко исключил угрозу пандемии из-за нового штамма коронавируса

    Онищенко исключил риск пандемии из-за нового штамма коронавируса

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый штамм коронавируса PJ.2.1 не вызовет пандемию, но будет некоторое время доминировать наряду с другими вариантами, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Я остаюсь на позиции, что этот субштамм не является кандидатом в пандемические или даже в эпидемические штаммы по распространению. Он, безусловно, будет некоторое время доминировать наряду с другими штаммами коронавируса, которые тоже находятся под пристальным наблюдением», – сказал Онищенко РИА «Новости».

    По словам академика, в появлении нового штамма нет ничего страшного. Сведения о его повышенной заразности или агрессивности отсутствуют.

    Ранее в российском офисе ВОЗ заявили, что риск распространения штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает, так как с мая 2026 года он проник на несколько континентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о растущей угрозе возникновения новой пандемии в Европе. Во вторник Роспотребнадзор сообщил об отсутствии случаев заражения новым штаммом коронавируса в России.

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    31 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    Систему посадки по биометрии решили внедрить еще в трех аэропортах

    Систему посадки по биометрии решили запустить еще в трех аэропортах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор транзакционного направления Центра биометрических технологий Наталья Цай сообщила, что в 2027 году к системе посадки по биометрии планируется подключить три российских аэропорта, включая воздушные гавани Московского авиаузла и юга страны.

    В 2027 году систему посадки по биометрии планируют запустить в трех аэропортах. Об этом сообщила ТАСС директор транзакционного направления Центра биометрических технологий Наталья Цай.

    «Это точно будет Московский узел и крупные авиахабы, в том числе южные регионы», – заявила Цай на полях форума Kazan Digital Week.

    Она отметила, что число аэропортов, где в следующем году могут ввести посадку по биометрии, может увеличиться. В настоящее время пассажиры могут проходить в самолет по биометрии в рамках эксперимента в аэропортах Шереметьево и Пулково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил расширить использование безналичных расчетов в общественном транспорте с применением биометрической системы.

    Ранее РЖД запланировали начать использовать биометрию при посадке в поезд на скоростных направлениях между Москвой, Иваново и Нижним Новгородом.

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    31 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    ВОЗ заявила о росте риска распространения в мире нового штамма коронавируса

    ВОЗ: Риск распространения нового штамма COVID-19 в мире возрастает

    Tекст: Мария Иванова

    Риск распространения в мире нового штамма коронавируса PJ.2.1 возрастает, однако данных о его более тяжелых последствиях нет, сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    «С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант распространился по нескольким континентам, и по мере продолжения трансграничных перемещений людей риск его проникновения в страны только возрастает», – заявили в организации, передает РИА «Новости».

    В ВОЗ добавили, что в настоящее время нет опубликованных клинических данных, которые бы указывали на то, что инфекция, вызванная новым штаммом, приводит к более тяжелым последствиям по сравнению с другими недавно выявленными вариантами SARS-CoV-2.

    По информации газеты «Известия», штамм PJ.2.1 циркулирует в Канаде, США и Европе, и в ближайшее время может появиться в России или уже распространяется в стране. Этот вариант коронавируса обладает более высокой способностью проникать в клетки человека и быстро накапливает мутации для ухода от иммунного ответа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил об отсутствии пандемического потенциала у нового варианта коронавируса PJ.2.1.

    Во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили об отсутствии зарегистрированных случаев заражения новым штаммом в России.

    На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил о наблюдении за вариантом коронавирусной инфекции XFG.

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