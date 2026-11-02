Задержан подозреваемый в поджоге дома с пятью погибшими людьми в Поморье

В Поморье задержали подозреваемого в поджоге дома с пятью погибшими

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемый из личной неприязни к 61-летнему мужчине и членам его семьи бросил горящий окурок в щель двери кладовки. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения и осознавал, что ночью в квартирах находятся другие жильцы, передает ТАСС.

В результате пожара пять человек погибли, остальным удалось спастись. Здание было полностью уничтожено огнем.

В СК добавили, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности. Он частично признал свою вину. Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в рабочем поселке Лукино Нижегородской области мужчина облил супругу и дом горючей жидкостью для поджога.

В феврале в поселке Знаменский Саратовской области пьяный мужчина поджег дом с тремя погибшими.

В прошлом году в Архангельской области при задержании подозреваемого в поджоге релейного шкафа погиб полицейский.