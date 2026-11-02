Глава Верховного суда Польши заявил о незаконном вводе полиции в КС

Глава ВС Польши: В Конституционный суд незаконно ввели свыше тысячи полицейских

Tекст: Мария Иванова

«Там свыше тысячи полицейских заняли территорию КС. Это совершенно неправомерно, полиции там вообще не должно было быть», – заявил Капиньский в интервью радиостанции Radio Zet, передает ТАСС.

Он опроверг информацию, что полиция была введена для защиты судей от протестующих, отметив, что в тот момент судей в здании не было.

По словам Капиньского, предпринятые действия имеют признаки государственного переворота, а в КС «ввели узурпаторов».

Протесты у здания КС в Варшаве начались после решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей бывшего члена своего кабмина Мачея Берека. В ночь на 31 октября протестующие пытались прорваться через ограждение, полиция задержала четырех человек.

Капиньский созвал срочное совещание судей Верховного суда на 3 ноября для обсуждения угроз конституционному строю республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье профсоюз полиции Польши потребовал разъяснить статус сотрудников на фоне конституционного кризиса в стране.

В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил партию «Право и справедливость» и президентов страны в кризисе вокруг Конституционного суда.

В тот же день полиция Варшавы задержала четырех участников акции протеста возле здания Конституционного суда.