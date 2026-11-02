Южная Корея поставила Малайзии первые легкие истребители FA-50

Yonhap: Малайзия получила первые два легких истребителя FA-50 от Южной Кореи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два легких боевых самолета FA-50M покинули штаб-квартиру южнокорейского производителя в Сачхоне в четверг и прибыли на авиабазу Куантан в воскресенье, передает Yonhap.

Истребители официально передадут Королевским военно-воздушным силам Малайзии после завершения финальных приемочных испытаний.

Эта поставка стала первой партией в рамках контракта 2023 года на 18 истребителей. Соглашение призвано заменить устаревшие учебно-тренировочные и легкие боевые самолеты Hawk 108 и 208 в рамках программы военной модернизации азиатской страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее южнокорейские легкие истребители FA-50GF заступили на боевое дежурство по охране восточных рубежей Польши.

Ранее директор по экспорту концерна «Калашников» Леонид Рокеах сообщил о заинтересованности стран Юго-Восточной Азии в приобретении новейшей российской системы «Рус-ПЭ».

Также Россия представила на оборонной выставке в Малайзии истребители Су-57Э.