Гутерриш предупредил об опасности военного искусственного интеллекта

Гутерриш заявил о разрушительных последствиях соперничества в военном ИИ

Tекст: Мария Иванова

Соперничество в сфере военных технологий и создание оружия на основе искусственного интеллекта может привести к катастрофе. Такое мнение выразил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью газете El Pais, пишет ТАСС.

«Соперничество, особенно в [области] военных инструментов, чтобы создать оружие на основе ИИ, могло бы иметь абсолютно разрушительные последствия», – заявил Гутерриш.

Генсек отметил, что наибольшую опасность представляет концентрация возможностей в сфере ИИ в руках США и Китая. По его мнению, во избежание катастрофы крупным державам необходимо установить каналы связи.

Гутерриш также призвал компании, разрабатывающие технологии ИИ, демонстрировать прозрачность в отношении экологических рисков. Это позволит выработать механизмы диалога и нормы для отслеживания возникающих опасностей, уверен он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал применение искусственного интеллекта в вооружениях главным направлением модернизации армии.

В сентябре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

Летом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о бесконтрольном эксперименте над обществом в сфере искусственного интеллекта.