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    2 ноября 2026, 10:33 • Новости дня

    Китайские ученые нашли способ улучшить акустический поиск субмарин

    SCMP: Китайские ученые нашли способ улучшить акустический поиск субмарин

    Tекст: Вера Басилая

    Исследователи из Института океанологии Китайской академии наук обнаружили гигантские подводные «дымоходы», которые могут улучшить обнаружение подводных лодок.

    Ученые из Института океанологии Китайской академии наук составили карту погружения энергии поверхностного ветра на тысячи метров к морскому дну и обнаружили гигантские подводные каналы, названные «инерционными дымоходами», пишет South China Morning Post.

    Авторы исследования полагают, что в сочетании с долгосрочным подводным мониторингом это открытие позволит обеспечить акустическую поддержку для обнаружения субмарин и связи в океане. Подобные технологии способны изменить характер ведения подводных боевых действий.

    Выводы специалистов опираются на информацию, которую собрала профинансированная США система океанических датчиков у восточного побережья Японии. Результаты работы были опубликованы в октябре в рецензируемом научном журнале Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Национально-освободительная армия Китая продемонстрировала публике вероятный прототип новейшего истребителя шестого поколения.

    В прошлом году появление свежих фото китайских истребителей продемонстрировало технологическое опережение программ США и Европы.

    Американский флот свернул разработку гиперзвуковой ракеты HALO на фоне усиления возможностей Китая.

    1 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35

    Израильский эксперт Коэн заявил об испуге Египта из-за Су-35 в Эфиопии

    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильский исследователь и публицист Эди Коэн заявил, что поставка российских истребителей Су-35 значительно укрепила обороноспособность Эфиопии и вызвала обеспокоенность в соседнем Египте.

    Эфиопия стала первой страной Африки к югу от Сахары, получившей такую современную военную технику. По словам Коэна, приобретение российских самолетов повысило военный потенциал страны, пишет ТАСС со ссылкой на Эфиопское информационное агентство (ENA).

    «Египтяне напуганы самолетами, которые Эфиопия получила из России», – заявил Коэн.

    Эксперт отметил, что египетские и другие арабские СМИ внимательно следят за укреплением вооруженных сил Эфиопии. Он напомнил, что ранее Египет также намеревался приобрести российские Су-35, однако отказался от сделки под давлением Вашингтона, который угрожал Каиру санкциями. Эфиопии удалось преодолеть аналогичные препятствия благодаря дипломатическим усилиям и развитию международных связей.

    28 октября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил о получении первой партии из 12 российских истребителей Су-35 и предстоящей поставке четырех батарей зенитных ракетных систем С-400. По его словам, поставки начались на год раньше первоначально согласованного срока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об обучении радикальных группировок в Африке украинскими военными инструкторами.

    Также года президент Владимир Путин сообщил об интересе африканских государств к созданию лицензионного производства российской военной продукции.

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    1 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    В Ленинградской области испытали платформу для защиты военно-морских баз

    В Ленинградской области успешно испытали платформу для обороны морских баз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об успешном завершении на Ладоге боевых испытаний опытного образца платформы «Плот 47» для защиты морских баз и энергетических объектов.

    В Ленинградской области прошли боевые испытания уникальной платформы для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов ТЭК «Плот 47», передает ТАСС.

    «В этом месяце на Ладоге завершились боевые испытания опытного образца. Установленный на платформе боевой модуль «Нарвал» успешно поразил все мишени, имитировавшие воздушные и морские беспилотники», – заявил Александр Дрозденко.

    Экспериментальный образец создали за 15 дней. Конструкция позволяет устанавливать различные системы обнаружения и противодействия угрозам, а также развивать безэкипажные модификации. Производство полностью локализовано в Ленинградской области. Платформа уже получила предварительное одобрение профильного научно-исследовательского центра ВМФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила об использовании украинской территории для испытаний новых видов оружия государств Североатлантического альянса.

    Также в России нашли способ защитить порты и нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников.

    Кроме того, США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 08:35 • Новости дня
    Чешская компания решила восстановить оружейные заводы времен холодной войны

    Чешская CSG объявила о планах восстановить заводы времен холодной войны

    Tекст: Мария Иванова

    Директор по внешним связям чешского холдинга Czechoslovak Group Ян Хамачек заявил о планах расширить производство боеприпасов за счет восстановления европейских заводов времен холодной войны.

    Чешский промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group (CSG) намерен нарастить мощности по выпуску боеприпасов путем перезапуска старых европейских предприятий, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    «Таким образом CSG стремится обеспечить контроль над всеми критически важными компонентами, необходимыми для производства европейских боеприпасов калибра 155 мм», – заявил Хамачек.

    Компания планирует запустить заводы в греческом Лаврионе совместно с государственным предприятием Hellenic Defence Systems. Кроме того, холдинг купил завод в немецком Гнашвице и переоборудует гражданское предприятие по производству нитроцеллюлозы в немецком Вальсроде для использования в военных целях.

    Ожидается, что немецкие заводы начнут работу до конца текущего года, а греческое производство будет запущено в 2027 году. По данным агентства CTK, в первом полугодии выручка чешского холдинга выросла на 17,2%, достигнув 3,25 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце чешский производитель оружия CSG стал крупнейшим акционером канадской компании в области космических технологий MDA Space.

    В августе украинское предприятие решило построить завод по производству боеприпасов в Литве.

    Весной СМИ сообщили о наличии у Чехии сложной теневой схемы по поставкам артиллерийских снарядов на Украину.

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    1 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Штайнмайер: Си Цзиньпин не проявил интереса к саммиту с Россией и США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель КНР Си Цзиньпин не проявляет интереса к трехстороннему саммиту с Россией и США по Украине, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Штайнмайер рассказал, что обсуждал этот вопрос с Си Цзиньпином во время встречи в Пекине. По словам президента ФРГ, лидер Китая ясно дал понять, что подготовка к саммиту по Украине с участием России, США и КНР не ведется, передает ZDF со ссылкой на ARD.

    Как отметил Штайнмайер, Си Цзиньпин подчеркнул, что конфликт на Украине является европейским.

    При этом ожидается, что лидеры России, США и Китая встретятся на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне, однако тема Украины там обсуждаться не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил участие представителей европейских стран в трехсторонних переговорах (Москвы, Киева и Вашингтона) по украинскому урегулированию на определенном этапе.

    В последнее время Евросоюз предпринимает экстренные шаги, чтобы закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по украинскому урегулированию.

    Песков назвал чрезвычайно важной возможную встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС.

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    1 ноября 2026, 17:39 • Новости дня
    Матвиенко прибыла в Китай

    Матвиенко прибыла в Китай во главе делегации Совета Федерации

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко прибыла в Китай, ожидаются встречи с руководством страны.

    Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко прибыла в Китай, передает ТАСС.

    Ожидается, что в понедельник в Пекине пройдут встречи Матвиенко с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи, председателем Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунином. Во вторник в городе Сиане спикер СФ встретится с руководством провинции Шэньси и посетит педагогический университет, где проведет встречу со студентами и преподавателями.

    В составе делегации Совета Федерации: заместитель председателя СФ Константин Косачев, председатель комитета СФ по международным делам Андрей Денисов, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Иван Абрамов, первый заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Юлия Лазуткина, заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Андрей Чернышев, член комитета СФ по федеративному устройству Александр Ролик.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о потенциальной готовности Москвы, Вашингтона и Пекина к проведению встречи лидеров трех государств на предстоящем саммите АТЭС.

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    1 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    В Китае ужесточили контроль за активами чиновников и бизнесом их родственников

    Компартия Китая усилила проверки имущества чиновников и бизнеса их семей

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял решение усилить проверки имущества руководящих кадров и ужесточить контроль за предпринимательской деятельностью их родственников.

    Текст решения ЦК КПК по вопросам продвижения всестороннего и строгого внутрипартийного управления был опубликован на сайте правительства КНР, передает РИА «Новости».

    «Совершенствовать систему декларирования личных сведений руководящими работниками, проводить проверки в тех случаях, когда активы или расходы семьи явным образом превышают ее обычные доходы», – говорится в документе.

    В решении также подчеркивается необходимость усиления систематического контроля за предпринимательской деятельностью супругов и детей китайских чиновников. В январе председатель КНР Си Цзиньпин сравнил коррупцию с преграждающим путь развития партии тигром и призвал решительно искоренять взяточничество в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины сообщила о подозрениях в коррупции в отношении бывшего главы совета директоров китайской энергетической компании Sinopec Фу Чэнъюя.

    В пятницу Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов в рамках масштабной борьбы с коррупцией в армии.

    В четверг власти Китая включили в состав Политбюро генерала Чжан Шэнминя, сыгравшего ключевую роль в недавней антикоррупционной кампании в высшем военном руководстве страны.

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    2 ноября 2026, 07:02 • Новости дня
    ВВС США возобновили использование авиабазы у границ России на Аляске

    The War Zone: ВВС США возобновили использование аэродрома на Аляске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская военная авиация впервые за несколько десятилетий вернулась к использованию аэродрома на острове Шемья в штате Аляска, расположенного неподалеку от российских Командорских островов.

    В октябре истребители F-16 вернулись к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне на авиабазе Эрексон, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание The War Zone. Остров Шемья, на котором расположен объект, находится в 440 км от российских Командорских островов в Тихом океане.

    Задействование аэродрома прошло в рамках регулярной операции Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Noble Defender. В ходе маневров отрабатывалась готовность к защите США и Канады от угроз с любого направления.

    Этот шаг предпринят для укрепления потенциала NORAD по защите северных и тихоокеанских рубежей континента с опорой на стратегический пункт вблизи российских границ. Развертывание сил отражает растущее внимание Вашингтона к Арктике и северной части Тихого океана.

    Военная база на острове Шемья была построена в 1943 году и служила важным форпостом США во времена холодной войны. В 1994 году объект закрыли, однако там продолжили действовать аэродром и станция радиолокационного наблюдения за российским ракетным полигоном Кура на Камчатке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские военнослужащие провели топографическую съемку аэропорта Нарсарсуак на юге Гренландии для оценки возможности его использования силами НАТО.

    Также американские военные запланировали создание масштабной системы наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе с помощью воздушных шаров.

    Кроме того, Россия обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии.

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    2 ноября 2026, 06:11 • Новости дня
    Трамп: США, Россия и Китай шпионят друг за другом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты, Российская Федерация и Китайская Народная Республика ведут сбор разведывательной информации друг о друге, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Кто-то сказал: «Сэр, Китай шпионит за нами». Я сказал: «Да, и мы тоже шпионим за ними. Не беспокойтесь об этом», – заявил Трамп на митинге в штате Айова перед промежуточными выборами в Конгресс, передает ТАСС.

    По его словам, Вашингтон, Москва и Пекин собирают разведданные друг о друге. Президент США подчеркнул, что американская сторона делает это «даже лучше», поэтому повода для беспокойства нет.

    Трамп не стал уточнять, о какой именно информации идет речь, и не пояснил, с кем обсуждал этот вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным.

    В четверг Разведывательное управление Минобороны США заявило о разработке Россией и Китаем способов ослепления и уничтожения американских спутников.

    В июле кандидат на пост директора Национальной разведки США Джей Клейтон назвал Россию, Китай и Иран главными угрозами безопасности страны.

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    2 ноября 2026, 06:02 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Головко» с ракетами «Циркон» отправился в дальний поход

    Фрегат «Адмирал Головко» с ракетами «Циркон» вышел в дальний поход в Атлантику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фрегат – носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» Северного флота «Адмирал Головко» вышел в дальний поход, который продлится несколько месяцев, сообщили в пресс-службе флота.

    «Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» покинул рейд города Североморска и вышел в дальний поход и взял курс на Атлантику», – приводит сообщение флота РИА «Новости».

    В ходе митинга перед выходом из базы заместитель командира соединения ракетных кораблей капитан первого ранга Максим Емельяненко напутствовал моряков. По его словам, маршрут пройдет через два океана и пять морей. Он добавил, что экипажу поручено показать миру свой дух и силу.

    В пресс-службе уточнили, что основными задачами похода станут демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах. Командир фрегата Андрей Славин отметил, что корабль и экипаж полностью готовы к выполнению задач.

    Перед походом экипаж выполнил задачи курса боевой подготовки в Баренцевом море. Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» принят в состав ВМФ в декабре 2023 года и оснащен высокоточным ракетным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фрегат «Адмирал флота Касатонов» вернулся в Североморск после дальнего похода.

    Также фрегат Северного флота «Адмирал Головко» поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    Кроме того, фрегат «Адмирал Головко» Северного флота прошел Гибралтар и отправился в Средиземное море в рамках дальнего похода.

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    2 ноября 2026, 11:08 • Новости дня
    Южная Корея поставила Малайзии первые легкие истребители FA-50

    Yonhap: Малайзия получила первые два легких истребителя FA-50 от Южной Кореи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries доставила в Малайзию первые два легких боевых самолета FA-50M в рамках крупного контракта на поставку вооружений.

    Два легких боевых самолета FA-50M покинули штаб-квартиру южнокорейского производителя в Сачхоне в четверг и прибыли на авиабазу Куантан в воскресенье, передает Yonhap.

    Истребители официально передадут Королевским военно-воздушным силам Малайзии после завершения финальных приемочных испытаний.

    Эта поставка стала первой партией в рамках контракта 2023 года на 18 истребителей. Соглашение призвано заменить устаревшие учебно-тренировочные и легкие боевые самолеты Hawk 108 и 208 в рамках программы военной модернизации азиатской страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее южнокорейские легкие истребители FA-50GF заступили на боевое дежурство по охране восточных рубежей Польши.

    Ранее директор по экспорту концерна «Калашников» Леонид Рокеах сообщил о заинтересованности стран Юго-Восточной Азии в приобретении новейшей российской системы «Рус-ПЭ».

    Также Россия представила на оборонной выставке в Малайзии истребители Су-57Э.

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    2 ноября 2026, 10:20 • Новости дня
    Работающие китаянки начали массово снимать номера в отелях ради сна

    SCMP: Работающие китаянки начали снимать номера в отелях ради отдыха от семей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Китае растет число работающих матерей среднего возраста, которые втайне от семей снимают номера в отелях на несколько часов, чтобы выспаться и отдохнуть от домашних обязанностей.

    Уставшие от работы и домашних дел китаянки все чаще бронируют гостиничные номера для одиночного отдыха, пишет South China Morning Post.

    Женщины используют это время, чтобы принять душ, поесть, почитать, посмотреть телевизор или просто поспать без перерывов. Одна из матерей рассказала в соцсетях, что потратила чуть больше 100 юаней за четыре часа свободы, и этот пост собрал около 20 тыс. лайков. Другая женщина из Чанши каждый четверг снимает номер на час, чтобы слушать рок-музыку и есть любимую лапшу, которую не одобряют дома.

    Согласно исследованию института Zhaopin за 2025 год, более трети работающих матерей в Китае тратят на домашние дела свыше двух часов в день, что значительно превышает показатели отцов. Подобная тенденция наблюдается и в других странах Восточной Азии: в Японии открываются специальные ночные кафе для невыспавшихся матерей, а на Хоккайдо по воскресеньям работает пекарня с бесплатными комнатами отдыха для женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе врач Екатерина Сулима рассказала о пользе гибкого графика и дополнительных дней отпуска для снижения страха работающих родителей перед выбором между семьей и карьерой.

    Летом в США доля пар с работающими полный день супругами впервые превысила половину от всех пар с детьми.

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    2 ноября 2026, 09:41 • Новости дня
    Компания Hypersonica получила 100 млн евро на разработку гиперзвуковых ракет

    FT: Разработчик гиперзвуковых ракет Hypersonica получил 100 млн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности.

    Привлеченные средства от фондов Lightspeed и General Catalyst ускорят разработку ракет, способных поражать стратегически важные цели на большом удалении, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    По итогам сделки рыночная стоимость предприятия достигла примерно 700 млн евро.

    «Спор о том, нужны ли Европе такие средства сдерживания, закончен. Совершенно ясно, что они нам нужны», – заявил глава Hypersonica Филипп Керт.

    Предприятие участвует в совместном проекте Великобритании и Германии в рамках соглашения Trinity House. Договор предусматривает создание ракет наземного базирования дальностью более 2 тыс. км. Программа находится на концептуальной стадии, начало разработки запланировано на 2027 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство обороны Германии начало переговоры о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem.

    Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

    В июле Лондон и Берлин запланировали завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. км к 2034 году.

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    2 ноября 2026, 09:35 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал не превращать Ближний Восток в арену соперничества

    CCTV: Си Цзиньпин призвал уберечь Ближний Восток от соперничества держав

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком заявил, что Ближний Восток не должен превращаться в арену геополитических конфликтов и соперничества крупных держав.

    Председатель КНР провел переговоры с султаном Омана Хейсамом бен Тариком, который находится в Китае с государственным визитом.

    «Ближний Восток и регион Персидского залива не должны стать ареной соперничества крупных держав и геополитических конфликтов», – заявил Си Цзиньпин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Он указал на необходимость совместных усилий всех сторон для достижения регионального мира и стабильности.

    Китайский лидер подчеркнул, что Пекин всегда активно выступал за прекращение войн и содействие миру. Он выразил надежду на внесение вклада в устранение региональной дилеммы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Китая укреплять единство и самостоятельность стран Глобального Юга.

    На саммите ШОС в Бишкеке председатель КНР призвал страны-участницы объединить усилия для защиты от внешнего вмешательства.

    Весной Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом указал на необходимость партнерства Пекина и Вашингтона.

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    2 ноября 2026, 10:46 • Новости дня
    Гутерриш предупредил об опасности военного искусственного интеллекта

    Гутерриш заявил о разрушительных последствиях соперничества в военном ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что соперничество стран в разработке оружия на базе искусственного интеллекта может иметь разрушительные последствия.

    Соперничество в сфере военных технологий и создание оружия на основе искусственного интеллекта может привести к катастрофе. Такое мнение выразил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью газете El Pais, пишет ТАСС.

    «Соперничество, особенно в [области] военных инструментов, чтобы создать оружие на основе ИИ, могло бы иметь абсолютно разрушительные последствия», – заявил Гутерриш.

    Генсек отметил, что наибольшую опасность представляет концентрация возможностей в сфере ИИ в руках США и Китая. По его мнению, во избежание катастрофы крупным державам необходимо установить каналы связи.

    Гутерриш также призвал компании, разрабатывающие технологии ИИ, демонстрировать прозрачность в отношении экологических рисков. Это позволит выработать механизмы диалога и нормы для отслеживания возникающих опасностей, уверен он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал применение искусственного интеллекта в вооружениях главным направлением модернизации армии.

    В сентябре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Летом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о бесконтрольном эксперименте над обществом в сфере искусственного интеллекта.

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    2 ноября 2026, 10:29 • Новости дня
    Си Цзиньпин пообещал способствовать восстановлению мира на Ближнем Востоке

    Си Цзиньпин пообещал содействовать восстановлению мира на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай готов укреплять взаимодействие с арабскими странами и прикладывать усилия для восстановления мира в ближневосточном регионе, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    Китай продолжит выступать за урегулирование конфликтов политическими и дипломатическими средствами, а также поддерживать страны Ближнего Востока в построении общего дома безопасности и сотрудничества, заявил Си Цзиньпин на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком в понедельник, передает РИА «Новости».

    По его словам, Китай готов укреплять координацию с арабскими странами, включая Оман и страны Персидского залива, для достижения прочной стабильности в регионе.

    Китайский лидер также отметил поддержку Омана в защите его национальной независимости и самостоятельного пути развития. Си Цзиньпин призвал Оман к расширению практического сотрудничества и укреплению взаимного политического доверия.

    Хейсам бен Тарик находится в Китае 1-2 ноября, это первый государственный визит султана Омана в КНР за 48 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин призвал не превращать Ближний Восток в арену соперничества крупных держав.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС.

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