Си Цзиньпин пообещал способствовать восстановлению мира на Ближнем Востоке

Китай продолжит выступать за урегулирование конфликтов политическими и дипломатическими средствами, а также поддерживать страны Ближнего Востока в построении общего дома безопасности и сотрудничества, заявил Си Цзиньпин на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком в понедельник, передает РИА «Новости».
По его словам, Китай готов укреплять координацию с арабскими странами, включая Оман и страны Персидского залива, для достижения прочной стабильности в регионе.
Китайский лидер также отметил поддержку Омана в защите его национальной независимости и самостоятельного пути развития. Си Цзиньпин призвал Оман к расширению практического сотрудничества и укреплению взаимного политического доверия.
Хейсам бен Тарик находится в Китае 1-2 ноября, это первый государственный визит султана Омана в КНР за 48 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин призвал не превращать Ближний Восток в арену соперничества крупных держав.
Ранее президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС.