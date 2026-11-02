В Демпартии США произошел скандал из-за поддержки республиканца в Мичигане

Tекст: Игорь Иножарский

Хейли Стивенс появилась в воскресенье на церковном мероприятии рядом с кандидатом-республиканцем Майком Роджерсом, которого поддерживает Дональд Трамп, и объявила, что будет голосовать за него, а не за демократа Абдула Эль-Сайеда, победившего ее на августовских праймериз, передает Bloomberg.

«Это было личное и приватное решение», – заявила Стивенс на импровизированной пресс-конференции у церкви. Она связала свой шаг с кампанией Эль-Сайеда и его появлением вместе со стримером Хасаном Пайкером, которого обвинили в серии антисемитских высказываний, подчеркнув: «Когда вы видите ненависть, когда вы видите стояние рядом с Хасаном Пайкером и повторяющуюся ненависть, это неприемлемо».

Поддержка Роджерса вызвала возмущение руководства Демократической партии: лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал поступок Стивенс «отвратительным предательством», глава избирательного комитета демократов в Палате представителей Сюзан Дельбене заявила, что подобные конфликты отвлекают от мобилизации избирателей, а прогрессивные группы добиваются лишения Стивенс мест в комитетах. Руководитель аппарата конгрессвумен Джастин Джерман сообщил об увольнении себя и части команды, заявив, что сотрудники «шокированы и убиты горем» и теперь полностью поддерживают Эль-Сайеда.

Ситуация обострила давний раскол в Демократической партии между прогрессистами и умеренными, особенно по вопросу поддержки Израиля в войнах с Ираном и в Газе, который болезненно воспринимается в Мичигане с крупными мусульманской и еврейской общинами. На праймериз Стивенс позиционировала себя убежденной сторонницей Израиля, тогда как Эль-Сайед критиковал ее за пожертвования от AIPAC и призывал сократить финансирование Израиля; республиканцы используют эти позиции Эль-Сайеда для привлечения еврейских избирателей штата, а сам он старается дистанцироваться от Пайкера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце предприниматель Илон Маск свыше 445 млн долларов направил на финансирование промежуточных выборов в США.