Евросоюз сделал ставку на квантовый прорыв

Брюссель готовится представить Quantum Act – крупный законопроект, призванный консолидировать усилия стран Евросоюза и помочь им не отстать от США и Китая в области квантовых вычислений, следует из проекта стратегии, с которым ознакомилось издание Politico.
Документ нацелен на устранение ключевых проблем, помешавших Европе в гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта, включая недостаток частного капитала и слабый переход от научных разработок к коммерческим продуктам мирового масштаба. В отличие от акта об ИИ, проект смещает акцент с регулирования на повышение конкурентоспособности и предусматривает преимущественные закупки квантовых решений у компаний ЕС или государств – стратегических партнеров по этой технологии.
Глава французской компании Alice & Bob Тео Пероннен заявил, что квантовые технологии дают Европе шанс выйти в мировые лидеры: «Квант – это одна из тех технологий, в которых мы определенно можем и должны возглавить гонку». В проекте подчеркивается, что Евросоюз входит в число лидеров по количеству патентов, но получает лишь около 5% глобального частного финансирования, поэтому Еврокомиссия предлагает создать координационную инициативу Quantum Europe Framework Initiative для устранения разрозненности приоритетов и разрыва между лабораториями и рынком.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу европейские чиновники назвали искусственный интеллект ChatGPT одним из главных страхов брюссельских коридоров власти. В прошлом месяце американские технологические компании, включая Google, Amazon и Apple, усилили лоббирование в Брюсселе, чтобы ослабить цифровые ограничения Евросоюза. Летом Евросоюз ввел строгие правила безопасности для разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта.