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    2 ноября 2026, 10:11 • Новости дня

    Мировые запасы дизеля упали до 35-летнего минимума из-за ситуации вокруг Ирана

    ADNOC: Мировые запасы дизельного топлива упали до минимума за 35 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые рынки столкнулись с рекордным за 35 лет сокращением запасов дизельного топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер.

    «С момента коллапса Ормузского пролива <…> запасы дизельного топлива на некоторых рынках находятся на 35-летнем минимуме для текущего сезона», – заявил аль-Джабер на международной конференции ADIPEC 2026, передает ТАСС.

    Генеральный директор ADNOC добавил, что остальные рынки испытывают дефицит поставок сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об остановке двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией в Ормузском проливе.

    На прошлой неделе власти Франции рассмотрели возможность отказа от восполнения стратегических запасов дизельного топлива.

    В прошлом месяце генеральный директор саудовской компании Saudi Aramco Амин ан-Насер заявил о сокращении уровня мировых запасов нефти до пугающего минимума из-за проблем с судоходством.

    1 ноября 2026, 13:19 • Новости дня
    Новак заявил о появлении российского дизеля на европейском рынке

    Новак: Российский дизель иногда появляется в Европе под разными марками

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское дизельное топливо иногда появляется в Европе под различными марками, несмотря на запрет на закупки российских нефтепродуктов.

    Отвечая на вопрос о возможности закупок европейцами российского газа через третьи страны, вице-премьер привел в пример ситуацию с дизельным топливом, передают «Вести».

    «Такие случаи возможны, потому что Европа же запретила закуп нефти и нефтепродуктов российских, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский появляется в Европе», – пояснил Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России поставить на мировые рынки около 2,15 млн тонн дизельного топлива в ноябре.

    До этого Новак заявил о готовности Москвы возобновить экспорт природного газа европейским потребителям.

    На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил продажу дизельного топлива странам Европы при наличии соответствующих запросов.

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    2 ноября 2026, 06:52 • Новости дня
    Сомалийские пираты захватили иранское судно с 23 членами экипажа

    AP: Сомалийские пираты захватили иранское судно для нападения на сухогрузы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группа сомалийских пиратов захватила иранское рыболовецкое судно Azini с 23 людьми на борту, чтобы использовать его как плавучую базу для новых атак на торговые маршруты.

    Судно было перехвачено в четверг между прибрежными городами Бандар-Бейла и Хафун на северо-востоке Сомали, передает Associated Press.

    На борту находятся 21 иранский член экипажа и двое сомалийских охранников. В Центре морской безопасности предупредили, что пираты могут использовать рыболовецкое судно в качестве плавучей базы для поддержки нападений на коммерческие корабли.

    Военно-морская операция Евросоюза «Аталанта» начала расследование инцидента. Моряков в этом районе призвали сохранять предельную бдительность. Издание отмечает, что с апреля пираты захватили уже шесть коммерческих судов, что усиливает угрозу для судоходства в Индийском океане.

    В августе у берегов Йемена сомалийские пираты за четыре дня захватили два судна. Вооруженные люди взяли под контроль следовавший в Танзанию сухогруз недалеко от побережья Сомали.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    1 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    Иран сообщил о продолжении консультаций с США по двухдневному плану

    Аракчи: Иран продолжает консультации с США по двухдневному плану

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранская сторона продолжает консультации с США через катарских посредников по поводу двухдневного плана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, достижение результата зависит от ответов американской стороны. Консультации находятся на пути к реализации, но окончательного решения пока не принято, передает РИА «Новости».

    Глава МИД добавил, что Тегеран надеется на разумное решение Вашингтона в пользу дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Иран согласился сократить до двух дней срок реализации плана по открытию Ормузского пролива.

    В тот же день Аракчи исключил необходимость прямых встреч с американскими чиновниками.

    В пятницу президент США Дональд Трамп потребовал гарантий отсутствия ядерного оружия у Ирана.

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    1 ноября 2026, 14:25 • Новости дня
    Новак назвал украинские атаки на НПЗ причиной дисбаланса на рынке топлива

    Новак: Атаки Украины на энергообъекты России вызвали дисбаланс на рынке топлива

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что атаки украинских войск на российские энергетические объекты создают дополнительный дисбаланс на мировом рынке топлива.

    Новак заявил, что атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы отражаются на стоимости нефтепродуктов во всем мире, передают «Вести».

    «Безусловно, любые атаки дают дополнительный импульс дисбалансу рынка. А это, в свою очередь, влияет и на цены», – подчеркнул Новак в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России. Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин назвал удары украинских войск по российским предприятиям угрозой для внешних поставок топлива.

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    1 ноября 2026, 15:38 • Новости дня
    Участники ОПЕК+ приняли решение не менять квоты на добычу нефти в декабре

    Tекст: Ольга Иванова

    Семь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились сохранить максимально разрешенный уровень нефтедобычи в декабре на текущем уровне.

    Семь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман, договорились сохранить максимально разрешенный уровень добычи нефти в декабре на показателях начала осени, передает РИА «Новости» со ссылкой на ОПЕК.

    Государства продолжат ежемесячно анализировать ситуацию на рынке. Следующие консультации стран-участниц соглашения и заседание министерского мониторингового комитета назначены на 29 ноября.

    С сентября группа увеличила предельный уровень добычи на 188 тыс. баррелей в сутки, завершив выход из добровольных ограничений. Альянс также постановил продлить период компенсации допущенного ранее перепроизводства нефти до декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье представители семи стран ОПЕК+ начали онлайн-встречу по добыче нефти.

    В субботу нефтедобывающие государства достигли предварительного согласия о сохранении действующих целевых показателей в декабре.

    Во вторник президент Владимир Путин отметил роль совместных действий альянса в обеспечении стабильного предложения на рынке.

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    1 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Иран передал ООН доказательства атак США и Израиля на порты и суда

    Tекст: Ольга Иванова

    Исламская республика направила Международной морской организации при ООН документы и фотографии с доказательствами ударов Соединенных Штатов и Израиля по иранским портам и гражданской инфраструктуре.

    Тегеран передал Международной морской организации (ИМО) свидетельства нападений на морскую инфраструктуру страны. Документы содержат информацию об ударах по портам и гражданским судам, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство IRNA.

    В предоставленных материалах содержатся изображения последствий атак со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду катарские посредники передали Ирану новый проект урегулирования конфликта с США и Израилем.

    Потери военной техники министерства обороны США превысили 6 млрд долларов.

    Соединенные Штаты предупредили несколько арабских стран о возможной подготовке короткой военной кампании против Ирана.

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    1 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету из Йемена

    Tекст: Ольга Иванова

    Силы противовоздушной обороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы) в направлении южных районов королевства.

    Системы противовоздушной обороны арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сбили баллистическую ракету йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы), которая летела на юг королевства, передает РИА «Новости» со ссылкой на саудовское агентство SPA.

    «Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную хуситами в направлении южного региона», – заявил официальный представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики.

    Незадолго до этого служба гражданской обороны страны сообщила о срабатывании системы предупреждения об угрозе в городе Абха и мухафазе Хамис-Мушайт, расположенных в юго-западной части Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу хуситы нанесли удары баллистическими ракетами по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

    В тот же день представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил об ударах по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии.

    Во вторник Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

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    1 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    ООН сообщила о гибели своего сотрудника в плену у хуситов

    Tекст: Ольга Иванова

    В плену у йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) погиб сотрудник Управления ООН по правам человека Мохаммед эль-Шами, сообщил верховный комиссар Фолькер Тюрк.

    Сотрудник Управления ООН по правам человека Мохаммед эль-Шами погиб в плену у йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), передает РИА «Новости».

    «Это тяжелая утрата для Управления ООН по правам человека и всей Организации Объединенных Наций. Семья Мохаммеда не получила никаких объяснений относительно причин и обстоятельств его смерти. Они заслуживают знать правду», – заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

    По его словам, эль-Шами находился под стражей у хуситов с 6 июня 2024 года. Родственники погибшего сообщили, что он скончался более месяца назад, однако семья узнала о его смерти лишь на днях.

    Тюрк потребовал от хуситов обеспечить полную прозрачность и провести безотлагательное и всестороннее расследование обстоятельств смерти сотрудника ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель проправительственных сил Йемена Маджид ан-Назили сообщил о ракетных ударах движения «Ансар Аллах» по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

    В тот же день хуситы нанесли удары по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии.

    В четверг возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила об уничтожении запущенной хуситами баллистической ракеты.

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    1 ноября 2026, 15:33 • Новости дня
    Семь стран ОПЕК+ начали онлайн-встречу по добыче нефти в декабре

    Семь государств ОПЕК+ начали онлайн-встречу по квотам на декабрь

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча представителей семи ведущих стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, началась в онлайн-формате для обсуждения ситуации на рынке и квот на декабрь.

    Участники проходящего в онлайн-формате заседания планируют обсудить текущую ситуацию на нефтяном рынке и принять решение о дальнейшей политике по добыче сырья, передает ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций.

    Во встрече принимают участие представители России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, Алжира, Омана и Кувейта.

    До начала консультаций агентства Reuters и Bloomberg сообщали о принципиальной договоренности стран ОПЕК+ сохранить действующие квоты на добычу нефти в декабре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтедобывающие государства ОПЕК+ достигли принципиального согласия о сохранении действующих целевых показателей по добыче нефти в декабре.

    В прошлом месяце ключевые члены организации и ее союзники договорились сохранить объемы добычи нефти на прежнем уровне.

    В сентябре семь государств альянса договорились оставить максимальный объем добычи сырья на сентябрьском уровне.

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    2 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    @ Shawn Thew-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов, пишет Axios.

    Телефонный разговор, который израильские источники назвали жестким, состоялся в субботу. Израильский лидер настаивает на немедленных военных действиях после голосования, однако глава американской администрации предпочитает дождаться результатов переговоров, пишет Axios.

    По данным издания, Вашингтон реализует двойную стратегию: пытаясь возобновить мирный диалог, американская сторона одновременно готовится к возможному возобновлению крупных боевых действий.

    На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс направил секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи письмо о возможности начала переговоров.

    Параллельно катарские посредники в воскресенье провели встречу с иранскими официальными лицами. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об отсутствии договоренностей с американской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Трамп заявил о необходимости поразить несколько целей в Иране.

    В пятницу президент США сообщил о скором завершении текущего конфликта между двумя странами.

    В прошлый понедельник канцелярия премьер-министра Израиля опровергла сообщения о попытках убедить Вашингтон нанести удар по Ирану.

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    2 ноября 2026, 02:26 • Новости дня
    Нефть Brent подешевела более чем на 1%

    Tекст: Антон Антонов

    Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились, фьючерсы на нефть марки Brent опускались более чем на 1%, следует из данных торгов.

    Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent, по данным торгов, падала на 1,21% относительно предыдущего закрытия, до 111,89 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,59% и торговались на уровне 102,34 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мировые цены на нефть продемонстрировали рост в пределах 3%.

    На минах в Ормузском проливе подорвались два нефтяных танкера.

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    2 ноября 2026, 09:38 • Новости дня
    Власти ограничили вывоз нефтехимической продукции за пределы ЕАЭС

    Кабмин временно ограничил вывоз нефтехимической продукции за пределы ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Кабинет министров ввел временный запрет на вывоз отдельных видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Правительство ввело временный запрет на вывоз отдельных видов нефтехимической продукции из России за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение направлено на стабильное обеспечение сырьем российских предприятий. Соответствующее постановление уже подписано, сообщается в канале Max кабмина.

    Ограничения введены сроком на три месяца. Они коснутся вывоза каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола и фенола.

    Данные материалы используются в медицинской промышленности, а также при производстве упаковки для продуктов питания, напольных покрытий, лакокрасочных материалов для машиностроения и изоляционных материалов для кабелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива непосредственными производителями до 31 января 2027 года для стабилизации внутреннего рынка.

    Вице-премьер Александр Новак заявил об отсутствии необходимости строить планы по объемам экспорта дизельного топлива на декабрь.

    В сентябре кабмин ввел временные ограничения на вывоз серной кислоты до конца 2026 года.

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    2 ноября 2026, 06:33 • Новости дня
    Танкер обстреляли в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии

    UKMTO: Танкер у берегов Саудовской Аравии поражен двумя снарядами

    Tекст: Антон Антонов

    В Персидском заливе у восточного побережья Саудовской Аравии танкер, следовавший через Арабский залив, поражен двумя снарядами, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Инцидент произошел в 72 морских милях (133 км) к востоку от района Рас-Эль-Хафджи у побережья Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    «Танкер, следовавший через Арабский залив в юго-восточном направлении, был поражен двумя снарядами неизвестного происхождения», – говорится в заявлении управления.

    О возможных разрушениях на борту судна и о пострадавших членах экипажа в сообщении UKMTO не говорится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье катарский танкер со сжиженным природным газом Al Mayeda в акватории Персидского залива подвергся удару неопознанными объектами.

    В пятницу военно-морские силы Омана провели эвакуацию экипажа с коммерческого танкера RITI под флагом Панамы после атаки в Оманском заливе.

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    2 ноября 2026, 09:50 • Новости дня
    Йеменская армия уничтожила 500 хуситов за сутки

    Anadolu: Армия Йемена ликвидировала 500 хуситов за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель йеменской армии полковник Маджид Абдулла ан-Назили заявил об уничтожении около 500 повстанцев движения «Ансар Аллах» за последние сутки.

    Вооруженные силы провели 1272 операции против позиций, районов сосредоточения и подкреплений хуситов в рамках военной кампании «Йеменский рассвет», передает Anadolu.

    По словам ан-Назили, военные поразили укрепления, огневые точки и транспортные средства снабжения повстанцев. В ходе боевых действий уничтожены или выведены из строя 169 единиц техники и тяжелого вооружения.

    Правительственные силы продолжают операции в провинциях Аль-Джауф, Мариб, Аль-Байда, Лахедж и Таиз. Подразделения йеменской армии успешно развили наступление благодаря точечным ударам авиации и артиллерии, установив контроль над стратегическими горами Хувейшиан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили баллистическую ракету хуситов.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил о гибели сотрудника управления в плену у йеменского движения «Ансар Аллах».

    В пятницу представитель проправительственных сил Йемена Маджид ан-Назили заявил о ракетных ударах хуситов по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

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    2 ноября 2026, 09:35 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал не превращать Ближний Восток в арену соперничества

    CCTV: Си Цзиньпин призвал уберечь Ближний Восток от соперничества держав

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком заявил, что Ближний Восток не должен превращаться в арену геополитических конфликтов и соперничества крупных держав.

    Председатель КНР провел переговоры с султаном Омана Хейсамом бен Тариком, который находится в Китае с государственным визитом.

    «Ближний Восток и регион Персидского залива не должны стать ареной соперничества крупных держав и геополитических конфликтов», – заявил Си Цзиньпин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Он указал на необходимость совместных усилий всех сторон для достижения регионального мира и стабильности.

    Китайский лидер подчеркнул, что Пекин всегда активно выступал за прекращение войн и содействие миру. Он выразил надежду на внесение вклада в устранение региональной дилеммы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Китая укреплять единство и самостоятельность стран Глобального Юга.

    На саммите ШОС в Бишкеке председатель КНР призвал страны-участницы объединить усилия для защиты от внешнего вмешательства.

    Весной Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом указал на необходимость партнерства Пекина и Вашингтона.

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