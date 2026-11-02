Тренер «Локомотива» Галактионов пообещал прервать серию поражений

Тренер «Локомотива» Галактионов пообещал обыграть «Рубин» в 14-м туре РПЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения от столичного «Спартака» со счетом 0:4 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) выразил уверенность в улучшении результатов команды, пишет «Газета.Ru».

«Далеко загадывать не надо, потому что есть матч с «Рубином», который нужно выигрывать. Три важных очка необходимо добывать», – заявил Галактионов.

Тренер также отметил, что международная пауза в ноябре должна помочь команде восстановиться и показать более качественную игру.

В матче со «Спартаком» счет открыл игрок «Локомотива» Александр Руденко, срезавший мяч в свои ворота. Затем отличились Виктор Парада и Манфред Угальде, а финальную точку поставил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

На данный момент «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 26 очками. «Локомотив» находится в зоне стыковых матчей на 14-й позиции, имея в активе 11 очков. В следующем туре 6 ноября железнодорожники примут казанский «Рубин».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье московский «Спартак» крупно обыграл столичный «Локомотив» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

Ранее главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов заявил о возможном уходе в отставку после поражения от ЦСКА в матче Кубка России.

Напомним, тольяттинский футбольный клуб «Акрон» переиграл московский «Локомотив» в серии послематчевых пенальти в рамках третьего тура пути РПЛ Кубка России.