Дуглас заявил об исчезновении Николсона из Голливуда

Fox News: Дуглас сообщил об исчезновении актера Николсона из Голливуда

82-летний Майкл Дуглас во время обсуждения своих новых мемуаров признался, что очень хотел бы сняться в одном фильме с Джеком Николсоном, однако тот фактически исчез из поля зрения общественности, пишет Fox News.

«Он больше не работает. С ним все в порядке. Он исчез, я это знаю», – заявил Дуглас.

Актер добавил, что продолжает видеться с давним другом. По словам Дугласа, 89-летний Николсон уединился в своем доме и ходит в тапочках, однако он старше и полностью заслужил подобный отдых. В последний раз Николсон появлялся на экранах в 2010 году в картине «Как знать…».

Кроме того, недавно вдова основателя журнала Playboy Кристал Хефнер в своем подкасте вспомнила о частых визитах Николсона в их особняк. По ее словам, актер приезжал туда за едой, из-за чего знаменитое поместье в шутку называли «макавто Джека Николсона».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце актер Майкл Дуглас признался в тайном романе с партнершей по фильму «Роман с камнем» Кэтлин Тернер.

В 2025 году Дуглас заявил об отсутствии намерений снова появляться на экране.